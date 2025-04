Epic Games trekt op 24 januari 2023 stekker uit servers van oudere gametitels

Epic Games zal op 24 januari 2023 de stekker uit servers van enkele oudere gametitels trekken, waaronder Rock Band 1, 2 en 3 en Unreal Tournament: GOTY. De games, en de bijbehorende dlc, zijn sinds vandaag niet meer te koop in de digitale storefront van Epic Games.

Volgens Epic Games gaat het om de online servers van 1000 Tiny Claws, Dance Central 1-3, Green Day: Rock Band, Monsters (Probably) Stole My Princess, Rock Band 1, Rock Band 2, Rock Band 3, The Beatles: Rock Band, Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars, Unreal Gold, Unreal II: The Awakening, Unreal Tournament 2003, Unreal Tournament 2004, Unreal Tournament 3 en Unreal Tournament: Game of the Year Edition.

De game Battle Breakers zal per 30 december niet meer te spelen zijn en de multiplayermodus van Rock Band 4 blijft vooralsnog beschikbaar. Epic Games meldt ook dat het de Mac- en de Linux-versies van games Hatoful Boyfriend en Hatoful Boyfriend: Holiday Star niet meer te koop aanbiedt. De mobiele game DropMix is ook niet meer te koop.

De meeste titels kunnen volgens Epic Games nog steeds offline gespeeld worden, terwijl sommige helemaal niet meer gespeeld kunnen worden. Epic geeft hierover geen verdere details. Het bedrijf heeft de games en de dlc verwijderd van zijn digitale verkoopsplatformen. Epic stelt dat het voortaan enkel nog games met Epic Online Services wil ondersteunen. Die online dienst bevat onder andere een verenigde vriendenlijst, voicechat en parental control-functies.