Google introduceert opnieuw bluetooth-ondersteuning bij Home-speaker

Google Home, de slimme speaker van het bedrijf, krijgt bij verschillende gebruikers bluetooth-ondersteuning toegevoegd. Het is echter niet helemaal duidelijk of het ditmaal om een definitieve beslissing van Google gaat.

Aan het begin van juli introduceerde Google ook al bluetooth-ondersteuning bij verschillende Home-exemplaren. Toe bleek het echter te gaan om een vergissing van het bedrijf. De update zou te vroeg gepushed zijn. De twijfel of deze update dan definitief is, komt niet van de geleidelijke, trapsgewijze distributie van de update, maar van het feit dat gebruikers melding maken van duidelijk merkbare haperingen in de verbinding en slecht verstaanbare stemmen in muziek. Dat schrijft onder andere Android Police.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om firmwareversie 93937. Daarmee kunnen gebruikers apparaten met bluetooth, zoals een laptop of smartphone, koppelen aan de Home. Daarna kunnen mediabestanden vanaf die apparaten afgespeeld worden en komt het geluid uit de slimme speaker. De functie is een uitkomst voor zij die liever hun eigen, lokale mediabibliotheek beluisteren dan die van een ondersteunde streamingdienst als Spotify of Play Music.

Wanneer Google Home precies naar Nederland komt, is niet bekend. Dit hangt mogelijk af van hoe ver Google is met Nederlandse spraak en spraakherkenning. De luidspreker is wel verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Dat maakt importeren naar de Benelux al wel makkelijker voor zij die liever niet wachten.