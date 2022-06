De droombaan van Bastiën bij KVK

KVK staat klaar voor ondernemers, zeker in deze tijden. Dat vraagt om een grote versnelling in de ontwikkeling en aanpassing van systemen. De organisatie geeft IT’ers daarbij de ruimte om hun baan vorm te geven. Bastiën Bonsel begon hier na een omscholingstraject als Java- en C#-ontwikkelaar. “Als developer wil je graag met de nieuwste middelen schakelen. Bij KVK krijg je de vrijheid om dat te doen.”

Van oorsprong is Bastiën (31) jazzgitarist en contrabassist, afgestudeerd aan het conservatorium. Maar wat hij nu doet, is iets heel anders. Na enkele omzwervingen, waaronder een periode als online-copywriter, begon hij aan de Hogeschool van Amsterdam met een omscholingstraject naar software-engineer. Hier werd hij gekoppeld aan de Kamer van Koophandel (KVK), waar hij sinds anderhalf jaar werkt als Java- en C#-ontwikkelaar. “Java is toch wel een beetje het Latijn onder de programmeertalen. Je krijgt het standaard onderwezen in een bacheloropleiding voor software-engineer. Het is inmiddels ook zo ver ontwikkeld dat er nauwelijks nog verschil is met C#, dat volgens mij toch wel een tijdje voorop liep als het ging om nieuwe mogelijkheden.”

Van bierviltje tot bouwen en beheren

Bastiën is bij KVK van alle markten thuis. “Ik ben hier een manusje-van-alles: ik doe veel back-end-, maar ook front-end-werk en ben daarbij betrokken bij een volledig ontwikkeltraject. Van de opdracht op een bierviltje tot aan het deployen en beheren van een applicatie. Een goed voorbeeld is dat ik een back-end-applicatie heb geschreven voor een nieuwe registertaak (UBO). Dit register zorgt voor transparantie over wie er aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Daar zit een complexe keten van applicaties achter, waarbij het een uitdaging is om die te monitoren zodat alles goed blijft werken. De back-end-applicatie verbindt een heleboel zaken binnen deze keten met elkaar.”

Uiteindelijk is Bastiën een back-ender in hart en nieren. “Alles wat met code te maken heeft, vind ik het vetst. Daarin ben ik redelijk perfectionistisch. Ik geloof erin dat als je code echt goed schrijft, zodat hij ook leesbaar is voor mensen die geen programmeerachtergrond hebben, je een connectie kunt maken met de business. Dat is belangrijk, want de mensen in de business hebben hun ideeën over wat een applicatie moet gaan doen.” Ondertussen draait hij zijn hand ook niet om voor talen als Angular en React. “Beide vind ik wel interessant, maar het front-end-werk waarvoor we het gebruiken, draait al snel om dingen ‘pixelperfect’ te maken. Ik kan me voorstellen dat dit voor anderen heel leuk is, maar zelf voel ik toch meer liefde voor de back-end: het werkend maken van dingen. Dat is ook typisch de gedachtegang van een back-ender. De visuele details vind ik wat minder belangrijk.”

Combinatie van legacy met modern

Een van de uitdagingen van werken als IT’er bij KVK is omgaan met legacy-applicaties. “Het KVK Handelsregister bestaat bijvoorbeeld al heel lang. Maar alles wat er omheen draait, is juist heel modern. We werken met Kubernetes, Docker, de ELK-stack met ElasticSearch plus Logstash en Kibana en de EFK-stack met ElasticSearch, FluentD en Kibana. Bijna te veel om op te noemen.” Vooral Kubernetes spreekt Bastiën aan, omdat het containerplatform bij het deployen van applicaties veel werk uit handen neemt. “Het kan altijd een bepaalde staat van je draaiende applicaties blijven garanderen. Dat is leuk. En door die applicaties te containeriseren met Docker, met daarbij alle dependencies geïnstalleerd en allemaal mooie scriptjes, kun je ze ook nog eens overal neerzetten.”

