Zo realiseer je een optimaal thuisnetwerk

Nu iedereen noodgedwongen veel meer tijd in huis doorbrengt, wordt er meer gevraagd van het thuisnetwerk. Dat leidt tot de nodige uitdagingen. Met onderstaande tips realiseer je een optimaal thuisnetwerk.

In tijden van corona vraagt iedereen veel van zijn thuisnetwerk. Door allemaal tegelijk aan de keukentafel, op het dakterras of achter in de tuin te werken. Met het hele gezin achter de laptop en tablet voor thuisonderwijs. En 's avonds bij gebrek aan een beschikbare sportschool of hockeyclub achter de spelcomputer om te gamen en een serie te kijken. Het thuisnetwerk wordt meer belast dan ooit. Hoe richt je het zo optimaal mogelijk in?

1. Verplaats de router

De meeste mensen hebben hun router weggemoffeld. Uit het zicht, in een kast of achter een bank. Toch is het beter om de router in het zicht te plaatsen, zo dicht mogelijk bij de plek waar je werkt, gamet of een serie kijkt. Plaats de router als het kan op een of twee meter hoogte en zet hem dus niet op de grond.

2. Spreid de antenne(s)

Als je router of internetkastje meerdere antennes heeft, zorg dan dat ze in verschillende richtingen wijzen. Buig ze niet naar beneden, want dan verzwak je juist het ontvangstsignaal.

3. Controleer de locatie

Zet de router niet in de buurt van andere draadloze apparaten, en ook niet bij metalen voorwerpen of een magnetron. Die kunnen het wifi-netwerk verstoren.

4. Wifi Manager van KPN

KPN heeft voor zijn klanten een online tool beschikbaar, Wifi Manager. Hiermee kun je op een snelle en simpele manier thuis je wifi-signaal testen. Je krijgt direct tips om je wifi te versterken of krijgt na afloop het advies om extra hardware aan te schaffen, zoals bijvoorbeeld KPN SuperWifi (zie punt 5).

5. KPN SuperWifi

Als je echt zeker wilt zijn dat je overal in huis een goede wifi-verbinding hebt, dus ook op zolder en in de kelder, dan kun je KPN SuperWifi overwegen. Je krijgt hierbij standaard twee SuperWifi-punten die gebruikmaken van de nieuwste mesh-technologie. Ze creëren als het ware een deken van wifi door het hele huis, waardoor je overal een goed bereik hebt.

6. Wissel van frequentie

De meeste moderne routers hebben twee verschillende frequentiebanden. Standaard is de 2,4GHz-frequentieband ingesteld, maar door te wisselen naar de 5GHz-frequentieband kun je soms een aanzienlijk hogere snelheid bereiken. Nadeel is wel dat het bereik van 5GHz een stuk kleiner is. 5GHz is dus handig als je dichtbij de router werkt, en niet aan te raden als de router zich ver van je laptop en smartphone bevindt.

7. Mobiele hotspot

Word je helemaal dol van je huisgenoten die het thuisnetwerk bezet houden en heb je de mogelijkheid om met mooi weer naar het balkon of de tuin te vluchten, dan kun je daarvoor natuurlijk een mobiele hotspot aanmaken. Dat is tegenwoordig binnen enkele seconden gepiept. Je verbindt je laptop met het 4g-netwerk van je smartphone en kunt vervolgens simpelweg de hele dag doorwerken, zonder een centje pijn. En met een Unlimited Data-abonnement hoef je je niet druk te maken over overschrijding van je databundel. Het maakt daarbij niet uit of je een abonnement met een smartphone of een sim only-abonnement hebt.

8. Nog meer zekerheid?

Moet je heel zware bestanden doorzetten of een presentatie geven, en wil je het zekere voor het onzekere nemen? Plug dan, als dat mogelijk is, de internetkabel rechtstreeks in je laptop. Voor mensen die met een desktop werken, is bekabeld internet sowieso stabieler. Bovendien hou je zo meer bandbreedte over voor huisgenoten die op het draadloze netwerk zitten.

9. Hoeveel Mbit heb je eigenlijk nodig?

Hoe veel snelheid je nodig hebt, hangt helemaal af van het aantal gezinsleden in huis en hoe het internet wordt gebruikt. Met 20 Mbit/s zou je in de praktijk eenvoudig met drie apparaten tegelijk gebruik moeten kunnen maken van een thuisnetwerk. Voor een gemiddeld gezin raden providers vaak 50 Mbit/s aan. Daarmee is het gebruik van twee televisies, twee laptops en twee mobiele telefoons tegelijk geen probleem. Meer is natuurlijk altijd beter, maar dan betaal je logischerwijs ook meer voor je abonnement.

Netflix is nog altijd het meest populaire streamingplatform. Het geeft duidelijk aan welke internetsnelheden je er minimaal voor nodig hebt. Om Netflix te streamen op een enkel scherm heb je de volgende snelheid nodig, afhankelijk van de beeldkwaliteit:

Beeldkwaliteit Minimale downloadsnelheid Sd-kwaliteit Minimaal 3Mb/s Hd-kwaliteit Minimaal 5Mb/s Ultra hd-kwaliteit Minimaal 25Mb/s

Heb je in plaats van een Basic-abonnement een Standaard- of Premium-abonnement? Dan kun je op meerdere schermen tegelijk streamen.

Op twee schermen in hd-kwaliteit Minimaal 50Mb/s Op vier schermen in hd- of ultra hd-kwaliteit Minimaal 100Mb/s

Om zonder haperingen en buffering Netflix te streamen in ultra hd-kwaliteit op een televisie is 50Mb/s een goede internetsnelheid om via wifi te kijken. Sluit je je tv-box of tv aan via de ethernetkabel, dan moet 25Mb/s in principe genoeg zijn.

10. Tips van de Tweakers-community

Als er één plek is waar we pro-tips kunnen ophalen over een stabiel thuisnetwerk, dan is het natuurlijk wel bij de Tweakers-communityleden. Daarnaast zijn we ook benieuwd hoe veel mensen daadwerkelijk hun set-up hebben verdeeld in 5GHz- en 2,4GHz-apparaten. Laat het ons weten in de comments onder dit artikel!