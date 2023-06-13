The Beatles kunnen laatste liedje afmaken dankzij AI

Dankzij AI kan de Britse popgroep The Beatles een laatste liedje gaan uitbrengen, zo zegt bandlid Paul McCartney in een interview. Het gaat vermoedelijk om een nummer dat bandlid John Lennon enkele jaren voor zijn dood opnam en dat tot op heden een slechte geluidskwaliteit had.

The Beatles - Rock Band, PlayStation 3
The Beatles - Rock Band, 2009

Het nummer komt dit jaar nog uit, zegt McCartney volgens The Guardian. Met hulp van AI is het nu mogelijk de stem van John Lennon te isoleren uit de opname met matige geluidskwaliteit. Vervolgens is die audio apart te mixen in combinatie met nieuwe instrumentatie.

Het gaat vermoedelijk om Now and Then, een nummer dat Lennon in 1978 als demo opnam. Lennon overleed in 1980. Vijftien jaar later werkten de drie nog levende Beatles aan nieuwe nummers en gebruikten daarbij oude opnames van Lennon. Daaruit kwamen de nummers Free As A Bird en Real Love, maar Now And Then haalde het niet en bleef op de plank liggen.

Het team rond The Beatles maakt al langer gebruik van AI voor isolatie van stemmen en instrumentatie. Dat was onder meer in gebruik voor de documentaire Get Back uit 2021. Voor de audio van die documentaire maakte het team van Wingnut een AI-tool met de naam MAL die de medewerkers hebben getraind op de stemmen van de individuele Beatles. Daardoor konden zij de stemmen in de documentaire isoleren en hoorbaar maken, terwijl die in de originele opnames niet te horen waren. De AI was ook in gebruik voor de remix van het album Revolver van vorig jaar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-06-2023 20:51 47

13-06-2023 • 20:51

47

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Reacties (47)

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Tjeerd 13 juni 2023 21:23
Rick Beato heeft zijn ideeën op een rijtje gezet laatst over wat AI met de muziekindustrie kan gaan doen. Er zijn wel meer analyses, maar het is onvoorstelbaar wat voor effect dit gaat hebben op de muziekwereld. Voor mijn gevoel zijn we qua muziek af en toe een beetje op een dood spoor aan het raken. AI kan wel eens de 'redding' zijn om een explosie van muziek te maken waartoe we als mens niet in staat zijn.

De grote vraag is wat AI zijn plek wordt t.o.v. mensen die zelf muziek maken of zingen. Maar ik denk dat het toch wel uitgebuit gaat worden en dat er een groot genoeg publiek voor komt.

De synthesizer was ook zo'n revolutie, terwijl er weinig natuurlijks aan is - daarvoor is het een synth - en volgens mij zijn veel mensen het er mee eens dat de jaren 80 een hoop goede muziek heeft voortgebracht waarin de synthesizer toch echt een grote rol speelt.

YouTube wordt trouwens de laatste tijd volgeduwd met tutorials hoe je zelf AI-liedjes kunt maken met stemmen van artiesten. En er verschijnt ook steeds meer materiaal. De geest is in ieder geval al een tijdje uit de fles:

Freddie Mercury - Let It Be ( The Beatles ) AI Song Cover
Michael Jackson - Another one bites the dust
Rick Astley - Billie Jean

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 26 juli 2024 14:22]

Da_maniaC @Tjeerd13 juni 2023 23:34
@Tjeerd
Over AI tracks gesproken... ik vind deze twee echt ge-ni-aal!
Vegeta Sings Don't Stop Me Now
Biden ft. Trump - Ni**as In Paris (AI Cover)

En deze staat zelfs op mijn workout playlist...
Vegeta - Rap God (Eminem Cover)

[Reactie gewijzigd door Da_maniaC op 26 juli 2024 14:22]

NrFive @Da_maniaC14 juni 2023 00:05
Deze van Frank Sinatra mag er ook wezen. O-)

Ik kijk persoonlijk wel uit naar deze hele AI revolutie. Gaat veel op z’n kop zetten inclusief mijn eigen werk.
Verwijderd @Da_maniaC14 juni 2023 06:18
Mijn eerste exposure met AI covers was Dio, zijn stem leent er echt goed voor uit en was voor mij toch even een wow factor.

https://www.youtube.com/watch?v=06Il-TTzXlU
ruftman @Da_maniaC14 juni 2023 08:02
Erg leuk, maar dit is bestaand werk met een AI bewerking.
Ik ben vooral benieuwd naar wat AI aan nieuwe muziek kan creëren.
Roharas @ruftman14 juni 2023 14:41
Dat is waar het moeilijk wordt denk ik.

