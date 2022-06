De iPhone SE: het design van de iPhone 8, de snelheid van de iPhone 11

Al weken gonsden de geruchten over een nieuwe iPhone 9/iPhone SE2, en nu heeft Apple dan eindelijk de vernieuwde iPhone SE geïntroduceerd. Wat kunnen consumenten verwachten?

‘Meer dan verwacht. Voor minder dan je dacht’, aldus luidt de slogan voor de vernieuwde iPhone SE. Goed, Apple noemt het nog steeds niet expliciet een budget-iPhone, maar het komt in de buurt. Wat voor smartphone halen consumenten nu precies in huis als ze een iPhone SE kopen?

Waar smartphones de afgelopen jaren met diverse Pro-, Plus- en Ultra-modellen steeds duurder, groter en langer werden, zet Apple met de 2020-editie van de iPhone SE bewust een stapje terug. De iPhone SE 2020-editie wordt officieus gezien als de opvolger van de iPhone SE, hoewel je eigenlijk kunt stellen dat het de directe vervanger van de iPhone 8 betreft. De iPhone 8 is namelijk per direct uit het assortiment van Apple verwijderd en als zodanig vervangen door de iPhone SE (2020-editie).

Het design van de iPhone SE

De iPhone 8 echoot echter duidelijk door in het design van de iPhone SE. Het toestel heeft een 4,7"-lcd met een 16:9-verhouding en duidelijke schermranden aan de boven- en onderkant. Daarnaast heeft de iPhone SE in plaats van Face ID een homebutton met Touch ID-vingerafdrukscanner. Touch ID is een fijne manier van ontgrendelen en activeren van aankopen gebleken, en zeer betrouwbaar. Ook leuk: bestaande telefoonhoesjes voor de iPhone 8 zijn eveneens geschikt voor de nieuwe iPhone SE. Mocht de nieuwe iPhone SE jouw iPhone 8 gaan vervangen, dan hoef je dus niet een nieuw hoesje aan te schaffen.

De iPhone SE is gemaakt van aluminium dat volgens Apple van ruimtevaartkwaliteit is, in combinatie met stevig glas. De smartphone is verkrijgbaar in drie fraaie kleuren: zwart, wit en het herkenbare (PRODUCT)RED. Bij die laatste variant wordt een deel van het aankoopbedrag gedoneerd aan goede doelen. Welke van de drie uitvoeringen je ook kiest, de kleuren van de behuizing kennen dankzij een zevenlaags kleurenproces een rijke kleurdiepte. Daarnaast is de iPhone SE spat- en stofbestendig en voldoet hij aan waterbestendigheidsnorm IP67. Dat betekent dat wanneer je je smartphone onverhoopt in het water laat vallen, hij het daarna gewoon nog doet. Een fijne gedachte voor als je een wat minder vaste hand hebt.

De snelle A13 Bionic-chip in de iPhone SE

De iPhone SE weegt 148 gram en is 7,3mm dun, 67,3mm breed en 138,4mm lang. Aangenaam compacte afmetingen dus, maar tegelijkertijd is de nieuwe smartphone volledig uitgerust voor fotografie, gaming, streaming en sociale media. Hij mag qua uiterlijk dan lijken op de iPhone 8, onder de motorkap wordt met de iPhone SE een leeuwenstap voorwaarts gezet ten opzichte van zijn officieuze voorganger.

A13 Bionic-soc. Het kloppend hart van de nieuwste iPhone telg is namelijk de A13 Bionic-soc. Deze chip deed zijn intrede in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro, en Apple claimt hiermee de snelste smartphonechip ooit te hebben vervaardigd. In de praktijk merk je dat ook direct, met name als je van een wat ouder model iPhone komt. Het vliegensvlug wisselen tussen apps, het spelen van moderne games, ar-toepassingen, het streamen van filmpjes en series … het gaat allemaal snel en voelt aangenaam vloeiend.

De batterij van de iPhone SE gaat lekker lang mee. Zo zou je wel dertien uur achter elkaar video’s moeten kunnen kijken zonder opladen. Ideaal voor de bingewatchers onder ons die dagelijks met Netflix, Disney + en Amazon Prime bezig zijn. De iPhone SE is bovendien geschikt voor draadloos opladen met Qi-gecertificeerde opladers en hij ondersteunt snelladen, zodat je binnen 30 minuten over een 50% volle batterij beschikt. Zo hoef je nooit lang zonder ‘juice’ te zitten.

Foto’s en filmjes maken met de iPhone SE

We gebruiken onze smartphone tegenwoordig meer en meer voor het maken van foto’s en filmpjes, en ook daarvoor is de iPhone SE prima geschikt. Apple stelt zelfs dat de nieuwe telefoon over het beste singlecamerasysteem ooit in een iPhone beschikt. Aan de voorkant vinden we een 7-megapixelcamera en aan de achterkant zit een 12-megapixelcamera en een flitser. De iPhone SE kan filmen in 4k met 60 frames per seconde en is uitgerust met filmische beeldstabilisatie. Je maakt dus eenvoudig en vlot gedenkwaardige kiekjes en messcherpe familiefilmpjes.

Nu de iPhone SE pre-orderen

Vanaf 17 april kunnen geïnteresseerden de iPhone SE bij KPN pre-orderen. Daarbij geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, oftewel: als eerste besteld betekent als eerste in huis. De iPhone SE 2020 is beschikbaar vanaf €489,- voor de versie met 64GB opslagruimte. Het 128GB-model heeft een prijskaartje van €539,- en het 256GB-model kost €659,-. Uiteraard is het verlengen van je bestaande abonnement in combinatie met de nieuwe smartphone óf het afsluiten van een nieuw iPhone SE-abonnement natuurlijk ook mogelijk. Zo spreid je de kosten van het nieuwe toestel over een langere periode.