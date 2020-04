Posten van afbeeldingen afgerond, Unsorted vernieuwd - Development-iteratie #179

De release van iteratie #179 is gedaan. In deze sprint hebben we de eerste fase van het verbeteren van posten van afbeeldingen afgerond en is de Pricewatch Unsorted geheel vernieuwd.

Posten afbeeldingen

We hebben nog een heel rijtje verbeteringen toegevoegd aan het posten van afbeeldingen op de site. Hier komen ze:

In de vernieuwde foto-upload kun je nu ook door de folders in je fotoalbum navigeren.

We passen automatische resizing toe bij het uploaden.

Vanuit de toolbar kun je afbeeldingen toevoegen vanaf externe url's via het link-icoon.

Quote-icoon en -mogelijkheid zijn beschikbaar gemaakt bij reacties.

Privacysettings in het fotoalbum zijn aangepast, standaard uploadfolder is nu afgeschermd.

Bij upload naar het Forum wordt de exif-data gestript.

In het fotoalbum kun je nu kiezen tussen afbeeldingen met en afbeeldingen zonder privacygevoelige exif-data uploaden.

Foldernavigatie fotoalbum bij upload

Met bovenstaand werk ronden we de eerste fase van het project 'Posten van afbeeldingen' af. Het was de eerste keuze in de Community Pick XXL van eerder dit jaar. We verleggen nu de focus naar de tweede keuze uit de poll van destijds: het verbeteren van Vraag & Aanbod. Ook binnen V&A is het posten van afbeeldingen een punt, maar verder zullen we ook werken aan bijvoorbeeld de responsive weergave en de zoekfiltermogelijkheden. Uiteraard houden we jullie weer op de hoogte van de voortgang via de .plans en het Forum.

Pricewatch Unsorted

In de afgelopen maanden heeft een deel van het productdevelopmentteam zich ingezet voor het vernieuwen van Pricewatch Unsorted. Voor wie Unsorted niet kent: het is een belangrijk onderdeel binnen de Pricewatch waarin we producten verzamelen uit shopfeeds die nog niet zijn verwerkt en verrijkt voor weergave in de Pricewatch. Het is dus een kritiek onderdeel voor een stabiel draaiende Pricewatch.

Helaas bestond een groot deel van het importproces voor Unsorted uit verouderde, moeilijk leesbare en ongeteste code. Waardoor het steeds lastiger werd om de stabiliteit te waarborgen en ook de verdere ontwikkeling steeds lastiger werd. De 'voorkant' ervan bestond eveneens uit een verouderde en niet responsive lay-out. Dat is nu allemaal verleden tijd; code en lay-out van Unsorted zijn helemaal vernieuwd.

De highlights van deze vernieuwing:

De Unsorted-pagina's voor gebruikers zijn responsive gemaakt en hebben dezelfde lay-out als de rest van de site.

De importscripts zijn herschreven en daarmee sneller en beter onderhoudbaar.

Oude code is verwijderd, zodat die niet meer in de weg zit bij maken van nieuwe features of het verbeteren van code.

Het zoeken van Unsorted-producten loopt nu via de engine, zodat we de Omega-searcher met pensioen konden sturen.

En verder...