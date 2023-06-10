Tweakers Podcast - De Abodag 2023-special

Op 10 juni vond de Tweakers Abodag plaats en die dag werd afgesloten met een live-opname van de podcast, waarin we vragen van de Tweakers-abonnees beantwoordden. Naast Wout Funnekotter, schoven Eric van Ballegoie en Tijs Hofmans aan.

0:00 Intro
0:19 Opening
0:43 Een stats-update van Guidogast
4:29 Wat is jullie meest nerdy moment uit 25 jaar Tweakers?
9:05 Wat is jullie favoriete game aller tijden?
13:56 Naar welke aankomende techonthulling kijken jullie het meest uit?
18:22 Van welke techaankoop hebben jullie het meeste spijt?
21:46 Wat wordt Wouts volgende smarthomeproject?
24:24 Als jullie iets mochten veranderen aan Tweakers, wat zou het zijn?
27:47 Hoe zouden jullie mensen overtuigen om naar de abodag te komen?
31:13 Hoe lang duurt organiseren van de abodag? En wie doen het?
33:10 Hoe werkt het proces voor toevoegen van custom merch items?
36:46 De stelling van de dag

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 10-06-2023 20:27 16

10-06-2023 • 20:27

16

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Reacties (16)

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chickpoint 10 juni 2023 20:52
Oh die hebben jullie nog best snel online gegooid! Was in ieder geval erg leuk om de podcast eens bij te wonen.
himlims_ @chickpoint10 juni 2023 22:40
Erg vermakelijk, leuke interactie met publiek!

Stukje met de stats was erg amusant. En systeem over wie start de podcast?!
> ChatGPT randomize?!
> kan ook met enkele regels code!?
< publiek; een dobbelsteen?

_/-\o_

Enkele foto’s; https://tweakers.net/gallery/7689/fotoalbum/?MapID=178132
Hennie-M @himlims_11 juni 2023 14:24
ik had alleen de intro geluisterd, de rest luister ik maandagochtend wel in de auto.
Maar foto24 verklaart wel direct waarom er zo'n gigantische echo te horen was :) (grote rechte, kale muur)
himlims_ @Hennie-M11 juni 2023 23:05
Ik denk (aanname) dat er vanwege publiek, de speakers in de zaal geactiveerd zijn. Misschien zorgt dat voor kleine latency en echo?
n9iels 11 juni 2023 12:05
Opmerking over de zonnebril en glazen op sterkte. Een goede optometrist die ook zelf glazen slijpt kan vaak zonder problemen glazen op sterkte erin zetten. Het overwegen waard :)
TijsZonderH Nieuwscoördinator @n9iels11 juni 2023 19:03
Ik heb ook een zonnebril op sterkte maar waar iedereen voor 5 euro voor de Hema ff snel een zonnebril kan kopen kost deze 200 euro of zo. Dat doe ik niet zomaar voor een gadget die ik misschien amper gebruik.
guidogast 11 juni 2023 18:17
Was een toffe dag! Gaaf om een kijkje in de keuken te mogen en kunnen nemen op Tweakers HQ. En natuurlijk ook wel heel gaaf dat ik onderdeel mocht zijn van de podcast _/-\o_

Als jullie nog is stats nodig hebben, let me know ;)
Deadslim77 @guidogast11 juni 2023 19:32
Ja, dat was erg vermakelijk. Ieder zijn hobby, en gelukkig is er ook om gelachen.
Yuran 10 juni 2023 22:41
Was een weer een geslaagd abboneedagje, en nog thanks voor de "exclusieve" ;) toer, haha.
freshy98 10 juni 2023 22:43
Was erg leuk om bij te zitten. Veel gelachen.
PAdam 10 juni 2023 23:11
Live gaat tijd blijkbaar sneller. Erg leuk om jullie en HQ eens te zien en spreken. Geinige bijproduct, deze podcast
Dennis1812 @xippie11 juni 2023 00:38
Dat is toch een vrij normale duur voor een podcast?

Hele dag aanwezig zijn had je meer tijd gekost.
Deadslim77 @Dennis181211 juni 2023 19:29
Hele dag aanwezig was wel gezellig en informatief.
n9iels @xippie11 juni 2023 12:06
De normale uitzendingen zijn 1 uur 😅
Tweaker36 @xippie10 juni 2023 20:36
Had je een podcast van 3 minuten verwacht dan? :)
't Is een podcast he... ;)

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