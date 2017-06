Door Mark Hendrikman, zondag 18 juni 2017 10:06, 0 reacties • Feedback

Een update voor de bčtaversie van Cortana, de virtuele assistent van Microsoft, zorgt ervoor dat ze nu ingesteld kan worden als de standaardassistent op Android-toestellen. Dat betekent dat ze bereikbaar is door de home-knop ingedrukt te houden.

Cortana kan nog niet met de stem van de gebruiker geactiveerd worden, maar om de assistent standaard aanwezig te maken op het lockscreen en achter de assistant shortcut biedt de applicatie wel een aantal stappen waar de gebruiker doorheen loopt na de installatie. Vanuit Android zelf was er al langer de mogelijkheid om de standaardassistent op iets anders in te stellen dan het aanbod van Google.

De toevoeging zit verwerkt in versie 2.8 van de applicatie. Hoewel schijnbaar iedereen deel kan nemen aan deze bèta, is compatibiliteit mogelijk nog een probleem. De app wilde via de Play Store niet installeren op een Oneplus One, terwijl dat wel zonder problemen ging door het .apk-bestand van elders te downloaden. Ook is er nog geen ondersteuning voor landschapsmodus.