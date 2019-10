Essential toont smartphone met lang en dun ontwerp

Essential, het smartphonebedrijf dat mede is opgericht door Android-pionier Andy Rubin, heeft een aantal foto's gepubliceerd van een nog niet eerder aangekondigde smartphone met een lang en dun ontwerp. Het gaat om een nieuw toestel waar Essential aan werkt.

Andy Rubin heeft afbeeldingen van de telefoon op zijn Twitter-pagina geplaatst, inclusief een korte toelichting dat het bij de telefoon gaat om een 'nieuwe gebruikersinterface voor een radicaal andere formfactor'. Essential heeft bevestigd dat het werkt aan dit nieuwe toestel, dat volgens de fabrikant ons perspectief op de mobiele telefoon zal laten verschuiven. Het bedrijf heeft de telefoon de naam Project GEM gegeven en het toestel bevindt zich momenteel in een vroege testfase.

Op basis van de foto's valt te concluderen dat de telefoon wat de vorm en grootte betreft wat wegheeft van een niet al te grote tv-afstandsbediening. Verder lijkt de telefoon op de achterkant een vingerafdrukscanner te hebben en een enkele camera met een vrij grote uitstulping. Aan de voorkant valt het langgerekte, dunne scherm op.

Wellicht is dit de telefoon waar Rubin het vorig jaar over had. Tegen Bloomberg zei hij dat hij het verslavende effect van smartphones kon oplossen door met een telefoon te komen die als het ware een virtuele versie van de gebruiker is en zelfstandig zaken kan afhandelen. Daarbij zou het gaan het om een toestel met een relatief klein scherm en software die reageert op stemcommando's. Of de getoonde Project GEM-telefoon het apparaat is dat bij deze visie hoort, is nog onduidelijk; Essential zegt dat het in de nabije toekomst meer over het toestel bekend zal maken.