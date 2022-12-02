Tesla levert zijn eerste elektrische Semi-vrachtwagens

Tesla heeft de eerste productieversies van de Semi-vrachtwagen geleverd. Dat gebeurde donderdagavond tijdens een evenement in de gigafactory in Sparks, Nevada. De vrachtwagen die geheel op basis van accu's werkt, zou een bereik van iets meer dan 800 kilometer moeten hebben.

De trucks werden geleverd aan Pepsico. Dit bedrijf bestelde er in 2017, het jaar waarin de Semi werd geïntroduceerd, meteen 100 trucks. Tijdens de presentatie werd onder meer het belang van het gebruik van de Semi benadrukt door te wijzen op het cijfer dat in de Verenigde Staten combinatietrucks 1 procent beslaan van alle voertuigen, maar wel verantwoordelijk zijn voor 20 procent van de uitstoot van alle voertuigen.

Tesla Semi

Tesla ging ook specifiek in op de eerdere claim dat een bereik van ruim 800km met een volle lading aan vracht mogelijk is. Daartoe toonde het bedrijf data van een testrit van 500 mijl vanuit Fremont in Californië naar San Diego. Die rit begon met een accupercentage van 97 procent en eenmaal op het eindpunt was er nog 4 procent over. Volgens de fabrikant kan de Semi een efficiëntie van 2kWh per mijl halen, wat vrachtwagenbedrijven afhankelijk van de elektriciteitsprijzen een brandstofbesparing van 70.000 dollar per jaar zou kunnen opleveren. Voor het snel kunnen bijladen van de accu wordt een laadtechnologie ingezet van 1 megawatt.

Tesla Semi 500 mijl

Voor de aandrijving worden drie elektromotoren gebruikt die in feite al vergelijkbaar zijn met de Plaid-versies van de Model S en Model X. Een motor van de Semi wordt gebruikt voor reguliere kruissnelheden op snelwegen om een zo hoog mogelijke efficiëntie te bereiken, terwijl de overige twee motoren ingezet worden voor koppel om te accelereren. Die acceleratie werd tijdens de presentatie ook kort op ingegaan. Op een korte weergave is te zien hoe een met spullen geladen Semi met een gewicht van 36.287kg op een bergweg met een stijgingspercentage van 6 procent schier eenvoudig een reguliere dieselvrachtwagen inhaalt.

Tijdens de presentatie ontbrak ook de nodige informatie, zoals gegevens over het specifieke accupakket dat de trucks gebruiken. Vijf jaar geleden werd gezegd dat een volledig volgeladen Semi in 20 seconden van stilstand naar 100km/u kan accelereren, maar deze informatie werd nu niet herhaald. Wel werd bijvoorbeeld onderstreept dat regeneratief remmen aanwezig is; Musk stelde dat Semi's daardoor onderaan een heuvel aankomen met koude remmen, wat volgens hem heel bijzonder is voor vrachtwagens. Tijdens de presentatie werd geen informatie gegeven over de huidige prijs die oorspronkelijk op 200.000 dollar lag. Ook werd niets gezegd over het exacte gewicht van de Semi.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 09:02 519

02-12-2022 • 09:02

519

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Aiii 2 december 2022 09:08
Tesla ging ook specifiek in op de eerdere claim dat een bereik van ruim 800km met een volle lading mogelijk is. Daartoe toonde het bedrijf data van een testrit van 500 mijl vanuit Fremont in Californië naar San Diego. Die rit begon met een lading van 97 procent en eenmaal op het eindpunt was er nog 4 procent over.
Volgens mij halen jullie hier wat dingen door elkaar. Er is een bereik van 800km mogelijk met volledige belading van goederen om te vervoeren. Dat is dus niet hetzelfde als een batterijlading waarover jullie het vervolgens hebben.

Ik blijf het niet erg kosteneffectief vinden, een duur product met een korte range en dan zijn er nog vraagtekens over de levensduur en oplaadtijd. Ik zie de transportbedrijven er nog niet heel hard om springen. Dat de eerste klant een megacorporatie is verwonderd mij dan ook niet heel erg. Dat scoort natuurlijk goed voor de PR afdeling. Dat er een alternatief voor Diesel nodig is lijkt mij evident, maar ik zou voor vrachtwagens dan toch echt in de richting waterstof denken. Maar goed, alle initiatieven zijn welkom, zullen we maar zeggen.
RandomMens @Aiii2 december 2022 09:27
800km kort bereik? Hier in Europa mag men maar 9u rijden, aan een maximum van 90km/u. Dat is theoretisch dus 810km, wat de Semi dus wel nog zou moeten halen mits niet tot het maximum beladen. Maar binnen die 9u is er verplichte pauze: na ten laatste 4u30 moet een chauffeur 45min pauze houden, wat dus gerust aan een snellader kan zijn. Na die 9u is er een verplichte 11u rust voor de chauffeur, waarbij de vrachtwagen al zeker terug volledig op te laden valt.

In Europa is deze batterij zelfs onzinnig groot, de 300 mile rijbereik versie zou voor de meeste bedrijven al voldoende zijn, dat is richting de 500km met volle belading.
mphilipp @RandomMens2 december 2022 09:53
Ik zie op korte termijn voor electrische vrachtwagens eerder gebruikt worden voor bv korte ritten en stadsvervoer. De steden hebben het ergste te lijden onder vervuiling en geluid van vrachtwagens. Als je die electrisch maakt, maak je in de eerste plaats de steden leefbaarder. Minder herrie, minder uitstoot. Net als die scooters en bromfietsen, als die electrisch zijn, wordt het in de steden een stuk beter. Efficiency en bereik komen vanzelf wel. Je moet ergens beginnen, net als met de electrische personenauto. Momenteel heeft zo'n beetje elke fabrikant een fatsoenlijk bereik, wat eerst het terrein van Tesla was.
Voor de lange afstanden is (denk ik) waterstof misschien bester voor vrachtwagens, hoewel je door de rijtijdenwetgeving misschien net zo goed accu's kunt gebruiken. In de verplichte pauzes kun je makkelijk opladen.
fewips @mphilipp2 december 2022 15:13
Dit gebeurt al in België, Coca-Cola kreeg haar Renault trucks eerder geleverd dan Pepsi.
https://twitter.com/Renau...&t=g8hh1fHFf2xzEoCbLw-9vQ
RandomMens @mphilipp2 december 2022 10:12
Dat is waarom Volvo en ander vrachtwagenfabrikanten zich daarop focussen, elektrische vrachtwagens voor last mile delivery binnen haven ofzo. Maar net zoals autofabrikanten voor elektrische wagens aan het focussen waren op stadswagens, is echt Tesla die start vanuit het doel een volwaardig alternatief voor diesel/benzine uit te brengen. En net zoals autofabrikanten nu grote modellen emt groot rijbereik naar de markt brengen, zullen die vrachtwagenconstructeurs Tesla gaan volgen. Alhoewel er ook nog kans is op waterstof vrachtwagens, maar dan is de vraag of er genoeg tankstations gaan kunnen overstappen tegenover Tesla die een laadnetwerk uitbouwt die kapitaal efficiënter is. Had Toyota ook massaal gepompt in verlieslatende waterstoftankstations die dan winstgevend zouden worden als er genoeg mensen met waterstofwagens gaan rijden, zouden mensen in België en Nederland misschien wel al weten dat je al verschillende waterstofwagens op de markt hebt. Maar tot nu toe hoor mensen zeggen van "wacht maar tot die waterstofwagens er zijn" en als ik hen erop wijst dat ze er al zijn, zijn ze verwonderd en steken ze de schuld op de tankstations en de overheid die ons wilt dwingen elektrische te rijden en waterstof wilt benadelen. Terwijl net die laatste miljarden aan subsidies krijgen van Europa, België, Vlaanderen om testprojecten op te zetten... Bij vrachtwagens moet het pleit nog beslecht worden, maar de Semi doet al de eerste worp in de ring en we zullen zien of de industrie volgt, of nu plots hun waterstof projecten uit de testfase halen en in massaproductie steken.
mphilipp @RandomMens2 december 2022 10:30
Waterstof is volgens mij nog steeds erg ingewikkeld en duur. Het is moeilijk spul (ask NASA...), duur om te maken, duur om op te slaan en duur om weer om te zetten in energie. Duur bedoel ik dan in de zin van moeilijk en daardoor duur. Ja, je kunt het met groene stroom maken, maar het blijft inefficiënt en dus zonde van de energie.
0vestel0 @mphilipp2 december 2022 10:54
Inefficiënt hoeft geen probleem te zijn. Als overcapaciteit gebruikt wordt wat anders verloren zou gaan, dan is waterstof een nuttig medium. Je ziet nu al veel windmoles (vooral in duitsland) stilstaan omdat ze de energie die ze zouden opwekken niet kwijt kunnen. Dus als alternatief voor ontbrekende infrastructuur en opvangen van overcapaciteit is het een goed medium. Ook omdat het getransporteerd zou kunnen worden in bestaande gasleidingen.
cold_as_ijs @0vestel02 december 2022 11:05
Probleem is alleen dat als je waterstof kosteneffectief wilt produceren je de installatie continu moet laten draaien en juist niet afhankelijk kan maken van overcapaciteit
MSalters
@cold_as_ijs2 december 2022 11:55
Nee, dan neem je ten onrechte de elektriciteitsproductie van 2022 als maat.

In een groene economie hebben we dusdanig veel overcapaciteit aan windmolens dat een groot deel van de tijd de marginale prijs van elektriciteit bijna nul is. Die massale overcapaciteit is nodig om op relatief windstille dagen in de winter nog genoeg elektriciteit te hebben.
LittleKiller @MSalters3 december 2022 18:19
Bedenk je wel dat als het zover is dat we zovee wind hebben, zal die energie zeer gewild zijn in andere landen en zal daar voor meer geld te slijten zijn dan aan een waterstof fabriek.

Voordat wij zoveel capaciteit hebben dat we 100% van de tijd op hernieuwbare energie kunnen functioneren, denk ik echt dat het nog wel 20 jaar duurt
Termin8r @cold_as_ijs2 december 2022 11:10
Bron?
bliksemsss @Termin8r2 december 2022 11:36
Electrolysers hebben een bepaalde levensduur, afschrijving, onderhoud, etc.
Bij 8000u per jaar komt dan de prijs voor waterstof op € xx per kg.
Als je maar 1 uur per jaar draait kan de energie wel gratis zijn, maar alle afschrijving en onderhoudt moet je dan over dat ene uur afschrijven waardoor de waterstof nog steeds hartstikke duur is.
Al zou je 25% van het jaar een overschot aan energie hebben betekent dat de kosten om die dingen te draaien nog steeds 4x zo hoog liggen tov continue gebruik.
Immanent Ike @bliksemsss2 december 2022 11:45
Electrolyse is de gebruikelijke manier om waterstof te maken maar niet een vereiste. Er zijn de afgelopen twee jaar heel veel verschillende kleine doorbraken om op een andere manieren waterstof te maken. Het is nu een kwestie van onderzoeken welke technieken levensvatbaar zijn als we het gaat opschalen.
sudo @Immanent Ike2 december 2022 19:49
De gebruikelijke manier om waterstof te maken is om het uit fossiele brandstoffen te maken. Electrolyse is momenteel maar goed voor een erg klein deel van de waterstof productie.
RocketKoen @Immanent Ike2 december 2022 20:01
De meeste van die doorbraken zijn gewoon betere manieren van elektrolyse.

En elektrolyse is niet de gebruikelijke manier om waterstof te maken. De meeste waterstof komt nu van het kraken van aardgas (waar enorm veel CO2 bij vrij komt).
MSalters
@bliksemsss2 december 2022 11:57
Afschrijving? Onderhoud? Dat zijn beiden kosten die sterk afhankelijk zijn van je duty cycle. Een electrolyzer die maar 25% duty cycle heeft, heeft maar iets van 30% van de kosten. Dat komt omdat die electrolyzer dus 4 keer zo lang meegaat.
RocketKoen @MSalters2 december 2022 20:05
De grootste kostenpost is de cost of opportunity. De misgelopen "rente" op je investering, of de rente op je lening. En die blijft gewoon doorlopen als de machine stil staat.

Daarnaast is nog een flink deel van je onderhoud onafhankelijk van de bedrijfsuren.
Deveon @0vestel02 december 2022 12:24
Die windmolens die stil staan is een lokaal probleem. Het net verzwaren is vele male goedkoper dan een waterstofproductiefacaliteit die ook weer afhankelijk is van batterijen 24/7 te kunnen draaien.
Proliges @0vestel02 december 2022 12:44
In de maand juli hadden we een aandeel van 17% groene energie. Die overproductie bestaat eigenlijk niet echt. Dat is overproductie omdat de leiding vol zit met grijze energie of omdat er geen mogelijkheid is om de overtollige groene energie op dat moment te gebruiken omdat er geen innovaties zijn gedaan bij de afnemer.
mikee368
@Proliges5 december 2022 14:49
https://electrek.co/2021/...-peaker-plant-california/
https://www.intelligentli...hawaiis-final-coal-plant/`

Blijkbaar bestaan de alternatieve al.

Grappiger nog is dat Tesla al de oplossing aan bied EN implementeert bij hun klanten. https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

Misschien moeten mensen toch verder kijken dan hun neus lang is.
Blokker_1999
@0vestel02 december 2022 13:38
En dan wordt de vraag: waar ga je die overcapciteit vandaan halen? Die hebben we vandaag, en de volgende 20 jaar niet.
mikee368
@Blokker_19995 december 2022 14:49
https://electrek.co/2021/...-peaker-plant-california/
https://www.intelligentli...hawaiis-final-coal-plant/`

Blijkbaar bestaan de alternatieve al.

Grappiger nog is dat Tesla al de oplossing aan bied EN implementeert bij hun klanten. https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1
mphilipp @0vestel02 december 2022 16:06
Ligt dat verhaal van de energie niet kwijt kunnen niet eerder aan het slecht voorbereid zijn op windenergie? Het probleem ligt er volgens mij in dat het heel moeilijk te organiseren is om onbetrouwbare bronnen te hebben als wind en zon, terwijl we ook nog traditionele energiecentrales hebben. Die kunnen we niet even uitzetten als het zomaar even hard gaat waaien. Dan is het uitzetten van de windmolen makkelijker.
Maar ik ben het met je eens, dat als we daadwerkelijk op het punt komen dat we teveel energie produceren, we er beter waterstof van kunnen maken. Maar voorlopig wordt de waterstof nog op een andere manier gemaakt (blauwe waterstof). Het is blijkbaar allemaal erg ingewikkeld, die energietransformatie, en het wordt nu even versneld er doorheen gejaagd, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor, zo blijkt.
tunnelforce1 @mphilipp4 december 2022 22:20
Daarvoor gebruikt men bijvoorbeeld gascentrales die kunnen snel ingeschakeld worden of bv kerncentrales.

100% hernieuwbaar is een fantasie als je een betrouwbaar stroomnet wil hebben en niet aan de bedelstaf wil raken.

Gaat gewoon niet gebeuren komende 100 jaar.
mikee368
@tunnelforce15 december 2022 14:47
Lekker ononderzochte comment weer.

Grappig dat Tesla toevallig al een paar jaar bezig is met precies die gascentrales te vervangen waar u op doelt om energie netten te stabiliseren.

https://electrek.co/2021/...-peaker-plant-california/
https://www.intelligentli...hawaiis-final-coal-plant/
D.deJong @0vestel03 december 2022 06:27
Een waterstofcentrale zet je niet even aan en uit wanneer er overschot is en zoveel overschot is nou ook weer niet om er een sluitende businesscase van te maken.
https://www.trouw.nl/opin...3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Blokker_1999
@mphilipp2 december 2022 13:08
Waterstof op zich is niet moeilijk. Het is gewoon duur en inefficient.
mphilipp @Blokker_19992 december 2022 13:16
Waterstof zelf is niet moeilijk, maar de opslag e.d. weer wel.
Muna34 @mphilipp9 december 2022 10:33
En what about review: De belofte van waterstofpoeder - Wat komt ervan terecht?? Ik vond dat een erg intressant artikel ondanks dat ik geen kenner op dit vlak ben. Het lijkt mij een mogelijke oplossing voor het opslag probleem.
Fermion @mphilipp2 december 2022 12:26
Er zijn andere problemen met waterstof, een waterstof installatie is niet de oplossing. Het grootste nadeel is dat de lucht filters schoon moet zijn, rond de 10.000km moet je ze alweer vervangen. Vrachtwagens met een waterstof tanks mogen niet een loods staan, ook waterstof auto’s mogen niet in een garage staan, want waterstof lekt altijd!
Voordat je waterstof heb en gebruikt, is er al een groot deel energie verloren gegaan door bijv. productie.

Je kunt ze eigenlijk nog beter op aardgas laten rijden.

[Reactie gewijzigd door Fermion op 22 juli 2024 14:10]

uncle_sjohie @Fermion2 december 2022 13:58
Dat is nog steeds fossiel, en eindig op deze planeet. En vergeet niet dat waterstof voertuigen nog in de kinderschoenen staan, vs 125 jaar ontwikkelingen aan de verbrandingsmotor.
gdaniel @uncle_sjohie2 december 2022 16:21
uncle_sjohie, ik weet dat ze met de waterstofbrandstofcel zeker 40 jaar bezig zijn. Deze brandstofcel werd dus dan ook al in de spaceshuttle gebruikt.
sudo @gdaniel2 december 2022 19:51
Brandstof cellen werden zelfs al in de Apollo missies gebruikt. Zo heeft een brandstofcel er bijna voor gezorgd dat de Apollo 13 missie verloren ging.
RandomMens @mphilipp2 december 2022 10:34
Vind ik ook, maar er blijven voorstanders van waterstof, daarom dat ik die discussie liever ontwijk door die optie open te laten, maar duidelijk te maken dat die bedrijven nu al moeten beginnen en niet wachten tot de helft van de verkoop al elektrisch is.
esserstein @mphilipp2 december 2022 10:42
Voor wegverkeer lijkt waterstof een hoop gedoe. Meer geschikt als alternatieve energiedrager waar accu's en laadtijden niet goed gaan werken of opschalen, bijv. grote vaart en vliegverkeer.
JustVodka @mphilipp2 december 2022 13:31
In de hele keten van waterstof vanaf het opwekken tot het in het voertuig zit van de eind gebruiker zitten helaas ook nog een aantal redelijk veel energie verbruikende stappen.

Waarvan een van de grotere is bij het tank station comprimeren van het waterstof naar de veel hogere druk die nodig is om te tanken dan de druk die gebruikt wordt bij transport. Kost ook veel tijd.

(vergeet ook niet dat bij elektriciteit het transport verlies over langere afstanden over het hoogspanningsnet ook niet onderschat moet worden)
Willempie27 @mphilipp2 december 2022 17:36
En waterstof poeder dan? 5KG is 80kWh. Dat lijkt me toch behoorlijk compact.
Ik zie het al helemaal voor me om bij een tankstation als een nespresso je capsule kan wisselen
Van maakindustrie.nl

De Joshua heeft een vermogen van 8kW/80kWh. Dat betekent dat hij op 5 kilo waterstof tot 10 uur op volle capaciteit kan werken.
Waterstofpoeder: hoe werkt het?

Waterstofpoeder wordt met een chemisch proces gemaakt waarin de waterstofmoleculen worden gebonden aan elementen die breed beschikbaar zijn. Wanneer dit hoogenergetische poeder met water wordt gemengd, komen niet alleen de waterstofmoleculen uit het poeder vrij, maar wordt ook het toegevoegde water gesplitst. Uiteindelijk komt er hierdoor twee keer zoveel waterstof vrij als origineel in het poeder aanwezig was. De Joshua generator bevat ook een brandstofcel die het vrijgekomen waterstofgas uit het poeder- en watermengsel omzet in elektriciteit. Na het vrijkomen van de waterstof kan het residu opnieuw worden opgeladen en omgezet in het oorspronkelijke waterstofpoeder. Daardoor wordt dit een volledig recyclebare oplossing.
mphilipp @Willempie272 december 2022 19:04
Ja, poeder...maar dat moet je eerst maken. Ik weet het niet meer. De ene expert zegt dit, de ander dat. Ik denk dat het voornamelijk luchtfietserij is, een oplossing op zoek naar een probleem. Of een manier van Shell om alsnog geld te verdienen aan iets dat met gratis energie gemaakt kan worden. Het is natuurlijk een angstdroom van Shell et al dat wij straks onze eigen Tesla opladen met eigen zonnecellen/windmolen.

(ja, dat is erg simplistisch gesteld, I know)
tweakuwe @mphilipp3 december 2022 09:58
Vergeet niet dat we al op grote schaal waterstof maken voor andere toepassingen. We moeten dus sowieso met groene waterstof productie bezig gaan als we geheel 'klimaatneutraal' willen worden. En er gaat ontzettend veel geld in het onderzoek daarnaar en er worden goede stappen gezet.

Daar kan de transportsector op meeliften, die hoeven niet alles zelf te ontdekken.
Kev-in @mphilipp5 december 2022 11:36
De waterstof tanks nemen ook -veel- ruimte in beslag, ruimte die je misschien beter kan gebruiken om vracht te vervoeren.
The Third Man @mphilipp2 december 2022 10:35
Dit is al langer het geval, steeds meer stadsdistributie is elektrisch aan het worden. Je bericht had beter in 2015 geschreven kunnen worden. Waar het in de huidige ontwikkelingen om draait is dat je ook de middel-lange afstanden, dus zeg binnen ons land of de rand van het land naar dichtbij buitenland gaat elektrificeren. Daar heb je wagens die vol beladen 400 km of meer halen voor nodig en die komen nu pas ruimer beschikbaar.
Lekker Ventje @The Third Man2 december 2022 10:53
Moeten ze nog wel opgeladen kunnen worden. Door ons overvolle stroomnet kan AH bv pas vanaf 2027 de electrische vrachtwagens op gaan laden bij de distributiecentra. En daar moet ook stroom voor opgewekt worden.
The Third Man @Lekker Ventje2 december 2022 11:35
Dat is inderdaad de constatering anno 2021 toen dat bericht verscheen, maar het is wel een beetje een momentopname. Men is in hoger tempo capaciteit aan het uitbreiden en, wat in het bericht een beetje werd weggelaten, de vergunningsprocedures die daar ook bij spelen worden versneld en versimpeld. Het is dus zeker geen vaststaand feit, en het was mede onderdeel van de logistieksector-lobby om de druk op de regering te vergroten om dan weer de druk op de netbeheerders te vergroten.
JoeB2C @The Third Man2 december 2022 12:14
In tegendeel, Tennet heeft grootschalige netcongestie afgekondigd voor o.a. provincie Utrecht. Hier krijgen snelladers simpelweg geen aansluiting meer de komende jaren.
Blokker_1999
@Lekker Ventje2 december 2022 13:09
Maar 's nachts, wanneer die vrachtwagens dus meestal stilstaan, is er geen gebrek aan stroom. In tegendeel. Dan durven de prijzen soms zelfs negatief gaan ondanks dat vele centrales dan al stilliggen.
tunnelforce1 @Lekker Ventje4 december 2022 22:22
Dan moeten ze zonnepanelen op hun dak installeren....
Kev-in @Lekker Ventje5 december 2022 11:39
Je kan het grid ontlasten door lokaal op te slaan en op te wekken. Op het parkeer terrein van de jaarbeurs in Utrecht doen ze dit al jaren, zo'n 200 panelen met een zootje tesla accu's voor opslag.
uncle_sjohie @mphilipp2 december 2022 11:54
Deze zou je goed in kunnen zetten van zeg Heineken Zoeterwoude naar de distributiecentra van AH en Jumbo. Vaste routes, met indien nodig, aan beide kanten laadmogelijkheid.
killercow @uncle_sjohie2 december 2022 13:27
en enorme daken voor zonnepanelen.
uncle_sjohie @killercow2 december 2022 13:54
Volgens mij is er een aanpassing in het bouwbesluit, of iets op gemeentelijk niveau aanstaande, die stelt dat elk nieuw bedrijfspand vanaf datum x of y, geschikt moet zijn voor zonnepanelen, of ze er nou meteen bij de bouw al op komen of niet.
TheRien @mphilipp2 december 2022 10:55
Ook lange afstanden zullen veelal elektrisch worden, alleen edge cases zullen waterstof gaan gebruiken vermoedelijk.

