Tweakers Podcast - De Abodag 2023-special

Op 10 juni vond de Tweakers Abodag plaats en die dag werd afgesloten met een live-opname van de podcast, waarin we vragen van de Tweakers-abonnees beantwoordden. Naast Wout Funnekotter, schoven Eric van Ballegoie en Tijs Hofmans aan.

0:00 Intro

0:19 Opening

0:43 Een stats-update van Guidogast

4:29 Wat is jullie meest nerdy moment uit 25 jaar Tweakers?

9:05 Wat is jullie favoriete game aller tijden?

13:56 Naar welke aankomende techonthulling kijken jullie het meest uit?

18:22 Van welke techaankoop hebben jullie het meeste spijt?

21:46 Wat wordt Wouts volgende smarthomeproject?

24:24 Als jullie iets mochten veranderen aan Tweakers, wat zou het zijn?

27:47 Hoe zouden jullie mensen overtuigen om naar de abodag te komen?

31:13 Hoe lang duurt organiseren van de abodag? En wie doen het?

33:10 Hoe werkt het proces voor toevoegen van custom merch items?

36:46 De stelling van de dag