OnePlus: alle innovaties door de jaren heen

Vriend en vijand zijn het erover eens: de afgelopen zeven jaar heeft OnePlus de smartphone-markt opgeschud. Met een sterke prijs-kwaliteitsverhouding en continue honger naar innovatie en verbetering heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een vaste waarde. Maar welk technisch pad hebben de modellen door de jaren heen bewandeld? In dit artikel passeren alle modellen en opvolgende innovaties de revue.

OnePlus werd op 16 december 2013 opgericht door Pete Lau en Carl Pei. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen: een smartphone ontwerpen die hoogwaardige kwaliteit combineert met een lagere prijs dan andere Androids-telefoons in dezelfde klasse. Behalve op het prijspunt hebben Lau en Pei kritiek op de besturing van veel smartphones. Die wordt volgens hen geplaagd door problemen met bloatware en software die niet intuïtief werkt.

OnePlus is ervan overtuigd dat consumenten “nooit genoegen zouden nemen” met apparaten van mindere kwaliteit dan die door andere bedrijven worden geproduceerd, een gedachte die al snel uitgroeide tot het mantra van het bedrijf: Never Settle. Door voortdurend met de community in gesprek te gaan, onder andere middels het OnePlus Forum, blijft het bedrijf luisteren naar zijn klanten, zo stelt men. In de begindagen zorgde het bedrijf bovendien voor een regelrechte hype, doordat de smartphones alleen op uitnodiging te koop waren.

OnePlus One

Vijf maanden na de oprichting van OnePlus lanceerde het bedrijf in 2014 officieel zijn debuutmodel: de OnePlus One. De smartphone zat destijds vol met stevige hardware en deed in positieve zin heel wat wenkbrauwen fronsen. De OnePlus One bood namelijk vergelijkbare, en in sommige opzichten betere, specificaties dan andere vlaggenschiptelefoons van dat jaar, maar voor beduidend minder geld.

Het meest aantrekkelijke aspect van dit model was het gemak waarmee je het systeem opnieuw kon installeren. Van het originele Android- en CM-systeem (het vooraf geïnstalleerde Cyanogen OS- besturingssysteem, een variant van CyanogenMod) tot Flyme OS, MIUI en Lewa OS … bijna alle systemen ondersteunden de herinstallatie van OnePlus One door derde partijen.

Wout Funekotter schreef in 2014 in zijn review: “OnePlus heeft een knappe prestatie neergezet. De One biedt hardware vergelijkbaar met die van de huidige high-end-modellen van bedrijven als Samsung, HTC en Sony, voor grofweg de helft van de prijs. Daarnaast voelt de One zeker niet goedkoop aan en zit hij goed in elkaar. Het scherm kan goed meekomen met de concurrentie, net als de processor en het geheugen. En omdat de 64GB-variant slechts drie tientjes meer kost dan de 16GB-versie, vinden we de afwezigheid van een micro-sd-slot geen groot probleem. Ook de accuduur valt op in positieve zin. De camera is minder indrukwekkend, maar zeker niet slecht.”

OnePlus 2

Opvolger OnePlus 2 werd op 28 juli 2015 in de markt gezet. Deze smartphone is 1 mm minder breed en hoog dan zijn voorganger, maar 8 procent dikker en zwaarder, mede dankzij de grotere 3.300mAh-batterij. Nieuw bij de OnePlus 2 was de vingerafdruksensor en het Oxygen OS-besturingssysteem dat de gebruikerservaring verbeterde. De OnePlus 2 draait op een Qualcomm Snapdragon 810 en is een van de eerste Android- apparaten met een usb-c-poort.

OnePlus X

Slechts drie maanden na de launch van de OnePlus 2 introduceerde OnePlus de OnePlus X. Met een 5-inch-scherm valt het X-model in een goedkoper segment. De smartphone kwam in drie verschillende designs op de markt: Onyx, Champagne en Ceramic. De keramiekvariant was in een beperkte oplage van 10.000 exemplaren beschikbaar. De OnePlus X kent grotendeels dezelfde hardware als de OnePlus One, maar heeft wel een amoled-display.

