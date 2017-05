Door Joris Jansen, dinsdag 30 mei 2017 15:25, 25 reacties • Feedback

Android-oprichter Andy Rubin heeft met zijn nieuwe bedrijf Essential naast de Essential Phone ook een slimme speaker op de markt gebracht. De Essential Home bevat een groot rond scherm en draait op Ambient OS. Dit besturingssysteem werkt zoveel mogelijk via het lokale netwerk.

De slimme speaker is bedoeld om te fungeren als een hub voor alle smarthomeapparaten. Uit de renders op de website van Essential valt op te maken dat de speaker kan worden gebruikt om lampen te bedienen, muziek af te spelen en antwoorden te krijgen op gestelde vragen. Ook kan een timer worden ingesteld en kan het apparaat met onder meer lichtflitsen laten blijken dat de tijd is verstreken. Bij gesprekken zal de speaker automatisch het volume dempen. De Essential Home is zowel met stemgeluid als via het grote ronde touchscreen te bedienen. Het is nog onbekend waar en wanneer de Essential Home uitkomt en voor welke prijs.

Het apparaat draait op een nieuw besturingsysteem: Ambient OS. Met dit besturingssysteem onderscheidt Essential zich ten opzichte van de slimme speakers van Amazon en Google, in de zin dat Ambient OS veel minder gebruik zal maken van internettoegang. Waar mogelijk zal Ambient OS de bediening van de verschillende apparaten aansturen via het lokale netwerk, in plaats van het gebruik van api's 'in de cloud'. Ook zullen gebruikersgegevens zoveel mogelijk lokaal worden opgeslagen. De stemassistent, die van kunstmatige intelligentie gebruikmaakt, zal ook lokaal op het apparaat zelf draaien.

Een andere kenmerkende eigenschap van de Essential Home is dat Ambient OS niet per se zelf de regie over smarthomeapparaten voert, maar veelal aan gebruikers de suggestie doet om een bepaalde handeling uit te voeren. Volgens Essential kan de speaker op basis van gemaakte keuzes de routine van een gebruiker in kaart brengen en op basis daarvan bij een afwijkende situatie suggesties doen, zoals de melding dat een lamp aan is blijven staan die waarschijnlijk uit had gemoeten.

Dinsdag introduceerde het bedrijf van Android-oprichter Andy Rubin ook een nieuwe smartphone, de Essential Phone. Dit toestel met een body van titanium is vanaf dinsdag leverbaar in de VS voor 699 dollar en onderscheidt zich door het grote 5,7"-scherm en zeer kleine bezels van 2,5mm aan de zij- en bovenkant van het toestel. Daarnaast bevat de smartphone een magnetische aansluiting aan de achterkant waarmee modules en accessoires kunnen worden bevestigd om de functionaliteit van de telefoon uit te breiden. Essential heeft onder meer al een 360-gradencameramodule uitgebracht die via deze aansluiting op de telefoon kan worden bevestigd.