Terugblik Abodag 2024 - Eindelijk op onze volwaardige thuisbasis

Afgelopen zaterdag kwamen we samen met ruim 150 abonnees voor een altijd bijzonder evenement: de jaarlijkse Tweakers Abonneedag. Dit jaar hadden we een mijlpaal te vieren, want voor het eerst konden we iedereen ontvangen in ons splinternieuwe kantoor. En nee, voorlopig gaan we hier écht niet weg. Het was een geslaagde dag vol gezelligheid, informatieve sessies, leuke activiteiten en volop inspiratie voor zowel collega’s als abonnees.



Voor velen was het een unieke kans om langs te komen op ons nieuwe onderkomen in Amsterdam en een kijkje te nemen achter de schermen van waar het allemaal gebeurt. Tijdens interactieve rondleidingen georganiseerd door onze redactieleden kregen de abonnees een kijkje bij verschillende facetten van onze werkplek: van de kantoorruimte en het testlab tot de videostudio en de podcastruimte. Elke plek heeft zijn eigen verhaal en functies. Voor ons als team was het een geweldige ervaring om eindelijk ons nieuwe Tweakers-waardige kantoor te kunnen delen met communityleden na meerdere verhuizingen en laten we eerlijk zijn, toch wel minder inspirerende thuishavens.

Wout en Luke leiden een groep abonnees rond in de Tweakers videostudio.

Naast de rondleiding stond er veel meer op de agenda. Olaf Weijers (OlafWeijers) gaf abonnees een kijkje in het proces achter het maken van een review, compleet met vermakelijke anekdotes over de uitdagingen en technische hoogstandjes bij het bouwen van testopstellingen. Jelle (jelle.) en Sander (ikloon) namen namens de afdeling Product de abonnees mee in de nieuwste ontwikkelingen op Tweakers. Deze feedbackmomenten zijn keer op keer weer waardevol, omdat ze ons nieuwe inzichten bieden en helpen bij het doorvoeren van verbeteringen. Ook deze keer zijn er weer interessante discussies gevoerd die meegenomen worden door het team.

Naast de sessies hadden we ook een gezellige hang-out ingericht waar voor ieder wat wils te beleven was. Je kon een potje pool of tafelvoetbal spelen of je vaardigheden testen op de flipperkast en natuurlijk stond Mortum paraat met zijn lasergraveermachine om persoonlijke Tweakers-pennen te graveren. Ook de vertrouwde 5erveD was weer van de partij, die met zijn stikstofshow opnieuw de grenzen van overklokken verkende en daarmee veel bewonderende blikken trok.

Een deel van het mobiele HomeComputerMuseum

Als kers op de taart was er voor de nostalgieliefhebbers (laten we eerlijk zijn, dat zijn bijna alle tweakers) een heus mobiel museum. Dit werd mogelijk gemaakt door WHiZZi, de eigenaar van het HomeComputerMuseum die een prachtige selectie klassieke computers had meegenomen. Het was een feest van herkenning voor velen die zijn opgegroeid met deze iconische apparaten. Het museum werd al snel een trefpunt waar fanatiek potjes Unreal Tournament op de oldschool lancomputers werden gespeeld en waar talloze eenden het loodje legden tijdens Duck Hunt op de NES. Tussen de klassiekers stonden ook een Amiga, VideoPac G7000, Atari 800XL, ZX Spectrum, MSX, Philips CD-i en zelfs een Nintendo VirtualBoy.

Zoveel tweakers, zoveel antwoorden ... maar wie heeft de juiste?

Na een goedgevulde dag sloten we af met een klassieke Kahoot-quiz waarin de deelnemers hun kennis over tech en Tweakers konden testen, gevolgd door een gezellige borrel. De winnaars gingen natuurlijk niet met lege handen naar huis en mochten een mooie prijs in ontvangst nemen. Nou ja, dat doen ze deze week, want ze kregen ieder een budget van Moonsugar om uit te geven aan een techproduct naar keuze. Het nieuwe kantoor is nu officieel ingewijd en we kunnen terugkijken op een geweldige dag. We hebben enorm genoten en kijken al uit naar volgend jaar!