Android-oprichter Andy Rubin gaat met zijn nieuwe bedrijf Essential komende dinsdag zijn eerste smartphone presenteren. Het toestel heeft dunne bezels en naar verluidt een poort om de functionaliteit van het toestel uit te breiden.

Het bedrijf is begonnen met het twitteren vanaf het eigen account en de eerste tweet is een verwijzing naar 'iets groots' dat het bedrijf komende dinsdag zal aankondigen. De tweede tweet is een schaduw van een apparaat met de vorm van een telefoon met iets er bovenop.

Het is de tweede keer dat het bedrijf van Rubin de aankomende telefoon in een teaser toont. Met een team van veertig personen, die voor een deel afkomstig zijn van Apple en Google, wil de Android-grondlegger verschillende apparaten ontwikkelen. Daarbij speelt de smartphone een centrale rol, samen met kunstmatige intelligentie. De telefoon beschikt mogelijk over een scherm dat groter is dan 5,5". Voor de buitenkant van de telefoon zou het team van Rubin tests uitvoeren met materialen als metaal voor de randen en keramiek voor de achterkant.

Bovendien ontwikkelt het Essential-team een eigen aansluiting, die zowel dient voor het opladen van de telefoon als voor het uitbreiden van de functionaliteit. Zo moeten er via een magnetisch systeem verschillende uitbreidingen aan het toestel toe te voegen zijn, bijvoorbeeld een 360-gradencamera die Essential zelf ontwikkelt. Het in ontwikkeling zijnde toestel moet een prijs meekrijgen die in de buurt ligt van die van een iPhone 7, al zou dat nog kunnen veranderen. De iPhone 7 kostte bij release 769 euro voor de goedkoopste variant.