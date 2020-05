Code wijst erop dat Google werkt aan Android-functie voor nachtelijke notities

Code in een nieuwe versie van de Digitaal Welzijn-instellingen voor Android wijzen erop dat Google werkt aan een manier waarop gebruikers 's nachts notities kunnen invoeren, waarna de telefoon 's ochtends met een melding vraagt of gebruikers ernaar willen kijken.

De functie heet in de code Night Notes, zegt XDA-Developers. Het is onbekend hoe de telefoon notities opneemt, maar vermoedelijk gebeurt dat met stemcommando's om te voorkomen dat gebruikers 's nachts naar het scherm moeten kijken. Ook is onduidelijk waar de notities komen te staan: het lijkt erop dat Google hier een aparte app voor aan het ontwikkelen is. Nachtelijke notities kunnen van pas komen voor mensen die rond slaaptijd ideeën krijgen en bang zijn dat te vergeten of die dromen willen onthouden.

XDA-Developers kwam ook een functie tegen om met Digitaal Welzijn slaapgewoonten bij te houden. Dat gebeurt op basis van data van de Klok-app en input van onder meer de lichtsensor. De functie lijkt geen slaap bij te houden op basis van andere sensors, maar berekent alleen hoe lang de telefoon in het donker heeft gelegen voor de wekker afging.

De code van apps kan vaak al vroegtijdig wijzen op de komst van nieuwe functies; door de code van Android-apps te decompilen hebben diverse sites in het verleden al vroeg nieuwe functies ontdekt die de ontwikkelaars nog niet hadden aangekondigd.