Wat AI heel goed kan is bestaand materiaal (her)gebruiken om wat mee te maken. Ook dat wat moet je vrij specifiek opgeven. In het geval van muziek heb je een goede sample pool nodig van de zanger, muziek stijl, of lyrics die je wilt nadoen. Vervolgens geef je een stijl of nummer op wat er uit moet komen. In dit geval zeggen ze "vervang de stem maar". Je kan echter ook zeggen "vervang de muziek en maak er stijl x van"

Iets volledig uit het niets creeeren met misschien alleen een zin die beschrijft wat je wilt lukt een AI voorlopig nog niet. Wat je wel ziet is dat mensen steeds beter worden in het stellen van vragen aan de AI. Hoe beter je weet vragen te stellen die de AI begrijpt hoe beter de AI er wat van maakt. Wat ik dan ook eerder zie gebeuren is dat er iets van een app komt die het voor ons als leek eenvouridg(er) maakt om met wat vragen of parameters wat nummers te laten genereren in onze eigen smaak. (Er van uit gaande dat er niet te veel copyright geneuzel in de weg zit)
PdeBie @Da_maniaC14 juni 2023 10:50
Haha hilarisch. Ik zie het Vegeta ook al helemaal zingen in de film/serie :p
P_Tingen @Da_maniaC14 juni 2023 11:17
Leuk, maar de ouderwetse "analoge" versie van X in de stijl van Y is mooi in de zin van ouderwets handwerk:
Master of Puppets in the style of Muse
Arunia @Da_maniaC14 juni 2023 12:29
Ik vind deze van Peter Hollens ook wel goed gelukt met animatie erbij:
https://www.youtube.com/watch?v=HbfsaP5WN6c

Wat er overigens echt toegevoegd is en wat AI, daar heb ik geen idee van.
Verwijderd @Tjeerd13 juni 2023 23:33
Het is natuurlijk wat je wilt.
Meeste heden daagse pop muziek vind ik erg onnatuurlijk klinken door de hoeveelheid toegepast autotune wat vervolgens ook helemaal kappot wordt gemixt waardoor er totaal geen dynamiek meer inzit waardoor het nergens meet naar klinkt.

Maar blijkbaar is er eenmaal veel vraag naar dit soort muziek.
jpsch @Verwijderd14 juni 2023 08:38
Als er zoveel vraag was naar deze muziek zou 3FM toch een beter marktaandeel hebben?
Nathilion @jpsch14 juni 2023 09:51
Als ik luister naar de top 40 dan is toch regelmatig lastig om onderscheid te maken tussen het ene nummer en het andere. Het is naar mijn mening flinke eenheidsworst aan het worden. Geef het nummer een dikke beat, een simpele vocal en et voilà een top 40 nummer.

