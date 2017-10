Essential verlaagt prijs van zijn smartphone 2 maanden na release met 200 dollar

Essential biedt zijn PH-1-smartphone vanaf nu aan voor 499 dollar. Toen het toestel zo'n twee maanden geleden uitkwam, was de prijs 699 dollar. Klanten die een toestel voor de volle prijs hebben aangeschaft, krijgen een tegoedbon van 200 dollar.

De snelle prijsverlaging lijkt erop te duiden dat het toestel niet goed wordt verkocht. Mogelijk heeft de fabrikant veel voorraad over. De nieuwe smartphonemaker heeft zelf geen verkoopcijfers bekendgemaakt, maar eind september claimde een analistenbureau dat de Amerikaanse provider Sprint in een maand niet meer dan vijfduizend exemplaren had verkocht.

De Essential Phone wordt alleen in de Verenigde Staten aangeboden bij de provider Sprint en in de webshop van Essential zelf. Amerikanen kopen veel vaker smartphones via een provider, maar Sprint staat bekend als het netwerk met de minste dekking. Het zou kunnen dat de Essential Phone relatief veel via de eigen webwinkel verkocht is.

In een blog maakt Essential de prijsverlaging bekend. Het toestel kost nu 499 dollar in de webwinkel van het bedrijf. Dat is omgerekend met btw op dit moment ongeveer 514 euro. Bestellingen via de website van Essential kunnen alleen in de VS geleverd worden. Nederlanders of Belgen die het toestel willen bestellen, moeten dat dus met een omweg doen.

Klanten die de Essential Phone voor het volle tarief hebben gekocht, krijgen een tegoedbon van 200 dollar die besteed kan worden aan producten van het bedrijf. Met dat bedrag kan bijvoorbeeld de 360-gradencamera worden gekocht, of het kan gebruikt worden als korting op de aanschaf van nog een Essential Phone.

De start-up van Android-medeoprichter Andy Rubin heeft zelf nog geen cijfers naar buiten gebracht over de verkopen van zijn Essential PH-1-telefoon. De Amerikaanse fabrikant begon vorige maand met de uitlevering van zijn eerste smartphone.

Rubin onthulde de smartphone op 3 mei. Het toestel, dat onder andere een Snapdragon 835-soc, een 5,7"-scherm, dunne bezels, een titanium behuizing en modulaire capaciteiten heeft, is het eerste product van het bedrijf. Eind augustus begon Essential na uitstel met het uitleveren van de eerste toestellen. Tweakers heeft een exemplaar geïmporteerd en publiceert dinsdag een review van de smartphone.