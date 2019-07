Terugblik Abodag 2019 - Van testlab tot fun area bij Tweakers HQ

Zondag 14 juli werd de jaarlijkse Abodag gehouden op het Tweakers HQ in Amsterdam. Het programma was zeer uitgebreid. Er waren verschillende partners om te bezoeken, diverse workshops om te volgen en je kon zelfs je username laten lasergraveren op een Tweakers-beker. Kortom, een dag vol leuke activiteiten en gezelligheid. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk dan het videoverslag.

Het was duidelijk dat de community er zin in had. Om 09.00 uur waren al veel trouwe abonnees aanwezig, terwijl de deuren pas om 09.30 uur zouden opengaan. Guido en Wout hadden de eer om deze heugelijke dag te mogen openen voor ruim honderd man, waarna iedereen zijn of haar persoonlijke programma kon volgen.

Dit jaar kreeg iedereen uiteraard een rondleiding over de kantoortuinen van Tweakers. Hoewel ons hoofdkantoor een prachtig en uniek uitzicht heeft, was dat niet waar de meeste interesse van de abonnees naar uitging. Zij waren voornamelijk geïnteresseerd in het beroemde testlab en kregen dan ook uitgebreid uitleg bij alle testopstellingen.

Voor het eerst werd een deel van het programma ingevuld door speciale sessies van partners. Zo konden abonnees bij LG, Bose, AVM, AMD, Asus en Corsair terecht voor demonstraties, presentaties en workshops. Naast deze partnersessies had onze afdeling Product ook een feedbacksessie georganiseerd, waar de abonnees hun vaak nuttige en gefundeerde feedback konden delen. Naast al deze activiteiten was Mortum aanwezig met zijn lasergraveermachine en konden de abonnees iets laten graveren op een speciale Tweaker-beker. De pret kon ook niet op in de speciaal ingerichte fun area, waar zeven high-end pc’s van Alternate, een sjoelbak, tafelvoetbal, Mario Kart en tafeltennis klaarstonden voor iedereen die even wilde ontspannen tijdens deze Abodag.

De dag eindigde met een gezellige borrel, waarbij de F1-race van Silverstone op een groot scherm werd getoond. Zo kwam er een einde aan de best bezochte editie van de Abodag tot nu toe en kijken wij er nu alweer naar uit om volgend jaar opnieuw een goedgevulde Abodag neer te zetten, met hopelijk nog meer abonnees als bezoeker.

Dit klinkt tof. Hoe kan ik hier de volgende keer bij zijn?

De Abodag is toegankelijk voor alle Tweakers Hero- en Elite-abonnees. Behalve van de toegang tot de Abodag geniet je natuurlijk ook van alle andere voordelen. Zo krijg je toegang tot alle karmafeatures, zoals custom-css, voorrang bij de kaartverkoop voor Tweakers-evenementen, live stats over je gedrag op de site, controle over de weergave van reclame op de site en nog veel meer. Daarnaast ontvang je zes keer per jaar het Tweakers Magazine in de bus. Dus waar wacht je nog op? Word nu abonnee.