OnePlus 3

Op 15 juni 2016 werd de OnePlus 3 geïntroduceerd, tijdens een virtual reality-event. Dit eerste metalen unibody-model van OnePlus is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 820, 6GB ram en 64GB ufs2.0-opslagruimte. De quadcore-chipset, gemaakt op het 14nm-finfet-procedé, heeft vier Qualcomm Kryo-processorkernen. Ook de grafische processor, het modem en de digital-signalprocessor zijn van Qualcomm zelf. Dat tezamen betaalt zich terug in betere prestaties bij minder energiegebruik. Daarnaast is de telefoon voorzien van de nieuwe, vliegensvlugge technologie Dash Charge om de accu op te laden. Ook kun je de smartphone blijven opladen terwijl je tegelijkertijd bijvoorbeeld aan het gamen bent.

De OnePlus 3 is bovendien 17 gram lichter dan de OnePlus 2, de hoofdcamera biedt 23,08 procent meer megapixels (16 versus 13), en de frontcamera 1,6 x meer megapixels (8 versus 5).

OnePlus 3T

Vijf maanden later verscheen de OnePlus 3T. Dit model is grotendeels gelijk aan de 3, met dezelfde prestaties op het gebied van camera, software, geluid en opladen. De accuduur was bij de 3T echter wel verbeterd: de capaciteit ging omhoog van 3000mAh naar 3400mAh, van 11,4Wh naar 13,1Wh. Daarnaast werd de Qualcomm Snapdragon 820 vervangen door de Snapdragon 821 en kreeg de 3T een nieuw type 16megapixel-frontcamera.

OnePlus 5

Het cijfer ‘4’ werd geskipt en in juni 2017 deed de OnePlus 5 zijn intrede. Waarom er nooit een OnePlus 4 is verschenen? Volgens sommigen zou dat komen omdat het cijfer 4 in Azië gezien wordt als een onheilstijding, het is een ongeluksgetal. Het woord voor 4 klinkt in het Chinees hetzelfde als het woord voor 'dood' (Shi), daarom zou OnePlus het zekere voor het onzekere nemen. We zijn benieuwd of Apple volgend jaar ook de iPhone 13 overslaat.

De OnePlus 5 werd uitgebracht met een Qualcomm Snapdragon 835, tot 8GB ram en tot 128GB opslagcapaciteit. Nieuw ten opzichte van de OnePlus 3 en 3T was de dualcamera: de 16-megapixelcamera (Sony IMX 398) en een 20-megapixel-telefotocamera (Sony IMX 350) werken naast elkaar. Noemenswaardig is de ‘Leesmodus’ van de telefoon, waarmee het lezen van longreads en boeken net zo comfortabel moet zijn als het lezen van een echt boek.

OnePlus 5T

De OnePlus 5T (november 2017) kent een groter scherm dan het reguliere 5-model: een 6-inch full optic amoledscherm met een beeldverhouding van 18:9. Dankzij slimme algoritmes past het nieuwe Sunlight-display zich automatisch aan bij fel licht. Gebruikers kunnen bovendien hun scherm kalibreren op basis van kijkvoorkeuren in vier verschillende modi: standaard, srgb, dci-p3 en adaptief. De keramische vingerafdruksensor, die de telefoon ontgrendelt in minder dan 0,2 seconden, is verplaatst naar de achterkant van het apparaat.

OnePlus 6

De OnePlus 6 was in 2018 alweer een stukje sneller, dankzij de Qualcomm SnapdragonTM 845, de Adreno 630-gpu en tot 8GB lpddr4x ram. De primaire camera is verbeterd ten opzichte van die in de OnePlus 5T, doordat er een grotere primaire sensor is gebruikt. Ook is er de verbeterde slow motion-functie voor video. Waar de OnePlus 5T slow motion met 120fps kon opnemen met een 720-resolutie, kan de OnePlus 6 met diezelfde resolutie 480fps vastleggen. De stap van de OnePlus 5 naar de OnePlus 6 is duidelijk: de 6 heeft een 0,25 procent hogere pixeldichtheid, 18,75 procent hogere resolutie, 14,18 procent grotere schermafmetingen, 128GB meer interne opslagruimte, 2x betere video-opnamekwaliteit, en 1,67x snellere download (1000MBits/s versus 600MBits/s)

OnePlus 6T

Het fraaie scherm van de OnePlus 6T, mede mogelijk gemaakt door de vingerafdrukscanner in het scherm, is een 6,41-inch Optic amoled-display met een aspect ratio van 19,5:9. Dit scherm is dus weer een stukje groter, zonder de telefoon evenveel groter te maken, terwijl de inkeping in het scherm kleiner is en er dus meer ruimte is voor notificaties bovenin.