En dat is niet mijn inschatting, want het is niet mijn vakgebied en ik heb er beperkt verstand van. Gelukkig zijn er mensen met heel veel kennis hierover en worden die geïnterviewd omdat dit onderwerp steeds meer interesse krijgt van het publiek :)

Interessante video over hydrogen, voor specifiek waar we het nu over hebben doorklikken naar 09:20. https://youtu.be/MgmBkvrO0Dg

Podcast met professor werktuigbouwkunde David Cebon van Cambridge University
https://youtu.be/JlOCS95Jvjc
uncle_sjohie @TheRien2 december 2022 13:56
En voor onze CV's denkt men over methaan eilanden, dat is een simpele koolwaterstofverbinding, die we dan zeg 's nachts zouden maken als veel van die windmolenparken op zee, stilstaan bij gebrek aan vraag van die groene stroom. Dat methaan kan je zo in de bestaande gas infrasctuur pompen, om huizen te blijven verwarmen die geen warmtepomp kunnen inzetten. Dat vereist ook lang niet de ombouw van CV installaties die waterstof eist.

Grote industrieën als Shell of Tatasteel kunnen wel wat met waterstof.
ljo13 @uncle_sjohie2 december 2022 16:19
Methaan of methanol? Want aardgas is toch grotendeels methaan dacht ik?

Laat ze maar mooi waterstof gebruiken of als dat niet kan, methanol. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2 dus daarvan willen we het gebruik als samenleving absoluut zoveel mogelijk gaan vermijden lijkt me.
uncle_sjohie @ljo134 december 2022 17:18
Aardgas is al voor een groot deel methaan, dus dat is het makkelijkste. En na verbranding, wat CV ketels erg efficient doen, komt er bijna of zelfs géén methaan de lucht in. Dit itt oude stortplaatsen.
Gwaihir @mphilipp2 december 2022 12:05
Voor langere afstanden lijkt me bijladen tijdens het rijden een praktische aanvulling. Verschillende fabrikanten hebben al experimenten met een bovenleiding op de snelweg lopen, zoals dit:
https://www.heavyquipmag....rst-german-electric-road/

(Al zijn dit kennelijk nog hybride trucks, wat qua gewicht misschien ook niet zo handig uitpakt.)

Wellicht valt uiteindelijk zo'n 10 - 20% van de rechterbaan van bovenleiding te voorzien..
Proliges @mphilipp2 december 2022 12:40
Tijdje langs de ring in Eindhoven gewoond maar het gene wat veruit het meeste overlast veroorzaakte waren motoren en opgevoerde brommers/scooters. Auto's en vrachtwagens was voor mij in ieder geval te verwaarlozen.
Delta Elton @mphilipp3 december 2022 01:48
Dit gebeurt zelfs al. Al dan niet op grote schaal.
DoeEensGek @mphilipp3 december 2022 10:32
Je pakt daarbij ook gelijk het vele optrekken en afremmen mee wat inderdaad bij korte ritjes en stadsverkeer vele male groter is dan een continu snelheid op de snelweg.
De eerste prioriteit zou inderdaad bij korte ritjes moeten zitten.
Metallize @RandomMens2 december 2022 09:49
Ja , maar voor een truck driver in de Verenigde Staten is 500mijl niet veel , dan mag je blij zijn , met batterij degredatie dat die truck na 3 of 4 jaar nog van Los Angeles naar San Fransisco kan rijden zonder op te laden.

Dan nog niet te zeggen dat die truck driver dan nog effkes een dag moet wachtten voordat ie weer terug naar huis mag rijden 8)7 omdat de accu niet opgeladen is .

Als ik een Amerikaanse truck driver was.. geef me dan maar een " good old gas-guzzler "

[Reactie gewijzigd door Metallize op 22 juli 2024 14:10]

RandomMens @Metallize2 december 2022 10:18
Degradatie is nog nooit een probleem geweest bij Tesla. Wel bij Renault en Nissan. We zullen moeten zien wat de claims van Tesla zullen zijn voor de Semi, maar bij de model S en X halen ze meer dan 80% van de initiële capaciteit na 250k km, een hoeveel waarmee de meeste wagens al afgeschreven zouden zijn en voor export dienen. Bij de Semi zullen ze wel opletten dat de levensduur van een vrachtwagen toch hoger ligt
The Third Man @RandomMens2 december 2022 10:38
Hoofdzakelijk bij Nissan, die origineel geen goede thermische beveiliging op hun accupakket had zitten. Ging je vaak snelladen (met name twee keer achter elkaar) dan was je in wezen de accu aan het slopen. Bij Renault speelde dit minder omdat ze blijkbaar toch iets betere beveiliging hadden ingebouwd, maar sowieso reed je de Zoe met accuhuur, dus zelfs als je de accu sloopte regelde Renault de vervanging.
RocketKoen @The Third Man2 december 2022 20:09
De oude Nissan had een rijwind gekoelde accu. Dat was het grote probleem. Die werd veel te heet als je stil stond aan de snellader.
The Third Man @RocketKoen3 december 2022 00:06
Als dat het grote probleem was dan hadden bijvoorbeeld de Ioniq en de Zoe er net zo erg last van gehad. Het was het ontbreken van de beveiliging die andere wagens wel hadden waardoor het bij de Nissan schade veroorzaakte.
lastlong @Metallize2 december 2022 11:45
Met 1mW laden zal je geen dag hoeven op te laden. Het zal waarschijnlijk eerder minder dan een uur zijn (afhankelijk van de capaciteit van de batterij)
MSalters
@lastlong2 december 2022 11:59
Met 1 mW ben je een paar jaar aan het opladen. milliWatten, da's zelfs voor een telefoon extreem weinig ;)
n0pe @Metallize2 december 2022 10:02
Voor de meeste bedrijven wordt er rationeel gekeken naar de TCO over de levenscyclus van de truck. Als dat voordeliger is staan de bedrijven in de rij. Daarnaast is er een groot tekort aan truckers en zal er toch een aanzienlijk deel zijn die juist wel in de Semi wil rijden.
Mathijs22 @Metallize2 december 2022 10:06
met batterij degredatie dat die truck na 3 of 4 jaar nog van Los Angeles naar San Fransisco kan rijden zonder op te laden.
De complete data is nog niet beschikbaar maar naar verluid Tesla garandeerd 95% accu na een miljoen mile. En er zijn veel Tesla's die dat op dit moment ook halen.
Diavire @Metallize2 december 2022 10:46
Deze semi's gebruiken een nieuwe laadtechniek. Nouja, meer een supercharged versie van de bestaande.

Ongeveer 70 procent in 30 minuten, dus is die dag laden van jou gewoon onderbuik of had je er nog een andere basis voor?
tunnelforce1 @Metallize4 december 2022 22:26
Dus die amerikaanse trucker die wil niet 70.000 dollar per jaar extra verdienen omdat het zoveel goedkoper is om electrisch te rijden?

Grapjas
kwaazaar @RandomMens2 december 2022 10:16
Er rijden in Europa al lang elektrische vrachtauto's. Voornamelijk in Noorwegen, volgens mij. Volgens mij wordt die semi inmiddels behoorlijk overgewaardeerd.
RandomMens @kwaazaar2 december 2022 10:22
Het grote verschil is dat semi de eerste is die probeert het lange afstand transport te doen. Van de Volvo vrachtwagens en andere elektrische vrachtwagens die ik terug vind, zijn er weinig met meer dan 300km rijbereik. Die zijn wel goed voor lokaal transport, maar niet voor het typische transport tussen Benelux en oost blok. En tot nog toe zie ik geen andere vrachtwagen op elektriciteit of op waterstof in massaproductie die de lange afstanden probeert te overwinnen.
mjtdevries @RandomMens2 december 2022 10:58
Maar dat bereik van die Volvo is waarschijnlijk met daadwerkelijk een volle lading.
Die video van Tesla over die 800km toont een trailer die half leeg is, en of die dozen iets zwaars bevatten word ook niet getoond.
Zolang Tesla niet aangeeft hoeveel gewicht er in die aanhanger zat neem ik die 800km bereik met een stevige korrel zout. (of zelfs een aanhanger vol met zout :))
Pieter Holtrop @mjtdevries2 december 2022 11:32
https://www.teslarati.com...00-miles-range-elon-musk/
mjtdevries @Pieter Holtrop2 december 2022 11:44
Bijzonder dat Tweakers stelt dat het gewicht niet bekend is gemaakt wanneer Musk dat publiekelijk geschreven heeft.
Bedankt voor deze informatie. Daar hebben we tenminste wat aan.

Dit is overigens ook interessant:
https://www.teslarati.com...-unladen-weight-estimate/
If these estimates are somewhat accurate and the Semi does weigh around 27,000 pounds by itself, it would unsurprisingly be heavier than its ICE-powered counterparts, but not by much. Compared to a diesel-powered tractor trailer that weighs about 20,000 pounds, the Semi would end up carrying about 7,000 pounds less cargo.
Het gewicht van die betonblokken zit niet veel marge in, dus die inschatting zal behoorlijk nauwkeurig zijn.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 juli 2024 14:10]

Blokker_1999
@RandomMens2 december 2022 13:11
Maar moeten we dat langeafstandstransport wel per vrachtwagen willen doen? Moeten we daar niet meer inzetten op bijvoorbeeld spoorwegen? Daarmee kan het opnieuw veel efficienter. We hebben in Europa een heel dicht spoorwegennet. En ook in de VS gebeurt een vrij omvangrijk deel van het vrachtvervoer op lange afstand per spoor. Gewoon omdat dat vaak economisch interessanter is.
m.w. @Blokker_19992 december 2022 15:09
Het spoort speelt een belangrijke rol in de logistieke sector in de VS maar dit heeft met name te maken met de enorme landmassa en dat grote containerschepen het Panamakanaal niet kunnen passeren. Het spoor dient om producten naar (oa) de oostkust te vervoeren, waarna alsnog lange afstanden per vrachtwagen moeten worden gereden.

Container terminals zijn groot, complex en geven veel overlast in de omgeving. Daarnaast voegen ze te veel vertraging toe wanneer tijd een belangrijke factor is in het logistieke proces. Denk bijvoorbeeld aan versproducten en onderdelen voor urgente reparaties.
robindemey @Blokker_19994 december 2022 09:38
Volgens Musk wordt een trein van Semi's voordeliger dan rail.
fewips @kwaazaar2 december 2022 15:14
Sterker nog, in Zweden worden al super-laadhubs gebouwd, waar allerhande lokale merken aan de snelladers staan:
https://twitter.com/elect...&t=dX5HyaUXDZyUOdsk7Cvp5Q
Delta Elton @kwaazaar3 december 2022 01:50
Hier ook al hoor, DAF heeft al diversen modellen op de markt.
Stijnvi @RandomMens2 december 2022 10:18
Je hebt helemaal gelijk.
Bovenop alle punten die aanhaalt komt ook nog dat er veel vrachtwagens ingezet worden voor meerdere leveringen, zoals aan supermarkten of andere winkels. Zo'n vrachtwagen staat toch vaak 10 tot 20 minuten (als het niet meer is) te laden en lossen. Als je dan snel even de lader insteekt heb je er zo weer flink wat kilometers bij.

Uitgaande van gemiddeld 15 minuten laden/lossen kan je verspreid over 4 stops, één uur opladen. Met een beetje gemiddelde snellader van 200 kW kan je dus 200 kWh laden. Dat is met een verbruik van 2 kWh per mijl dus honderd mijl, oftewel 160.9 kilometer.
Lekker Ventje @Stijnvi2 december 2022 10:57
Als je dan snel even de lader insteekt heb je er zo weer flink wat kilometers bij.

AH heeft het probleem dat ze door het overvolle net pas in 2027 aan de beurt zijn voor het laden van de vrachtwagens.
cobaco @Lekker Ventje2 december 2022 17:36
Er zijn ook andere oplossing zoals
https://electrek.co/2022/...arger-integrated-battery/

dan heb je toch een snellader en geen speciale aansluiting nodig
davekok @Stijnvi2 december 2022 10:43
Op de lange termijn zal dat prima kunnen. Echter op de korte termijn hebben winkels natuurlijk geen snellader beschikbaar. Een succesvolle lancering van een semi, kan daar volgens mij niet van uitgaan.
RandomMens @davekok2 december 2022 10:48
Met 800km rijbereik met belading, ga je niet zonder stroom vallen. Vrachtwagenchauffeurs mogen maximaal 9u rijden, aan max 90km/u is dat 810km. En de realistische gemiddelde snelheid ligt een heel stuk lager, dus ziet er niet naar uit een chauffeur die vrachtwagen volledig gaat kunnen leeg rijden op 1 shift.
davekok @RandomMens2 december 2022 11:17
Ziet er dus hoopvol uit dat Tesla zijn Semi succesvol kan lanceren. Vingers gekruist, zal mooi zijn voor het milieu.
Saffie01 @davekok3 december 2022 03:03
Alleen wanneer die stroom duurzaam opgewekt wordt anders is het lood om oud ijzer. Ik heb liever een euro6 diesel dan stroom uit een (bruin)koolcentrale.
robindemey @Saffie014 december 2022 09:41
Ben je gek? Een Diesel recupereert geen energie bij remmen of afdalen. Dat alleen al + efficiëntie van de elektrische motoren, maakt het al beter.
Saffie01 @robindemey5 december 2022 11:55
Nee ik ben niet gek, ik wil er alleen op wijzen dat we ons niet rijker moeten rekenen dan we zijn.
Ja EV's zijn efficienter dan ICE's maar om de opwarming tegen te gaan zullen we echt als de sodemieter over moeten op een vorm van duurzame stroom/energie.
Want er moet nog een complete infra gefabriceerd en aangelegd worden en over 5 tot 10 jaar weer vernieuwd/geupgraded naar een of ander smart/moderner grid. Dit gebeurd gewoon nog met fossiel !
En net zoals de huidige IT/Telecom markt die al ruim 25 jaar verantwoordelijk is voor een enorme hoeveelheid E-waste zullen we daar ook iets voor moeten vinden.
Ik weet dat we ergens moeten beginnen maar met alleen elektrificatie van de heilige koe zijn we er niet !
robindemey @Saffie018 december 2022 00:18
Volledig eens. Maar je moet ergens beginnen. Efficiëntie verhogen moet altijd prioriteit 1 zijn (trias energetica). De rest volgt wel.

Tesla heeft trouwens echt wel een hoogtechnologische Semi uitgebracht...
Die verbruikt (fully loaded) minder dan de helft van een F150.

https://youtu.be/tX_8LP8Vwxg
Blokker_1999
@RandomMens2 december 2022 09:47
Zelfs met een wagen die veel sneller kan moet je al moeite doen om op 9u tijd 810km af te leggen. Mensen onderschatten vaak hoe laag de gemiddelde snelheid vaak is.

Er is wel een uitzondering, en dat is als je in tandem rijdt. 2 chauffeurs in de vrachtwagen, dan kan de ene na die 9u overnemen van de andere. Komt ook wel eens voor, zeker in de VS. Maar zelfs dan kan je al heel ver geraken op voorwaarde dat je de juiste laders op de juiste momenten tegenkomt.
RandomMens @Blokker_19992 december 2022 10:15
Ik ken weinig mensen die er niet van genieten om na 3-4 uren autorit eens de benen te strekken. En ik ken er velen die na zo een periode toch al eens naar de wc moeten. Maar ik denk dat het vooral schrik is voor het onbekende, het valt buiten het referentiekader van benzine/diesel wagens. Ik refereer vaak naar smartphones, waar men eerst reageerde dat batterijduur te slecht was om de gsm te vervangen, maar intussen zijn de smartphones met extra grote batterij niet eens topverkopers.
Lekker Ventje @RandomMens2 december 2022 10:56
Maar is de infrastructuur dan straks ook zo ver dat je op elke parkeerplaats langs de snelweg voor elke truck een oplader hebt? Anders heeft de trucker wel een probleem als hij niet laden kan.
yo0k @Lekker Ventje2 december 2022 12:14
Nee, nog niet, maar je moet ergens beginnen toch? Met laadpalen voor auto's is het ook best hard gegaan in veel gebieden (niet overal ter wereld uiteraard).

Als eerst het netwerk was opgezet, had je dan een comment geplaatst dat er (bijna) nog geen vrachtwagens waren om ervan gebruik te maken?
RocketKoen @Lekker Ventje2 december 2022 20:14
De route voor die truck ligt gewoon vast. De logistiek planner moet dus zorgen voor een route met laders, als het niet op 1 lading gereden kan worden.

In het geval van PepsiCo heeft Tesla bijvoorbeeld laders geplaatst waar dat bedrijf ze wilde hebben.
RandomMens @Lekker Ventje2 december 2022 22:19
Nou, is er tegenwoordig op elke route een waterstoftankstations? Ook niet, dus we zullen moeten zien hoe dat evolueert. 10 jaar geleden was er ook nergens een snellader voor elektrische wagens, intussen is er al een deftig netwerk en zijn er steeds meer in opbouw.
Saffie01 @RandomMens3 december 2022 02:58
Je mag toch 2x per week dit oprekken naar 10u. Daarnaast zijn er een aantal soorten vervoer waar met 2 chauffeurs wordt gereden, veetransport is er een. Veel chauffeurs proberen toch het maximale eruit te halen zodat ze recies bij die ene rustplaat of dat speciale wegrestaurant uitkomen die zitten niet op een extra uurtje laden te wachten. In wat kleinere vorm en voor lokale distributie zie ik genoeg mogelijkheden.
RandomMens @Saffie013 december 2022 11:38
Ik denk dat vrachtwagens geen gemiddelde van boven de 80km/u halen, dus met meer dan 800km kom je wel rond voor 10u te rijden. Voor 2 chauffeurs kunnen ze tot 20u rijden op een dag, wat zeker onder de 1600km zou zijn, dus dat zou 1 keer volledig opnieuw laden zijn, terwijl de Semi 70% kan herladen op 30min tijd. Dus zelfs in die situatie verliest men nog geen uur aan laden. En ze hebben recht op 9u rust per 30u, tijd genoeg om de vrachtwagen volledig op te laden, 10u te rijden, half uur snel laden, 5u rijden, half uur snelladen, 5u rijden en dan weer 9u rust.

Bij just in time delivery is er misschien economische kost aan dat uurtje later te komen. Maar in de meeste gevallen zal dat niet opwegen tegenover de uitgespaarde brandstofkosten eenmaal we elektriciteitsprijzen kunnen afkoppelen van aardgas.
robindemey @Saffie014 december 2022 09:45
En hoeveel vrachtwagens zijn er volgeladen? Slechts een paar procent. Dus daar win je nog range
J8S @RandomMens3 december 2022 11:52
Heel veel chauffeurs pakken hun pauze gewoon aan een dock op het laad- of losadres en daar ga je geen snelladers vinden. Neemt niet weg dat dit volgens mij nog steeds een prima bereik is waar je mee uit de voeten kunt.
RandomMens @J8S3 december 2022 12:00
Wel, die laad en los dokken kunnen voorzien worden van laders, of zelfs snelladers, afhankelijk van hoe vaak ze gebruikt worden. Daarnaast is het rijbereik voldoende om een hele shift te rijden, en opladen na de shift geeft hen weer een volle accu de volgende dag.
Klaus_1250 @RandomMens2 december 2022 10:20
In Europa zitten op lange ritten ook vaak 2 chauffeurs in de cabine, die afwisselen. Je hebt dus gewoon ritten van Nederland naar Spanje en Portugal, die in nagenoeg in 1 stint worden afgewerkt.
avlt @RandomMens2 december 2022 11:14
En dan zal er geen enkele vrachtwagen zijn die een gemiddelde van 90km/u haalt. Ik ben geen vrachtwagen/logistiek deskuindige, maar ik schat dat je in je handjes mag knijpen als je gemiddeld boven de 60km/u per uur komt.
Naafkap @RandomMens2 december 2022 11:39
Je beseft je dat je zo’n enorme accu niet even in een uurtje hebt opgeladen?
Voor het snel kunnen bijladen van de accu wordt een laadtechnologie ingezet van 1 megawatt.
Je beseft je ook dat een dergelijk vermogen niet overal zomaar uit het stopcontact komt?

In theorie heb je gelijk, genoeg pauzemomenten waarin je kan laden, maar dit soort vermogens, daar is de elektrische infrastructuur niet aanwezig.
Frame164 @RandomMens2 december 2022 11:50
Precies dat. Dat werd ook aangegeven door Tesla bij de introductie een tijdje terug. Overigens geldt hetzelfde ook voor "normale" chauffeurs. Iedereen denkt wel dat hij/zij 10 uur achter elkaar met slechts plaspauzes veilig kan rijden maar na 4...5 uur een langere pauze is voor iedereen beter. Ieder jaar in de m.n. de vakantieperiode zien we toch altijd meerdere gevallen van chauffeurs die zichzelf overschatten. Dus de zogenaamde korte actieradii van personenauto's zijn ook niet te kort.
huntedjohan @RandomMens2 december 2022 12:11
En waar denk jij ooit zoveel oplaad capaciteit te vinden om alle trucks die de verplichte 10/11 rust pakken te kunnen opladen. Kijk naar de truck stops en zie hoeveel trucks daar staan. Volgens mij heb je dan gewoon een kern centrale per truck parking nodig. Daarnaast zie je steeds meer chauffeurs die hun rust pakken op rustige plekje waar ze geen last hebben van anderen.

Kun je zo meteen als chauffeur geen eens meer kiezen waar je je nacht rust ga maken omdat je elke avond je truck moet opladen, en dat de kleine parkeer plekken wel zo weinig oplaad stations hebben dat het maar hopen is op een plek bij een laad station.
BlueTooth76 @huntedjohan3 december 2022 11:34
Het is natuurlijk niet zo dat er vandaag 0 en morgen 200.000 elektrische vrachtwagens rondrijden.
In beginsel zal je zien dat bedrijven die nu al uit de voeten kunnen met zo'n vrachtwagen deze zullen aanschaffen, bijvoorbeeld voor ritten vanaf distributiecentra naar grote steden.

En die hoeven, gezien de range, helemaal niet bij te laden.

