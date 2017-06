Door Arnoud Wokke, vrijdag 9 juni 2017 07:24, 3 reacties • Feedback

Microsofts digitale assistent Cortana krijgt in Windows 10 een functie om gegevens van posters van bijvoorbeeld evenementen te halen en gebruikers daaraan te herinneren. De functie duikt op in een build van Windows 10 in het Insiders-programma.

Cortana kran posters van evenementen automatisch zien in de foto's-app en als dat niet werkt kunnen gebruikers die een stylus hebben daarmee de relevante informatie omcirkelen om de digitale assistent erop te wijzen, schrijft Microsoft.

Om de functie te laten werken moet de computer op Engels staan met als regio de Verenigde Staten en moet Cortana toegang hebben tot foto's. Bovendien werkt het alleen op een laptop of tablet als die is aangesloten op netstroom en op een netwerk zonder datalimiet ziet. De functie maakt gebruik van de beeldherkenning van het systeem achter Cortana. Cortana werkt vooralsnog niet in het Nederlands.

De verbeteringen aan Cortana is een van de vele nieuwigheden in de Insiders-build van Windows 10. Insiders-builds zijn bedoeld voor mensen die nieuwe functies in het besturingssysteem willen testen voor een nieuwe versie uitkomt. Dankzij feedback van gebruikers van Insiders-builds wil Microsoft die versies van het besturingssysteem van foutjes ontdoen. Microsoft bereidt zich voor op de Fall Creators Update van Windows 10, die dit najaar moet uitkomen. In aanloop daarnaar toe verschijnen daarvan builds online.

Behalve de posterherkenning van Cortana krijgt in deze build het Action Center een heel nieuwe layout, gebaseerd op het nieuwe Fluent Design. Gebruikers kunnen bovendien weer favorieten in browser Edge vastpinnen aan de startbalk. Ook zijn er veel wijzigingen bij het gebruik van een stylus voor input in deze build van Windows 10.