Door Saskia Schoonebeek

Communitymanager

Feedback • 15-06-2023 13:34 18

Terugblik Abodag 2023

Terug naar Amsterdam

15-06-2023 • 13:34

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Terugblik Abodag 2023 - Terug naar Amsterdam

Op een zinderend warme dag mochten we een hoop tweakers op onze nieuwe (tijdelijke) stek ontvangen in Amsterdam-Oost. Afgelopen zaterdag vond weer de jaarlijkse Tweakers Abonneedag plaats. We beloven dat het niet onze intentie is om enkel evenementen te houden als het kwik flink is gestegen, maar de weergoden (of moeten we zeggen RNG?) doen nu eenmaal waar ze zin in hebben. Zoals altijd blikken we graag met jullie terug aan de hand van een verslag.

Femme beet de spits af met een presentatie waarin hij ons meenam in de wereld van smarthometechnologie en duurzaamheid. Na deze gezamenlijke aftrap konden de abonnees zich 's middags onderdompelen in drie verschillende, roulerende sessies. Zo faciliteerden Sander (ikloon), Jelle (jelle.) en Femme (ja Femme dus) vanuit de afdeling Product interactieve feedbacksessies over verbeteringen aan het karmasysteem én hot topic: dark mode. Abonnees kregen de kans om hun stem te laten horen over deze nieuwe ontwikkelingen op Tweakers. Voor wie het gemist heeft: dark mode is inmiddels een tijdje in ontwikkeling en updates daarover worden gegeven in de development-iteraties die je op deze overzichtspagina kunt vinden. ​​​​

Product Abonneedag 2023
Een van de interactieve sessies van de afdeling Product

Vanuit de redactie vertelde Tijs Hofmans (TijsZonderH) over hoe de frontpage van Tweakers tot stand komt. Want die tientallen nieuwsberichten per dag, wie schrijven die eigenlijk? Tijs vertelde onder andere over hoe Tweakers zijn onafhankelijkheid bewaart en welke specialisaties de redacteuren hebben, maar ook hoe de redactie omgaat met de tientallen nieuwstips die iedere dag binnenkomen. Wat daarbij vooral interessant bleek, is de manier waarop we de 'downloads' vullen. Want ja, iemand moet die changelogs in de gaten houden natuurlijk.

Daarnaast was het mogelijk om samen met Olaf Weijers (OlafWeijers) de krochten van het testlab in te duiken en hem het hemd van het lijf te vragen over onze testprocessen. Dit bewijst keer op keer een waar speelparadijs te zijn voor iedereen die zich ook maar een beetje tweaker noemt.

Natuurlijk kon er tussen de sessies door ook even worden bijgetankt met een lekker broodje of koud drankje in de lounge. Dit was tegelijk de plek om door niemand minder dan Mortum een leuk aandenken te laten maken: een unieke Tweakers/Henk- mok met je eigen username. Ook kon je uitstekend je ogen uitkijken én afkoelen binnen de radius van 5erveD, die zoals gewoonlijk met finesse de grens opzocht tijdens het overklokken met stikstof.

Tweakers Live Podcast Abonneedag 2023
De opname van de Tweakers Podcast met live publiek

Als unieke afsluiter van het programma schoven Wout (WoutF), Eric (Eric van Ballegoie) en Tijs aan om voor het eerst een aflevering van de Tweakers-podcast met abonnees als publiek op te nemen. Het gaf ons de mogelijkheid om luisteraars het woord te geven, zoals guidogast, die de statistieken bijhoudt van wie er het vaakst in de podcast heeft gezeten en wie als eerste mocht beginnen. Dat bleek een enorm succes; met interessante discussies, prikkelende vragen en een gezonde dosis humor bood het podcastteam in combinatie met een zaal vol tweakers een toffe ervaring. De Abodag 2023-special kun je hier terugluisteren.

De abonneedag van dit jaar was er weer een om op te proosten en dat hebben we bij de borrel dan ook uitgebereid gedaan. Tot volgend jaar!

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Reacties (18)

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Technomania 15 juni 2023 14:31
Leuke foto's en zo te zien heeft iedereen zich prima vermaakt!

(offtopic: die assistentiehond van foto 22 was het er niet helemaal mee eens dat hij op de foto moest als ik zijn blik zie :D )
Vliegenier04 @Technomania15 juni 2023 19:37
Uhm, die kijkt altijd zo depressief :+
Technomania @Vliegenier0415 juni 2023 19:40
Ah. Het is jouw hond. Mooi dat die honden er zijn. Prachtig initiatief van die stichting (y)
Shanquish 15 juni 2023 14:41
Zeker, was een geslaagde dag, en altijd leuk om even een praatje te maken met de diverse crewleden.
het staat er niet echt bij vermeld ,maar ik vond de uitleg van @Eric van Ballegoie bij het testlab over de televisies ook zeer verhelderend.
mooie terugblik, moet alleen nog de podcast terugluisteren.

[Reactie gewijzigd door Shanquish op 24 juli 2024 10:14]

Eric van Ballegoie Reviewcoördinator @Shanquish15 juni 2023 14:42
Dank, ik vond het ook erg leuk om te doen!
Heroic_Nonsense @Eric van Ballegoie15 juni 2023 16:52
Maar inderdaad Eric, als je ooit om werk verlegen zit, kun je zo bij de Media Markt aan de slag ;)
Vliegenier04 15 juni 2023 13:37
Leuk! Toch nog mijn doggo op de foto :+

Was een interessante en leuke abodag! Tot volgend jaar!
TheVivaldi @Vliegenier0415 juni 2023 14:28
Was een interessante en leuke abodag! Tot volgend jaar!
Helemaal mee eens! :)
MrDummy 15 juni 2023 14:24
Als hele oude lid kan ik wegens geld kosten niet bij.
Volgende keer hopelijk wat financieel beter, dan kan ik wel langs komen. Het is alweer aardig tijdje geleden dat ik op een abodag ben gekomen.
Afgelopen vrijdag was ook andere conventie, twee plaatsen tegelijk kan niet. Ook dat is niet mogelijk.

Fijn dat iedereen goed naar de zin heeft.

[Reactie gewijzigd door MrDummy op 24 juli 2024 10:14]

TheVivaldi @MrDummy15 juni 2023 14:27
Misschien kun je volgende keer meerijden met iemand? Er zal vast een medefries zijn die je wilt rijden zonder brandstofkosten te berekenen. :)

En de dag was afgelopen zaterdag, niet afgelopen vrijdag. ;)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 10:14]

Zerora 15 juni 2023 13:46
Ziet er leuk uit. Jammer dat ik er dit jaar niet bij kon zijn. Volgend jaar beter! :)
guidogast 15 juni 2023 13:56
Als mensen benieuwd zijn naar de stats, jullie kunnen me een bericht sturen :) Was een leuke dag!
Linksquest Moderator Spielerij 15 juni 2023 13:58
Foto's zien er heel leuk uit, ik wild er graag bij zijn maar kreeg geen vrij, hopelijk volgend jaar.
Mr-D. 15 juni 2023 14:54
ziet er leuk uit, baal nog steeds dat ik een uur van tevoren te horen kreeg dat ik niet naar jullie kon komen :(

volgend jaar dan maar beter.
Jolke 15 juni 2023 15:50
Leuk verslag en leuk dat soort events gedaan worden. d:)b
Freee!! 15 juni 2023 16:41
Benieuwd waar we volgend jaar terecht gaan komen.

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