Tesla kennende gaan ze een Supercharger netwerk voor vrachtwagens uitrollen.
Waar nodig kunnen ze hun Megapacks plaatsen om dat soort laadstromen aan te kunnen.
Daar is, gezien de productiecapaciteit (die bij Tesla doorgaans 50% per jaar toeneemt) echt nog wel minimaal 10 jaar de tijd voor.
Gast Gebruiker @RandomMens2 december 2022 12:56
Voor bijvoorbeeld supermarktbevoorrading partijen als DHL is het inderdaad wel prima. Of eigenlijk alle mogelijke ritten die elke dag beginnen en eindigen op het depot van het vrachtwagenbedrijf, met eigen laadvoorzieningen. Voor het langeafstandsverkeer is er een enorm kip-ei verhaal. Op dit moment is het al zo dat je na 18uur op veel plekken in Europa alle zeilen moet bijzetten om überhaupt een parkeerplek te vinden, laat staan een plek met een laadpaal.
PistolePaul @RandomMens2 december 2022 14:37
In Nederland is de maximum snelheid voor vrachtwagens 80 km/h
https://www.rijksoverheid...%20kilometer%20per%20uur.
demartijn @PistolePaul2 december 2022 15:25
Had iemand het dan over een andere snelheid? Volgens mij heeft iedereen hier die max 90km/h voor ogen.
eth0 @RandomMens2 december 2022 11:02
En de chauffeur blijft slapen tijdens het snel laden? Lijkt me geen prettig gevoel mocht het mis gaan.
multikoe
@eth02 december 2022 11:16
Sjissus, er wordt wel héél erg gezocht naar problemen.... Hoe vaak is het precies mis gegaan met snelladen? Hoe groot is het risico op een ontploffing als je brandbare diesel aan het overpompen bent van de tank onder de grond naar de tank op de vrachtauto? Hoeveel mensen worden daar zenuwachtig van?
Rutje! @multikoe2 december 2022 12:16
Dat risico is erg laag, diesel ontbrand heel moeilijk.
multikoe
@Rutje!2 december 2022 13:14
Batterijen ook.
Deze discussie gaat nergens over. Niemand hier is nog met de juiste cijfers gekomen om wat dan ook te onderbouwen. Alles wat we roepen hier is gebaseerd op aannames en dan ook nog aannames van mensen die niet dicht bij het vuur zitten (hihi).
huntedjohan @multikoe2 december 2022 16:09
Ik zit aardig dicht bij dat vuurtje als chauffeur, en je heb me niet echt gerust kunnen stellen dat het veilig is om 's nachts te slapen in m'n truck terwijl dat accu pakket 11 uur lang aan de oplader zit. En dan ook nog s aan elke kant omgeven door andere trucks die ook 11 uur aan dr oplader zit
multikoe
@huntedjohan3 december 2022 00:08
Ik geloof dat @RandomMens zojuist heeft aangetoond dat die angstgevoelens niet gerechtvaardigd zijn.
RandomMens @multikoe2 december 2022 22:27
Nochthans genoeg publieke data: de Amerikaanse instantie voor veiligheid op snelwegen heeft afgelopen jaren volgende data bekend gemaakt over brand van voertuigen per 100k verkoop:
Hybrides: 3474
Benzine: 1529
Elektrisch: 25

Voor vrachtwagens zijn er nog geen data omdat de elektrische nog maar net in verkoop zijn gegaan en dus nog noemenswaardige verkoop-aantallen hebben.
RandomMens @eth02 december 2022 22:23
Nou, het komische is dat een benzine of diesel wagens een factor meer brandrisico heeft, en dat zal bij vrachtwagens niet veel anders zijn. Dus qua slapen in een vrachtwagen gaat een elektrische je het minst risico geven op brandwonden. Zelfs als je zou laden tijdens het slapen.

EDIT: de Amerikaanse instantie voor veiligheid op snelwegen heeft afgelopen jaren volgende data bekend gemaakt over brand van voertuigen per 100k verkoop:
Hybrides: 3474
Benzine: 1529
Elektrisch: 25

Voor vrachtwagens zijn er nog geen data omdat de elektrische nog maar net in verkoop zijn gegaan en dus nog noemenswaardige verkoopaantallen hebben.

[Reactie gewijzigd door RandomMens op 22 juli 2024 14:10]

HerrPino @RandomMens2 december 2022 17:16
1 chauffeur mag idd, maar 9 uur rijden ... maar met 2 chauffeurs kun je zo'n 20 uur rijden. Die 45 minuten pauze, kan ook op de passagiersstoel doorbrengen.
RandomMens @HerrPino3 december 2022 01:21
Er zullen altijd randgevallen zijn. Maar momenteel zijn er evenmin waterstof trucks met het rijbereik van diesel beschikbaar. Dan wordt de vraag: zijn er 2 chauffeurs nodig bij autonoom rijdende vrachtwagens? Wie weet is het autonoom rijden er nog sneller dan dat we waterstof trucks hebben met 2000km rijbereik.
Patientzero @RandomMens7 december 2022 16:37
heb je enig idee bij hoeveel ritten er 2 chauffeurs aanwezig zijn en dus langer onderweg zijn in 1 rit dan die 9 uur ?
RandomMens @Patientzero7 december 2022 17:29
In België is 20% van het vrachtverkeer internationaal, in Nederland 15%. En dat kan zowel van/naar buurlanden zijn als Luxemburg als van/naar verre landen als Spanje of Hongarije. Cijfers over dubbele bemanning kan ik niet vinden, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het aandeel 1/4 zal zijn op basis van vorige gegevens.

Anderzijds moeten dubbele bemanning minstens 9u rusten en mogen maximaal 20u rijden per 30u. Ze hebben dus sowieso 1 uur speling in die planning om te gaan snelladen, 2 keer een half uur snelladen zal hen toch vlot weer het equivalent van een volledige batterij opleveren, en op 9u valt de semi ook volledig op te laden. Dus eigenlijk verliest die geen tijd tegenover de diesel vrachtwagens. En als er creatief met regels wordt omgesprongen, verliest hij maar 1u tussen de verplichte 9u rust door. Dan is de vraag of die 1u winst die diesel of waterstofvrachtwagens zouden hebben wel opwegen tegenover de hogere verbruikskosten van die aandrijfsystemen.
multikoe
@Aiii2 december 2022 09:27
Kosteneffectief druk je uit in TCO (Total Cost of Ownership). Pepsi heeft die berekening kennelijk gemaakt (er werken daar waarschijnlijk erg slimme rekenaars) en kwam tot de conclusie dat de aanschaf van 100 Semi's te verantwoorden was.

Waar ik jeuk van krijg is dat, als je de cijfers niet hebt en niet goed begrijpt wat er gebeurt, dat dan meteen geschermd wordt met "dit is puur marketing", of: "uitsluitend voor de PR".

Kom eens met cijfers die je twijfels onderbouwen, dan kunnen we daar verder op in gaan.
MN-Power @multikoe2 december 2022 10:04
Die berekening waar je over het hebt is natuurlijk inclusief dingen als goodwill. En ik denk dat Pepsico dit zelf ook als zeer positieve reclame zal zien(terecht denk ik). Dus ook al zou het niet uit kunnen kan het misschien nog dik uit. ;) Dat het zonder (blijkbaar, want berekening) ook uit kan is óók een aanname van jouw kant. Zou alsnog kunnen kloppen natuurlijk, dat ontken ik ook niet.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 22 juli 2024 14:10]

multikoe
@MN-Power2 december 2022 10:27
Het is natuurlijk (weer eens) niet zwart-wit, maar wat ik lees hier en daar is dat die TCO wel degelijk gelijk of lager is dan voor dieseltrucks. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Eén van mijn bronnen is Auke Hoekstra, een onderzoeker aan de Universiteit van Eindhoven. Hij heeft verschillende draadjes op Twitter, waarvan deze hier relevant is.
Hij toont aan dat electrische vrachtwagens met een bereik van 750 km voor 2030 goedkoper worden (TCO) dan dieseltrucks.
styno
@multikoe2 december 2022 14:13
Nou hij zegt zelfs dat in 2030 de terugverdientijd van de meerprijs van een EV truck slechts 2 jaar is.

Mooie set slides trouwens, bedankt voor de link!
Captain Jorg @multikoe2 december 2022 09:54
Je doet een roep om cijfers, terwijl het enige cijfer wat je zelf noemt de 100 is die pepsi er besteld heeft.

Bij Amazon, DHL, Fedex, UPS, USPS etc etc werken waarschijnlijk ook erg slimme rekenaars en die zijn tot de conclusie gekomen dat de aanschaf van Semi's niet te verantwoorden was.

Het lijkt mij ook dat de TCO van deze Semi lager ligt. Ik lees op verschillende bronnen dat het 200k over de levensduur van de truck kan opleveren. De vraag is: is die potentiële besparing de investeringen (oplaadstructuur etc) en het risico (nieuw product, kinderziektes) het wel waard.
Ik ben blij dat pepsico daarop ja heeft gezegd, anders komen we nooit vooruit.

Maar ik snap de conclusie van sommige mensen wel dat het om een PR stunt zou kunnen gaan. Zeker met de welbekende coca cola vrachtwagen.
Kom eens met cijfers die je twijfels onderbouwen, dan kunnen we daar verder op in gaan.
According to financial reporting, PepsiCo has been devoting between 2.3 and 3.5 billion U.S. dollars to advertising and promotion of its products annually.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door Captain Jorg op 22 juli 2024 14:10]

Cergorach @Captain Jorg2 december 2022 10:51
Amazon zal de komende jaren $1 miljard uitgeven in Europa voor nieuwe elektrische vrachtwagens en bestelbusjes. Echter heeft het al een order lopen bij Rivian voor 100,000 elektrische bestelbusjes. Amazon heeft al miljarden geïnvesteerd in Rivian, dus de concurrent spekken is op een veel hoger niveau geen goed idee.

FedEx heeft al heel lang elektrische voertuigen in zijn vloot, UPS ook al en haalt zijn bestelbusjes bij een UK startup. Dus ja er zijn ook erg goede rekenaars bij de bedrijven die je benoemd, die rijden immers al jaren veel elektrisch en hebben al veel grotere orders openstaan bij andere leveranciers...

Nu naar het Coca Cola verhaal... Wow! Wel 100 vrachtwagens besteld! Wat veel! *deadpan* Op een vloot van 5,664 trekkers... Ja, Coca Cola heeft een aantal hele slimme mensen, die heel goed risico analyse kunnen uitvoeren! De kosten van die 100 trekkers is iets van een half promiel op de jaar omzet van Coca Cola. Het zou me niets verbazen dat dit gewoon op het R&D budget wordt afgeschreven. Als het wat is kunnen ze altijd nog de rest van de vloot omzetten (als Tesla tenminste genoeg kan leveren) en zo niet verkopen ze de boel weer 2e hands (er is zeer veel vraag naar 2e hands elektrische vrachtwagens!).

Bron:
https://electrek.co/2022/...ans-and-trucks-in-europe/
https://fleettrax.net/largest-fleets-america/
Captain Jorg @Cergorach2 december 2022 11:25
Je vergelijkt nu bestelbusjes met grote lange afstands vrachtwagens (semi's) 8)7
Iets met appels en peren

Hebben ze orders open staan bij producenten voor iets wat we daadwerkelijk WEL kunnen vergelijken met deze Semi? Nee, er staan namelijk nog geen orders open en er zijn nog meer kapers op de kust behalve Tesla (Volvo, Daimler). Rivian makes sense voor amazon.
Fedex; geen grote elektrische vrachtwagens
UPS; geen grote elektrische vrachtwagens
DHL: 44 volvo's gekocht, geen tesla
Maar nee Tesla Semi's is echt goeie investering zonder risico. Ik zie minder nuance tegenwoordig op tweakers; het gaat een beetje heen en weer tussen zeer pro en zeer anti.

De vraag die ik (blijkbaar niet duidelijk genoeg) stelde was: Waarom kopen andere bedrijven niet massaal de Semi in?

Coca cola verhaal? Welk coca cola verhaal? Wat ik benoemde is de welbekende reclame met de coca cola kerst truck. Wat ik daarmee bedoelde was de mogelijkheid dat pepsi de tesla truck wil gebruiken voor eenzelfde reclame. Puur speculatie. Niks over coca cola en hun vloot vrachtwagens?

edit; Uit vanthome reactie hieronder blijkt dat er al wel door verschillende bedrijven is ingekocht bij Tesla. Blijkbaar willen veel bedrijven dus wel een proef draaien hiermee! Gaaf om te zien. Genoeg bedrijven zien dus wel iets in de Tesla Semi.

[Reactie gewijzigd door Captain Jorg op 22 juli 2024 14:10]

Cergorach @Captain Jorg2 december 2022 11:52
Hebben ze orders open staan bij producenten voor iets wat we daadwerkelijk WEL kunnen vergelijken met deze Semi?
Ja, maar je mag zelf ook wel eens wat onderzoek doen voordat je wat roept...

Dit was een jaar geleden:
https://www.dhlparcel.nl/...lectrical-vans-and-trucks

Een DHL bv. is veel meer afhankelijk van busjes dan een Coca Cola, dus jij begon al heel verschillende appels & peren bedrijven met elkaar te vergelijken (frisdrankindustrie vs. logistiek), sure er is overlap in vrachtwagens, maar een heel andere eindklant verhouding.
vanthome @Captain Jorg2 december 2022 11:03
Grappig dat je UPS en DHL noemt, want volgens deze bron hebben ze wel degelijk vrachtwagens besteld https://futurism.com/companies-tesla-electric-semi-truck. Waarbij UPS de grootste is met 125 wagens.
Blokker_1999
@vanthome2 december 2022 13:14
Ook niet onververwacht. Zelfs al zijn het initieel kleine aantallen om te testen of ze toegepast kunnen worden en of ze een meerwaarde vormen. Je kan een TCO pas echt beginnen inschatten als je zelf proef hebt gedraaid met het product.
vanthome @Blokker_19992 december 2022 13:19
Ik ben er ook voor hoor. Lekker stil en minder vuile lucht. Als de recycling echt opkomt en de stroom goed groen is, is een batterij geen slechte optie. Of die dingen gaan uiteindelijk de wijken in als opslag voor groene stroom. Er is altijd wel een use case te bedenken voor batterijen die nog 80% zijn.
styno
@Captain Jorg2 december 2022 13:57
UPS: 125 besteld in 2017
Fedex: 20 besteld in 2018
DHL: 10 besteld in 2017

En dat zijn alleen nog maar bedrijven die je zelf opsomt. Je kunt ook even Googlen voordat je wat claimt wat zeer eenvoudig te controleren is.

Hier een uitgebreide lijst van publieke bestellingen:
https://www.businessinsid...rdered-tesla-semi-2017-12

En nog een paar willekeurige:
Pride Group Enterprises: 150 stuks
Titanium Transportation Group: 5 stuks
Karat Packaging: 10 stuks

Er is kennelijk genoeg vraag dat Tesla productie capaciteit plant voor 50.000 stuks per jaar in 2024:
https://electrek.co/2022/...c-trucks-production-2022/

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 14:10]

reaper_unique @multikoe2 december 2022 10:08
Want conglomeraten staan er om bekend eerlijk te zijn en vooral niet te foefelen om beter/slimmer over te komen als ze werkelijk zijn (e.g., Volkswagen).
mikee368
@reaper_unique4 december 2022 18:01
O wat een goed argument weer.

70k per jaar is een enorm bedrag.
Ga eerst maar eens proberen met een berekening te komen om een onderbouwing te vormen waarom dit wel of niet realistisch zou zijn.

Hilarisch dat u dit reageert zelfs op de reactie van multikoe doe dit eerder al zei....
reaper_unique @mikee3685 december 2022 15:19
Ik geloof zeker dat het voordeliger zal worden op een gegeven moment anders zullen bedrijven er niet mee meegaan, maar op dit moment vertrouw ik het niet, kijkende naar de vele leugens van Elon Musk omtrent opleveringen en tijdslijnen.
mikee368
@reaper_unique5 december 2022 15:22
Altijd bijzonder dit soort antwoorden.

Ik heb geen idee waar het over gaat en kan niet onderbouwen waarom het niet zal kloppen. Maar ik geloof er niks van want leugens.

wel hilarisch dat u het leugens noemt met die oplevering en tijdlijnen terwijl daar gewoon goede communicatie over bestaat vanuit Tesla (oke, FSD daar buiten gelaten want ja dat is echt een drama en daar geef ik een ieder 100% gelijk in lol) over updates van die tijdlijnen.
reaper_unique @mikee3685 december 2022 15:53
Dat heet scepticisme. Dit komt omdat het al herhaaldelijk is bewezen dat Elon Musk niet alleen lichtjes overdrijft of te ambitieus is maar gewoon pertinent liegt. Dus hem als bron van informatie kan ik niet vertrouwen en in het verlengde daarvan het gross van wat hij uitkraamt als CEO van zijn bedrijven.
Ik wil onafhankelijke bronnen zien, en dan spreek ik over een overheidsinstantie of ngo o.i.d.
Wat multikoe dus deelde hierboven is erg interessant en vertrouw ik al meer. Echter zelfs expert kunnen er naast zitten omdat het zo complex is allemaal en er niet alleen techniek is, maar ook een wettelijk en sociaal luik.

M.b.t. leugens:
  • Mars
  • FSD
  • Robotaxis
  • Neuralink
  • Hyperloop
  • Boring company
  • Solar city
  • Privé gaan met Tesla
  • Beweren dat hij originele Tesla oprichter is (zonder hem geen Tesla (dus niet wat Tesla is geworden))
  • COVID
Maar specifiek voor Tesla (incl. eerder vermelde items omtrent Tesla):
  • Oplevering Semi
  • oplevering roadster 2
  • Oplevering sub-30K wagen
  • Cybertruck
  • FSD
  • prive gaan
Nogmaals, menig bedrijven tonen concept cars, en doen voorspellingen maar ze zeggen dit dan (vaak) ook duidelijk. Elon kan het niet laten om dingen te zeggen als feiten.

Dus als Elon Musk (of zijn bedrijf) iets beweerd over hun producten, dan vertrouw ik dat standaard niet; Ongeacht of daar een PepsiCo exec bij staat, want VW toont perfect aan dat exec's geen schril hebben om te schoemelen.

[Reactie gewijzigd door reaper_unique op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@reaper_unique5 december 2022 16:11
FSD=Robotaxis.

Hyperloop? Hij heeft dat idee in 2012 ofzo een keer opgegooid voor andere om mee aan de haal te gaan. Verder vrij weinig over gelogen.

TBC? Wat is daar gelogen aan? Ze graven tunnels voor contracten en gaan de verplichtingen in de contracten voorbij. Vrij weinig aan gelogen.

Wat is er gelogen aan Solar City? Is tegenwoordig een behoorlijk belangrijk onderdeel geworden van Tesla. En mede waarom ze nu dus kunnen aanbieden om een compleet systeem aan te bieden aan hun klanten voor de energie productie, opslag en het verbruik hier van (zonnenergie, accu opslag en semi voor verbruik)

Weet u uberhaupt hoe de vork in de steel steekt omtrent het oprichten van Tesla?
Oplevering Semi
oplevering roadster 2
Oplevering sub-30K wagen
Cybertruck
Allemaal punten waar regelmatig communicatie over is geweest vanuit Tesla inclusief een complete pandemie die veel vertragingen heeft opgeworpen.

Wel grappig dat is zegt dat hij dingen benoemt als feiten terwijl dit dus vaak niet het geval is.
We want to start production in.... Our goal is tot start production.... en vaak van dat soort bewoordingen.

Nogmaals, over FSD geef ik u gelijk.

Wel mooi dat u voor het gemak ook alle correcte voorspellingen etc even achtwerwege laat.

bv in 2014 dat Musk zei dat Tesla in 2020 500k productie zou hebben.
Gerjannus @mikee36818 december 2022 20:17
Beetje late reactie, interessant artikel en toen stuitte ik op deze reacties... Ik onderstreep reaper_unique in zijn opvattingen richting Musk. Ik vind hem ook niet zo bijzonder en vooral de Semi lijkt mij minder interessant dan ze het doen laten lijken.
mikee368
@Gerjannus18 december 2022 20:29
Wel grappig.
Voldoende zijn beste elektrische Semi gaat de helft van de actieradius. Maar de Semi is niet heel bijzonder.

Hilarische comment. Dank voor de lach.

Ben iniedergeval blij dat de klanten zover prima tevreden zijn en goed gebruik maken van de semi's
Gerjannus @mikee36818 december 2022 20:36
Ben jij enorm fan of een uithangbord van Tesla zelf..? "Ben iniedergeval blij..." terwijl je zo'n truck nog niet van dichtbij hebt kunnen meemaken... Tesla's video's vertrouw ik al jaren niet meer...

Ik wacht wel af tot de truck op fatsoenlijke schaal wordt uitgerold en welke vergelijkingen dan kunnen worden getrokken. Niet dat ik het Tesla niet gun een mooi product op de markt te brengen, maar meer omdat ik uit eigen ervaring weet dat Musk vooral goed is in gebakken lucht verkopen. Hoeveel zal zo'n ding kosten voor de gemiddelde trucker? Of transporteur? En de laadstations... Kunnen de netwerken het wel aan?! Hij lijkt wel een pathologische leugenaar als je sommige van zijn uitspraken/tweets naast de realiteit legt... We gaan het zien!

[Reactie gewijzigd door Gerjannus op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@Gerjannus18 december 2022 20:42
Ah, daar hebben we het al.

Iemand die het eigenlijk niet echt volgt allemaal. Alleen een beetje op een afstand en dan vaak van de media.

Ja als je de media gelooft is het idd een pathologische leugenaar. Maarja de Media maakt wel meer zaken die niet waar zijn erg aannemelijk.

Ik vertrouw liever op insiders, mensen die met het product werken en breder onderzoek buiten Tesla zelf om.

Tot nog toe heeft dat mij 8 van de 10 keer gelijk gegeven in de afgelopen 10 jaar kwa wat Tesla zou doen, beloofd had en wat ze hebben waar gemaakt.

Even leuk feitje met je "gebakken lucht" claim.

Model S werd met 250 mijl range aangekondigd. Kwam met 265.

De Model 3 werd met 300 aangekondigd en kwam met 315 welke binnen een jaar gratis met een software update naar 325 werdt gebracht.

Model Y werd met 280 aangekondigd en kwam met 315.

Ja allemaal gebakken licht. Net zoals die 500k voorspelling van 2014 en de 50% per jaar groei die ze nu al meer dan 10 jaar volhouden.

Misschien toch maar eens je onderzoek doen I.p.v. blind op de media af gaan.
Gerjannus @mikee36818 december 2022 21:03
Jij bent iemand die het te veel volgt allemaal..? Het is niet dat Tesla (en Musk) aan de top staan qua verkopen en kwaliteit. Ik vertrouw ook niet op insiders vanuit Tesla, ik vertrouw op de willekeurige man die zo'n auto objectief bekijkt zonder het (de Tesla hype?) überhaupt te hoeven volgen.

Alsnog ben ik van mening dat Tesla's niet zulke geweldige auto's zijn, deze mening komt voort uit mijn persoonlijke ervaring met Tesla's en ook andere auto's uit eenzelfde prijsklasse. 't Is geen rotzooi, maar zeker niet meer bijzonder in het huidige EV tijdperk. Mijn voorkeur gaat uit naar een ander merk.

Musk mocht zich pas in 2009 mede-oprichter van Tesla noemen. Daarvoor was hij mede-investeerder.

Nogmaals: ik gun Tesla een goede truck, maar ik neem de woorden van Musk niet meer serieus. Laat ze maar wat trucks deze kant op sturen, ik ben wel benieuwd hoe 'ie zich weerhoudt in normale omstandigheden met volle lading.
mikee368
@Gerjannus18 december 2022 22:18
Nogmaals: ik gun Tesla een goede truck, maar ik neem de woorden van Musk niet meer serieus. Laat ze maar wat trucks deze kant op sturen, ik ben wel benieuwd hoe 'ie zich weerhoudt in normale omstandigheden met volle lading.
Lekker vermoeiend dit soort antwoorden.

Ze hebben een trip van 500 mijl gemaakt en die staat op YT. Door de bergen en bijna maximaal gewicht (nog geen 1000 pond tekort)

Pepsi heeft inmiddels ook bewezen dat ze 500 mijl kunnen.

Maar afijn zal wel.
Gebakken licht verkoopt pepsi trouwens. Chips zakken.
Gerjannus @mikee36819 december 2022 08:38
Hoezo zijn zulke antwoorden vermoeiend..? Ik ben alleen benieuwd hoe de Semi in het echt presteert, jij zou waarschijnlijk zeggen dat ik de video's van Tesla moet bekijken. Ik zeg op mijn beurt dat ik de claims die Tesla, of hun spokesman Musk in deze maakt, niet zomaar voor waar aan wil nemen. Dat heeft hij zelf bewerkstelligd door mensen en investeerders een aantal keer een wassen neus aan te praten... Dat kun jij ook gewoon terugvinden op YouTube in TED-talks en zijn eigen events.