Programmeren doet Bastiën het liefst met IntelliJ van Jetbrains als IDE. “Maar binnen KVK worden we behoorlijk vrijgelaten in onze keuze voor dit soort tooling. Zowel Java als C# – in combinatie met .NET-core, wat een recente ontwikkeling is van Microsoft om ook enigszins de opensource-kant op te gaan – kan op alle platformen draaien.” Voor alle back-end-applicaties gebruikt KVK Java of C#.



Autonoom werken

Het team van Bastiën, dat opereert vanuit de locatie in Utrecht (maar momenteel vooral vanuit huis, vanwege maatregelen tegen de verspreiding van corona) bestaat uit vier collega’s die behoorlijk autonoom werken. “We schakelen veel met andere teams, omdat wij een beetje tussen de online- en IT/back-end-afdeling in zitten. Als team lossen wij veel problemen op die ertussen vallen en een belangrijke eigenschap om bij ons te werken, is dat je je verantwoordelijkheid pakt. Er zit niemand over mijn schouder mee te kijken, en dat hoeft ook niet. We zijn hier continu met nuttige dingen bezig.” Vrijheid in het werk is ook nodig voor zelfstudie, geeft hij aan. “Elke week ben ik daar wel een paar uur mee bezig. Als het gaat om onbewuste zelfstudie zelfs dagelijks. Dan heb ik het over nieuwe concepten die je tegenkomt en vervolgens gaat onderzoeken. Ik wil niet datgene wat ik kan maar gewoon blijven doen en hopen dat het altijd relevant zal blijven. Als programmeur wil je met de laatste middelen werken en ze waar mogelijk direct toepassen. Het wordt hier ook gewaardeerd als ik dat doe.”

Als IT’er bij KVK heb je talrijke leermomenten. “Je ziet dat mensen hier allemaal op andere manieren leren en zich concepten eigen maken. We brengen hier intern veel kennis op elkaar over. Ik heb gemerkt dat de manier waarop je dat doet heel belangrijk is. Duw je je eigen riedeltje door iemands strot of ga je ernaast zitten totdat hij of zij een ‘oh ja’-moment krijgt, zoals je dat zelf ook hebt beleefd toen je tot een nieuw inzicht kwam?” Sociale vaardigheden zijn belangrijk binnen een organisatie als de zijne, laat Bastiën weten. “Wat dat betreft vind je hier weinig stereotype IT’ers. Je weet wel, het type dat met een capuchon op in een donker keldertje aan het hacken is. Dat beeld is sowieso achterhaald. Hier vind je vlotte mensen die doorgaans goed kunnen communiceren.” Van koffiepauzes tot pizzasessies en techtalks: zowel het sociale als het kennisaspect is ruimschoots aanwezig bij KVK. Als muzikant maakt Bastiën inmiddels zelfs deel uit van huisband Kamerbreed, waarin hij basgitaar speelt. “Basgitaristen zijn doorgaans gewild, en vaak lastig te vinden. Eigenlijk een beetje zoals Java-developers, haha!”

Maatschappelijk relevant werk

Bastiën is te spreken over de werksfeer in zijn team en de organisatie daaromheen (“leuke collega’s, problemen worden uitgesproken en er wordt hier gezamenlijk over oplossingen nagedacht”) en de combinatie van werken met legacy en moderne tooling. “Je komt hier zaken tegen die je nergens anders gaat zien. Daardoor vergaar je ook conceptuele kennis zodat je moderne technologie veel beter begrijpt.” Maar ook de maatschappelijke relevantie is een belangrijke factor. “Alles wat we hier doen, doen we voor de ondernemers in Nederland. Niet onbelangrijk, zeker in deze tijd. Zaken zoals het online doorvoeren van registraties in het handelsregister zijn recente ontwikkelingen. Zoals ik al aangaf is het handelsregister een van onze langst draaiende applicaties, wat uitdagingen met zich meebrengt. Het is belangrijk dat dit goed en snel genoeg gebeurt. De maatschappij kan niet steeds op ons blijven wachten. Dezelfde importantie heeft het UBO-register, dat ook internationaal impact gaat hebben. Dat ik er een bijdrage aan heb geleverd om dat goed te automatiseren, is iets waar ik trots op ben.”

