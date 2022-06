Kosten van zakelijk elektrisch rijden versus rijden op brandstof

Veel mensen denken dat het duur is om elektrisch te gaan rijden. Bij zakelijk leasen ben je echter goedkoper uit met ‘elektrisch leasen’ dan met het leasen van een traditionele brandstofauto. Om die stelling te onderbouwen zetten we in dit tweede artikel binnen een reeks Mobility Service-publicaties nauwkeurig de kosten van een benzineauto en een vergelijkbare elektrische auto uiteen.

Elektrisch rijden kan om verschillende redenen aanspreken. Voor sommige mensen is het aantrekkelijk vanwege de ingenieuze techniek achter het elektrisch rijden (de software en accutechniek innoveren met rasse schreden), voor anderen om bij te dragen aan een schoner milieu of simpelweg om kosten te besparen. Of natuurlijk een combinatie van die drie.

Over de beduidend lagere belasting voor het milieu wordt nog altijd veel discussie gevoerd. In het vorige artikel werd duidelijk dat elektrisch rijden zeker niet klimaatneutraal is, maar de ‘well to wheel’-uitstoot (wtw) is wel significant lager. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat de wtw-uitstoot van een elektrische auto gemiddeld drie- tot viermaal lager is dan die van een benzine- of dieselauto. Toch zijn Nederlanders vooral gevoelig voor de gevolgen in hun portemonnee, en ook in dat opzicht is zakelijk elektrisch rijden zeer interessant.

Over de kosten van elektrisch rijden bestaat eveneens veel discussie. Het is verstandig om daarbij de harde cijfers voor zich te laten spreken. Daarom zijn de kosten van het zakelijk rijden van een benzineauto en de kosten van het zakelijk rijden van een elektrische auto naast elkaar gezet en inzichtelijk gemaakt.

Eerlijke vergelijking: 2 maal Kia

Om een eerlijke vergelijking te maken, stelden de ev-experts (electric vehicle) van Mobility Service twee vergelijkbare auto’s voor de Kia Niro en de Kia e-Niro. Het betreft in beide gevallen een gewild type auto in het hogere middensegment. Het accupakket van de Kia e-Niro heeft een capaciteit van 64kWh. In de vergelijking die we hieronder maken, gaan we uit van de leaseprijzen die Mobility Service hanteert. Uiteraard zijn beide auto’s ook bij andere partijen - of direct bij Kia - te verkrijgen, en dan zullen de prijzen wellicht subtiel hoger of lager uitvallen. De leaseprijzen variëren bij verschillende bedrijven, maar ze ontlopen elkaar niet heel erg.

Brandstof-energieverdeling per 100 kilometer

Voor de Kia Niro 1.6 GDi geldt 4,9 liter per 100 kilometer volgens WLTP-norm (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Voor de Kia e-Niro is dit 15,9 kWh/100 kilometer volgens WLTP-norm.

Leaseprijs

Er is uitgegaan van Full Operational Lease met een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar. Daarbij gelden in dit voorbeeld de volgende leaseprijzen:

Kia Niro 1.6 GDi ExecutiveLine (benzinemotor): 631 euro per maand.

Kia e-Niro ExecutiveLine MY2019 (elektrisch): 598 euro per maand.

Bijtelling

De bijtelling is uiteraard afhankelijk van de belastingschijf van 37,35% of 49,50%. In deze vergelijking wordt uitgegaan van de laagste belastingschijf. Bij elektrisch is de bijtelling van 8% geldig voor maximaal 45.000 euro inclusief BTW. Voor het overige bedrag kom je uit op 22%. De bijtelling komt uit op de volgende bedragen:

Kia Niro 1.6 GDi ExecutiveLine

Fiscale waarde: 35.845 euro

Bijtelling (22%) bedraagt: ((0,22 x 35.845) /12) x 0,3735= 245,45 euro

Totale bijtelling: 245,45 euro

Kia e-Niro ExecutiveLine MY2019

Fiscale waarde: 45.270 euro

Bijtelling (8%) bedraagt: (0,08 x 45.000) /12) x 0,3735 = 112,05 euro per maand

Bijtelling (22%) bedraagt: (0,22 x 270) /12) x 0,3735 = 1,85 euro per maand

Totale bijtelling: 112,05 + 1,85 = 113,90 euro per maand

Kostenvergelijking in matrix

Hieronder zijn de kosten van de twee auto’s op een rij gezet. Hierbij is het gemiddelde tarief van 0,35 euro (incl. BTW) per kWh bij een openbare laadpaal, en 0,22 euro (incl. BTW) per kWh bij thuisladen gehanteerd.