Tot op heden is er nog niet één fatsoenlijke video opgedoken waar ik de Semi haar werk kan zien doen in het dagelijkse leven... Geen cijfers, geen beeldmateriaal, geen tests, alleen maar hype en geregisseerde tests vanaf Tesla zelf. Daar ben ik niet zo makkelijk mee te porren zoals enkele anderen dat wel zullen zijn. Dus dan zeg ik: ik ben wel benieuwd hoe 'ie zich weerhoudt in normale omstandigheden met volle lading.

Ik hoef niets te bewijzen, dat moet die Semi doen. Tot nu toe ben ik nog niet overtuigd.

[Reactie gewijzigd door Gerjannus op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@Gerjannus19 december 2022 13:02
Waarom het vermoeiend is?
Je zegt dat je het allemaal niet gelooft terwijl er gewoon online een trip van 500 mijl staat met belading. Door de bergen nog wel.
Maarja je bent zo ver gezakt in what ever dat je denkt dat zelfs dat nep is of iets.

Je kan niet eens toegeven dat ze gewoon prima hun beloftes na komen met de productie specs van hun voertuigen. Wat er nogmaals op wijst dat het je niet om de waarheid draait maar gewoon om het negatief zijn.

Zelfs het feit dat de Tesla Semi 2x zoveel actieradius als de #2 BEV truck kan in de wereld lijkt je voor geen meter te boeien. Prima hoor. Dan speel je maar lekker vermoeiend.

Ga ik weer lekker verder met bronnen uitzoeken, nieuwe comments van pepsi lezen over hoe hun bevindingen zijn en filmpjes langs zien komen van de TS in het wild.
Gerjannus @mikee36820 december 2022 00:20
Ik ontken niets, ik wil alleen zien hoe de Semi in het wild presteert.

Ik krijg het idee dat het een soort van competitie voor je is, jij zegt 'welles' en ik zeg 'nou laat maar zien'. Dus ik nodig je dan ook uit om beeldmateriaal aan te leveren dat jouw vertrouwen onderstreept en mij zou kunnen overtuigen. En dan heb ik maar één eis: geen video's van Tesla's eigen kanalen. Ik moet niet zomaar alleen de standaard media geloven, maar jij zou je wel vol mogen proppen door één kanaal namelijk Tesla en de 10 random webpagina's die hetzelfde bericht plaatsen. Dus ik ben benieuwd...

't Maakt mij écht niet uit of de Semi nou wel of niet goed scoort of dat ik volgens jou misschien een misgunner ben. Ik ben op dit moment alleen nog niet overtuigd van de Semi juist door het ontbreken van onafhankelijke tests. Dan hebben wij aan deze kant van de plas nog Volvo, Renault, Mercedes en eigenlijk alle trekkerproducenten die al een behoorlijke tijd bezig met eenzelfde ontwikkeling... In 2040 moet diesel volgens huidige plannen het museum in.

Ik weet niet of de Semi nu wel zo'n succes wordt.
mikee368
@Gerjannus20 december 2022 11:11
Het feit dat je Volvo nu neemt als zijnde competitie terwijl ze maar de helft van de actieradius radius hebben zegt genoeg.

Je zal vast ook niet geloven wat Pepsi dan ook zegt over de Semi.

Hilarisch dit.
Tesla, degene die altijd beter levert dan ze van te voren beloven (ja wel later vaak, maar hey dat doen ze ook allemaal) niet geloven en doen alsof andere OEM's (die tot nu toe op EV gebied slechter leveren dan ze beloven) benoemen als zijnde competitie....

Dank voor de lach weer voor vandaag ^^
Gerjannus @mikee36821 december 2022 11:04
Je verhaal leest als clickbait, maar je zegt eigenlijk niks. Klinkt net als Musk op een podium, heb je aandelen in Tesla?

Ik vraag je om artikelen aan te bieden die onderstrepen dat de Semi een geweldige uitkomst biedt, jij gooit wat leuzen in het rond die ik eerder heb gehoord. Ik weet wat Pepsi zegt over de Semi: vrij weinig. Chauffeurs hebben vermoedelijk een NDA moeten ondertekenen en dat vind ik vreemd. Dit is natuurlijk ook een testfase voor Tesla maar dat kan iets zeggen over de zekerheid (of het ontbreken van) waarmee wordt uitgerold. Er zijn twee korte clips opgedoken waar een Semi van Frito-Lays op de snelweg wordt gefilmd vanuit een passerende auto, heb je ook helemaal niets aan... Verder is er vrij weinig werkbare informatie naarbuiten gebracht. Technisch qua lading, praktisch voor de chauffeur en werkelijk financiëel voordeel t.o.v. een reguliere dieseltruck. Dat is toch ook hetgeen dat interessant is? Ik kijk ook zo naar andere merken, maar die blazen hun product op voorhand niet zo op als Musk dat doet. Vermoedelijk om de gekelderde koers wat leven in te blazen.

Ik wil je verhaal achteraf gerust aannemen, maar dat doe ik gewoon niet met de beschikbare informatie.
Hebben we beiden kunnen lachen de afgelopen dagen! ;)
Bob Popcorn @multikoe2 december 2022 09:39
Het enige is dat we niet weten wat voor deal PepsiCo heeft gekregen in ruil voor deze PR. Als die ze voor 50% van de aanschafprijs mogen kopen is het natuurlijk heel anders rekenen :p
secret17 @Aiii2 december 2022 09:25
Ik denk dat deze vrachtwagens best interessant kunnen zijn voor lokaal en regionaal vrachtvervoer, bijvoorbeeld ritjes binnen de Benelux. Daar lijkt een range van 800km prima voor, zeker als je op het begin- en eindpunt zou kunnen laden.

Bedrijven kijken hier niet alleen PR-technisch naar maar vooral commercieel: wat gaat het me kosten en wat gaat het me opleveren. Als je als bedrijf enkele tienduizenden euro's per jaar bespaart aan brandstof, dan vermoed ik dat de vrachtwagen zichzelf binnen de afschrijvingstermijn wel terugverdient. Verder zijn er nog voordelen m.b.t. BPM en wegenbelasting in Europa, en misschien zelfs wel aanvullende subsidies.

Ook interessant is natuurlijk slijtage en onderhoud: omdat de remmen veel minder vaak gebruikt hoeven te worden en de aandrijflijn motorisch veel eenvoudiger is dan van een diesel-wagen, verwacht ik dat ook daar flink op bespaard kan worden.

En dan ook het laatste punt: veel Europese steden gaan vies verkeer (met diesels voorop) steeds vaker weren in de binnenstad, wat vrachtafleveringen lastiger maakt. Met zo'n elektrische truck kom je denk ik veel makkelijker op plekken waar milieuverordeningen zijn.
SPee @secret172 december 2022 12:28
Deze truck zal niet naar Europa komen.
Door de accu's is het basisgewicht hoog, waardoor er vrij weinig overblijft voor de lading om nog binnen de maximum van gewicht te blijven. Daarnaast heeft deze semi een lange voorkant, waardoor hij hier een kleinere oplegger mag trekken om nog binnen de maximum lengte te vallen. In de USA gaat dit enkel over de oplegger, in de EU over de gehele combinarie.

Binnen de stad zal men eerder kiezen voor electrische bestelbussen. En dan met overslag hubs aan de rand van de stad om de vracht over te zetten.
styno
@SPee2 december 2022 13:48
In de EU mag een elektrische vrachtwagen 2 ton zwaarder zijn dan de diesel equivalent [1] en de cabine mag 60 to 90 cm langer dan we gewend zijn [2] indien de ruimte gebruikt wordt om veiligheid te verhogen of het brandstofverbruik te verlagen.

[1] https://electrek.co/2021/...-weight-on-point-crucial/
[2] https://www.transportenvi...ves-and-carbon-emissions/
mikee368
@SPee5 december 2022 14:54
Door de accu's is het basisgewicht hoog, waardoor er vrij weinig overblijft voor de lading om nog binnen de maximum van gewicht te blijven.
Kunt u dit ook feitelijk onderbouwen?
U weet dat de accu eigenlijk gewoon de motor vervang kwa gewicht? Of denkt u dat een normale brandstof motor met aandrijflijn daaraan niks weegt?
Ter vergelijking, de motoren van de Semi wegen zo weinig dat je deze gewoon kan optillen en mee zou kunnen nemen in een reis koffer.
Daarnaast heeft deze semi een lange voorkant
klopt. En ben bang dat ook met wat @styno aan geeft dit nog niet genoeg zal zijn om deze uitdaging op te lossen. Dus we gaan zien wat hier gaat gebeuren. Maar een herontwerp van Tesla voor de EU markt zou het meest logische zijn.
Tenzij Europa eindelijk gaat in zien hoe belachgelijk deze regels zijn i.v.m. het oog op efficientie van een vrachtwagen.
4Lph4Num3r1c @secret172 december 2022 09:49
Eens, als over een tijdje de laden/los vakken ook van een oplaad methode worden voorzien, kunnen ze tussendoor steeds laden tijdens het laden/lossen. Krijgt laden/lossen opeens een andere betekenis :) laden, laden en lossen?
JonathanG @4Lph4Num3r1c2 december 2022 12:22
laden² en lossen?
mikee368
@4Lph4Num3r1c5 december 2022 14:55
klopt.
Precies ook waar Tesla mee bezig is om te implementeren bij hun klanten al.
BlueTooth76 @secret172 december 2022 10:59
85% van de vrachtwagens kan toe met een range van 800 kilometer.
Dat betekent dat je nog vele honderdduizenden vrachtwagens kan vervangen door een Semi (of concurrentie daarvan) voordat je hoeft te gaan nadenken over die 20% die wat meer range nodig heeft.
En dan zijn we ook weer 15 jaar verder.
ktf @Aiii2 december 2022 09:15
Een duur product? Over de prijs is hier niet gesproken, alleen wat er ooit is aangekondigd. Allicht zal het een hoop mensen hier verbazen dat je voor een vergelijkbare (nieuwe) dieseltrekker ook al gauw 150.000 euro neertelt. Sterker, voor een tweedehandsje met dat vermogen met 1 miljoen kilometer op de teller wordt ook al snel 40.000 euro gevraagd.

Het is gewoon een heel andere wereld dan personenauto's.

[Reactie gewijzigd door ktf op 22 juli 2024 14:10]

Aiii @ktf2 december 2022 09:24
Okee, dus als we al weten dat de prijs in 2017 ten minste 200.000 USD was en we voor inflatie heel mild corrigeren. Dan ben je nog steeds 100.000 Euro extra kwijt t.o.v. een gewone vrachtwagen.

Dan is dat al sowieso 100.000 Euro die je terug moet gaan verdienen in brandstofkosten, niet?

Het is wellicht een andere prijsstelling dan personenauto's, maar ook bij personenauto's geldt exact die afweging. De meerprijs van een elektrische auto moet je terug verdienen om het überhaupt de moeite waard te maken om elektrisch te gaan rijden.
AlphaRomeo @Aiii2 december 2022 09:31
Terugverdienen in brandstofkosten, maar ook onderhoud en belastingen.

Qua onderhoud kon dit ding wel eens veel minder nodig hebben dan een conventionele truck met een gevoelige luchtdrukkoppeling, meertraps transmissie, ad blue filters, EGR kleppen en alle andere techniek in een diesel truck.

Tel daar een beetje PR en goodwill bij op en ik zie ook voor Nederlandse bedrijven best een business case ontstaan.
pietjuhhh1990 @AlphaRomeo2 december 2022 09:37
Zeker in Nederland, wij hebben geen grote bergen en meerdere relatief korte afstanden waar vrachtwagens ook niet harder als 90 mogen wat de efficiëntie weer verhoogt.

Als er 1 land is waar deze truck goed tot z'n recht kan komen is het in Nederland.
NoepZor @pietjuhhh19902 december 2022 09:47
Ook in een groot land zoals de VS kan dit prima. Je moet in eerste instantie niet de great plains willen doorkruisen. Maar in een grootstedelijk gebied zoals rond NY, SF of LA kan zoiets prima functioneren. Niet elke vrachtwagen rijdt lange internationale afstanden. In NL denk je dan bijv. aan vrachtwagen die winkels bevoorraden.
pietjuhhh1990 @NoepZor2 december 2022 09:51
Met SF noemt u een locatie met gigantische bergen, dat is iets dat het verbruik zeker niet ten goede zal uitkomen.
Nox @pietjuhhh19902 december 2022 10:16
Zoals Darkpluisje hier ook al zegt; in de bergen regenereer je weer heel veel energie die je anders als verloren mag beschouwen. Rijd je hem naar boven van 80 naar 50 procent leeg, kom je beneden opeens met iets van 70 procent aan terwijl een dieselvrachtwagen zelfs nog iets gebruikt bergafwaarts (want die moet toch draaien voor lucht enz.)
pietjuhhh1990 @Nox2 december 2022 10:29
@Nox daar gaat u er wel van uit dat de remmen 100% van de massa kunnen converteren. Dat is nog maar de vraag want het gewicht van een vrachtwagen dat in energie geconverteerd moet worden is toch wel een heel ander kaliber als het gewicht van een model X.
Nox @pietjuhhh19902 december 2022 11:11
Fair point, mijn ervaring met een personenauto is dat het best veel vermogen aan kan; zeker als de afdaling niet 10% is maar een wat meer geleidelijke afdaling. Hij heeft ook 3 motoren en Tesla kennende zijn die goed voor honderden kW's en genoeg vermogen om eenvoudig omhoog te klimmen, zelfs als regenereren niet even efficiënt is als genereren zou je nog een heel eind moeten kunnen komen. In ieder geval kan je met meer lading beneden komen dan boven :+
kaas-schaaf @pietjuhhh19902 december 2022 13:26
Valt best mee volgens mij. Bierviltje berekening: 60 ton over 1000m verschil over een uur geeft 168kw aan continue vermogen (u=mgh in j omrekenen naar kwh). Tenzij ik ergens een berekeningsfout heb gemaakt maar als dat ding een regeneratievermogen heeft in de trend van zeg 250kw dan zit je wel goed gok ik zo.
RJG-223 @pietjuhhh19902 december 2022 13:45
@Nox daar gaat u er wel van uit dat de remmen 100% van de massa kunnen converteren. Dat is nog maar de vraag want het gewicht van een vrachtwagen dat in energie geconverteerd moet worden is toch wel een heel ander kaliber als het gewicht van een model X.
Dat klopt, maar diezelfde motoren moeten ook in staat zijn om diezelfde vrachtwagen binnen redelijke tijd op snelheid te krijgen. En om die vrachtwagen diezelfde berg óp te krijgen. Als de motoren dat kunnen, dan kunnen ze dat gewicht ook afremmen bij het bergaf gaan.
japie06 @pietjuhhh19902 december 2022 09:56
In vergelijking met een dieselmotor maakt dat niet uit. Die hebben ook een hoger verbruik in de bergen. Daarnaast hebben elektromotoren veel meer koppel dan de fossiele variant want juist van pas komt in de bergen. En je kan met een EV de accu weer een beetje opladen als je berg af gaat.
darkpluisje @pietjuhhh19902 december 2022 10:01
Klopt, maar met regeneratief remmen de heuvel af kan je ook weer bergen energie opladen met zo'n massa.
GrooV @pietjuhhh19902 december 2022 11:02
Als je de grafiek in het nieuwsbericht ziet valt het wel mee met het verbruik aangezien de auto regenereert bij het naar beneden rijden.

Diesel vrachtwagens verbruiken uiteraard ook meer omhoog en kunnen niet regenereren. Reken het maar uit
jeffrey-nl @NoepZor2 december 2022 14:58
Precies en ook niet elke vrachtauto rijdt met 100% belading, sterker nog, de meesten niet (is vaak onderzocht dat vrachtauto's half vol beladen zijn of leeg rijden). Daarnaast, niet elk bedrijf vervoert cola flessen. Zakken chips moeten ook naar de winkel, om maar iets te noemen wat qua gewicht een stuk lager is. Als bedrijf moet je voor deze vrachtwagen je eigen TCO berekenen op basis van wat jij rijdt en vervoert. Ik denk dat er veel bedrijven zijn die hier wel iets mee kunnen.
Blokker_1999
@pietjuhhh19902 december 2022 09:49
Nederland net niet dus. Daar is deze al overpowered voor en zijn er concurenten van Tesla die andere trucks in de aanbieding hebben die veel beter bij een gemiddeld gebruik vallen van de Nederlandse trucker.
pietjuhhh1990 @Blokker_19992 december 2022 09:52
Hoezo is deze overpowerd voor Nederland?

"andere trucks"
Bedoelt u waterstof? Want ik denk dat het de toekomst is met slechts een grote maar, de efficiëntie van het opwekken van de waterstof en de kosten van de infrastructuur.
Blokker_1999
@pietjuhhh19902 december 2022 13:17
Je hebt in Nederland niets aan een bereik van 800km, veel te veel voor zo een klein, vlak landje. Vraag eens aan een Nederlandse vrachtwagenchauffeur hoeveel kilometers hij dagelijks maakt. Er zullen maar weinigen zijn die boven de 500km uitkomen. En met een vlak land heb je ook geen nood aan die 3 motoren die je vlot een berg op kunnen krijgen. Het is een vrachtwagen, geen raceauto.

Wat hier net belangrijker is zijn maximale lengte en gewicht. Elke kilogram batterijen die je bij hebt is een kilogram minder nuttige lading die je mee kan nemen.
styno
@Blokker_19992 december 2022 14:57
Wat hier net belangrijker is zijn maximale lengte en gewicht. Elke kilogram batterijen die je bij hebt is een kilogram minder nuttige lading die je mee kan nemen.
In verreweg de meeste gevallen is het maximale laadvermogen niet de beperkende factor maar het vloeroppervlak/volume. Maar, daarnaast, mag een EV truck in de EU ook 2 ton zwaarder zijn dan een diesel-equivalent. En het lijkt erop dat de Tesla Semi in de orde van grootte zit. Er is dus (nauwelijks) sprake van een reductie in laadgewicht.
Ook mogen vanwege o.a. aerodynamische redenen trucks 60 - 90 cm langer zijn dan de gewone trucks, ook daar zal Tesla waarschijnlijk aan voldoen.

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 14:10]

badnews.nl @pietjuhhh19902 december 2022 11:02
Volgens mij zijn er meerdere full electric truck fabrikanten. Bereik is minder (100 tot 500km), maar dat maakt voor lokaal truck transport minder uit. Deze komen meestal uit Europa, en zijn gemaakt voor hier.
De Tesla is voor transport tussen states in de US, wat hier dus minimaal tussen landen (of meer) is.
Transport is heel anders daar, minder goed (goederen) trein transport, en bijna geen binnenvaart. Alles gaat bijna via de weg…

[Reactie gewijzigd door badnews.nl op 22 juli 2024 14:10]

RJG-223 @Blokker_19992 december 2022 13:46
Nederland net niet dus. Daar is deze al overpowered voor en zijn er concurenten van Tesla die andere trucks in de aanbieding hebben die veel beter bij een gemiddeld gebruik vallen van de Nederlandse trucker.
Ongetwijfeld zijn deze trucks ook leverbaar met een 300-mijls accupakket. of hoe groot of klein de klant ook wil. Niets overpowered dus.
Adion @Aiii2 december 2022 09:30
wat vrachtwagenbedrijven afhankelijk van de elektriciteitsprijzen een brandstofbesparing van 70.000 dollar per jaar zou kunnen opleveren.
En dat is dus mogelijk al het geval na minder dan 2 jaar
Cergorach @Adion2 december 2022 10:23
En dat is dus mogelijk al het geval na minder dan 2 jaar
Ik ben absoluut voor elektrische vrachtwagens, maar blind de cijfers van Tesla pakken is niet handig!

Als je gaat googlen wat een vrachtwagen gemiddeld rijd per jaar in Nederland was dat in 2017 42.000km/jaar. Een verbruik indicatie is lastig, indicaties op het internet variëren van 4km/l tot 2.5km/l, maar laten we kijken naar een moderne en efficiënte machine met 3.5km/l en een prijs van €1,91/l. Dan nog zit je op slechts €24.121 per jaar aan diesel (gemiddeld). Al zou een vrachtwagen drie keer zoveel rijden dan gemiddeld (126.000km/jaar) dan nog zal je niet komen tot een besparing van $70.000/jaar aan alleen brandstof.

Laten we even de meest positieve cijfers erbij pakken voor stroomverbruik: 800km op 1000kW, 42.000km => 52.500kW. Van de week stond de teller op €0,86 bij Eneco per kW, dat is momenteel €45,150. En dus bijna twee keer zo duur als op diesel rijden.

Even ter zijde, op alle vlakken kan een bedrijf dat vrachtwagens gebruikt zowel diesel als stroom goedkoper inkopen in grotere hoeveelheden. Hoe goed dat nog gaat werken met elektriciteit is even de vraag...

Maar er zijn ook andere voordelen, in de komende jaren mogen diesel vrachtwagens niet meer rijden in verschillende gebieden, dat zal alleen maar extremer worden. Subsidie vanuit de staat voor elektrische vrachtwagens. Uitstraling naar klanten toe kan zorgen dat je meer werk hebt dan de concurrent die op diesel rijd, etc.

Note: Vrij grof gerekend zonder BTW er af te trekken.

Bronen:
https://www.ttm.nl/nieuws...s-met-meer-trucks/101144/
https://www.shell.nl/cons...sch-prijzenoverzicht.html

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 14:10]

iketot @Cergorach2 december 2022 12:40
Als we deze getallen omrekenen naar US gemiddelde prijzen.

Diesel : 1,36$ per liter (https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/)
Dus voor de diesel vrachtwagen is het : 42K km per jaar / 3.5 KM/l gemiddeld = 12K liter x 1,36$ = 16,320K$

Stroom : 0,16$ per kWh (https://www.bls.gov/regio...s_selectedareas_table.htm)
Dus voor elektro vrachtwagen is het : 42K km per jaar / 0,8 = 52.500 kWh x 0,16$ = 8,400$

Dat is dus een besparing van 8000 kWh.
Daarnaast zal er nog veel te besparen zijn op de onderhoudskosten. En als je dan ook nog eens hernieuwbare energie kan gebruiken (iets waar PepsiCo goed mee bezig is : https://www.bevnet.com/ne...ricity-at-u-s-operations/) dan is je besparing in brandstofkosten 16K.. En als de dieselprijs stijgt, dan nog meer.

En een bedrijf dat in 1 wagen 1000 kwh pompt heeft ook geen tarieven van 86 cent bij Eneco overigens.. die betalen misschien een kwart (https://zakelijkeenergiet...js-per-kwh-elektriciteit/ geen idee of dit nieuwe tarieven zijn overigens). Maar dan is je stroom verbruik dus nog maar 12K euro, dus dus alweer 2 keer zo goedkoop als diesel. En deze groothandelstarieven zal je in de VS ook wel hebben.

Dus niet slecht..
Cergorach @iketot2 december 2022 12:54
In de VS zal de hoeveelheid km die wordt gereden met een vrachtwagen, veel en veel groter zijn. Veel grotere afstanden, andere cultuur, andere economie. De kans is groot dat dit in verschillende gevallen wellicht (momenteel) wel geld zal opleveren. Maar dan moet een vrachtwagen al vlot 400.000km/jaar rijden om die $70.000 te besparen op brandstof.

