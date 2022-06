KPN test hdr als optie voor tv-ontvangers na eerder forceren van hdr-modus

KPN is een pilot gestart om enkele wijzigingen voor zijn tv-ontvangers te testen, waaronder de optie om hdr-functionaliteit in of uit te schakelen. Eerder dit jaar forceerde KPN de hdr-modus, wat het bedrijf op kritiek kwam te staan.

KPN belooft dat het tv-menu op zijn tv-ontvangers binnenkort vernieuwd wordt. Het is niet bekend wanneer dat het geval zal zijn, maar het bedrijf begint alvast met een test voor een groep gebruikers. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. Onderdeel van de wijzigingen is dat de Arris VIP5202-tv-ontvanger een hdr-optie heeft gekregen. "Je hebt dan zelf de keuze of je hdr op aan, automatisch, of uit zet", meldt KPN.

Eind februari bracht KPN een update uit voor de Arris VIP5202. Die maakt dat standaard alle zenders als hdr worden doorgegeven aan televisies die hdr ondersteunen, terwijl het nog altijd om sdr-content gaat. Dit leidde bij nogal wat gebruikers tot een slechtere beeldkwaliteit en na klachten beloofde KPN verbetering te brengen. Het bedrijf gaf gebruikers de mogelijkheid zich via het forum aan te melden om de tv-ontvanger in een andere softwaregroep te plaatsen, waarmee de oude software weer was binnen te halen. Daarmee werd het forceren van de hdr-weergave teruggedraaid.

Daarnaast test het bedrijf nog twee andere aanpassingen voor zijn tv-ontvangers. Deze krijgen een nieuw grafisch menu dat meer gebruiksgemak moet bieden. Ook brengt KPN zijn tv-platform op de tv-ontvangers in lijn met de iTV-apps en de dienst via websites, 'voor een vergelijkbare ervaring'.

De testprocedure duurt een maand tot twee maanden. Klanten die mee willen doen, dienen over een of meer van de volgende tv-ontvangers te beschikken: Arris VIP5202, Arris VIP2952 of Arcadyan HMB2260. Wie uitgekozen wordt, krijgt het nieuwe platform met het gewijzigde menu voorgeschoteld tijdens de testperiode. De Motorola 1903 en 1963 gaan vooralsnog niet over naar het nieuwe menu. De Motorola 1853 en de ZTE ZXV8001 wel, maar die software is op dit moment nog niet gereed. Gebruikers die zowel een geschikte als een ongeschikte ontvanger in gebruik hebben, bijvoorbeeld een Arris VIP5202 en een ZTE ZXV8001, kunnen niet meedoen.