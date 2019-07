Releasenotes - Development-iteratie #160

Onze developers hebben iteratie #160 opgeleverd. Aangezien we in deze iteratie veel werk hebben gedaan dat niet direct zichtbaar is voor de meeste gebruikers, geven we hier een overzicht op hoofdlijnen in de vorm van releasenotes.

MySQL 8-upgrade

Een van die onzichtbare wijzigingen was de upgrade van Percona MySQL 5.7 naar versie 8.0. Dat ging zonder noemenswaardige downtime, maar je kon het desondanks hier en daar merken. MySQL 8 heeft het gedrag rond zijn SQL-verwerking hier en daar wat aangepast. Van de problemen die dat met zich meebracht, hadden we de meeste al opgelost, maar een aantal met betrekking tot de "GROUP BY"-wijzigingen hadden we gemist. Daardoor werden de bijbehorende resultaten, zoals de Karma-grafieken, niet meer goed gesorteerd.

Een andere manier waarop een en ander te merken viel, was dat in MySQL 8 een aantal systeemparameters is veranderd. Daardoor was MySQL 8 met sommige, veel uitgevoerde queries significant langzamer. Dat was onder andere te merken in het Forum. Als het goed is, hebben we dit intussen opgelost, maar we blijven uiteraard de prestaties van de website in de gaten houden.

Releasenotes