Ik mis het timbre van de vorige decennia. Het bereik aan frequenties en de verscheidenheid aan instrumenten is echt afgenomen de afgelopen jaren. Dat maakt muziek een stuk armer en meer van hetzelfde.
Vyo @Nathilion14 juni 2023 12:45
Als ik luister naar de top 40
Daar zit je issue
dan is toch regelmatig lastig om onderscheid te maken tussen het ene nummer en het andere. Het is naar mijn mening flinke eenheidsworst aan het worden. Geef het nummer een dikke beat, een simpele vocal en et voilà een top 40 nummer.
Daar heb je dan weer helemaal gelijk in. Ik ben enorm hip-hop liefhebber en dat heeft echt op vrijwel alles z'n stempel gedrukt, maar ik ben het niet eens met onderstaande.
Ik mis het timbre van de vorige decennia. Het bereik aan frequenties en de verscheidenheid aan instrumenten is echt afgenomen de afgelopen jaren. Dat maakt muziek een stuk armer en meer van hetzelfde.
Ik ben van '87 en ik ervaar het omgekeerde. De dynamiek is afgenomen, sure, maar als je ook maar een beetje buiten de top 40 kijkt is er zo enorm veel te vinden. De opname apparatuur is de afgelopen 20 jaar van (tien)duizenden euro's voor "amateur" spul gezakt naar "willekeurige laptop + 200-300 aan geluidskaart, mic en koptelefoon". Gevolg is dat ik steeds meer en vaker kleine artiesten ontdek in allerlei genres.

Er is meer muziek én veel meer soorten en het is nog nooit zo toegankelijk geweest. M'n moeder was CD verzamelaar, die heeft hele jaarsalarissen stukgeslagen op die dingen. Spotify voelt alsof ik een muzikale equivalent heb van de kluis van Dagobert Duck, rijker dan moeder haar collectie ooit zal zijn.
Nathilion @Vyo14 juni 2023 13:03
Ik ben het met je eens dat Spotify een goudmijn is wat betreft andere soorten muziek. Ik gebruik het zelf ook regelmatig thuis om eens wat anders te luisteren.

Maar op mijn werk het is niet alsof je veel keuze hebt als je naar de radio luistert. Zelfs op DAB+ en de wat vagere zenders kom je nog steeds diezelfde top-40 meuk tegen. En om nou speciaal een overbemeten telefoonabbo af te sluiten om Spotify en internetradio te kunnen luisteren op het werk vertik ik. In deze tijden van geldschaarste is dat geld dat ik veel liever spendeer aan andere zaken.

Hier in het zuiden dicht bij de Belgische grens is het dan wel weer makkelijker om Studio Brussel en andere Belgische zanders op te vangen. StuBru speelt vaak niet-mainstream muziek af. Dat is stukken beter dan je dertien-in-een-dozijn NL zender. Zo krijg ik tenminste nog eens wat anders mee op de radio.
Pathogen @Nathilion14 juni 2023 20:58
Kink lijkt me iets voor jou, als je Studio Brussel leuk vindt. Zit ook gewoon op dab+
Pathogen @Nathilion14 juni 2023 20:57
Daarom luister ik ook niet naar Top 40... Er wordt, ook heden ten dage, enorm veel nieuwe muziek gemaakt in de alternatieve hoek. In nieuwe en oude stijlen, of gecombineerd.
ShaggyL @Verwijderd14 juni 2023 16:52
Dit is eigenlijk echt maar een heel klein percentage van de muziek die uitgebracht wordt. Onze apparaten en afspeelbronnen zijn hier redelijk op afgestemd inmiddels (denk aan Spotify, Airpods en Sonos) die niet de kwaliteit leveren die jij aangeeft te verwachten. Voor onderweg op de fiets of in de auto vind ik het prima, maar thuis komt het er niet in. In beide gevallen luister ik ook echt andere muziek.

Onder de schil van top40 zit een hele wereld van goedwillende muzikanten in ieder genre met goede opnames, creativiteit en passie voor het vak. Gelukkig maar! Zij zijn ook de groep die met iets nieuws komen, of autotune creatief gebruiken, of AI toepassen op een nieuwe manier voordat de grote muzikant dit eens oppakt en het over de gehele linie gebruikt wordt. Hoort allemaal bij de progressie.

