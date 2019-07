Zombies en angstaanjagende hoogten tijdens de Tweakers VR-Experience

Eind vorige maand hield Tweakers, samen met The Park in Antwerpen, de VR-Experience. De genodigden konden verschillende ervaringen op het gebied van virtual reality opdoen en vanaf de zijlijn andere deelnemers uitlachen, terwijl zombies de laatsten de stuipen op het lijf joegen.

Na de ontvangst en een drankje werden de groepen opgedeeld. Zo kon de ene groep kennismaken met kleine vr-spelletjes, zoals het bekende Fruit Ninja, maar dan de vr-editie. Ditmaal niet met je vingers over een schermpje slicen, maar met de vr-controls, die er door de vr-bril als echte samuraizwaarden uitzien. Ook de 'plank' kon natuurlijk niet ontbreken. Zodra je de headset had opgezet, stond je in een lift. Daar drukte je op de knop om naar boven te gaan en als even later de deuren opengingen, mocht je op grote hoogte over een plank lopen. Hoewel ieder wist dat hij of zij gewoon op de grond stond, was de ervaring voor sommigen zo beangstigend, dat ze snel een stap terug zetten.

De andere groep ging gezamenlijk in een grote ruimte The Hallow spelen. De headsets werkten samen, zodat de teamleden elkaar ook in het spel konden zien. Daar was het de opdracht om aanvallen van zombies af te slaan. Dat samenwerking nodig was, was duidelijk.

Bij de gezellige borrel na het evenement konden de aanwezigen nog een een uurtje napraten over deze unieke ervaring. Wil jij dit ook meemaken? Stuur dan een e-mail naar belgie@tweakers.net. De eerste tien aanmeldingen krijgen een code om drie toegangsbewijzen te kunnen kopen voor de prijs van twee.