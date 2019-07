Hackatrain 2019 - Team Tweakers wint de hoofdprijs en gaat naar Californië

Op de eerste dag van deze maand vertrok, zoals eerder beschreven, de Hackatrain 2019 richting Berlijn. De teamleden moesten om 08.00 uur op Amsterdam Centraal zijn om de challenges aan te horen. Team Tweakers kreeg nog een teamlid toegewezen, waarmee het net als de andere teams uit vijf leden bestond.

In de speciale, exclusieve Hackatrain-trein hadden alle teams de beschikking over een eigen, afgesloten coupé, waarin de challenges konden worden besproken en de teamleden ongestoord aan een oplossing konden denken. Mentoren vanuit verschillende bedrijven, evenals winnaars van voorgaande edities, waren aanwezig om advies te geven.

5g-alarmknop

De challenge die Team Tweakers toegewezen had gekregen, '5g and autonomous trains', leverde veel en zelfs futuristische ideeën op. Op een bepaald moment bestonden de ideeën niet meer uit autonome treinen, maar uit autonome wagons, liefkozend 'pods' genoemd, die individueel, op basis van voorspellingen en historische data hun weg kozen.

Het leek het Tweakers Team echter verstandiger om een iets kleinere, gemakkelijker te implementeren oplossing te verzinnen, aangezien de trein die ons naar Berlijn bracht, al ouder was dan de gemiddelde deelnemer. Zo dacht Team Tweakers aan ongevallen op het spoor, zoals het drama met de bakfiets in Oss of de aanrijding met een vrachtwagen gevuld met melkpoeder, eerder dit jaar in Leeuwarden.

Het probleem dat Team Tweakers wilde oplossen, is dat van de machinist die een risicovolle situatie te laat ziet aankomen. Een trein heeft namelijk, afhankelijk van zijn gewicht en snelheid, al gauw een remweg van 500 tot 900 meter en het is niet altijd mogelijk is om zover te kijken.

De oplossing van het team was een alarmknop waarmee omstanders van bijvoorbeeld een overweg niet alleen het regionale verkeerscentrum kunnen informeren via een low-latency-5g-livevideostream, maar ook de machinisten van aankomende treinen, door middel van een head-updisplay. Een oplossing die er later ook voor kan zorgen dat een machinist niet meer in de trein hoeft te zitten, maar die in de toekomst kan besturen vanuit een centrum vanwaaruit hij verschillende treinen tegelijk kan monitoren.

Live demo

Aangezien deze hackaton niet louter om een idee ging, maar een live demo eveneens verplicht was, had het team gebruikgemaakt van Sodaq Sara Aff R412m, met daaraan een knop die als noodknop moest fungeren. Zodra op de knop werd gedrukt, maakte de Sodaq een permanente websocketverbinding met de IBM Cloud, door middel van een rest-api. Daarnaast was een rtmp-server opgezet, die een stream omzette in een hls-stream. Normaal gesproken zou die dan via 5g naar de head-updisplay van de machinist worden gestreamd, maar voor de demo heeft het team gebruikgemaakt van de daar beschikbare internetverbinding en een macOS-app. Op basis van die feed is de machinist beter in staat om het risico te beoordelen en daar eventueel op te reageren.

De jury vond de door onze team gestelde oplossing de beste en heeft Team Tweakers beloond met de hoofdprijs: een werkreis naar Californië. Jarno van der Velde, Klaas-Jan Boon, Quentin Meeus, Jan Jaap de Groot en Dienke Rutten zullen later dit jaar verschillende projecten en bedrijven bezoeken die werken aan autonoom rijden, 5g en andere opkomende technologie.