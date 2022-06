Hackatrain 2020 - Het Tweakers-team zoekt nog kandidaten

Wil jij als onderdeel van Team Tweakers mee naar Hackatrain 2020? Meld je dan aan voor deze onvergetelijke ervaring. We zijn nog op zoek naar meer aanmeldingen, zodat we op 19 augustus het perfecte team kunnen vormen. Samen zullen we ons drie dagen op een technische uitdaging rondom smart mobility storten. En net als vorig jaar gaan we uiteraard voor de winst!

Anderhalve week geleden hebben wij aangekondigd dat Tweakers weer mediapartner is van de Hackatrain, een hackathon die eind september van start gaat. Met verschillende teams, samengesteld uit deelnemers van verschillende bedrijven zullen we gaan werken aan een opdracht.



Landal Waterparc Veluwemeer

Van 29 september tot 2 oktober verblijven de deelnemers all-inclusive op Landal Waterparc aan het Veluwemeer. Hier zullen de teams samenwerken om een technische uitdaging van ProRail rondom Smart Mobility op te lossen. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan inspirerende tech-workshops, outdooractiviteiten, digitale live events en online pitches. Aan vermaak is ook gedacht, naast het project zullen er ook genoeg activiteiten zijn om te ontspannen en andere deelnemers te leren kennen. Het evenement wordt georganiseerd conform de richtlijnen van het RIVM en de organisatie heeft verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van de deelnemers te waarborgen. Zo zijn de onderkomens zeer ruim opgezet, is er in elk huisje ruim voldoende desinfectiegel aanwezig, worden er mondkapjes uitgedeeld en kan bij alle activiteiten de minimale afstand van 1,5m in acht worden genomen.

Ben jij een back- of frontenddeveloper, software engineer, cybersecurityspecialist/-engineer, ui/ux-ontwerper of datascientist/-engineer met een ondernemend karakter, meld je dan aan!

Aanmelden?

Stuur vóór 16 augustus een mail naar hackatrain@tweakers.net met je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, studie-achtergrond en/of werkervaring en een korte motivatie. Zorg ervoor dat wij een goed beeld krijgen van wie je bent en wat jouw vaardigheden zijn. Jouw mail wordt alleen gebruikt voor de Hackatrain-selectie en na de samenstelling verwijderd. Voorwaarden voor selectie is dat je op alle eventdagen beschikbaar bent.

Uiterlijk 19 augustus zul je horen of je bent geselecteerd voor Hackatrain 2020.

Samenvatting

- Deadline inzendingen op 16 augustus

- Selectie op 19 augustus

- Deelname aan de Hackatrain van 29 september tot 2 oktober (eten en drinken inclusief)

- Drie overnachtingen op Landal Waterparc Veluwemeer in een villa voor minimaal 10 personen (je verblijft hier met maximaal 5 personen)

- Exclusieve toegang tot inspirerende techworkshops, uitdagende outdooractiviteiten, digitale live events en een toffe randprogrammering

- Deelname is exclusief persoonlijke uitgaven en transfers

- Deelnemer is minstens achttien jaar, woonachtig in Nederland of België en beheerst de Engelse taal



Spelregels

De Hackatrain wordt georganiseerd door By Whyte. De actievoorwaarden kun je hier vinden.