Overigens leuk dat Paul McCartney hiermee bezig is, altijd experimenteel geweest met zijn muziek en nu weer!
rbr320 @Tjeerd13 juni 2023 22:29
AI kan wel eens de 'redding' zijn om een explosie van muziek te maken waartoe we als mens niet in staat zijn.
Ik ben benieuwd wat voor muziek dat dan is. Zoals je zelf al zegt kunnen we dankzij moderne techniek elk geluid synthetiseren dat we ons maar voor kunnen stellen, dus de muziek die mensen mogelijk zouden kunnen maken heeft slechts onze eigen fantasie als limiet. Ik luister zelf veel naar progressive rock/metal en daar zit al muziek tussen dat zo "all over the place" gaat dat veel mensen er al nauwelijks naar kunnen luisteren. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden van sommige vormen van jazz. Ik denk dus eigenlijk dat AI veelal muziek zal gaan maken die lijkt op wat we nu al doen, ook omdat het op het door mensen geproduceerde repertoire getraind zal worden. De rest zal worden afgedaan als herrie/noise.

Dat gezegd hebbende, rock & roll werd in de jaren '50 ook door veel ouders als herrie bestempeld terwijl hun kinderen er geen genoeg van konden krijgen, dus misschien dat komende generaties muziek heel anders zullen beleven en specifiek hetgeen dat door AI geproduceerd wordt wel zullen kunnen waarderen.
WebHawk @rbr32013 juni 2023 22:44
Het is denk ik juist die fantasie waar het om draait. AI komt met hersenkronkels waartoe we zelf wellicht wel in staat zouden zijn, maar waar we nog niet op gekomen zijn. Ik gebruik zelf ChatGPT als een soort copiloot bij het coden en die komt soms met ideeën, concepten en suggesties die ik snap, maar waar niet zelf snel op zou zijn gekomen. Onze fantasie is dus juist geen limit meer.

Ditzelfde kan natuurlijk met muziek zo zijn. De dag dat de wereld compleet is - en die gaat ongetwijfeld sneller komen dan we denken - is is de dag waarop je een stukje kan neuriën, uit kan leggen wat je in je hoofd hebt, en AI er dan een mooie plaat van produceert, of nog liever, een projectbestand voor je DAW, zodat je er zelf weer mee verder kan werken.

[Reactie gewijzigd door WebHawk op 26 juli 2024 14:22]

Tjeerd @rbr32013 juni 2023 23:20
Sowieso is het denk ik wel interessant om eens het boek This Is Your brain on Music van Daniel J Levitin te lezen. Daar wordt ook gesproken als ik het me goed herinner over of we alle melodieën, combinaties, volgorde van noten, enzovoorts al hebben gehad. Een hoop hebben we nog niet gemaakt, maar daar zou AI wel eens in kunnen gaan helpen. Die kan van bestaande melodieën iets nieuws proberen te maken. Nog niemand weet hoe dat gaat klinken, maar ik geloof best dat AI gaat helpen om dat gebied te verkennen. Het zal misschien ook wel op bestaande muziek lijken, maar is dat met de huidige muziek ook al niet het geval dat veel bands op elkaar lijken? Er zijn ook een hoop onderscheidende bands, maar ook een hoop dertien in een dozijn en iedereen vermaakt zich daar prima mee.

Kijk verder naar AI-plaatjes wat daar uit komt, iets dat mensen op zich misschien wel al in toe staat zijn met veel pijn en moeite zelf te maken zonder AI. Maar juist omdat het maken ervan nu laagdrempeliger wordt zodat meer mensen het kunnen gaan doen, krijg je een explosie van mensen die AI-plaatjes kunnen maken. Ik verwacht dat (nog) meer mensen van achter hun computer m.b.v. AI de meest geweldige muziek gaan maken, door te experimenteren met allerlei instellingen en het delen van bijv. prompts.

Misschien zoals je zegt komt er wel een generatie die opgroeit met AI-muziek, waar wij dan weer niks van moeten hebben. Voor je het weet is onze generatie dan ook alweer de oude lullen generatie. We dachten hip te zijn en lachten misschien twintig jaar geleden de oudere generatie uit, maar je ziet het telkens weer opnieuw gebeuren met de nieuwe generatie die de oudere generatie achter zich laat.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 26 juli 2024 14:22]

RaJitsu @Tjeerd14 juni 2023 01:12
Een synthesizer is een instrument op zich. Een stem of artiest is dit niet. AI is nu hetgeen dat een nummer afmaakt door te extrapoleren wat de artiest zijn keuzes zouden zijn. Voor dingen als het opschonen van muziek kan het best aardig zijn, al weet je niet wat Mercury's eigen creatieve inbreng was geweest als hij zelf het nummer in de studio had opgenomen. Een album nummer is het eindproduct, livenummers zijn dat niet. Niet zelden komt het voor dat tijdens de opname nog aparte veranderingen die een enorm effect hebben worden gemaakt.

