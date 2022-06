Antwerpse haven test armband die waarschuwt als personeel elkaar te dicht nadert

Werknemers in de haven van Antwerpen gaan een test uitvoeren met een armband voor social distancing en contact tracing. De band waarschuwt als werknemers minder dan anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn.

Volgens de Antwerpse haven is social distancing de voornaamste functie van de Romware Covid Radius. Als werknemers te dicht bij elkaar komen, krijgen ze een waarschuwingssignaal. Daarbij is volgens Romware de privacy gewaarborgd, omdat het systeem standaard niet de locatie opslaat.

Bij de specificaties van de Romware Covid Radius staat dat de functionaliteit standaard op ultrawideband, of uwb, berust, maar gps en uwb-positionering zijn optioneel, waarmee lokaliseren dus wel mogelijk is. Ook is er ondersteuning voor de NB2-specificatie van de Narrow Band IoT en lte-m, een zuinige 4g-variant voor machines. Nfc-ondersteuning is optioneel. Volgens de specificaties verlopen de notificaties haptisch en via led, dus waarschijnlijk waarschuwt de band via trillingen en lichtsignalen.

De band heeft verder ondersteuning voor contact tracing. Daarmee is na te gaan met welke personen met armband een met het coronavirus besmette werknemer contact heeft gehad. Volgens een screenshot is de route van een band, en dus toch de locatie, te zien via een dashboard. Bedrijven kunnen verder aangeven hoeveel personen met een armband binnen een ruimte aanwezig mogen zijn. Bij overschrijding volgt waarschijnlijk ook een waarschuwing.

Er zijn meerdere initiatieven voor dit soort armbanden. Zo ontwikkelden VORM en Mapiq de Coronapieper voor de bouwsector. Sensoren in deze wearable registreren via bluetooth wanneer bouwvakkers binnen een straal van anderhalve meter van elkaar staan. Die krijgen dan een luide pieptoon te horen, die stopt als de afstand vergroot wordt.