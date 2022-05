Google maakt functie om gebruiker te vertellen om op te kijken tijdens wandelen

Google heeft een functie gemaakt voor zijn Pixel-telefoons die gebruikers erop attendeert dat ze op hun telefoon kijken tijdens het wandelen. De functie van Digitaal Welzijn moet ertoe leiden dat mensen zich niet laten afleiden op straat.

De functie heet Heads Up en zit in de bèta van Digitaal Welzijn, meldt XDA-Developers. De screenshots komen van twitteraar Jay Kamat. De functie vraagt toegang tot de locatie en tot fysieke activiteit om waar te nemen dat de gebruiker op wandeltempo in beweging is en lijkt te lopen. Als de software waarneemt dat de gebruiker in de weer is met de telefoon, komt vervolgens een melding in beeld.

De functie is onderdeel van Digitaal Welzijn, dat in het Instellingen-menu te vinden is. Daarin zitten opties om op een gezondere manier met de smartphone om te gaan. Ook instellingen rondom schermtijd per app zijn daarin te vinden.

Google heeft de functie nog niet aangekondigd. Veel aankondigingen van de zoekgigant op het gebied van software vinden steevast plaats op ontwikkelaarsconferentie I/O. Die is volgende maand online te volgen.

Bron: Jay Kamat