Hiermee is een nummer dat door een AI afgemaakt is m.i. geen echt nummer van die artiest. Je ziet dit ook in de Michael Jackson-community waar mensen zeggen dat leaks best leuk zijn, maar dat onafgemaakte nummers door andere artiesten niet gezien kunnen worden als een nummer van MJ omdat hij er waarschijnlijk iets heel anders mee gedaan had.

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 26 juli 2024 14:22]

Enai @Tjeerd14 juni 2023 10:53
AI kan wel eens de 'redding' zijn om een explosie van muziek te maken waartoe we als mens niet in staat zijn.
Creativiteit is echt het probleem niet. Ik volg een aantal bands die zaken doen waar niemand eerder op is gekomen (of die 1000 jaar geleden uit de mode zijn geraakt...). Maar ja, da's dan "rare" muziek.

Als je bewust generieke pop/metal/rap zonder enige originaliteit uitzoekt als muzikaal behang, dan krijg je generieke pop/metal/rap zonder enige originaliteit. Dat klopt. En als AI het mogelijk maakt om eindeloos veel van dat soort muziek te maken, zul je enig verschil merken?
blobber 14 juni 2023 11:43
Leuke curiosa, maar ik beschouw dit (en Free as a bird etc) niet echt als Beatle nummers,het blijven imho opgepoetste Lennon demo's,
Orangelights23 13 juni 2023 21:07
Ik maak al een tijdje gebruik van wat tools om de zangspoor door een andere artiest te laten zingen. Denk bijvoorbeeld aan Sinatra die opeens The Beatles zingt. Ook een tijdje geklooid met het kunstmatig verder laten gaan van liedjes, en hoewel het vaak heel slecht en onsamenhangend klonk, kwamen er ook hele interessante stukken uit. Er zijn zelfs bands die zelf muziek schrijven en zelf inzingen om het vervolgens door een stem van ‘bestaande’ artiest heen te halen.

Hele leuke technologie, ik verwacht dat in de toekomst meer artiesten AI zullen gebruiken, maar ik vrees er wel voor dat de ziel er een beetje uit gaat, wat bij elektronische muziek al vaak het geval is.

[Reactie gewijzigd door Orangelights23 op 26 juli 2024 14:22]

JDx
@Orangelights2313 juni 2023 21:18
Begon al met autotune ;)

Was dat niet vooral bij Kesha erg? Rond die tijd kwam het een beetje opzetten volgens mij.
Vyo @JDx13 juni 2023 22:11
Dat was de tweede golf Autotune, de eerste was door zangeres Cher in 1998 met Believe zoals @PdeBie terecht opmerkt. Ik moet zeggen dat ik de (vrij populaire) neerbuigende houding over Auto-Tune door met name niet-muzikanten jammer vind.

Het zou niet authentiek zijn, "je hoeft niet meer goed te kunnen zingen", "het hoort alleen voor oneffenheden etc gebruikt te worden, niet zoals JIJ het nu gebruikt" etc.

Het is een stuk gereedschap, een technisch hulpmiddel, niets meer en niets minder. Sterker nog, de hele plug-in was juist gemaakt om subtiel en niet hoorbaar te zijn. Het was pas toen de producer van Cher bedacht "laat ik eens alle knopjes op maximale waarden gooien" dat je gekke geluiden krijgt.
JDx
@Vyo13 juni 2023 22:14
Tja, zo word ik de hele dag lastig gevallen door "real artists" die vallen over AI images :9
Verwijderd @Vyo14 juni 2023 00:24
Maar als je dan naar een festival of een concert gaat hoor je wel degelijk hoe hard autotune gebruikt wordt, en hoe weinig artiesten echt kunnen zingen.
DeDooieVent @Verwijderd14 juni 2023 06:23
Ach, ik ben van '76 en was uiteraard fan van Madonna, tot ik haar live hoorde...

