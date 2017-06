Eindelijk: bitcoin-teken en ufo-emoji worden onderdeel van Unicode-standaard

Wat hebben een ufo, broccoli en een vampier met elkaar gemeen? Allemaal zijn het emoji's die de Unicode Consortium heeft toegevoegd aan Unicode 10.0.0. Dat betekent dat de emoji's vanaf later dit jaar vermoedelijk in besturingssystemen zullen zitten.

Naast de emoji's zit het bitcoin-teken nu ook in Unicode, blijkt uit de lijst van wijzigingen. Het Unicode Consortium heeft een lijst online gezet met nieuwe emoji's, waaronder zombies, personen in lotushouding, een brein en een oranje hart - handig als het Nederlands voetbalelftal de eindronde van EK of WK haalt. Ook als Jurassic Park ooit werkelijkheid wordt en een T-Rex een smartphone te pakken krijgt met ondersteuning voor alle emoji's van Unicode 10.0.0, dan kan hij of zij een plaatje van zichzelf versturen.

Voordat gebruikers met de nieuwe karakters en emoji's aan de slag kunnen, moeten bedrijven eerst de ondersteuning voor Unicode 10.0.0 in hun software inbouwen. Apple, Microsoft en Google doen dat vaak met grote releases van hun besturingssystemen. Unicode 10.0.0 voegt 8518 karakters toe aan de standaard, waarmee het totaal op 136.690 karakters komt.