Je linkje naar de zakelijke prijzen is inderdaad oud, rechts staan de meest recente prijzen. Dat is in ieder geval zonder btw en waarschijnlijk zonder energiebelasting, etc. De diesel prijs is inc. btw en ik weet van vroeger dat verschillende vrachtwagen toko's zelf een flinke tank hadden die ze lieten vullen tegen een veel voordeliger tarief. En als je groot genoeg bent kan je ook betere deals bij de tankstations afdwingen. Ik vermoed dat dit om het 'even' zal zijn en je momenteel nog steeds geen besparing zal hebben op brandstof in Nederland.
mikee368
@Cergorach5 december 2022 15:09
Gelukkig kan Tesla nog lagere energie prijzen aanbieden voor hun klanten door de volledige integratie van energie productie, opslag en distributie voor het wagen park.

https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

Daarbij ontbreekt vaak het argument van onderhouds dagen, kosten en dat soort zaken die ook de "up time" van een vrachtwagen beïnvloeden. Meer onderhoud = minder rijden = minder inkomsten.
styno
@Cergorach2 december 2022 14:24
Van de week stond de teller op €0,86 bij Eneco per kW, dat is momenteel €45,150. En dus bijna twee keer zo duur als op diesel rijden.
De prijzen bij Tesla aan de pomp zijn afgelopen week €0.33/kWh
Laten we even de meest positieve cijfers erbij pakken voor stroomverbruik: 800km op 1000kW, 42.000km
De Semi accu is 500kWh, dus -indien de rest hetzelfde- 26250 kWh voor 42k km = €8660

Oftwel ~1/3 van de kosten voor diesel.

En check je eenheden.... ;)
k995 @Adion2 december 2022 09:37
Met de huidige prijzen betwijfel ik dat ten zeerste
4Lph4Num3r1c @k9952 december 2022 09:57
Als transportbedrijven zelf energie opwekken, kan ik me dat juist nu heel goed voorstellen.

Daarnaast zouden ze heek goed kunnen opladen, tijdens het laden/lossen van de vracht. Mits dat goed geregeld gaat worden.

Zo'n vrachtwagen bij een supermarkt staat al gauw een uur te laden/lossen. Ik denk dat het met dat bereik dan echt wel goed gaat komen. Daarnaast zal de supermarkt vermoedelijk ook eigenaar zijn van de vrachtwagen en de laad/losplekken dus prima scenario om dit snel van de grond te krijgen.

Overigens doen we nu net alsof het nu pas voor het eerst gebeurt, electrische vrachtwagens. Maar menig wagen van Bol.com en andere retailers rijden al elektrisch.
k995 @4Lph4Num3r1c2 december 2022 10:15
Het ging over het economische aspect. Het practische qua opladen ed is idd een ander probleem. Door beide betwijfel ik dat dit in de eerste jaren een succes zal worden. Bedrijven laten zixh niet inpakken door flashy pr.
mikee368
@k9955 december 2022 15:10
https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

Gelukkig is Tesla al met een oplossing gekomen en wordt deze ook al reeds geimplementeerd bij de klanten die deze Semi afnemen. Dus ik zie het probleem niet zo zeer.
k995 @mikee3685 december 2022 15:50
? Die vrachtwagen is nog steeds veel duurder en je kan er minder rendenment uit halen en bent meer gelmiteerd.
mikee368
@k9955 december 2022 15:51
je kan er minder rendement uit halen?
Waaraan ben je gelimiteerd? zo'n 80% van de ritten vallen onder de 500-600 km in de VS per dag.
k995 @mikee3685 december 2022 16:33
  • Batterij weegt zo'n 4-5000 kg? Is minder vracht dat je kan meenemen er zijn nu eenmaal max gewichten voor vrachtwagens.
  • Je mag 12uur per dag rijden, tegen 55-75 mph (90-120) is dat 1100-1400 km/dag . Meer dan wat die truck aankan zonder op te laden en dus zal je ergens een paar uur moeten hebben om op te laden
  • als je plaats vind en een snellader want zowat alle tesla charching station kunnen deze simpelweg niet opladen vanwege geen voorziening/plaats/ruimte . De vraag is dus wa je deze kan opladen en hoe snel, iets waar je steeds rekening mee moet houden
  • In europe heb je dan nog lengte beperkingen erbovenop en doordat de cabine langer is dan de vrachtwagens die we hier hebben weeral minder ruimte voor vracht
  • Aankoopprijs is een pak duurder
  • ...
Bedrijven kijken puur naar rendenment, buiten misschien wat PR aankopen om aan te tonen hoe millieuvriendelijk ze zijn zie ik geen echte doorbraak tot die problemen opgelost zijn.
mikee368
@k9957 december 2022 09:04
1. Hoe komt u bij een gewicht van 4-5 ton? Weet u hoe groot het accu pakket is? De dichtheid van de cellen? En de dichtheid op het pack niveau?
En heeft u ook al het missen van de complete motor en daarbij behorende versnellingsbak eraf getrokken?

2. https://www.fmcsa.dot.gov...the%2014%2Dhour%20period.
12 uur per dag rijden? 1100-1400 km per dag?!? In welke wereld leeft u dan. Want dat mag en kan zeer zeker niet in de VS.

Met de regels, verkeer, weer, distributie centrums/laden lossen al dat soort zaken kom het er uiteindelijk op neer dat de gemiddelde vrachtwagen chauffeur in de VS 285-430 mijl per dag rijden. Oftewel ruim minder dan dat zo'n Tesla Semi aan actie radius heeft bij een volledige lading. Laat staan als hij minder vervoert dan het maximale gewicht dat hij mag vervoeren. Iets dat sws al zelden gehaald wordt.
Verder hebben we natuurlijk nog de verplichte stop na 4.5 uur rijden waar je prima kan bijladen net zoals tijdens het laden en lossen.

3. U laat steeds meer zien dat u niets aan onderzoek heeft gedaan en maar wat roept.
https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1
In het begin zullen ze allemaal bij de klant opladen tijdens het laden en lossen. Verder gaan ze beginnen met ook een netwerk te plaatsen op routes waar chauffeurs veel rijden km steeds een betere dekking te bieden. Net zoals ze met het supchercharger netwerk hebben gedaan en nog steeds verder mee door gaan.

4. Yup, daar heeft u volledig gelijk in en daar zal dan ook een aanpassing in het ontwerp voor moeten komen of de regelgeving waarmee ze bezig zijn om aanpassingen te doen voor aërodynamische doeleinde invoeren. Geeft extra lengte aan de combinatie zodat je wel een langere trekker kan hebben die gebold is aan de voorkant.

5. Ja, aanschafprijs is wat hoger. Echter de kosten per afstand zijn aanzienlijk lager. En dat in combinatie met wat Tesla aan bied (zie eerdere filmpje) kunnen ze veel geld per vrachtwagen lerbjaar besparen.

Daarbij is er aanzienlijk minder onderhoud nodig aan een BEV drivetrain dan aan een ICE drive train. Dus puntje bij paaltje heb je dan ook nog eens meer operationele dagen oftewel een meerbinzetbaar product wat weer meer geldboplevert I.p.v. stil staan en geld kost.
Bedrijven kijken puur naar rendenment, buiten misschien wat PR aankopen om aan te tonen hoe millieuvriendelijk ze zijn zie ik geen echte doorbraak tot die problemen opgelost zijn.
Leuk voor u. Bedrijven zien wel de voordelen en daarom kopen ze ze ook. En daarom gaat Tesla ze zelf ook gebruiken in hun aanvoerlijnen zodat ze zowel de kosten omlaag kunnen brengen als het product verbeteren door de feedback cycles zo kort mogelijk te maken.
k995 @mikee3687 december 2022 11:15
1. Omdat dit de toestand is van de huidige technologie, indien er 1 of andere miraculeuze doorbraak zou zijn had tesla dat al lang aangekondigd. Er is een reden dat ze officieel die cijfers nog niet gegeven hebben hoor. En ja wat in een vrachtwagen wegvalt door deze electrisch te maken is er al af, schattingen gaan uit van 5-6ton batterij .

2. Je eigen bron toont aan dat dat perfect mogelijk is. Wat je niet beseft (omdat je duidelijk geen ervaring in die wereld hebt) is dat lange afstand vrachtwagens (want ja daar gata het hier over) meer doen dan de gemiddelde cijfers die jij geeft EN niet zoals een bus altijd dezelfde route nemen. Die krijgen veelal ad hoc routes van die dag/week. In de VS voor de pandemie was het aantal van 1000+mijl 30+% van de ritten.

3. Zoals hierboven al gezegd: je kent hier niks van "bij de klant opladen" is louter mogelijk bij deze PR projecten, niet in dagelijks gebruik omdat neen 99.99% van de klanten heeft geen tesla snelladers bij hen staan. Die af en toe een beetje ergens voorzien werkt ook lans geen kanten want die vrachtwagens komen van overal en gaan naar overal. Je blijft dus met een enorme administratieve en organisatorische rompslomp louter voor het opladen van die vrachtwagens. Dat reclame filmpje van tesla veranderd daar momenteel niks aan. Als ze dat effectief kunnen uitbouwen misschien in 10 jaar maar momenteel is dat er niet en dat is waar niet PR klanten rekening mee houden: nu.

4. tesla heeft ook niet niet de preciese afmetingen gegeven (weeral zoiets) maar hopelijk maken die die dan minder lang dat wat vrachtwagens nu in europe zijn +60-90 cm.

5. Redelijke understatement, deze is tot dubbel zo duur voor lange afstanden , en gezien de huidige electriciteits prijzen is electrisch rijden zelfs duurder:


https://www.bnnvara.nl/ka...-hoge-elektriciteitsprijs

https://www.fmcsa.dot.gov...0the%2014%2Dhour%20period.

https://www.mordorintelli...ong-haul-transport-market
Leuk voor u. Bedrijven zien wel de voordelen en daarom kopen ze ze ook. En daarom gaat Tesla ze zelf ook gebruiken in hun aanvoerlijnen zodat ze zowel de kosten omlaag kunnen brengen als het product verbeteren door de feedback cycles zo kort mogelijk te maken.
Tesla semi is juist op de markt, de klanten nu doen dat als proef/PR . In de VS worden er een 3 miljoen van dergelijke zware vrachtwagens gekocht elk jaar. De paar honderd bestellingen zijn dus niks daarin. En imho zolang als bovenstaande problemen niet opgelost geraken (wat gerust nog 5-10 jaar zie duren) zie ik daar weinig verandering in komen.
mikee368
@k9959 december 2022 10:20
1. Ik weet dat met de huidige technologie een accu pakket tussen de 3.5-5 ton prima mogelijk is. Maar dan VOOR dat je de motor etc er af hebt gehaald in gewicht. Dus aanzienlijk minder gewicht van de maximale vracht gaat er af. En aangezien in het verleden al meermaals is herhaald door Tesla/Musk dat de Semi maximaal 1-2 ton zwaarder zou zijn geeft dat toch wel een beeld.
Het meerendeel van alle vrachten zit niet op de maximale vracht belading. En zelfs al zou de helft daar op zitten is nog steeds de andere helft van de markt open voor klanten die er wel gebruik van kunnen maken.

2. U bent een bijzonder mens. Zeer maar dan ook zeer bijzonder dat u zulke BS uit kraamt hier. Meer dan 500 mijl per dag prima mogelijk? Echt hoe dom kunt u uw antwoord geven gebaseerd op wat ik u heb gestuurd. Er staat duidelijk dat ze maximaal 10 uur mogen rijden in een 14 uur dienst. Hoe u er dan op uit komt dat met die uren een chauffeur uw zogenaamde getallen haalf is gewoon bizar. U snapt dan duidelijk niet dat eht over dienstem gaat waarbij de chauffeur dus gaat laden en lossen en daardoor een langere werkdag heeft om aan zijn maximale rij uren te komen.
Hiermee bewijst u zelf geen bal te snappen van dit hele onder werp en is eigenlijk prima het einde van deze discussie. Ik heb namelijk zeer zeker ervaring met vrachtwagens, ga af en toe mee op transport met vrienden en heb amerikaanse kennisen die chauffeurs zijn die iedereen uitleggen die deze onzin uitkramen omdat voor 90%van alle ritten dit gewoon te dom voor woorden is.
Verder gaat de Tesla Semi NIET over alleen lange afstand vrachtwagens. Maar vooral veel transport tussen distributie centrums en havens naar die centrums. Dit wordt alleen maar versterkt in bewijs gezien het feit dat het geen sleeper cap is
Sterker nog, dit wordt zelfs in de presentatie verteld dat voorlopig dit ook alles is wat hun en hun klanten gaan doen met deze vrachtwagen.

3. U bewijst alleen maar meer dat u niets geeft om dit onderwerp, niet de fragmenten hebt gekeken en uw onderzoek niet heeft gedaan. We hebben al maanden terug gezien dat de laadpunten werden geïnstalleerd bij de klanten voor de Semi. Dat u hier nu roept dat dit PR praat is bewijst alleen maar wat ik al dacht.

5. En weer gaat u voorbij het punt doordat u simpelweg uw onderzoek niet heeft gedaan. Dus ga er niet eens op in waarom u fout bent en waar de enorme kosten besparingen vandaan komen. U gaat niet eens in op de andere aspecten. Terwijl dit essentiële aspecten zijn voor de eigenaar van een vloot vrachtwagens.

Ik zou zeggen gaat u vooral verder met uw gejank, onkunde en haat richting dit product terwijl het product zich simpelweg elke dag maar weer bewijst waar deze gebruikt wordt.

Over 5 jaar zal u wel een toontje lager zingen omdat u dan misschien inziet hoe kortzichtig uw reactie is.

U zal zich waarschijnlijk nieteens de schaal beseffen waarmee Tesla nu die opslag systemen installeert. En hoe snel dit groeit. Zelfde voor hun zonnenergie.

Dus heel veel plezier in uw droomwereld leven terwijl de echte bedrijven door stomen met hun ontwikkelingen en uw negativiteit weer teniet bewijzen.
k995 @mikee36810 december 2022 13:05
Ik zou eens diep ademen en rustig blijven, ik denk dat je als complete tesla fanboy moeilijk kritiek (wat het niet echt is maar zelfs dat is in je blinde woede niet meer te zien voor jou) kan hebben maar beleefd blijven is echt niet moeilijk.

1. Neen dat is het niet, het zou redelijk verbazinwekkend zijn. Vandaar dat de complete stilte van tesla eerder aanleidign geeft dat het zwaarder is dan wat jij hoopt als tesla fan. Dat het merendeel er niet opzit doet weinig toe want als die mogelijkheid er niet is geeft dat weeral organisatorische en hogere kosten in sommige gevallen.

2.10 uur rijden in staten waar je 120 mag IS 1200km/dag zelf in staten waar het 90 is kom je op voorbij wat die semi aankan wat weeral ervoor zal zorgen dat de kosten omhoog gaan en organisatorisch men hiermee rekening moet houden. Wat JIJ niet begrijpt is dat vrachtwagens volop ingezet moeten worden en dat bedrijven die 100% willen gebruiken, en bij ice is dat gewoon een pak eenvoudiger en makkelijker qua organisatie om te doen.

Zijn er oplossingen ? Tuurlijk maar dat kost tijd en geld voor bedrijven.

3. Het gaat hier over algeheel gebruik niet enkele proef klanten.

4. Grappig dat je blijft negeren dat tesla alle minpunten die ik oposom vakkundig blijft over zwijgen maar dat jij toch doet alsof ze niet bestaan.

5. Ah, "je bent verkeerd maar als je een promo video gelooft dat alles ok komt moet je dat beseffen" nope, momenteel is er niks voorzien voor deze buiten wat door tesla gepromote klanten, nogmaals ging over toekomstige klanten die dit niet hebben en dus afhankelijk zijn om of zelf extra kosten te doen, of te hopen dat die ergens kunnen tanken, absurd imho.

En nog wat meer kinderachtig gedrag, niet verwonderlijk. EN we zullen zien hoeveel tesle semi's er in 2027 verkocht worden wereldwijd, de markt zal tegen dan een 500 miljard zijn, we zullen zien hoeveel tesla ervan inneemt. Ik hoop alvast heel veel gezien de millieu impact maar ik betwijfel dat ten zeerste tot de problemen die op opsom opgelost zijn, en nee dat zie ik niet gebeuren tegen 2027 .

[Reactie gewijzigd door k995 op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@k99517 december 2022 09:03
Huilie huilie.

Zo vermoeiend figuren zoals u die niet eens in kunnen gaan op de jormale eerdere punten en alleen maar kunnen reageren met dit soort reacties. Daardoor krijg je mijn reactie.

Simpelweg omdat u gewoon NIET uw onderzoek doet en u met de domme argumenten komt dat 10 uur rijden met 120km/uur een wezenlijk iets is.

Ja dan ga ik ook geen serieuze nette antwoorden meer geven maar gewoon eerlijke harde antwoorden zoals het is.

Maar duidelijk dat u het nog steeds niet begrijpt. Vooral dat u gaat janken over punt 4 waar ik u eerder al volledig gelijk gaf.

Heel veel sterkte met deze zware kennis achterstand en alles.
k995 @mikee36817 december 2022 16:31
Fanboys wil be fanboys.
dok33 @4Lph4Num3r1c2 december 2022 10:15
Zijne er ook al elektrische trekkers dan? Ik zie wel kleinere vrachtwagens voor stadsgebruik enzo die elektrisch zijn, maar er is me nog nooit een elektrische truck met oplegger opgevallen.
mjtdevries @dok332 december 2022 10:53
Ja die zijn er:
https://www.volvotrucks.c...uels/electric-trucks.html
dok33 @mjtdevries2 december 2022 11:37
Ik las idd later dat er wat was, maar het bereik van die dingen is nog niet in de buurt van 800km.
Zag er eentje die zelfs maar 100km doet. Voor een 44ton trekker lijkt me dat niet zo ver.

DAF heeft ook al wat.

En Jumbo doet proeven met last mile(s) elektrische trucks gebruiken, vooral vanwege stil zijn in woonwijken.

Goed dat er ontwikkeling is.
duke99 @dok332 december 2022 11:05
Volvo produceert elektrische trucks die tot 44 ton mogen trekken sinds september dit jaar.
dasiro @Aiii2 december 2022 09:37
ze zeggen dat er jaarlijks 70.000$ bespaard wordt op brandstof, dus 1.5 jaar rijden en de hogere aanschafprijs is er al uit (exclusief de laadinfrastructuur)
Blokker_1999
@dasiro2 december 2022 09:50
Maar dan moet je wel uitgaan van de brandstof- en elektriciteitsprijzen in de VS. Ik verwacht dat die berekening in Europa veel minder positief zal zijn, maar wel dat de total cost of ownership over de levensduur van zo een vrachtwegen lager kan uitvallen.
MC Taz Man @Blokker_19992 december 2022 10:10
Ik vraag het me af. Voor burgers is elektrisch rijden in bepaalde scenario's inderdaad duurder dan ICE, echter betalen bedrijven geen BTW. Ben benieuwd hoe de berekening dan wordt, aangezien de BTW op diesel aanzienlijk minder is dan de accijns, welke bedrijven (voor zover ik weet) niet terug kunnen vorderen.
dasiro @Blokker_19992 december 2022 11:04
brandstof in de VS is véél goedkoper omdat ze er minder taksen op heffen. Hierdoor zijn ze wel afhankelijker van de ruwe olieprijs (+/- 70% van de totaalprijs), maar zelfs dan nog is het verschil tientallen procenten. Geen idee over de electriciteitsprijs, maar die is veel volatieler zoals qua locatie/tijdstip/provider. Het zou dus in Europa nog voordeliger kunnen uitdraaien al zullen ze wel het meest rooskleurige scenario gebruiken in zulke statements
Frame164 @Blokker_19992 december 2022 11:52
Hangt helemaal van de situatie en use cases af. Daken van distibutiecentra kunnen helemaal vol gelegd worden met zonnepanelen en tijdens laden en lossen moet je de tijd gebruiken om de vrachtwagens te laden. Dan kunnen de energiekosten relatief laag blijven.
mikee368
@Blokker_19995 december 2022 15:02
U vergeet alleen voor het gemak even het onderhoud aan deze voertuigen welke een flink deel van de TCO uitmaken. Veel van deze kosten zullen niet van toepassing zijn bij een volledig elektrische vrachtwagen. Zo is de operationele tijd van een Elektrische vrachtwagen ook hoger en de kosten voor het onderhoud dus lager.
PDT @Aiii2 december 2022 09:40
Er zijn ook andere redenen om elektrisch te gaan rijden, zoals aandacht voor het milieu, comfort van stiller rijden, gemak van thuis kunnen laden, genot van altijd beschikbaar fors koppel en snelle acceleratie.
En ja, ik ben een blije elektrische rijder waar dit allemaal een rol speelt. :)
dok33 @PDT2 december 2022 10:16
Ik denk dat thuis laden voor een Semi geen rol speelt...
SPee @dok332 december 2022 12:34
Voor een Semi is "thuis laden" bij het bedrijf. Dit zijn vaak grote loodsen, waar genoeg zonnepanelen op kunnen om hierin te kunnen voorzien. ;)
dok33 @SPee2 december 2022 15:35
De trailer kan je ookvol leggen met panelen, pers je er misschien nog wel 100km uit als je door Nevada rijdt ofzo.
Lekker Ventje @PDT2 december 2022 11:01
Gemak van thuis kunnen laden is wel een topvoordeel. Vooral omdat heel Nederland een oprit heeft natuurlijk.
GrooV @Aiii2 december 2022 10:11
Een nieuwe EURO 6 trekker haal je ook niet meer voor 100.000 euro hoor. En dan rij je 1:4 op de snelweg, in de bergen of bebouwdekom is is 1:3.

Is toch een hoop Diesel & Adblu die je uitbespaard
pepsiblik @GrooV2 december 2022 10:26
En de vraag is hoe lang je zelfs met Euro 6 nog de bebouwde kom in mag.
amigob2 @Aiii2 december 2022 09:13
Naar de rijtijden wet kijkende is een 800km range genoeg want per dag mag/kan de chauffeur toch niet meer rijden in Europa
Verwijderd @amigob22 december 2022 09:27
2 uur rijden, kwartier laden ;)
Die 800km is prima inderdaad, net als dat 4/500km voor de meeste personenwagens dus ook prima is!
amigob2 @Verwijderd2 december 2022 09:54
Ze hoeven nog geen eens te laden.
iedere 4.5 uur moeten ze 45 min rusten en op een dag mag je max 10 uur rijden.
BlueTooth76 @amigob22 december 2022 10:56
Het is wel verstandig om bij iedere stop te laden. Op die manier kan je met een lagere laadstroom je accu laden. Goed voor de accu, goed voor het stroomnet.