Daarnaast wordt de smartphone beschermd door het allernieuwste Corning Gorilla Glass 6, die naadloos in het glazen design is verweven. De OnePlus 6T zorgt er met Fast Charge voor dat de accu snel kan worden opgeladen: een half uur laden levert voldoende energie voor de hele dag. Het nieuwe Smart Boost versnelt de opstart van apps tot 20 procent, doordat het data van veelgebruikte apps bewaart in het ram-geheugen van de telefoon.

OnePlus 7 Series

De OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro - gelijktijdig uitgebracht op 14 mei 2019 - zijn de eerste telefoons met universal flash storage (ufs) 3.0-opslag. In vergelijking met de OnePlus 6 heeft de 7 daarnaast als belangrijke vernieuwingen een ingebouwde stereoluidspreker, doorlopende autofocus bij het opnemen van films, en een 3nm kleinere maat halfgeleider (7nm versus 10nm). Het Pro-model heeft bovendien als een van de eerste smartphones een pop-up-selfiecamera en hij biedt als eerste ‘mainstream’ smartphone een verversingssnelheid van 90Hz.

OnePlus 7T

Het scherm van de OnePlus 7T (op de markt gebracht in september 2019) is een blikvanger dankzij de 90Hz-verversingfrequentie en de nieuwste hdr10+-certificering. Dankzij de helderheid tot 1000 nits oogt content op de OnePlus 7T levendiger dan daarvoor, zelfs in direct zonlicht. Het scherm is voor oogcomfort gecertificeerd door TÜV Rheinland en zorgt voor een meer comfortabele kijkervaring ’s avonds en voor het slapen gaan.

OnePlus 7T Pro

Weer een stapje uitgebreider dan de 7 en de 7T is de 7T Pro, met een drievoudig camerasysteem. Dankzij UltraShot-software, de nieuwe macromodus en een geavanceerde hybride beeldstabilisator waarbij ois- en eis-technologie wordt gecombineerd, maken gebruikers fraaie kiekjes en strakke video’s onder verschillende lichtomstandigheden.

OnePlus 8 Series

April dit jaar vond het debuut van de meest recente vlaggenschipmodellen plaats: de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, voor gebruikers die de beste van de beste OnePlus-smartphonemodellen willen hebben. De OnePlus 8-serie beschikt als eerste OnePlus-toestel over 5g-connectiviteit. Ook de 8 Pro heeft een primeur: het is het eerste toestel van deze fabrikant dat is voorzien van Wireless Charging.

De OnePlus 8 kent een fijn 6,55 inch groot 1080p amoled fluid-display met een beeldverhouding van 20:9 en een verversingssnelheid van 90Hz. De maximale resolutie is 2400x1080 pixels, met een pixeldichtheid van 402ppi. Dat levert hagelscherp beeld op. Het scherm van de 8 Pro heeft zelfs een verversingssnelheid van 120Hz. Ook biedt het 10bit-kleurendiepte, het framerateverhogende memc voor video's, en een hogere aanraakverversingssnelheid van 240Hz.

Ook de camera aan de achterkant van de 8 Pro is een flinke stap vooruit in vergelijking met die van de 6 Series en 7 Series. Met de nieuwe en grotere primaire sensor legt dit model veel detail vast. Ook de ultragroothoekcamera heeft een goede sensor, waardoor hij het met minder licht afkan. Dit toestel is momenteel met recht het beste paard uit de OnePlus-stal.

OnePlus Nord

Last but not least … sinds een paar weken is de OnePlus Nord beschikbaar, een zeer betaalbare maar toch complete middenklasser die verkrijgbaar is vanaf 399 euro. Op Tweakers.net scoort de nieuwste telg een 8,5. Redacteur Chris Broesder concludeert: “Met de Nord zet OnePlus een middenklasse-smartphone neer die op de meeste punten een dikke voldoende scoort. Het oledscherm met 90Hz-verversing is mooi, de accuduur is goed en het laden gaat snel. De camera is ook prima voor zijn prijs, al is het natuurlijk geen high-end niveau en heb je geen telelens.”