Hemellief wat zong ze vals. Werkelijk verbijsterend.
mercapto @Vyo14 juni 2023 09:45
Inderdaad, vooral dat "je hoeft niet meer goed te kunnen zingen" is grappig. Als je serieus naar een aantal grote artiesten luistert hoor je ook geluid waarvoor een standaard Idols/The Voice deelnemer niet eens door de eerste selectie komt. Chris Martin van Coldplay bijvoorbeeld heeft een redelijk onzuiver geluid, maar wordt daar terecht niet op afgerekend.
PdeBie @JDx13 juni 2023 21:34
Wat dacht je van Cher?

https://youtu.be/nZXRV4MezEw

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 26 juli 2024 14:22]

Tjeerd @PdeBie13 juni 2023 21:54
Best grappig, ik weet nog dat ik Cher voor het eerst op televisie zag optreden bij Paul de Leeuw zijn show. Het nummer is blijkbaar in 1998 gemaakt, dus dat zal zo rond die tijd zijn geweest dat ik het voor het eerst hoorde. Maar tot daarvoor had ik autotune nog nooit gehoord (in de vorm die Cher deed). Maar na dat optreden op televisie had ik wel het idee dat er iets serieus in gang was gezet. En dat klopt ook wel.

Kwam laatst nog wel een leuke kloon tegen van het nummer van Cher, met dezelfde stijl videoclip, maar dan zónder autotune door Anna of the North.

[Reactie gewijzigd door Tjeerd op 26 juli 2024 14:22]

JDx
@PdeBie13 juni 2023 22:12
Idd, dat was de eerste waar je het echt zo hoorde met die verspringende stem.
PdeBie @JDx13 juni 2023 23:04
Bij Cher werd het inderdaad overdreven toegepast.

In deze video van Radio 2 wordt het nog extra toegelicht:
https://www.youtube.com/watch?v=T-xlh0Cthr4
geronimos23 @JDx13 juni 2023 22:05
Bij autotune moet ik altijd hieraan denken 8)7 :

Blizzcon 2010 - Red Shirt Guy Auto-tune Tribute!!!!!
https://www.youtube.com/w...eZ1wY&ab_channel=TheArena
JDx
@geronimos2313 juni 2023 22:10
Haha, wat dacht je van deze meer recente viral dan
https://www.youtube.com/watch?v=FSfRRBNPfFs
geronimos23 @JDx13 juni 2023 22:56
Haha, niet mijn muziek maar mooi gedaan :+ .
ultimasnake @Orangelights2313 juni 2023 21:54
Ik zou wel benieuwd zijn hoe Sinatra wat 90's rap zou vertolken, zin in een uitdaging?
locke960 13 juni 2023 21:02
Mooie techniek, maar het roept wel de vraag op waar de grens komt te liggen tussen "door de computer verbeterd geluid" en "door de computer gegenereerde stem.

Ik verwacht ook over het gebruik van deze technologie weer rechtszaken tussen allerlei belanghebbenden.
Wolfos @locke96013 juni 2023 21:53
In dit geval blijft het de originele zang maar het pianospoor word eruit geknipt.
RaJitsu @locke96014 juni 2023 08:46
Niet alleen de stem. Muziek is iets dat geboren wordt uit een creatieve geest. Als een AI iets afmaakt op basis van wat er al ligt kun je je afvragen wie de productie gemaakt heeft. Als je een artiest hebt die altijd hetzelfde doet, dan kun je wellicht tot iets komen dat in de buurt ligt van wat de artiest zelf gedaan had. Maar zelfs artiesten als Elvis die nooit een nummer zelf schreef, wist een heel eigen karakter in nummers te leggen. Denk aan het leggen van verschillende tonen, of het toevoegen van adlibs of eigen achtergrond vocals. Heck, als je analyses van live opnames van ziet, moet het wel een heel knappe AI zijn die al die elementen weet te destilleren en extrapoleren. Want naast allerlei muzikale toevoegingen zitten er ook gekke kreuntjes en geluiden van geklap die on the moment ingegeven zijn tijdens het opnemen.