Tesla lost die problemen met de capaciteit van het stroomnet overigens op met hun Megapacks.
Bij de PepsiCo locatie waar die vrachtwagens vertrekken, staan Megapacks die met een vaste "lage" laadstroom uit het lichtnet geladen worden en die een hoge laadstroom kunnen leveren als er een vrachtwagen aansluit om te laden.
mikee368
@BlueTooth765 december 2022 15:11
https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

Nog een knipsel uit de presentatie die dit beaamd.
cmegens @Aiii2 december 2022 09:43
800km rijden is gewoon ruim 8 uur rijden, oftewel een volle werkdag. Lijkt mij een zeer werkbare range.
Mathijs22 @cmegens2 december 2022 10:10
.
800km rijden is gewoon ruim 8 uur rijden, oftewel een volle werkdag. Lijkt mij een zeer werkbare range.
In een grote truck rij je 500 km op een dag als alles meezit. 800 km is gewoon verboden op een werkdag.
MSalters
@Mathijs222 december 2022 13:10
Dit is natuurlijk de VS, waar dat niet geldt. 800 km is 500 mijl, met een snelheidslimiet die soms wel 75 mph (120 km/h) is.
Mathijs22 @MSalters2 december 2022 13:42
In de VS rijden trucks niet veel harder dan hier omdat de brandstofkosten dan enorm oplopen. De 800km is werkelijk meer dan genoeg voor het overgrote deel van de ritten.
lighting_ @Aiii2 december 2022 09:55
10 jaar geleden waren er ook personen die waterstof autos een groot toekomst gaven. Waar zijn ze? Blijkbaar niet makkelijk en kosten effectief.
dok33 @lighting_2 december 2022 10:19
De auto's zelf zijn nog wel vrij makkelijk te doen, maar de infrastructuur om waterstof efficient op te wekken, vervoeren, op te slaan en te tanken die valt nog wat tegen.
lighting_ @dok332 december 2022 10:26
Uw opvatting klopt niet. Waterstof autos zijn technisch ingewikkelder dan BEV.
Je hebt daar een tank voor nodig die ook nog eens onderhoud vergt. Waterstof ontwikkelen kost ook energie. De efficiency is 30% waarbij energie direct in batterijen 90% is. Waterstof is voor een BEV en blijkt ook dus voor trucks een nutteloze exercitie.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:10]

mjtdevries @lighting_2 december 2022 11:06
In tegenstelling tot Tesla heeft Volvo al sinds 2018 BEV trucks op de weg en hebben ze een complete lineup van BEV trucks.
Zij investeren echter nog steeds in waterstof omdat zij dat als beste oplossing zien voor trucks die zeer lange afstanden afleggen of extreem zware ladingen.

Ik heb iets meer vertrouwen in hun mening, dan die van een willekeurige tweaker.
lighting_ @mjtdevries2 december 2022 11:13
Volvo komt niet aan de range van 500 mile met lading. Toyota investeert ook in waterstof. Zijn ze in overvloed? Naast de energie verspilling om waterstof te creëren is opslag en pompstations bouwen ook niet goedkoop. Richting 1 mln per waterstof pompstation. U hoeft mij niet te vertrouwen maar ik doe mijn huiswerk.
mjtdevries @lighting_2 december 2022 11:15
Volvo komt niet aan de range van 500 mile met lading.
Tesla ook niet, anders hadden ze in die video niet met een half lege trailer gereden. En wat er in die dozen zat weten we ook niet.

Maar dat heeft niks te maken met jouw claim dat waterstof voor trucks een nutteloze exercitie is.
Terwijl Volvo die er daadwerkelijk verstand van heeft een heel andere mening heeft. Die doen ook hun huiswerk.

[Reactie gewijzigd door mjtdevries op 22 juli 2024 14:10]

lighting_ @mjtdevries2 december 2022 11:18
Onjuiste feiten. Het is met lading van 80lbs en gewoon op de weg gereden. De hele rit zal als bewijs op YT te zien zijn. Ik doe mijn huiswerk.
Groningerkoek @lighting_2 december 2022 15:16
Het was 80.000 lbs, en dat was niet de lading maar het totaal gecombineerd gewicht.
mjtdevries @lighting_2 december 2022 11:40
80lbs? Dat is ongeveer 40 kg.
Ja, daar zullen transport bedrijven wel van onder de indruk zijn :)
lighting_ @mjtdevries2 december 2022 11:46
helaas ga je niet in op de feiten en gooi je het over een ander boeg. Dat lukt je niet
Kom met feiten. Ik geef je eentje. incl 81.000 pond aan gewicht 500 mile werkelijke km op de weg gehaald. Waar zijn de concurrenten met dezelfde gegevens? Noem mij een.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:10]

mjtdevries @lighting_2 december 2022 11:50
Dat lukt je niet
Wat ben jij een azijnpisser. Voor iedereen is duidelijk dat je een tikfout maakte en ik een grapje.

Jij doet een claim. Piet Holtrop geeft feiten. Hij had namelijk een kwartier eerder al een reactie geschreven met een link naar de tweet van Musk waar dat zwart op wit staat.
Jammer dat Tweakers in dit artikel verteld dat Tesla niet heeft verteld hoe zwaar de lading is.
Mathijs22 @mjtdevries2 december 2022 13:39
Jammer dat Tweakers in dit artikel verteld dat Tesla niet heeft verteld hoe zwaar de lading is.
Omdat ze dat wel gedaan hebben?

Musk revealed that one of Tesla’s battery powered class 8 semi-trucks had completed a 500-mile trip fully loaded with 81,000 pounds of cargo
Groningerkoek @Mathijs222 december 2022 15:18
Niet cargo maar totaal gecombineerd gewicht, waar bij het onduidelijk blijft hoeveel de semi zelf weegt.
Mathijs22 @mjtdevries2 december 2022 13:39
[...]

Tesla ook niet, anders hadden ze in die video niet met een half lege trailer gereden. En wat er in die dozen zat weten we ook niet.
Musk revealed that one of Tesla’s battery powered class 8 semi-trucks had completed a 500-mile trip fully loaded with 81,000 pounds of cargo
mjtdevries @Mathijs222 december 2022 13:46
Ik weet niet waar je die quote vandaan hebt, maar die klopt niet. Dan zou Tesla namelijk de wet overtreden.
Het totaalgewicht van die vrachtwagen: dus trekker, trailer en lading was 81000 lbs.
Dat is ook het max gewicht dat een combinatie mag hebben op de weg. (80.000 lbs voor een normale vrachtwagen, 82000 lbs voor een electrische vrachtwagen)

Zoals ik in een andere post heb aangegeven word er nu geschat dat die Tesla truck zo'n 44.000 lbs aan lading kan vervoeren. (rest van het gewicht is de trekker en trailer) Wat maar een paar duizend pond minder is dan de zwaardere diesels trucks in die categorie.
dok33 @lighting_2 december 2022 10:47
Het efficientie probleem zit vooral bij het opwekken van de waterstof. De waterstof in een brandstofcel omzetten in electriciteit valt nog wel mee. Ja, minder efficient dan batterijen, maar wel veel sneller bij te laden. (ordegrootte benine tanken, ipv ordegrootte lunchen terwijl je laadt)

Voor een truck is belangrijk dat je maximale rijtijd kan rijden, en dan na rusttijd weer maximale rijtijd kan rijden. Dat is makkelijker met een brandstof dan met batterijen. Want in 45 minuten rust zie ik een truck geen 4,5 uur afsttand bijladen in batterijen.

Dus ik denk dat er altijd wel interesse gaat zijn voor snel kunnen tanken en doorrijden, in de transport sector. Maar de uitdagingen van veilig vervoer, efficient (duurzaam) opwekken, etc. moeten wel oplossingen krijgen
lighting_ @dok332 december 2022 10:58
Dat is ook niet waar. Voor het splitsen van water naar waterstof en vice versa ben je gebonden aan de natuurkundige wetten. Veel efficiënter kan je het niet maken. De semi Truck kan met mega charger van 0 naar 70% in 30 minuten opladen.
dok33 @lighting_2 december 2022 11:34
in 30 minuten? Wowzers...

Dat is een hoop energie overdracht in korte tijd.

Dus dan kan ik mijn telefoon in 3 seconden opladen aan dat ding?
lighting_ @dok332 december 2022 11:50
In feite geeft u in uw reactie aan dat u geen weerwoord heeft en dan maar belachelijk probeert te maken? Is dit uw manier van volwassen discussie voeren?

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:10]

dok33 @lighting_2 december 2022 12:58
Neen, ik ben gewoon onder de indruk van die getallen..

Ik had niet gedacht dat ze in een half uur al 70% zouden kunnen laden. Dat is gewoon echt heel erg snel

Met een half uur pauze weer 560km kunnen rijden is zwaar indrukwekkend
En hoezo zou ik weerwoord moeten geven? Mensen kunnen ook gewoon nieuwsgierig zijn, en geinteresseerd enzo. Dat veel reacties op fora zoals deze giftig zijn, wil niet zeggen dat ze het allemaal zijn.

[Reactie gewijzigd door dok33 op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@dok334 december 2022 17:16
Omdat zeer veel neerbuigende reacties/hatende reacties en al dat soort reacties/personen vaak soortgelijke comments plaatsen. En steeds meer mensen op dit forum zijn die reacties bij voorbaat al zat omdat het elke keer hrt zelfde is.


Maar u heeft zeker gelijk. Het zijn bizar hoge laad snelheden. En ja een telefoon is idd binnen 3 seconden volgeladen... en ontploft 🤣
Skywalker27 @Aiii2 december 2022 09:45
Langere range is niet nodig ivm rijtijden wet ;) Maar de truck alleen is geen oplossing voor een transport bedrijf er zijn veel meer variabelen. Dus voor een echte oplossing kom je bij ons wij helpen transport bedrijven duurzaam te worden.
Johanson16 @Skywalker272 december 2022 10:52
Ik ben vooral benieuwd hoe die laad infrastructuur op poten gezet moet worden. Een bedrijf met 100 vrachtwagens op een locatie zal deze (in ieder geval een groot deel daarvan) ook 's nachts moeten opladen.

Hoe gaan zij aan genoeg stroom komen om dit te doen? Als deze wagens gemiddeld 400 km op een dag afleggen is dat 40.000km of 25.000 mijl per dag. Volgens Tesla is er 2 kWh per mijl nodig dus dat is 50 mWh die elke nacht nodig is op locatie.
Skywalker27 @Johanson162 december 2022 14:51
Onze trucks ondersteunen 1mW laden. Maar er is nog een lange weg te gaan.
Johanson16 @Skywalker272 december 2022 17:25
Het laden aan de truck kant is ook interessant. Ik vraag me vooral af wat er nodig is om de infrastructuur op het bedrijf klaar te krijgen. Wat is er allemaal nodig om 100 laadpalen voor de helft van die 1mW te plaatsen op een bedrijfslocatie? Ik vermoed dat het een gigantisch dure en (net)technisch bijna onmogelijke opgave is
Stijn98765 @Johanson163 december 2022 16:09
Zo een laders worden aangesloten op een 6,6kV spanning. Die kabeldiktes vallen dan wel mee voor 1 MW. Een Thalys haalt tot 8,8MW op een 25 kV bovenleiding.
Johanson16 @Stijn987655 december 2022 08:35
Ik vraag me meer af of het net op veel plekken niet te zwak is. Om één of een paar van die laders aan te leggen zal nog wel meevallen. Wat als je er 100 nodig hebt op één locatie?

Zover is het natuurlijk nu nog niet, zodra we wel helemaal over zijn op elektrische trucks dan zal wel elk transportbedrijf groot of klein genoeg laadcapaciteit moeten hebben.
mikee368
@Johanson164 december 2022 17:31
https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

En toch heeft Tesla al de oplossing aangeboden voor hun klanten. Laat ze eerst maar eens de huidige grote klanten voorzien van deze voertuigen voor we ons zorgen gaan maken over de rest.

Iets waar ze trouwens wel al mee bezig gaan om deze ook van voorzieningen te voorzien.
jip_86 @Aiii2 december 2022 09:18
Toevallig krijg je vanaf deze maand ook 40k subsidie vanwege de inflation reduction act. De dieselprijzen zijn trouwens ook niet gering in Amerika.
mikee368
@jip_865 december 2022 14:55
Vanaf 1 januari. klopt.

Dus net te laat voor alles wat ze deze maand leveren.
japie06 @Aiii2 december 2022 09:24
Voor transportbedrijven geldt maar één ding: de totale kosten. Als de hogere aanschafprijs de lagere variabele kosten kan verantwoorden, is er eigenlijk geen reden om het niet te doen.
THA_ErAsEr @Aiii2 december 2022 10:09
Er staat dat men 70k per jaar bespaard op diesel per jaar, per truck. Ik denk dat je die meer prijs dan vrij snel terug hebt verdiend.
Lothlórien @Aiii2 december 2022 10:28
De grafiek gaat ook in op de batterijlading. Ik dacht ook eerst dat het artikel maximale belading bedoelde, maar dat is niet het geval. Ook al zou deze test met maximale belading zijn uitgevoerd dan is deze alleen valide als men 800 km voornamelijk snelweg rijd met een minimum aan pauzes. De meeste energie die nodig is ten gevolge van het extra gewicht is namelijk nodig tijdens acceleratie, alhoewel je dan natuurlijk ook weer meer genereert tijdens deceleratie. Ook bij bergop zie je dat er veel energie nodig is en dat zie je wel terug in de grafiek.

Ik denk dat je de range vooral moet interpreteren als: "kan een werkdag zonder bijladen"
Coolstart @Aiii2 december 2022 10:45
Ik blijf het niet erg kosteneffectief vinden, een duur product met een korte range en dan zijn er nog vraagtekens over de levensduur en oplaadtijd.
Heb jij dan de TOC vergeleken met diesel of waterstof?

Zelfs al is de TOC op korte termijn niet interessant maar als bedrijf moet je soms eerst investeren in bijv eigen groene energie en eigen laadstations om uw vloot te vergroenen en kosten te besparen. 10jaar niets doen kost op termijn ook geld.

Ik blijf het hallucinant vinden hoe mensen naar conclusies springen zonder enige kennis van zaken.

Waterstof (onder hoge druk) staat ook al lang op de planning. Technisch gezien is dat een zeer goede technologie maar de TOC is nu te hoog omdat de industrie nog overstag moet. Waterstof als brandstofbron is nu nog 3 tot 4 maal duurder dan diesel. Op termijn zakt dat natuurlijk.

Dan uw vraagtekens over laden en de batterij. Ik heb een dejavu gevoel van 10jaar geleden toen de eerste EV’s op de markt kwamen. Ondertussen weten we dat 500.000km op een EV perfect haalbaar met een minimale onderhoudskost.

Als uw auto 300.000km doet dan vinden we dat al veel. Vaak ben je al aan je 2de turbo, intercooler, egr klep, roetfilter, pakking, meetsensoren en ga maar door. Op 500.000km+ is doorgaans enkel uw blok nog origineel of je moest enkel autosnelweg gereden hebben.

Het is maar wat en hoe je het vergelijkt en of je als bedrijf de technologie afwacht om net proefprojecten uitzet. EV’s lijken me wat TOC veel makkelijker in te schatten omdat het volwassener is dan watertstof. Dieselprijsen gaan enkel stijgen, loonkost gaat stijgen en prijs van groene energie blijft dalen…
fire-breath @Aiii2 december 2022 11:20
Is 800km daadwerkelijk zo kort? Je moet toch ook om de zoveel tijd rusten?
Belangrijker dan de range lijkt me hoeveel vracht je daadwerkelijk mee kan nemen. En natuurlijk de levensduur van de accu (zoals je zelf ook zegt).

Of waterstof een goed idee is. Kweenie. Op dit moment is er dacht ik voornamelijk veel grijze waterstof?
mikee368
@fire-breath4 december 2022 16:42
Je mag maar 4.5 uur in 1x rijden en 10 uur per dag. Succes om in die tijd 800km leeg te krijgen.

Zelfs op de autobahn waar je veel hogere snelheden kan halen is 100km/uur gemiddeld rijden in een auto al lastig.
Jantjuh151 @Aiii2 december 2022 11:26
Ik rijd op het werk een Volvo Fh Lng en daarmee behalen wij 800km maar net met 50% beladen rijden in een plat land. Ik als vrachtwagenchauffeur vond de presentatie wel indrukwekkend.
mikee368
@Jantjuh1514 december 2022 16:41
Fijn om te horen dat mensen die wel echt verstand hier van hebben ook positief lijken te reageren (u bent niet de eerste, en hopelijk jiet de laatste die ik lees/hoor)
Jantjuh151 @mikee3684 december 2022 19:51
Heb al meerdere reacties van oudere collega's die positief zijn. Meer positieve dan negatieve reacties. Vooral kerst parade die vandaag was toont aan hoe mooi dat die is. https://twitter.com/bshad...6efVw-jvdUF-ZdLW0ayg&s=19
Tim AtSharp @Aiii2 december 2022 11:42
We moeten af van het idee om verbrandingsmotoren te vervangen door elec.
We moeten 'vervoer' herbekijken, en technologie inzetten waar die het beste presteert.

Lange afstand? -> trein / boot
Korte afstand? -> elec

waarbij 800km wat mij betreft al zeker 'lang' is.
Probleem is natuurlijk dat we alles 'nu' willen. We moeten weer nadenken over de consumptiemaatschappij, en uitzoeken hoe we ons vervoer / transport daarop aansluiten.
Scriptkid @Aiii2 december 2022 12:03
Meschien moeten we in het kader van mileu dan eens aan banden gaan leggen dat er te veel onnodig lang afstands verplaatsing is van goederen,

Mooiste voorbeeld blijft de parma ham die een road trip maakt voor de naam ,

Als we gewoon weer lokaal werken zijn de distributie stomen gewoon goed voor short range vrachtwagens.
Deveon @Aiii2 december 2022 12:25
Waterstof kost 3x zoveel energie per kilometer als met een batterij. Ongeacht je bron is z’n verlies onacceptabel op gebied van milieu én financiën.
ZinloosGeweldig @Aiii2 december 2022 12:32
Volgens mij halen jullie hier wat dingen door elkaar. Er is een bereik van 800km mogelijk met volledige belading van goederen om te vervoeren. Dat is dus niet hetzelfde als een batterijlading waarover jullie het vervolgens hebben.
Volgens mij mis je het punt van die alinea. Een volledig beladen rit van 800km kostte 93% batterijlading, waarmee de claim van 800km bereik onderschreven wordt.
Verwijderd @Aiii2 december 2022 15:24
Hetzelfde voor bedrijfsauto’s die geen kar kunnen of willen trekken, want ook een beladen aanhanger of oplegger zou de actieradius drastisch kunnen beperken.

De hooivorken, pek en veren staan al weer digitaal klaar voor mij maar nog steeds zie ik niet de meerwaarde van elektrisch rijden of ondernemen.

Zie meer toekomst in waterstof en ja dit heeft ook zijn ‘voors en tegens’ :)
analog_ @Aiii2 december 2022 20:46
vorige week leverde renault aan coca cola. gigantische zet als er zon nieuw coca cola kerst filmpje komt met die trucks
SuperDre @Aiii2 december 2022 21:15
Maar dit is ook perfect voor stedelijk gebruik of net zoals hier, zeker als loading docks voorzien zijn van laders zodat tijdens laden/lossen de accu weer wat bijgeladen kan worden, en daarmee dus rustig een volledige route met grote omleidingen kan afleggen. Helemaal handig wordt het als dadelijk ook draadloos laden toegevoegd gaat worden voor EV's zodat ook bepaalde routes de accu's wat kunnen bijladen. Ee staan nog maar in de kinderschoenen als het op EV's en accu's aan komt.
Marve79 2 december 2022 09:05
Tijdens de presentatie werd onder meer het belang van het gebruik van de Semi benadrukt door te wijzen op het cijfer dat in de Verenigde Staten combinatietrucks 1 procent beslaan van alle voertuigen, maar wel verantwoordelijk zijn voor 20 procent van de uitstoot van alle voertuigen.
Zal vast kloppen, maar een semi helemaal volgeplakt met accu's is nou ook niet bepaald klimaatvriendelijk. Dan nog de grijze stroom die nodig is om hem steeds weer op te laden, plus hoe lang zullen die accu's meegaan voor ze weer vervangen moeten worden. Waarschijnlijk minder lang dan de truck zelf.
japie06 @Marve792 december 2022 09:18
Waarom worden deze argumenten nog steeds aangehaald? Rond rijden met accu's op grijze stroom stoot nog altijd minder CO2 uit dan benzine/diesel. Dat komt omdat elektromotoren veel efficiënter zijn dan de plofvariant.

Ook gaan batterijen veel langer mee dan je denkt. Stel je we pakken Tesla's claim van 800 km range op één lading. Het aantal laadcyclussen dat EV-batterijen kunnen hebben totdat ze 'op' zijn (In de praktijk betekent dit nog maar 80% laadcapaciteit) lopen uiteen van 1000 tot 2000 cyclussen. Dus met een conservatie schatting van 1200, kom je uit op 960.000 km. Dit lijkt mij binnen de levensduur van een normale vrachtwagen.
themadone @japie062 december 2022 09:41
Je hebt op zich gelijk, je vergeet alleen het maken van de batterijen mee te nemen. Doen mensen wel vaker als het om elektrische voertuigen gaat.

Aan het einde van de som werkt dit alleen als je 100% groen laad, dat gaat niet lukken momenteel.

Ik had eerlijk gezegd verwacht dat vrachtvervoer de tussenstap met de batterijen over zou slaan en direct over zou gaan op waterstof, misschien minder efficient aan het einde van de cyclus, maar kan 100% groen en veel flexibeler als overal met een megawatt moeten kunnen laden.
japie06 @themadone2 december 2022 09:53
Dit is al zo vaak ontkracht dat het niet meer leuk is. Echt na 2 seconden googlen kom je al op een paar bronnen waarin dit weerlegd wordt.
Tim AtSharp @japie062 december 2022 11:45
https://www.youtube.com/watch?v=S1E8SQde5rk

Het is maar waar je de lijn trekt in je metingen...

[Reactie gewijzigd door Tim AtSharp op 22 juli 2024 14:10]

styno
@Tim AtSharp2 december 2022 14:32
Niet gekeken, maar onder de video staat:
NOTE FROM TED: This talk only reflects the speaker's personal views and interpretation. Several claims in this talk lack scientific support.
Het lijkt me dat je zo'n video met een mening van één meneer zonder bronvermeldingen niet als serieus tegenargument voor wetenschappelijke literatuur kunt gebruiken.

Edit 1:
Inmiddels wel de video bekeken en het bevat een paar typische drogredenen: Doe een ridicule stelling en bewijs dat de stelling onjuist is. Maar de stelling is onjuist en daarmee het hele argument.

Waarom zouden mijn EV CO2 emissies afhangen van het kolenverbruik in een of ander Afrikaans land? Niks! Het is een mooi voorbeeld van het belabberde niveau van zijn verhaal.

En welke EV heeft in 2020 nog maar slechts 200km range? Wat heeft range met emissies per km van doen? Ja, je moet vaker tanken maar verder heeft het 0,0 met het verhaal van doen, behalve dat hij EV's in een slecht daglicht wil zetten.

En daarnaast zijn de cijfers waarschijnlijk ook nog eens gecherrypicked om zo slecht mogelijk voor EV's uit te vallen want een elektrische auto produceren kost echt niet dubbel zoveel CO2 als een ICE, laat staan het 4-voudige!

Wat de beste man de volgende keer moet doen voordat hij buiten een verjaardagskring wil gaan speechen over EV's en CO2 is naar https://scholar.google.com gaan een daar zoeken op 'ev co2 lifecycle analysis'.

Dat je het de moeite vond om deze video uberhaupt te linken.

Edit 2:
De man ontwikkelt ICE techniek voor zijn broodwinning... tja, dat verklaart een boel.

