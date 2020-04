Radboudumc onderzoekt gebruik smartwatch om coronavirus te detecteren

Het Radboudumc werkt samen met Google-dochter Verily om te onderzoeken of gevallen van het coronavirus vastgesteld kunnen worden aan de hand van metingen met een smartwatch. Het Radboudumc bestaande Parkinson-onderzoeksgroep wordt daarvoor gebruikt.

Het horloge meet de hartslag en de elektrische weerstand van de huid, vertelt onderzoeksleider en hoogleraar Bas Bloem van de Nijmeegse universiteit op Radio 1. Die laatste fluctueert op basis van de kwaliteit van de slaap en bij koorts. Het is onbekend om welke smartwatch het gaat, maar Verily introduceerde een paar jaar geleden een smartwatch voor klinisch onderzoek en mogelijk gebruikt Radboudumc die.

In de Parkinson-onderzoeksgroep zitten in totaal 650 deelnemers, die op termijn allemaal in de coronatests opgenomen gaan worden. Testdeelnemers die het coronavirus al hebben of zelfs al hebben gehad, krijgen vragenlijsten om in te vullen zodat de historische data van hun smartwatches vergeleken kan worden met het verloop van hun specifieke ziektegevallen.

Bloem stelt dat als deze methode van ziekteopsporing werkt, de smartwatch wellicht ook andere aandoeningen kan detecteren. Zaken als de hartslag en de elektrische weerstand van de huid fluctueren niet alleen bij het coronavirus, maar ook bij andere aandoeningen.