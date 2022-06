Nederlandse start-up brengt USB-C-key uit tegen smartphoneverslaving

De Nederlandse start-up Unpluq heeft zijn USB-C-sleutel uitgebracht die moet helpen tegen smartphoneverslaving. De bijbehorende launcher geeft alleen toegang tot alle apps op de telefoon als gebruikers het apparaatje in de Android-telefoon steken.

Mensen die de Kickstarter-campagne hebben gesteund, krijgen het apparaat vanaf woensdag toegestuurd, laat het bedrijf weten. Met die campagne kreeg het bedrijf bijna driehonderd backers die samen ongeveer tienduizend euro hebben ingelegd om het product te verwezenlijken. De oprichters zijn allemaal oud-studenten van de TU Delft. De eerste conceptnaam was Unplug, maar dat zou lastig zijn om op internet op te zoeken, dus viel de keuze op de naam met een q aan het einde.

Unpluq is een USB-C-dongel en Android-launcher. Als de dongel niet in de smartphone zit, blokkeert de launcher de toegang tot apps die gebruikers zelf hebben gekozen. Daardoor is de smartphone wel bruikbaar voor bijvoorbeeld bellen, muziek beluisteren en navigatie, maar sociale media werken dan niet.

De kleine dongel heeft een gaatje om bijvoorbeeld aan de sleutelbos te worden bevestigd. De bedoeling van het product is om smartphoneverslaving te verminderen door een barrière op te roepen in de vorm van het insteken van een fysiek product.

Unpluq op weg naar release

De release vindt iets later plaats dan gepland; de campagnes eindigden in maart en de release had vorige maand moeten plaatsvinden. "Maar we liepen vertraging op met de productie", aldus oprichter Tim Smits tegen Tweakers. "Een deel van de chips ging kapot."

De productie van het apparaatje vindt plaats in de Chinese stad Shenzen, maar door de coronapandemie was het onmogelijk om langs te gaan bij de fabriek. "Wel jammer, die reis hadden we graag willen maken", aldus medeoprichter Jorn Rigter.

De USB-sleutel zelf is vrij eenvoudig: een USB-C-connector met een pcb erachter met wat geheugen in een behuizing. "Maar de fabrikant moet dan wel eerst een mal maken en we hebben natuurlijk veel prototypes gemaakt." Behalve de USB-sleutel omvat Unpluq ook software, in de vorm van de launcher.

Is het niet veel gevraagd van gebruikers om een specifieke launcher te gebruiken voor een hardwareproduct? "We kijken naar de mogelijkheid om het te integreren met andere launchers, maar dat is lastig, want die moeten dat gaan ondersteunen. We zien meer in het maken van een launcher die even goed is als bijvoorbeeld de standaardlauncher die Google op zijn Android-telefoons zet."

Dat het een launcher is, biedt wel een ontsnappingsroute voor wie zonder dongel toch even de verborgen apps wil checken; je kunt in de instellingen een andere launcher kiezen. "Daarom kun je ook de instellingenapp als verborgen app aanmerken, dan lukt dat niet." En hoe zit het als je de dongel kwijtraakt? "Je kunt in de launcher aangeven dat je hem kwijt bent, maar dat kan maximaal vijf keer."

Hoe het verdergaat

Nu de release er is en Unpluq een echt product is, is het de vraag hoe het verdergaat. Een ander product zou een oplossing kunnen zijn voor iPhones. "De USB-C-dongel past daar niet in en op iOS heb je geen launchers, dus daarvoor zullen we een apart product moeten maken. We hopen daar begin volgend jaar iets over te kunnen zeggen."

Ook is het de vraag hoe het bedrijf de distributie gaat doen, want leveren aan de backers is de eerste prioriteit, maar daarna wil het bedrijf nieuwe klanten werven. "We hebben een eigen webshop en daar gaan we hem verkopen." De meest logische doelgroep is natuurlijk de grote groep mensen die zeggen verslaafd te zijn aan de smartphone én die er wat aan willen doen. Er is echter nog een groep potentiële gebruikers, aldus Rigter. "We zien een grote markt in bijvoorbeeld ouders die met de Unpluq-key het smartphonegebruik van hun kinderen willen terugdringen."

De bedoeling is om het bedrijf uit te bouwen als aanbieder van diensten op het gebied van digitaal welzijn. "Dus dan kun je denken aan producten die ook werken op laptops, maar ook aan trainingen voor klanten op het gebied van digitaal welzijn bijvoorbeeld."