Epic Games brengt 3d-scan-app RealityScan uit voor iOS

Epic Games en dochterbedrijf Capturing Reality hebben de RealityScan-app uitgebracht voor iOS-toestellen. Met de app kunnen 3d-modellen gemaakt worden van beelden die met een smartphonecamera worden genomen.

De RealityScan-app combineert net als de desktopsoftware van Capturing Reality verschillende 2d-beelden en zet deze vervolgens binnen enkele minuten om in 3d-beelden. Daarvoor heeft de app minstens twintig foto's nodig van een object, dat van alle kanten gefotografeerd moet worden.

Gemaakte 3d-modellen kunnen worden geëxporteerd naar Sketchfab, de app die in 2021 door Epic werd overgenomen. Daardoor wordt het mogelijk om de 3d-modellen te gebruiken in verschillende toepassingen, zoals virtual en augmented reality. De 3d-modellen kunnen ook gebruikt worden in de Unreal Engine en andere postprocessingtools.

Epic Games nam RealityCapture-maker CapturingReality over in maart van vorig jaar en maakte RealityScan eerder al beschikbaar als bèta voor een klein aantal iPhone-gebruikers. Nu is de app voor alle iOS-gebruikers gratis te downloaden in de App Store. Op een later moment komt RealityScan ook naar Android.