(# = hoofdzakelijk van belang voor werknemer, ^ = hoofdzakelijk van belang voor werkgever)

Op basis van 60 maanden en 20.000 km per jaar Kia Niro 1.6 GDi ExecutiveLine Kia e-Niro ExecutiveLine MY2019 (#) Fiscale waarde 35.845 euro 45.270 euro (#) Bijtelling 22% 8% & 22% (#) Nettobijtelling per maand 245,45 euro 113,90 euro ^ BTW-kosten privégebruik per maand (2,7% x catalogusprijs) /12 maanden (zie ook info van de belastingdienst) 80,65 euro 101,86 euro ^ Leasetarief per maand, exclusief BTW 631 euro 598 euro ^ Brandstofkosten/laadkosten per maand (op basis van gemiddeld verbruik), exclusief BTW 107,52 euro ex. BTW (gemiddelde benzineprijs: 1,679 euro inc. BTW) 76,66 euro ex. BTW (alleen openbaar laden: 0,35 euro inc. BTW 48,18 euro (alleen thuisladen: 0,22 euro inc. BTW) Totale kosten per maand exclusief BTW 1064,62 euro 890,42 euro (o.b.v. openbaar laden) 861,94 euro (o.b.v thuisladen) Totale kosten per jaar exclusief BTW 12.775,44 euro 10.685,04 euro (o.b.v. openbaar laden) 10.343,28 euro (o.b.v. thuisladen)

Extra uitleg

Bovenstaand voorbeeld is een totaaltelling van de kosten van een leaseauto. Ben je zzp'er of eigenaar van een holding-bv, dan is het complete plaatje van belang. In de regel neemt de werkgever de maandelijkse kosten, exclusief de bijtelling, voor zijn rekening. De werknemer hoeft dan alleen de bijtelling te betalen.

Kijken we naar de vergelijking, dan valt op dat een elektrische leaseauto in minstens 150 euro per maand goedkoper is, zelfs als je met name gebruikmaakt van openbare laadpalen. Op jaarbasis is dit zelfs 2000 tot 2500 euro. Dat is nogal een verschil.

Dat voordeel zit overigens niet alleen in de lage bijtelling. Ook de hoge restwaarde van een elektrische auto speelt een rol, waardoor de leaseprijs laag kan blijven. Voor de werkgever is een elektrische auto daarom veelal de goedkopere keuze.

Uiteraard zijn er afhankelijk van de situatie ook andere rekenvoorbeelden van toepassing. Rij je bijvoorbeeld 30.000 kilometer per jaar via zakelijke lease, dan kun je de leaseprijsberekening via deze online leasetool van Mobility Service eenvoudig aanpassen.

Kosten laadpassen

Wanneer je elektrisch rijdt, is een laadpas onvermijdelijk. Het is zeker de moeite waard om de laadpassen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

Eigen laadpaal/ thuisladen

Als je veel of voornamelijk thuis laadt, bijvoorbeeld via het stopcontact van je garage, kun je via een energieaanbieder een pas verkrijgen. Dan neem je een laadpas met lage gebruikskosten en geen vast maandbedrag. Overigens is het niet per se een voordeel om voor je eigen energieleverancier te kiezen. Tarieven vergelijken en de goedkoopste per transactie kiezen, loont.

Je kunt ook een laadpaal thuis installeren. Als je thuis een laadpaal laat installeren en de stroomkosten ervan wil verrekenen, moet je kiezen voor een slimme laadpaal (met een simkaart). De laadpaal registreert dan hoe veel je laadt en met welke pas. Vervolgens worden de gemaakte stroomkosten via de laadpasleverancier in rekening gebracht of verrekend. Je kunt overigens ook een laadpaal laten installeren die laadsessies registreert via een kWh-meter. Dit is bij Tesla’s bijvoorbeeld veel gebruikelijker.

Openbare laadpalen

Wanneer je veel laadt via openbare laadpalen is het handig om een laadpas te kiezen met een vast laag maandbedrag. Wanneer je veel rijdt in het buitenland of meerdere keren per jaar binnen Europa met de auto op vakantie gaat, is het goed om ook hier rekening mee te houden. Er zijn gratis laadpassen, maar daarbij betaal je wel extra per laadsessie. Dat is niet heel veel, meestal gaat het om tussen de 0,10 en 0,20 euro per sessie.

Het is best lastig om door de bomen van laadpasaanbieders het bos te zien, en de kosten zijn niet altijd transparant. De verschillen zijn groot en sommige partijen vragen bij een gratis laadpas bijvoorbeeld naast een kleine bijdrage ook nog een servicetoeslag. Zo heeft de ANWB een gratis laadpas met een starttarief van 0,34 euro per sessie + een servicetoeslag van 8% over de laadkosten. Soms wordt er ook nog een vergoeding gerekend als je met een laadpas bij een laadpaal laadt die van een andere operator is. Het goedkoopste laden doe je in de regel bij de laadpaal die door hetzelfde bedrijf wordt beheerd als de laadpas.

