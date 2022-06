Vernieuwde foto-upload en mobiele weergave V&A

Aan het begin van het jaar vroegen we jullie te stemmen op vijf hoofdthema's van dingen die we wilden verbeteren aan de site. In het eerste kwartaal werkten we zodoende aan verbeteringen om het posten van afbeeldingen makkelijker te maken. Daarna zijn we in het tweede kwartaal gestart met de nummer twee keus van destijds; het verbeteren van Vraag & Aanbod.

Dat leidde in de afgelopen maanden tot de volgende verbeteringen in V&A:

Zoeken op de staat van een product

Zoeken op soort verkoper

Tonen van bedrijfsinformatie bij een advertentie

Opheffen dienstadvertenties

Betere weergave van melden misbruik

De grootste klus om aan te pakken was, in het verlengde van het werk in het eerste kwartaal, het integreren van de verbeterde foto-upload en het responsive maken van het formulier om advertenties te plaatsen. Daarvan hebben we nu de eerste openbare release gedaan.

Vernieuwde foto-upload

De al eerder toegepaste vernieuwing van het toevoegen van afbeeldingen in het forum, reviews en foto-album hebben we nu ook ingezet voor V&A. Je kunt nu multi-upload en copy-paste gebruiken om foto's toe te voegen aan je advertentie.

Ook hebben we de limieten die er waren, voor wat betreft bestandgrootte en aantal afbeeldingen per advertentie, aangepast. Het is nu mogelijk om tot 30 afbeeldingen bij een advertentie te plaatsen met een maximale bestandsgrootte van 25MB per afbeelding.

Responsive weergave

Naast de gebruikersfrustratie over de verouderde manier van afbeeldingen toevoegen was het plaatsen van een advertentie via een mobiele telefoon ook nog niet mogelijk. Dat is het nu wel. Het formulier voor het plaatsen van een advertentie is responsive gemaakt.

Andere verbeteringen

Verder hebben we ook wat andere gebruikersverbeteringen toegepast op het formulier. De nieuwe icon-toolbar die we eerder in het forum en bij comments toevoegden is nu ook te gebruiken voor de advertentiebeschrijving. Eerder gebruikte instellingen voor verzend- en betaalmethoden worden automatisch toegepast bij het maken van een advertentie, en kunnen uiteraard ook zonodig weer aangepast worden.

De laatste aanpassing is de start van het maken van een advertentie. Voorheen moest je in het formulier eerst een keus maken voor een vraag- of aanbodadvertentie. Dat is uit het formulier verwijderd en die keus kun je nu al maken vanuit de buttons om een advertentieplaatsing te starten.