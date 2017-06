Windows 10 Insider-build toont gpu-gebruik in taakbeheer

Microsoft heeft Insider Preview build 16226 van Windows 10 vrijgegeven aan gebruikers in de 'fast ring'. In de nieuwe build wordt onder andere het gebruik van de videokaart getoond in het taakbeheervenster. Volgens Microsoft was dat een veelgevraagde functie.

Het tabblad prestaties van taakbeheer toont in de nieuwe build het gebruik van de gpu per onderdeel. Zo kan getoond worden of de videokaart wordt ingezet voor het renderen van 3d-beelden of voor het coderen of decoderen van video. In het tabblad details wordt het gebruik per proces getoond. Microsoft meldt dat er nog gewerkt wordt aan de functionaliteit en dat gebruikers problemen en bugs kunnen verwachten.

Build 16226 van Windows 10 bevat daarnaast een nieuwe Xbox Networking-sectie bij het Gaming-onderdeel van Settings. Hier moeten gebruikers problemen met de Xbox Live-dienst kunnen identificeren en oplossen. Ook voegt de nieuwe build ondersteuning toe voor Unicode 10.0.0, waarin diverse nieuwe emoji's zijn toegevoegd.

Verder zijn verschillende aanpassingen in de Edge-browser doorgevoerd. Voortaan kunnen gebruikers cookies en instellingen van Chrome naar Edge migreren. Bij het lezen van epub's in de Edge-browser kunnen gebruikers rechtsklikken op tekst en kiezen voor Copy and Ask Cortana. De assistent zoekt vervolgens relevante informatie op over de geselecteerde tekst.

Microsoft heeft een volledig overzicht van alle vernieuwingen en verbeteringen in een blog gepubliceerd.