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 14:10]

Tim AtSharp @styno2 december 2022 16:53
Waarom zouden mijn EV CO2 emissies afhangen van het kolenverbruik in een of ander Afrikaans land? Niks! Het is een mooi voorbeeld van het belabberde niveau van zijn verhaal.
... waarmee je zijn punt over 'the box' eigenlijk bewijst. We stoten vanalles uit 'als wereld', en niet als land of continent. Als je de uitstoot verplaatst, is hij niet weg natuurlijk.
Zelfde reden waarom het bizar is dat je in Duitsland van 'groene' auto's kan spreken: Ze rijden allemaal op steenkool.
En welke EV heeft in 2020 nog maar slechts 200km range? Wat heeft range met emissies per km van doen?
meer range = meer gewicht (want batterij). Zo dus. Hoe meer capaciteit, hoe meer grondstoffen nodig, en laat het nu net het delven van die grondstoffen zijn wat de grote vervuiler is. Hoe meer range (dus grotere batterij) hoe groter de 'vervuilersoffset'. Maar, zo sussen we onszelf, die vervuiling wordt niet op ons continent geproduceerd, dus die bestaat niet. Zo werkt het natuurlijk niet.
styno
@Tim AtSharp2 december 2022 19:57
... waarmee je zijn punt over 'the box' eigenlijk bewijst.
Dit is dus zo'n voorbeeld van een drogreden. Hij noemt een feit: CO2 is een wereldwijd probleem en knoopt daar een volledig onjuiste conclusie aan: dat de uitstoot van de door mij gereden km's beinvloed worden door het kolengebruik in een niet-EU land. Die relatie is er gewoon niet, het is een valse vergelijking.
We stoten vanalles uit 'als wereld', en niet als land of continent. Als je de uitstoot verplaatst, is hij niet weg natuurlijk.
Maar we verplaatsen die uitstoot niet voor de km's die we rijden en daar had hij het over.
En als hij de grondstofemissies ermee bedoeld dan zijn die meegenomen in de lifecycle analyses (LCA's) waaruit telkens weer blijkt dat een EV veel minder uitstoot dan een ICE of hybride. Plus dat alleen EV's de enige mogelijkheid zijn om helemaal geen lange cyclus koolstof aan de korte cyclus koolstof kringloop toe te voegen.
Zelfde reden waarom het bizar is dat je in Duitsland van 'groene' auto's kan spreken: Ze rijden allemaal op steenkool.
Bizar dat je dit soort uitspraken kunt doen want in Duitsland heeft kolen slechts 24% aandeel in het grid, terwijl renewables meer dan 50% aandeel hebben. En die verschuiving staat niet stil. Een EV rijdt dus steeds schoner over zijn levensduur, een ICE rijdt zijn hele leven vrijwel volledig op fossiele brandstoffen, ook in Noorwegen, IJsland of Frankrijk.
Maar, zo sussen we onszelf, die vervuiling wordt niet op ons continent geproduceerd, dus die bestaat niet. Zo werkt het natuurlijk niet.
Ik noem specifiek 'Lifecycle analyses' waarin alle uitstoot van grondstof tot grondstof is meegenomen ongeacht continent en jij stelt gewoon weer over dat we daar niet naar kijken. Zit jij wel oprecht in deze discussie?

Edit:
Een paar lifecycle analyses vind je hier:
https://theicct.org/publi...fits-incentives-ev-mar22/
https://www.mdpi.com/2032-6653/3/3/469
https://www.sciencedirect...cle/pii/S1364032122000867

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 14:10]

styno
@Tim AtSharp2 december 2022 20:09
Hij zegt letterlijk:
CO2 is a global problem [..] how much of the worlds electricity is produced by burning fossil fuel: It's about 66%. So you can see, when you plug your EV in you are probably producing CO2, it just isn't being measured. You see, the automotive industrie has cleverly found a way to move the problem not solve the problem
Die vermaledijde auto industrie heeft er slim voor gezorgd dat de uitstoot van het Indische grid, waar kolen 75% aandeel heeft, niet op conto van mijn getankte kWren komen. Zij zijn kennelijk de reden waarom er geen interconnect is tussen het Europese elektriciteitsnetwerk en het Indische elektriciteitsnetwerk. Ik wist het, de boefjes!

8)7

Dit is gewoon kolder. Pure kolder.
themadone @japie062 december 2022 13:08
Mis alleen nog de uitbreiding van het elektriciteitsnet met heel veel dikkere kabels de additionele transformatoren etc. Die megawatts die je voor zo'n truck nodig hebt schoon opwekken is 1, het op de plek krijgen waar je het nodig hebt is toch echt iets waar we nog lang niet klaar voor zijn.

Al met al kan je alles oplossen met nieuwe technologieën of verbetering van bestaande zaken, maar ik denk dat het efficiënter is om waterstof door het bestaande gasnet te pompen, dan kan je thuis tanken met een "simpele" compressor zonder dat we overal de leidingen moeten vervangen bijvoorbeeld.

En ik zie ook nog geen oplossing voor de onnodig zware voertuigen die daarmee zorgen dat de weg toch echt sneller aan vervanging toe zal zijn. Paar kilo waterstof vs honderden kilos aan batterijen.

Maar goed, op het gebied van dit soort dingen ben ik een fossiel. Ik laat de zielloze zoem mobielen graag aan de nieuwe generatie.

Nog buiten het feit dat als we alle container schepen en binnenvaart naar waterstof omzetten we netto gewoon door kunnen rijden en alsnog ver onder alle co2 doelen uit komen.

Wat mij betreft ligt de focus op de verkeerde plek wat dat aan gaat.

[Reactie gewijzigd door themadone op 22 juli 2024 14:10]

hiostu @themadone2 december 2022 09:52
Cradle to cradle/grave en met de huidige energie mix is een EV nu al beter voor het milieu dan een ICE. Dus inclusief productie van accu's. Tevens zijn inmiddels Li-Ion accu's al te recyclen tot nieuwe li-ion accu's. Daar zijn in de afgelopen 2 jaar doorbraken in geweest en is het ook al economisch toepasbaar (dus niet iets in een lab). Zodra het interessant wordt in de markt doordat er meer Li-Ion accu's afgedankt worden, dan gaat dat ook gewoon een vlucht nemen.
Ik had eerlijk gezegd verwacht dat vrachtvervoer de tussenstap met de batterijen over zou slaan en direct over zou gaan op waterstof
Elektrisch rijden is geen tussenstap. Ik zou er niet op rekenen dat waterstof uiteindelijk de oplossing gaat zijn voor vervoer. Met misschien uitzondering schepen of vliegtuigen. Maar zelfs dat laatste is maar de vraag, gezien de ontwikkelingen op accu gebied.
Miglow @hiostu2 december 2022 15:17
Mijn werkgever wilde elektrische bakwagens kopen van Volvo, maar deze hebben 7 ton minder laadvermogen dan dieselvarianten. Nu op het pad van trekkers, maar daar hebben ze er 3 van nodig om met 2 continu te kunnen rijden. Erbij geteld dat de stroomaansluiting veeeel zwaarder moet om te kunnen laden en deze trekkers ongeveer 2,5x zoveel kosten als conventionele, gaat dat denk ik niet gebeuren.
Blokker_1999
@themadone2 december 2022 09:59
Maar vergeet je dan ook niet alle vervuiling mee te nemen bij het oppompen, raffineren, transporten, ... van fossiele brandstoffen mee te nemen? Want dat wordt ook heel vaak over het hoofd gezien.

Neen, aan het einde van de rit werkt dit perfect met de huidige wereldwijde mix van elektriciteit en moet een gemiddelde elektrische wagen (over vrachtwagens zijn er voor zover ik weet nog geen lifecycle studies gedaan) rond de 130k km rijden. Neem je de Europese mix van elektriciteit kom je zelfs onder de 80k km uit en ik geloof dat de meest recente studies zelfs nog een lagere afstand aangeven.

En dan hebben we het over lifecycle studies. Deze nemen alles mee. Van het delven van alle grondstoffen, fabricage van alle onderdelen, asemblage, onderhoud, brandstoffen alsook de recyclage op het einde.

En natuurlijk kom jij met waterstof af. En dan zeg je iets over de energiemix... duidelijk iemand die nog altijd in sprookjes gelooft. Waarom zou waterstof ineens wel 100% groen kunnen (terwijl vandaag de dag er amper groene waterstof beschikbaar is) terwijl dat met batterijen niet zou kunnen? Voor groene waterstof heb je uiteindelijk ook elektriciteit nodig.
cmegens @themadone2 december 2022 10:39
Als je holistisch naar de hele keten wil kijken, moet je ook holistisch naar de hele keten van de benzine of diesel auto kijken. Zeker, het fabriceren van accu's heeft zeker impact op het milieu en we zullen echt moeten blijven doorontwikkelen naar nog betere accu's.

Maar laten we niet net doen of het productieproces van een benzine of dieselauto nou zo lekker fris is. In een katalysator gaan ook zeldzame grondstoffen en alle metalen van een motorblok groeien ook niet aan bomen.
Jeroen hofman @themadone2 december 2022 10:16
leuk al die cijfers, testrit van 500 mijl vanuit Fremont in Californië naar San Diego. Die rit begon met een lading van 97 procent en eenmaal op het eindpunt was er nog 4 procent over. was deze test inclusief lading (vracht) of een lege laadbak.
hiostu @Jeroen hofman2 december 2022 12:20
Dat was inclusief een volle lading met totaal gewicht van 36740 kg (81000 lbs).
n4m3l355 @hiostu2 december 2022 13:27
Dat was dus een 20ft container gezien gewicht oplegger bijna 13 ton is. Dat is wel ietwat misleidend aangezien veel containers 40ft zijn en dus wel een paar ton zwaarder zijn. Ze blijven dan net onder de 40 ton totaal zitten maar in dat geval waren ze dus niet aangekomen.
ad random @japie062 december 2022 09:43
Omdat de total impact of een EV niet alleen het 'brandstof' verbruik betreft maar ook de vervaardiging van de auto en vooral de accu's en delving van grondstoffen daarvoor.
Dat laatste wordt vaak maar even weggelaten voor EV- enthousiasten of weggewuifd als "maar het is altijd beter dan een verbrandingsmotor".
Relief2009 @ad random2 december 2022 09:49
Nee er zijn genoeg onderzoeken geweest waar ook dat laatste in is meegenomen en alsnog stoten elektrische voertuigen minder uit. Dit argument is meerdere malen weerlegd. Neem de moeite om eens onderzoek te doen.

https://www.epa.gov/greenvehicles/electric-vehicle-myths
MischaBoender @ad random2 december 2022 10:18
En vergeet vooral niet het verwerken van afgedankte accu's, aanleg / uitbreiding van de infrastructuur voor het laden, etc...
BlueTooth76 @MischaBoender2 december 2022 10:50
Die accu's zitten vol met waardevolle grondstoffen met een grotere dichtheid dan je ooit in de grond zal aantreffen. Het wordt dan ook gezien als "high grade ore" en is zeer gewild.

Het enige is dat recycling nog kleinschalig is omdat er weinig afgedankte accu's zijn.
Toch zijn er gespecialiseerde bedrijven die nu aan het opschalen zijn, waaronder Redwood Materials (door een voormalig Tesla CTO).
MischaBoender @BlueTooth762 december 2022 15:55
De recycling is niet alleen kleinschalig, maar kost (wat ik er over lees) met de huidige processen ook nog eens heel erg veel energie en levert in veel gevallen geen hoogwaardige grondstoffen op.

PS Ik zeg zeker niet dat in totaal een EV een grotere milieubelasting is dan een ICE, maar ze zijn ook zeker niet zo "groen" als vaak wordt aangenomen / geadverteerd.
BlueTooth76 @MischaBoender2 december 2022 18:44
Redwood denkt daar anders over.
Pierz @MischaBoender3 december 2022 00:59
Hoeveel energie kost het recyclen van bijvoorbeeld een accu van een oude Model S? Ik ben wel benieuwd hoe zich dat verhoudt tot het winnen van de grondstoffen uit een mijn.

Overigens zijn de nieuwe batterijen van Tesla een rolletje filmpjes boven op elkaar die je zo weer af kunt rollen. Dat moet toch niet al te lastig te recyclen zijn.

[Reactie gewijzigd door Pierz op 22 juli 2024 14:10]

maarte997 @MischaBoender2 december 2022 10:55
Die 'afgedankte' batterij kan nog perfect dienst doen als 'thuis' of bedrijfsbatterij. Er is zo hier enkele jaren geleden een reportage geweest van een voetbalstadion in Nederlands dat afgedankte Nissan Leaf batterijen gebruikte als opslagsysteem.
Een batterij die niet meer volstaat in een auto kan nog perfect jarenlang elders ingezet worden, in situaties waar de prestaties veel minder van belang zijn en een batterij niet plotsklaps 100kW of meer moet kunnen leveren om enkele seconden later weer te regenereren aan 80kW of meer.
dok33 @ad random2 december 2022 10:34
Ik denk dat zodra mensen voor verbandingsmotoren ook gaan meenemen dat de brandstof ook uit de grond gehaaald moet worden, en vervoerd, en er een heel tankstation voor moet worden opgericht, met winkels die de hele tijd de verwarming en verlichting aan hebben, dat dan iedereen zich ook wel kan herinneren dat er meer bij komt kijken voor elektrisch...

En dan kom je er dus ookal gauw achter dat als je alles meeneemt, het voodeel van elektrisch alleen nog maar groter wordt.

En zie ook de link die Relief2009 postte, naar de EPA
ZinloosGeweldig @ad random2 december 2022 14:04
Dat laatste wordt vaak maar even weggelaten voor EV- enthousiasten of weggewuifd als "maar het is altijd beter dan een verbrandingsmotor".
Nee, dat is wel uitgebreid onderzocht, meerdere malen. Dan namen ze natuurlijk ook alle afhankelijkheden in het rijden op fossiele brandstoffen mee (delving, vervoer, vervaardigen van boorplatformen, jaknikkers, etc.). Oneerlijk he, die gelijke kappen voor gelijke monniken?

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 22 juli 2024 14:10]

Lednov @japie062 december 2022 09:48
De levensduur van een vrachtwagen ligt veel hoger. Een miljoen kilometer is niets voor een vrachtwagen. Zeker niet in de VS. Dus als elke miljoen kilometer de accu's vervangen moeten worden gaat dat een enorme kostenpost met zich meebrengen.

Dan is het delven van de grondstoffen verre van een schone bezigheid om maar te zwijgen over het feit dat er gewoon niet genoeg grondstoffen zijn om de accu's te kunnen produceren.

En dan nog dat deze trekker totaal ongeschikt is voor de Europese markt. De lengte zorgt ervoor dat je een kortere trailer moet gebruiken om binnen de maximale lengte van 16.5 meter te blijven. Wat dus zorgt ervoor dat je méér vrachtwagens nodig hebt om hetzelfde te vervoeren.
En die heb je sowieso nodig. Want een vrachtwagen op accu's is sowieso al zwaarder dan zijn diesel tegenhanger. Waardoor je weer sneller aan het maximum gewicht komt van 50 ton. En dus ook weer méér vrachtwagens in moet zetten om hetzelfde te vervoeren.

Musk heeft een leuke verkooppraatje gehouden. Alleen iedereen in de transportsector weet dat er heel wat bezwaren zijn om elektrisch te gaan rijden. De enige reden dat gebeurt is dat het leuk staat. Een PR stunt in de binnensteden. "Kijk wij rijden elektrisch, zie ons eens goed bezig zijn". Het publiek weet niet beter.
En dan heb ik het nog niet gehad over het opladen, wat soms zolang duurt, dat er alsnog een dieseltruck gestuurd wordt, omdat de handel uiteindelijk wel geleverd moet worden.
dok33 @Lednov2 december 2022 10:40
De eerste trucks zijn net geleverd(en nog niet eens in Pepsico kleuren overgespoten), maar jij denkt nu al te weten dat er diesel trekkers gestuurd gaan worden naar plekken waar een Semi staat op te laden?
Little Charlie @dok332 december 2022 11:21
Tijd is geld, en als dat ding een eeuwigheid staat te laden, maar de vracht moet er uit, dan sturen ze een vervanging, en dan kan het gemakkelijk een sneller vol te tanken dieseltruck zijn. Het zou me ook niet verbazen als de echte long haul nog met diesels zal gaan en, zoals aangegeven, de PR waarde voor in en om de steden uitgebuit wordt.

Ik snap echt niet dat de transportwereld niet harder heeft gepushed om waterstof beter te ontwikkelen; het is een schone energiedrager, kan compleet groen gewonnen worden, kan snel getankt worden, heeft een veel hogere energiedichtheid (80kg geeft dezelfde range van 800 km als dat accumonster) en zorgt dus voor een hoger max gewicht wat mee te nemen is dan wel minder slijtage aan de wegen omdat ze minder belast worden.
Als waterstof net zo veel gesubsidieerd was als elektrisch rijden, had tesla wellicht nooit elektrische wagens gemaakt.
MSalters
@Little Charlie2 december 2022 13:13
Long range in de VS is vaak per spoor. Hun personenvervoer per trein daar is mede zo beroerd omdat vracht vaak voorrang krijgt.
Little Charlie @MSalters2 december 2022 14:05
Long haul, niet long range.

En veel long range is nog steeds per truck.

[Reactie gewijzigd door Little Charlie op 22 juli 2024 14:10]

dok33 @Little Charlie2 december 2022 12:56
Ik las elkder dat deze Semi in 30 minuten tot 70% kan laden met zo'n megalader.
Little Charlie @dok332 december 2022 14:05
En een dieseltank heb je vol in 10 minuten, net als een waterstoftank.

In een industrie waar tijd geld is en iedere kilo en vierkante centimeter telt, zijn extra kilo's en meters voor de accu's niet echt slim.
dok33 @Little Charlie2 december 2022 15:34
45 minuten rust per 4,5 uur rijden begreep ik elders, dan kan je dus prima even 30 minuten laden, terwijl je je uitsmijiter of gehaktbal nuttigt.

Tenzij die krengen natuurlijk zelf gaan rijden, dan gaan we heel andere situaties krijgen.
Little Charlie @dok332 december 2022 16:11
Tja, maar je mag onderhoud (wat tanken is) niet als rust schrijven. Probleem in de boekhouding, want doe je dat toch, ben je zwaar de sjaak.
Dat is hier zo, en dat is in de VS zo.
BlueTooth76 @Little Charlie2 december 2022 18:54
Wetten kunnen natuurlijk aangepast worden op een nieuwe werkelijkheid.
Little Charlie @BlueTooth763 december 2022 20:29
Hahaha! Optimist.

Je wilt wetten veranderen in een wereld waar het nog steeds officieel verboden is om op zondag in een zwarte auto te rijden in bepaalde steden, waar je parkeergeld voor je olifant moet betalen, maar niet voor je paard, waar het strafbaar is om zonder brandstof te komen staan of waar je een boete tot $50.000 en vijf jaar cel kunt krijgen als je schapen het spoor op jaagt met de intentie om DE TREIN te verwonden (!) om maar een paar vervoersgerelateerde domme wetten te noemen?

En ik weet gewoon dat heel veel chauffeurs onder het tanken hun (niet onaanzienlijke) papierwinkel bijwerken, want dat mag wel tegelijkertijd.
dok33 @Little Charlie2 december 2022 16:16
Maar laden is wel unattended, wat tanken niet is. Bij tanken moet je alert blijven, en dus aaan het werk.

Maar wel interessant of laden als werk geldt. Je rijdt in elk geval niet, dus de tachograaf meet niks.
Little Charlie @dok332 december 2022 16:22
Weet je hoe een tacho werkt? Je moet namelijk je activiteit instellen; rijden, laden/lossen, rust, onderhoud, enzovoort. En als je staat te rusten of te laden, daar hoor je dat zo aan te geven. Doe je dat niet en je wordt betrapt, dan zijn de boetes niet mals.

En ja, ik snap dat het heel krom over komt, maar bedenk maar zo; als een chauffeur aan z'n uren zit mag hij vervangen worden door een andere chauffeur om verder te rijden. Er is echter geen enkele wet die diezelfde chauffeur verbiedt achter het stuur van een personenauto te kruipen en naar huis te rijden.
BlueTooth76 @Little Charlie2 december 2022 18:52
Ik vind de claim dat bEV's meer gesubsidieerd zijn dan hEV's nogal vreemd aangezien het beide elektrische auto's zijn.

Waterstof is onder de streep 3x minder efficiënt, je zou dus veel meer subsidie moeten geven aan waterstofauto's om dat gelijk te trekken naar accu's. En zo'n subsidie is niet eeuwig... daar zit je dan met je dure waterstof(vracht)auto...
Lednov @dok332 december 2022 10:51
Oh 100%, dat gebeurt namelijk nu al hier in Nederland.
Mathijs22 @Lednov2 december 2022 10:13
De levensduur van een vrachtwagen ligt veel hoger. Een miljoen kilometer is niets voor een vrachtwagen. Zeker niet in de VS. Dus als elke miljoen kilometer de accu's vervangen moeten worden gaat dat een enorme kostenpost met zich meebrengen.
En zelfs dan lijkt het er sterk op dat de kosten per kilometer nog veel lager zullen zijn.

Overigens meet Tesla naar verluid 95% resterende capaciteit na een miljoen mile (geen km) beloofd. Iets wat met de huidige technologie zeker haalbaar is.
BlueTooth76 @Lednov2 december 2022 10:51
Er zijn wel genoeg grondstoffen om de (huidige en toekomstige generaties) accu's te produceren.
Het is meer dat er momenteel te weinig capaciteit voor het winnen van die grondstoffen is om de groei bij te houden.
STIMPPYYY @Lednov2 december 2022 11:15
Dus een motor vereist binnen 1mil km geen onderhoud (zo niet complete revisie met alle zaken eraan vast). Accu heb je nul onderhoud. Tevens weet je niet hoelang een accu meegaat, dat is speculatie. Enige wat we wel weten is dat het veel langer is dan we dachten.
Lednov @STIMPPYYY2 december 2022 11:31
Ik beweer nergens dat een motor van een vrachtwagen géén onderhoud nodig heeft. En nee, geen complete revisie.
Een nieuwe turbo, wat olie en vloeistoffen en dat was het wel zo een beetje. Wat hoe dan ook een stuk goedkoper is dan een geheel nieuwe accupack.
Want een miljoen kilometer is voor een vrachtwagen niets bijzonders.
Iblies @japie062 december 2022 10:42
Heb je ook bronnen in plaats van deze tirade?


Er is een omslagpunt en er is talloze malen aangegeven dat electrische wagen een hogere uitstoot hebben bij productie en dat de winst in de toekomst ligt.


Dat proberen ze te greenwashen door vervolgens te gaan claimen dat de “productie” ook groen moet, maar dat kan je ook met een ICE.


Wat er vervolgens overblijft is verbruik van brandstof en de meerverbruik van metalen en accu’s.


Newsflash, veel auto’s halen met gemak 1 op 15 tot 1 op 20. Met name de kleinere wagens icm start/stop verbruiken weinig.
Wat voor winst heb als je daar tegenover een auto van 2000kg neerzet.
hiostu @Iblies2 december 2022 12:25
Met 1 op 20 verbruikt een auto ongeveer 500 tot 550 Wh/km, een EV zal gemiddeld op 160-200 Wh/km uitkomen. Aardig veel meer verbruik dus voor een ICE.
Iblies @hiostu2 december 2022 12:42
Weer zomaar wat getallen 🤔

Liter benzine zit ongeveer 9kW, dan kom je uit op 450W

Als we dan toch de getallen er bij gaan halen,
https://climate.mit.edu/a...d-manufacturing-batteries
For illustration, the Tesla Model 3 holds an 80 kWh lithium-ion battery. CO2 emissions for manufacturing that battery would range between 2400 kg (almost two and a half metric tons) and 16,000 kg (16 metric tons).1 Just how much is one ton of CO2? As much as a typical gas-powered car emits in about 2,500 miles of driving
Als je er tussen in gaat zitten met 9, ton, dan is dat ongeveer 27,5k miles, wat ongeveer 44k km is alleen voor de batterij en dan ben je er nog niet eens.

De elektriciteit die een auto verbruikt, daar zitten ook verliezen en en ook nog een grijze energie, etc, etc.


De conclusie blijft hetzelfde,
electrisch rijden is zuiniger onder een aantal voorwaarden en je neemt een voorschot op (potentiële) co2-reductie omdat de (mogelijke) winsten van co2 in de toekomst liggen.

