The Beatles kunnen laatste liedje afmaken dankzij AI

Dankzij AI kan de Britse popgroep The Beatles een laatste liedje gaan uitbrengen, zo zegt bandlid Paul McCartney in een interview. Het gaat vermoedelijk om een nummer dat bandlid John Lennon enkele jaren voor zijn dood opnam en dat tot op heden een slechte geluidskwaliteit had.

The Beatles - Rock Band, 2009

Het nummer komt dit jaar nog uit, zegt McCartney volgens The Guardian. Met hulp van AI is het nu mogelijk de stem van John Lennon te isoleren uit de opname met matige geluidskwaliteit. Vervolgens is die audio apart te mixen in combinatie met nieuwe instrumentatie.

Het gaat vermoedelijk om Now and Then, een nummer dat Lennon in 1978 als demo opnam. Lennon overleed in 1980. Vijftien jaar later werkten de drie nog levende Beatles aan nieuwe nummers en gebruikten daarbij oude opnames van Lennon. Daaruit kwamen de nummers Free As A Bird en Real Love, maar Now And Then haalde het niet en bleef op de plank liggen.

Het team rond The Beatles maakt al langer gebruik van AI voor isolatie van stemmen en instrumentatie. Dat was onder meer in gebruik voor de documentaire Get Back uit 2021. Voor de audio van die documentaire maakte het team van Wingnut een AI-tool met de naam MAL die de medewerkers hebben getraind op de stemmen van de individuele Beatles. Daardoor konden zij de stemmen in de documentaire isoleren en hoorbaar maken, terwijl die in de originele opnames niet te horen waren. De AI was ook in gebruik voor de remix van het album Revolver van vorig jaar.