Privacy

Sommige gebruikers hebben terecht vragen over de data die tijdens transacties worden verzameld. In algemene zin moet iedere aanbieder in zijn Algemene Voorwaarden kenbaar maken wat precies verzameld wordt, zowel door de laadpasaanbieder als de laadpaalaanbieder. Veelal gaat het om een uniek contractnummer, het laadpaalnummer, het tijdstip en de laadlocatie, en persoonsgegevens. In het geval van zakelijke lease zal het bedrijf de ‘persoon’ zijn, zodat de privacy van de werknemer wat beter wordt gewaarborgd. De Algemene Voorwaarden goed doorlezen lijkt het devies, en daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de ene aanbieder transparanter is dan de andere.

Top 5 laadpasaanbieders en kosten

Rekenen maar! Zelf uitrekenen wat het verschil is tussen elektrisch rijden, rijden met een benzine-auto en rijden met een plug-in hybride? Dat kan met deze handige tool. Hij is niet voor alle situaties volledig, maar geeft je een aardig inzicht in de gemiddelde verbruikskosten en de onderlinge verschillen. En via deze tool kun je zien wanneer je het break-even point bereikt met een EV (Electric Vehicle) ten opzichte van een ICE (Internal Combustion Engine).

Hieronder zetten we de vijf laadpasaanbieders op rij die volgens ons - gezien de combinatie van kostentransparantie, (Europese) dekking en geschiktheid voor verschillende typen gebruikers - het beste uit de bus komen.

De top 5 van laadpassen, in willekeurige volgorde (*), waarbij je met de Kia e-Niro in onderstaande vergelijking ongeveer 1258 kilometer rijdt op 200kWh (15,9 kWh/100 kilometer volgens WLTP-norm).

Gemiddelde prijs per 200kWh: 61,50 euro.

Abonnement en tarieven: pas gratis aan te vragen, maandkosten 17,50 euro, vast kWh-tarief van 0,225 euro op alle Nederlandse normale laadpunten en snelladers.

Uitgifte: Nederland

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Spanje.

App: niet beschikbaar

Kortom: de abonnementskosten zijn relatief hoog en je bent verplicht om een energiecontract af te sluiten, maar het kWh-tarief is zeer scherp en je hebt goede dekking.

Gemiddelde prijs per 200kWh: 71,30 euro.

Abonnement en tarieven: pas is gratis aan te vragen, kost daarna 3,50 euro per maand. Men hanteert een transparant cpo-tarief zonder verborgen of extra kosten. Vraagt een laadpaal bijvoorbeeld 0,30 euro/kWh dan betaal je dat ook. Je krijgt bovendien 2 euro per maand korting op de abonnementskosten van de laadpas als je al energieklant bent bij Vandebron.

Uitgifte: Nederland

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Slovenië.

App: Android, iOS

Kortom: zeer transparant in de kosten, je komt nooit voor verrassingen te staan, goed gemiddeld tarief.

Gemiddelde prijs per 200kWh: 73,55 euro.

Abonnement en tarieven: gratis aan te vragen pas en geen maandkosten. Cpo-tarief + 0,35 euro transactiekosten per sessie, tot maximaal 20 x per maand (7 euro), daarna betaal je geen transactiekosten meer.

Uitgifte: Nederland

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Letland en vele andere landen.

App: Android, iOS

Kortom: goede gemiddelde prijs, en de grootste Europese dekking met meer dan 155.000 publieke laadpunten verspreid over heel Europa.

Gemiddelde prijs per 200kWh: 83,40 euro

Abonnement en tarieven: gratis pas aan te vragen, daarna kost hij 3 euro per maand, met een vast ac-tarief van 0,36 euro/kWh. Starttarief is 0,61 euro per sessie.

Uitgifte: Nederland

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk.

App: niet beschikbaar

Kortom: vast tarief zorgt voor rust, wel transactiekosten.

Gemiddelde prijs per 200kWh: 93,12 euro.

Abonnement en tarieven: eenmalige aanvraagkosten van 9,99 euro, daarna geen maandkosten meer. Je betaalt een cpo-tarief + 10% per kWh roamingkosten. Veel vaste prijsafspraken met een breed scala aanbieders, met relatief wat hogere tarieven. Via de app vind je alle actuele tarieven per laadpunt terug.

Uitgifte: Duitsland

Dekking: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Kroatië.

Kortom: aanbieder gericht op heel Europa, wel duidelijk duurder qua kWh-tarief maar altijd transparant in de kosten.

Al met al ben je dus tussen een paar tientjes en iets meer dan 100 euro per jaar kwijt aan laadpaskosten. Het verschilt per leasecontract en -maatschappij of deze kosten al zijn verrekend in de leasekosten.

Betalen met pin?

Vooralsnog kun je niet met je pinpas voor een laadsessie betalen. Bij Fastned kun je afrekenen met een creditcard of met de app van Fastned. Om gebruik te kunnen maken van de Tesla Superchargers moet de gebruiker een betaalmethode in de app van Tesla activeren. Dit kan met een creditcard of door middel van automatische incasso.

