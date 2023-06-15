Terugblik Abodag 2023 - Terug naar Amsterdam

Op een zinderend warme dag mochten we een hoop tweakers op onze nieuwe (tijdelijke) stek ontvangen in Amsterdam-Oost. Afgelopen zaterdag vond weer de jaarlijkse Tweakers Abonneedag plaats. We beloven dat het niet onze intentie is om enkel evenementen te houden als het kwik flink is gestegen, maar de weergoden (of moeten we zeggen RNG?) doen nu eenmaal waar ze zin in hebben. Zoals altijd blikken we graag met jullie terug aan de hand van een verslag.



Femme beet de spits af met een presentatie waarin hij ons meenam in de wereld van smarthometechnologie en duurzaamheid. Na deze gezamenlijke aftrap konden de abonnees zich 's middags onderdompelen in drie verschillende, roulerende sessies. Zo faciliteerden Sander (ikloon), Jelle (jelle.) en Femme (ja Femme dus) vanuit de afdeling Product interactieve feedbacksessies over verbeteringen aan het karmasysteem én hot topic: dark mode. Abonnees kregen de kans om hun stem te laten horen over deze nieuwe ontwikkelingen op Tweakers. Voor wie het gemist heeft: dark mode is inmiddels een tijdje in ontwikkeling en updates daarover worden gegeven in de development-iteraties die je op deze overzichtspagina kunt vinden. ​​​​

Een van de interactieve sessies van de afdeling Product

Vanuit de redactie vertelde Tijs Hofmans (TijsZonderH) over hoe de frontpage van Tweakers tot stand komt. Want die tientallen nieuwsberichten per dag, wie schrijven die eigenlijk? Tijs vertelde onder andere over hoe Tweakers zijn onafhankelijkheid bewaart en welke specialisaties de redacteuren hebben, maar ook hoe de redactie omgaat met de tientallen nieuwstips die iedere dag binnenkomen. Wat daarbij vooral interessant bleek, is de manier waarop we de 'downloads' vullen. Want ja, iemand moet die changelogs in de gaten houden natuurlijk.

Daarnaast was het mogelijk om samen met Olaf Weijers (OlafWeijers) de krochten van het testlab in te duiken en hem het hemd van het lijf te vragen over onze testprocessen. Dit bewijst keer op keer een waar speelparadijs te zijn voor iedereen die zich ook maar een beetje tweaker noemt.

Natuurlijk kon er tussen de sessies door ook even worden bijgetankt met een lekker broodje of koud drankje in de lounge. Dit was tegelijk de plek om door niemand minder dan Mortum een leuk aandenken te laten maken: een unieke Tweakers/Henk- mok met je eigen username. Ook kon je uitstekend je ogen uitkijken én afkoelen binnen de radius van 5erveD, die zoals gewoonlijk met finesse de grens opzocht tijdens het overklokken met stikstof.

De opname van de Tweakers Podcast met live publiek

Als unieke afsluiter van het programma schoven Wout (WoutF), Eric (Eric van Ballegoie) en Tijs aan om voor het eerst een aflevering van de Tweakers-podcast met abonnees als publiek op te nemen. Het gaf ons de mogelijkheid om luisteraars het woord te geven, zoals guidogast, die de statistieken bijhoudt van wie er het vaakst in de podcast heeft gezeten en wie als eerste mocht beginnen. Dat bleek een enorm succes; met interessante discussies, prikkelende vragen en een gezonde dosis humor bood het podcastteam in combinatie met een zaal vol tweakers een toffe ervaring. De Abodag 2023-special kun je hier terugluisteren.

De abonneedag van dit jaar was er weer een om op te proosten en dat hebben we bij de borrel dan ook uitgebereid gedaan. Tot volgend jaar!