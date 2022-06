Terugblik Abodag 2022 - Tweakers verovert voor een dag het HomeComputerMuseum

Afgelopen zaterdag kwamen we na een (veel te) lange pauze eindelijk weer eens samen met onze abonnees. Dit deden we op een bijzondere en Tweakers-waardige locatie: het HomeComputerMuseum in Helmond. Het was een geslaagde dag met veel gezelligheid, overheerlijke worstenbroodjes, ijskoude biertjes en een heuse reis door de tijd op het gebied van computers.

Voor sommigen van jullie zal het HomeComputerMuseum bekend in de oren klinken. In 2017 deed tweaker WHiZZi een oproep om geld op te halen voor de aankleding en inrichting van het museum, om vervolgens in 2018 de deuren te openen. Inmiddels is hij de sponsor van onze abonneeloterij en hebben veel abonnees al eens een ticket gewonnen en een bezoek gebracht. Het museum biedt een interactieve tijdreis door de geschiedenis van de (thuis)computer en aanverwante apparaten door kamers in de stijl van de desbetreffende jaren. De collectie omvat onder andere MSX-, Commodore-, Philips- en Tandy-computers, waarvan er veel werkend te zien zijn. Ook is er een gespecialiseerde werkplaats voor reparaties en een arcadecafé.



Ondanks de tropische temperaturen mochten we een groot aantal abonnees verwelkomen. Gelukkig was er binnen voor airco gezorgd en werd er opgelucht gezucht bij binnenkomst in de koelte. Na een vers worstenbroodje en een verfrissend drankje was het tijd voor het welkomstwoord van Moonsugar (die ontzettend blij was eindelijk weer wat abonnees in levenden lijve te kunnen zien) en kon de dag beginnen. Menig tweaker had zich waarschijnlijk uren kunnen amuseren in het museum, maar het zou niet de Tweakers Abonneedag zijn zonder een aantal speciaal geplande activiteiten.

De ingang van het HomeComputerMuseum in Helmond

Zo deelde Product Owner Sander (ook wel bekend op het forum als ikloon) onze ideeën voor een Tweakers Plus-archiefpagina waardoor er leuke en waardevolle feedbacksessies ontstonden. Elke sessie werd afgesloten met een survey waarvan we de input kunnen meenemen. Dit soort sessies zijn voor ons belangrijk om de toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen op de site vorm te geven. Daarnaast is het natuurlijk ook tof om de gezichten achter de nicknames te zien.

De tweaker 5erveD was aanwezig om een demonstratie van extreem overklokken te geven. Gewapend met een speciaal hiervoor ontworpen Gigabyte Z690 Aorus Tachyon-moederbord klokte hij een Intel Core i9 12900KS-processor naar 6,7 tot 6,8GHz. Voor dergelijke kloksnelheden was uiteraard koeling met vloeibare stikstof vereist. In Cinebench R20 behaalde 5erveD op 6,7GHz een score van 10632 punten met de E-cores uitgeschakeld; wPrime kon zelfs op 6,8GHz worden gedraaid. Tot verbazing van menig abonnee werd de processor tijdens de overkloksessie niet alleen gekoeld, maar ook regelmatig opgewarmd met een gasbrander. Dat om de cold boot bug te omzeilen, die verhindert dat het systeem na een crash opstart als de processor te koud is.

In de directiekamer van museumdirecteur WHiZZi gaf nieuwscoördinator Olaf bij zijn presentatie een blik achter de schermen van de redactie en dan vooral hoe de redactie achtergrondartikelen maakt. De televisie waarop de slides te zien waren, was zelf een museumstuk. Het kwik steeg op deze tropische dag tot grote hoogte, in tegenstelling tot het zuurstofgehalte, maar dat mocht de pret niet drukken. Olaf vertelde onder andere hoe langere verhalen hun oorsprong hebben in kort nieuws, geconstateerde trends, puur geluk en tips van communityleden, met voorbeelden hoe dat bij gepubliceerde artikelen het geval was geweest. Na afloop van dit ‘verhaal achter de verhalen’ was er een Q&A waar ook de reviewredacteuren Jurian, Tomas en Friso bij aanhaakten. Abonnees gaven onder andere aan vaker een inkijkje te willen hebben in hoe het kantoorvolk zijn werk doet, wat waardevolle feedback is.

WHiZZi vertelt zijn verhaal over de Aesthedes 2.

Een memorabel moment dat bij velen is blijven hangen, is de speciale demonstratie die wij 's middags kregen van de Aesthedes 2, een grafisch computersysteem van Nederlandse bodem waarmee onder andere het biljet van 25 gulden en het Heineken-logo zijn ontworpen. De medewerkers van het museum hebben met hulp van buitenaf van alles gedaan om voor elkaar te krijgen dat het apparaat voor 95% functioneert. Het verhaal dat WHiZZi hierover vertelde, was net een film. Hij gaf aan dat hij nog steeds kijkt naar mogelijkheden om daar iets mee te doen.



De combinatie van alle toffe dingen die we gezien hebben met de goede sfeer tijdens de sessies en borrel, doet ons nu al uitkijken naar de abodag van volgend jaar!