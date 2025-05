Tweakers Abodag 2023 op 10 juni - Ben jij erbij?

De tijd vliegt; we zijn weer druk in de weer voor de Tweakers Abodag van 2023! De mooie herinneringen aan de editie van vorig jaar staan bij ons nog vers in het geheugen gegrift. Wat was het tof om in het HomeComputerMuseum herinneringen op te halen, worstenbroodjes te eten, ons te verwonderen over al het mooie spul wat daar te vinden is én de airconditioning was ook niet vervelend tijdens die hittegolf. Dit jaar kiezen we weer voor de traditionele route en willen we jullie graag uitnodigen om met ons samen te komen op ons kantoor. Het belooft weer ouderwets gezellig te worden!

Wij zorgen ervoor dat er tijdens een abonneedag genoeg te doen valt. Zo plannen we leuke sessies die een kijkje achter de schermen bij Tweakers geven, creëren we een omgeving waar abonnees elkaar op een ontspannen manier offline kunnen ontmoeten en hebben we genoeg medewerkers rondlopen waarmee je een praatje kunt maken. Het programma voor deze editie is bijna rond en delen we een maand van te voren op het forum. Je kunt in elk geval weer rekenen op informatieve presentaties vanuit onze afdelingen, een rondleiding door het Testlab, een gezellige borrel én het zou zomaar eens kunnen gebeuren dat we live een podcast met jullie als toeschouwer gaan opnemen. Wij worden hier heel enthousiast van, hopelijk jullie ook!

Ben jij er op 10 juni ook bij? Laat het ons weten in het speciale abodagtopic. Let op: het topic is alleen bedoeld voor abonnees.

Ben je nog geen abonnee zijn en wil je dit niet missen? Kies dan voor een Tweakers-abonnement. Niet alleen ben je dan welkom op onze abodagen, je scoort er ook een hoop extra voordelen bij. Check de details op onze abonnementspagina.