Juridisch zal het het naar mijn idee niet echt problematisch zijn als het om het afmaken van nummers gaat. De rechten over een nummer liggen immers al vooraf vast. Als ze nooit verkocht zijn, zijn ze van de artiest. De vocalist maakt in de regel niet uit. Het enige wat ik kan bedenken dat wat lastiger ligt is bijvoorbeeld als een nummer uit een periode waarover een platenmaatschappij de rechten heeft ('alle muziek gemaakt tussen jaar x en y') daarbuiten afgemaakt wordt.

Wat wel lastig is, is wanneer je een AI hebt die gewoon from scratch gewoon een artiest nadoet en daar een nieuw nummer mee maakt. Mag je daar geld mee verdienen? Je zou zeggen van wel, want er zijn zat artiesten die op elkaar lijken. Maar het is ook duidelijk dat je een specifieke artiest na doet en een effect hebt op het catalogus van die artiest met jouw 'toevoegingen' en waar fans eerder altijd hun favoriete artiest herkenden hebben ze nu opeens muziek op de markt dat zo klinkt maar niet de creativiteit van die artiest heeft wat een negatief effect heeft op de naam van die artiest.
S.McDuck 14 juni 2023 00:15
Ik vind het zelf altijd wel fijn om sommige nummers zonder zang te horen en dan alleen de focus op de muziek. Zijn er free tools om dit soort dingen te doen?
Vyo @S.McDuck14 juni 2023 00:42
Als het destijds nog als single was uitgebracht heb je mazzel, ik vind die regelmatig terug op de grote streamingdiensten met zoeken op "instrumental" of "acapella".

Ik heb de gratis tools niet echt bekeken, maar ik hoorde goede dingen over o.a. FADR en LALAL.AI, je wilt zoeken op iets van music + AI + stem.

Wat ik begreep van de subreddits - voor ze op zwart gingen - is dat op dit moment de beste van Serato is, ook in de gratis DJ Lite variant. Moet het zelf even nog uitproberen aangezien ik normaal een andere tool (Traktor) gebruik, maar geloof het zo, Serato is sinds de 00's dé toonaangevende speler in de markt voor DJ software.
S.McDuck @Vyo14 juni 2023 13:37
Bedankt!
GeeBee 13 juni 2023 23:29
Meer dit: AI kan liedje (af)maken dankzij geweldige bibliotheek van The Beatles.
djwice
14 juni 2023 08:03
@arnoudwokke Met de moderne DJ software kan dit gewoon standaard. Op elke DJ controller, zelfs die van 10 jaar oud, zitten knoppen die de base drum, hi-hat, gitaar, melodie en/of zang isoleert.

Bij sommige bands is het zelfs zo dat je de zang een op een kunt uitwisselen met andere nummers van dezelfde band: TLC bijvoorbeeld.
Zet ze synchroon, in hetzelfde tempo en dezelfde toonsoort (standaard functies in dj software) en dan blijkt dat ze dezelfde akkoord schema's hebben en dezelfde cues voor de zang. En de zang zelfs binnen het zelfde bereik blijft, dus dat je zelfs geen andere chord progressie nodig hebt.
Je kunt dan per zin gewoon wisselen van voice tussen de twee nummers zonder dat het publiek iets gek hoort anders dan dat de tekst niet klopt.

Virtual DJ of Tractor Pro worden veel gebruikt.
Voor Tractor is een 2 maanden gratis licentie te krijgen of zit gratis bij je controller.
VirtualDJ werkt gratis met keyboard en muis, pas als je een dj controller wilt gebruiken wordt een licentie gevraagd (niet heel duur, onbeperkt geldig).

[Reactie gewijzigd door djwice op 26 juli 2024 14:22]

air2 14 juni 2023 15:13
Uhm John lenon is idd overleden, maar vermoord zou toch wat accurater zijn lijkt me.

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