En de reden waarom ik het tussen haakjes zet, is omdat de auto’s steeds groter en zwaarder worden, met name in de VS,
terwijl je juist relatief kleiner moet gaan rijden omdat een aantal zaken per definitie zwaarder zijn waardoor je (potentiële) winst kleiner zal worden.


Dus in plaats van heel populair electrisch rijden onverbreideld promoten,
beginnen met afbakenen en dat gaan subsidieren. De voetafdruk van een fiat 500e is per definitie kleiner dan die van een polestar en hebben tegenwoordig ook een 40kW waardoor je flink wat afstand kan afleggen.
styno
@Iblies2 december 2022 20:23
Als je er tussen in gaat zitten met 9, ton, dan is dat ongeveer 27,5k miles, wat ongeveer 44k km is alleen voor de batterij en dan ben je er nog niet eens.
De rest van de auto is vrijwel gelijk of je nu een ICE of een EV bouwt. Die verschillen zijn iig niet zo groot dat dit veel gaat uitmaken in de conclusie dat na ~45k km de EV veel minder uitstoot dan een ICE.

Een groot deel van de emissies tijdens de productie van een batterij zitten in het drogen en coaten van de batterij materialen (~75% van de uitstoot). Tesla heeft met de acquisitie van Maxwell technologie in huis gehaald voor 'dry battery electrode' waarbij de enorm grote industriele ovens niet meer nodig zijn. Wat ik hier mee wil zeggen is dat batterij technologie nog genoeg ruimte heeft ter verbetering, waar de ICE vrijwel volledig is uitontwikkeld.

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 14:10]

hiostu @Iblies2 december 2022 13:14
Weer zomaar wat getallen 🤔
Je bent zelf ook nog heel selectief met cijfertjes.
De elektriciteit die een auto verbruikt, daar zitten ook verliezen en en ook nog een grijze energie, etc, etc.
Een liter benzine kost ook minimaal 2.5 kWh om te produceren en te vervoeren. Die neem je zelf ook weer niet mee in de vergelijking.
BlueTooth76 @Iblies2 december 2022 10:54
Niet alle EV's wegen 2000kg.
Ja, ze zijn zwaarder dan hun brandstof tegenhanger in dezelfde klasse maar een model 3 of zelfs een model Y blijven binnen die 2000kg. En je kan natuurlijk naar een kleinere auto kijken.

Het is niet alsof je van een Peugeot 108 automatisch altijd bij een Model 3 zou uitkomen als alternatief.
itlee @japie062 december 2022 15:50
Een miljoen km voor een daf, ginaf, volvo of andere merken is helemaal niks. de carterolie in een vrachtwagen blijft er bijv. 500.000km inzitten. (in je auto is dat maar max 20.000km).

Ik vind wel dat tesla een hele goede ontwikkeling doet. met groot transport veel ervaring op doen om die ervaring vervolgens op bestelwagens straks gefinetuned te implementeren.

Opzich ook slim dat tesla eerst gewoon trekkers levert voor eenvoudige toepassingen. De volgende stap is specifieke toepassingen zoals koelwagens of speciaal transport meer aandrijvingen over meer wielen om bijv. in zandgroeves te kunnen rijden. (ik noem maar even een toepassing).

Dat tesla dit doet dwingt in ieder geval de grote vrachtwagen merken tot ontwikkeling. En ik kan je vertellen dat de grote merken heel goed vrachtwagens kunnen bouwen maar automatisering snappen ze werkelijk geen drol van (ik kan t weten ik heb 5 jr voor een groot vr.wgn. merk gewerkt). systemen zijn hopeloos verouderd, kantoorautomatisering is extreem slecht, voertuig computer automatisering is enorm slecht,..... die krijgen hier een enorme kluif aan.

Het is ondenkbaar dat Daf bijv. een auto pilot heeft zoals tesla die meteen introduceert bij zn semi's.

Go Tesla! ik ben fan!
mjtdevries @japie062 december 2022 09:51
Rond rijden met accu's op grijze stroom stoot nog altijd minder CO2 uit dan benzine/diesel.
Minder dan een oude benzine auto die 1 op 10 rijd.
Maar niet minder dan een moderne auto die 1 op 20 rijd.

En dan gaat het over personen autos. De situatie ligt heel anders voor een vrachtwagen die flink beladen is. (of een benzine auto die zwaar beladen is)

Ook in dit verhaal over de Tesla vrachtwagen ontbreekt weer het belangrijkste punt: Hoeveel vracht kan die vrachtwagen meenemen over die 800kg? Was dat een compleet lege vrachtwagen?
Er is uiteraard een hele goede reden waarom er niets is gezegd over het totaal gewicht van die combinatie.

Volvo die al meerdere elektrische vrachtwagen modellen op de markt heeft is daar heel eerlijk over. Ze geven zelf aan dat het heel veel uitmaakt hoe de energie word opgewekt en geven een tool zodat je kunt bekijken hoe gunstig een BEV truck is in de situatie waarin je 'm wilt gebruiken.
https://www.volvotrucks.c.../electric-trucks/faq.html
japie06 @mjtdevries2 december 2022 10:08
Minder dan een oude benzine auto die 1 op 10 rijd.
Maar niet minder dan een moderne auto die 1 op 20 rijd.
Dit klopt niet. Even snel een berekening.

Mijn Citroën C1 heeft een opgave van 106 gram CO2 per kilometer.

Een vergelijkbare Renault Zoë doet 165 Wh/km.

In 2021 was gemiddelde CO2 uitstoot in Nederland 315 gram CO2 per Kwh. Voor de Zoë kom je dan uit op 52 gram CO2 per kilometer.
freggel @japie062 december 2022 10:27
Dat is op het moment dat de auto er al is. Wat interessant zou zijn, wat heeft de C1 gekost aan CO2 om te maken t.o.v. de Zoë, hoe lang gaan beide auto's mee in gereden kilometers (levensduur) en wat kost het aan CO2 om deze, wanneer ze aan het einde van de levensduur zijn, te recyclen.

Dan krijg je een completer plaatje denk ik.

Dan ga je wellicht wel voorbij aan andere zaken zoals impact anders dan CO2 uitstoot, maar het geeft wel een beter beeld. Denk ik in ieder geval.
mjtdevries @japie062 december 2022 10:19
Waarbij je vergeten bent de extra CO2 uitstoot van de productie van de Zoë mee te nemen.

Er is uiteraard een omslag punt waarbij de EV schoner word omdat de extra uitstoot bij productie gecompenseerd is door de lagere uitstoot op de weg. Maar dat omslag punt ligt waarschijnlijk hoger dan het aantal km dat jij met je C1 in totaal rijd.
Toen ik nog 50k km per jaar reed zou een BEV heel gunstig zijn geweest. Zowel voor het mileu als de portemonee. (maar toen bestonden ze nog niet)
Dat omslag punt de laatste jaren voor veel meer mensen bereikbaar te worden. Maar Corona heeft daar wel flink roet in het eten gegooit. Nu mensen veel thuis werken en maar 1 a 2 dagen in de week naar hun werk rijden is dat omslag punt weer veel verder weg geraakt.
japie06 @mjtdevries2 december 2022 10:25
Weer aannames die je doet die niet kloppen.

Zie ook mijn eerder comments met bronnen waarin wordt aangetoond dat over gehele life-cycle, EV's schoner zijn dan de fossiele variant
mjtdevries @japie062 december 2022 10:39
Weer aannames die je doet die niet kloppen.
Dat is geen aanname, dat is een feit dat iedereen die jouw reactie leest kan constateren.
Jij noemde alleen het benzine verbruik en electricitiet verbruik tijdens rijden in jouw reactie naar mij.

En die bronnen zijn van voor Corona toen 150.000 km voor een auto een normaal gemiddelde was.
Bij carbonbrief zie je dat een model3 over die leeftijd in Nederland dan zo'n 20% gunstiger is dan een prius non-plugin hybride.
Maar als je nog maar 2 dagen in de week naar je werk gaat ipv 5 dagen, dan is de prius dus gunstiger.
Steephh @mjtdevries6 december 2022 01:51
https://www.anwb.nl/auto/elektrisch-rijden/hoe-groen-is-het

Je hebt een punt als mensen hun auto al met ~<39.000km naar de sloop zouden brengen. Maar ik ken persoonlijk eigenlijk niemand die dat doet, de meeste mensen verkopen de auto liever.
Speedster @japie062 december 2022 10:03
Zo jammer, "plofvariant". Net zo jammer als "dinosap" enzovoorts.
peewee. @japie062 december 2022 12:51
"Waarom worden deze argumenten nog steeds aangehaald? Rond rijden met accu's op grijze stroom stoot nog altijd minder CO2 uit dan benzine/diesel. Dat komt omdat elektromotoren veel efficiënter zijn dan de plofvariant."
Klopt wat je daar zegt, maar wel met een slagje om de arm: vrachtwagendiesels, moderne dan, hebben vooral in hun deelverbruik al vaak een efficiëntie van 50%, personenwagendiesels zitten daar een procentje of 10 onder. Het verschil met elektromotoren is wel nog steeds (en zal dat wel blijven) behoorlijk groot. En die grijze stroom, daar komen we ook nog wel van af.
Verwijderd @japie062 december 2022 14:43
Waarom worden deze argumenten nog steeds aangehaald?
Omdat de meeste mensen geen moment nadenken over wat ze zeggen (zeker hier, downvote me maar). En omdat ze geen moment nadenken, herhalen ze veelal de onzin die overal geschreeuwd wordt. Autoblogs zijn een goede bron van misinformatie... Daar wordt regelrecht haat gezaaid tegen elektrische autobestuurders.

De gevestigde markt wil enorm graag dat waterstof een ding wordt. Lekker naar een tankstation moeten rijden voor je brandstof. De infra ligt er al en is vrijwel allemaal in bezit van de grote oliekartels. Enorme industrieparken om de waterstof af te koelen, te comprimeren en te vervoeren. Allemaal onderdelen van een gigantisch winstgevende markt die men niet wil verliezen. Waterstof past gewoon perfect in hun plaatje.

Helaas steken ze meer in de marketing dan daadwerkelijk onderzoek. Daarom krijg je van die absurde situaties dat mensen je vertellen dat waterstof auto's de toekomst zijn terwijl er overal al elektrische auto's rondrijden.
Verwijderd @Marve792 december 2022 09:17
als we nooit beginnen met tussenstappen komen we er nooit.
En wie weet heeft Pepsico verspreid over de VS wel zonne- en windparken waar de stroom direct die vrachtwagens in gaat. Hoeft dus niet automatisch grijze stroom te zijn.
MC Taz Man @Verwijderd2 december 2022 10:01
Dit dus. Heel goed voorbeeld hiervan is de (eerste generaties) hybride. Een hybride auto is het slechtste van beide werelden. Nagenoeg geen praktisch bereik elektrisch door kleine accu ivm ruimte voor de motor, dramatisch verbruik met ICE ivm gewicht accu.

Echter hadden we zonder de hybride tussenstap niet elektrische auto's omarmd.

[Reactie gewijzigd door MC Taz Man op 22 juli 2024 14:10]

mjtdevries @MC Taz Man2 december 2022 10:29
Dan heb je het over plugin hybrides van merken die alleen maar gericht waren op de lage bijtelling.

Dat dramatische verbruik komt niet zozeer door het gewicht van de accu (zo zwaar is die niet) maar vooral omdat er op een inefficiente wijze een bestaand model naar plugin hybride werd aangepast. En het waren vaak SUV modellen.

Een plugin prius had helemaal geen dramatisch verbruik.
En non-plugin hybrides hebben ook geen dramatisch verbruik.

Overigens had ook die Mitsubishi outlander geen dramatisch verbruikt. (combinatie EV en ICE). Maar omdat er 0 bijtelling was, was er heel veel afgunst naar mensen die zo'n ding hadden.
Ik weet van een collega die elke dag 200km over de snelweg voor woon-werk reed die gecombineerd 1 op 25 haalde. (laadde thuis en op het werk)
In een tijd dat veel vergelijkbare autos op benzine 1 op 12 deden.
Dat kan je echt niet het slechtste van twee werelden noemen.
InsanelyHack @mjtdevries2 december 2022 13:41
Ik weet van een collega die elke dag 200km over de snelweg voor woon-werk reed die gecombineerd 1 op 25 haalde. (laadde thuis en op het werk)
In een tijd dat veel vergelijkbare autos op benzine 1 op 12 deden.
Als je nuance wil geven op de stelling van MC Taz man moet je dat zelf ook doen. Als je 200 km over de snelweg rijdt en met een hybride 1 op 25 haalt dan is dat praktisch een verbruik 8 liter brandstof waarbij de outlander zelf minimaal ca 30-40km elektrisch rijdt. Misschien zelfs wel 2 keer als je op je werk de outlander kan opladen. Dan heeft deze auto maar 120km gereden op de ICE en daar 8 liter brandstof voor verbruikt. Dat is 1 op 15 wat iedere andere moderne benzine auto na 2010 met gemak kan halen. Verder ben ik het helemaal eens met je verhaal.
Pierz @mjtdevries3 december 2022 15:57
Ik heb zelf de Outlander gereden en je haalt er echt geen 1:25 mee als je dagelijks zoveel snelweg rijdt. Tenzij je een sport maakt van vrachtwagen plakken misschien.

Dat gezegd hebbende is de Outlander een fantastische auto als je weet hoe je hem moet gebruiken. Je rijdt onder de 70km/u elektrisch en alles daarboven op benzine. Dan heb je niet dat idiote verbruik met bijbehorende uitstoot in de stad, maar dan moet je natuurlijk wel de ‘save’ knop weten te vinden. Helaas werd hij voornamelijk gereden door onbenullen die alleen maar naar bijtelling keken en gingen klagen dat ze zo vaak moesten tanken als ze op de autobahn reden.

Een verkeerd begrepen auto die met de juiste use-case bijzonder nuttig kan zijn. Als je veel ruimte nodig hebt en de meeste km’s in de stad maakt. Korte ritjes waarvoor elke andere SUV juist ongeschikt is.
Deveon @MC Taz Man2 december 2022 12:31
De hybride auto’s hebben enkel invloed gehad op aantal openbare laadpalen maar technisch gezien is er weinig overlap met volledig elektrische auto’s.
RandomMens @Marve792 december 2022 09:19
Nou, een elektrische wagen verdient zichzelf in Europa nu al terug op 15-30k km afhankelijk van of je voor een sport versie of een 1.0 EcoBoost gaat. En dat dus aan de huidige mix van stroom. Althans dat bewijst het onderzoek van Auke Hoekstra. Voor vrachtwagens zijn er nog teveel onbekende variabelen zoals accu grootte etc, maar zelfs al hebben die 100k km nodig, zou het nog besparend werken gezien vrachtwagens vaak een veelvoud daarvan op hun teller werken.

Voor Tesla weten we nu al dat hun batterijen vlot 250k km kunnen overleven. Als ze de batterijen van de Semi conservatiever begrenzen zullen ze daar makkelijk 500k van kunnen maken. Hun onderzoek spreekt zelfs over de mogelijkheid van 1 million mile batteries, dat zou meer dan 1500000km zijn...
Strebor @RandomMens2 december 2022 09:38
Ook met de huidige laad- en stroomtarieven?

Benzine is grof genomen 30% duurder geweest en met de huidige gekelderde prijzen als €1.73 aan de pomp bijna goedkoop te noemen. Stroomprijzen zijn minimaal verdubbeld.
Blokker_1999
@Strebor2 december 2022 10:00
Vandaag de dag zitten ze op gebied van brandstofkost op een gelijkaardig niveau. Als je alternatieve energievormen hebt, zoals zonnepanelen, dan is het evenwel nog altijd goedkoper. Maar je blijft wel met de goedkopere onderhoudskosten zitten alsook de, tot op heden, lagere afschrijving.
anboni @Blokker_19992 december 2022 10:23
alsook de, tot op heden, lagere afschrijving
Die opmerking triggerde me, dus ik heb even een heel snelle, niet wetenschappelijk onderbouwde, vergelijking gedaan. Mijn Tesla model 3 vs een BMW model 5, zelfde maand/jaar, zelfde km stand, +/- zelfde catalogusprijs. ANWB koerslijst scheelt 9000 euro in het voordeel van m'n tesla.
RandomMens @Strebor2 december 2022 10:26
en hebben een prijsschok in elektriciteit. Maar ik denk dat er niet veel economen of boekhouders zijn die geloven dat elektriciteit zo duur gaat blijven. Het is al zo vaak in de krant uitgelegd dat de hoge elektriciteitsprijzen komen doordat deze vast hangen aan de duurste stroomproductie, momenteel aardgas. De moment dat de onze afhankelijkheid van aardgas afbouwen door meer groene stroom te produceren, zal elektrisch rijden terug goedkoper worden dan benzine/diesel. Maar hier heeft Europa ferm verloren in het spelletje blufpoker tegen Rusland, er is nog niet genoeg groene stroom om onafhankelijk te zijn van Russisch gas, en toch deden we alsof we Rusland voor niets nodig hadden. Of anders: we hebben teveel kerncentrales gesloten waardoor we zo afhankelijk waren van Russisch aardgas.
n0pe @Marve792 december 2022 09:30
1) zelfs met grijze stroom is een EV veel schoner, voor een vrachtwagen geldt dat al helemaal aangezien deze veel meer kilometers maakt
2) De accus is veel groter, er zijn minder cycli nodig om meer KM te rijden. In dit geval ongeveer een factor 10 meer capaciteit wat ongeveer schaalt met een 10x hoger verbruik. 1000 cycles = 800.000KM
3) Er is 0 uitstoot op de weg, de luchtkwaliteit rond de wegen is veel beter.
mjtdevries @n0pe2 december 2022 10:11
Die argumentatie over de accus is natuurlijk onzin. Ja, de accu is veel groter, maar er is ook veel meer energie nodig om die vrachtwagen voort te bewegen. Dus je conclusie dat er minder cycli nodig zijn is nergens op gebaseerd.

Volvo heeft een tool waarmee je kunt zien hoe schoon hun EV trucks zijn tov diesel trucks op basis van grijze stroom in Europa.
Afhankelijk van het land is dat inderdaad veel schoner, (typische noordelijke landen) tot ongeveer gelijk tot zelfs veel vuiler. (bv Polen)

Geen uitstoot in de steden is natuurlijk wel altijd een factor van belang. (hoewel we dat heel lang zijn vergeten bij brommertjes die net zoveel uitstoten als een vrachtwagen)
n0pe @mjtdevries2 december 2022 10:37
800KM range is toch 2 keer het bereik van een premium EV dus bij dezelfde degradatie als een normale auto kom je 2x zo ver.

Bierviltje maar toch:
Bij een verbruik van 35L/100KM heb je het over 92kg co2 per 100km = 460.000kg co2 per 500.000 km
Bij een verbruik van 125kWh/100KM heb je het (EU27 gemiddeld) over 37kg co2 per 100km = 185.000kg co2 per 500.000 km + 61.000kg tot 106.000kg co2 voor de accu productie*

Brengt een besparing met zich mee van 30-45% alleen op co2 uitstoot en dan heb je het nog niet over fijnstof etcetera die bij een elektriciteits centrale makkelijker af te vangen is en door vergroening alleen maar minder zal worden.

Er zitten mitsen en maren aan zowel in het voordeel als nadeel van EV.
- Daadwerkelijke verbruikscijfers missen nog
- Hoeveel groener wordt de stroom de komende jaren, nu nog 296gram co2 per kWh. Daar kan een EV van profiteren terwijl die ICE vrachtwagen nog 10 jaar door rijdt op diesel
- Hoe lang is de levensduur?


*Een accu produceren brengt een co2 uitstoot tussen de 61 en 106kg per kWh met zich mee. Bron: https://www.ivl.se/downlo...70/1574923989017/C444.pdf
mjtdevries @n0pe2 december 2022 10:45
Waarom zou je een bierviltje gebruiken met grote aannames terwijl Volvo een uitgebreide tool heeft gemaakt die veel betrouwbaarder is?
Gemaakt voor hun klanten zodat ze een goede afweging kunnen maken welk model voor hen het gunstigste is.
Daadwerkelijke verbruikscijfers missen nog
Hoezo? Volvo heeft al sinds 2018 BEV trucks op de weg. Die cijfers zijn er wel.

Waar Tesla in de afgelopen jaren alleen beloftes had hebben andere merken al geleverd. Maar ja, die krijgen geen aandacht op Tweakers.
n0pe @mjtdevries2 december 2022 11:29
Ik check liever zelf mijn bronnen dan dat ik een aanname doe dat Volvo de juiste bronnen gebruikt. Verder geeft die uitgebreide tool hele rare waardes zonder inzicht hoe deze berekend worden.
anboni @Marve792 december 2022 09:20
Ah ja, het voorspelbare azijn op een dergelijk artikel...
Dan nog de grijze stroom die nodig is om hem steeds weer op te laden,
Zelfs als er op dit moment alleen maar grijze stroom in zou gaan (waarschijnlijk al niet), blijven deze dingen gemiddeld een jaar of 12 op de weg. Als je nu een vervuilende diesel in gebruik neemt, blijft die de komende 12 jaar even vervuilend. De energiemix maakt rasse schreden richting steeds groener, dus de vervuiling van een elektrische truck neemt gedurende de levensduur alleen maar af.

Wat die accu's betreft, is het inderdaad nog even afwachten. Aan de andere kant, de tesla accu's in personenauto's hebben zichzelf inmiddels al meermaals voor meer dan 'n miljoen km bewezen en die techniek wordt ook alleen maar beter. Waarschijnlijk is dat dus ook een non-issue.
NuEffeNiet @anboni2 december 2022 10:11
Sterker nog ' Als je nu een vervuilende diesel in gebruik neemt, blijft die de komende 12 jaar even vervuilend' is niet waar, die is aan het eind van zijn leven een stuk vervuilender dan aan het begin vanwege slijtage en zo, maar daar hoor je de anti EV brigade niet over, die nemen alleen de waarden nieuw uit de fabriek.
DropjesLover @Marve792 december 2022 09:23
Er is al lang en meermaals bewezen dat ook grijze stroom gebruiken milieuvriendelijker is dan rijden op diesel/benzine.
Bij een personenwagen ligt het aantal kilometers vervuiling (auto incl accu bouwen, rijden op grijze stroom) bij zo'n 120 à 150.000km. Peanuts voor een vrachtwagen.
Hoe lang de accu's mee gaan is een valide punt, al zijn de accupakketten van 10 jaar geleden veel beter gebleken dan verwacht (200-300.000km met nog zeker 80% over), en de ontwikkeling daarop heeft niet stil gestaan. Vrachtwagens rijden tussen de 1,1 en 1,6 miljoen kilometer in hun levensduur. Misschien dat je inderdaad 1x het accupakket moet vervangen. Maar je bespaart bij een EV ook enorm op overige onderhoud aan een brandstofmotor.
capronicus @Marve792 december 2022 09:24
Naja, je kan moeilijk blijven wachten tot effectief alle stroom groen wordt opgewekt. En het feit blijft dat studie na studie bewijst dat EV's wel degelijk groener zijn, daarmee nog niet "100% groen" maar toch al stukken beter.

En al zeker lokaal genomen, we zien op dagen dat het wat windstil is en de uitstoot dus blijft hangen dat het aantal hartinfarcten toeneemt. bijna puur wegens de uitstoot van ICE voertuigen.

Qua batterijen valt het tevens ook wel mee, die gaan op zich al langer mee dan de auto zelf en achteraf kan je ze nog altijd een 2de leven bieden, zo kan je gebruikte batterijen kopen om thuis of als bedrijf stroom op te slaan. en anders is het recycleren, afaik kan zo'n +90% van de grondstoffen uit zo'n batterij teruggewonnen worden, of dat effectief gebeurt laat ik in het midden.

Feitelijk is wel het hele systeem achter "auto's" nogal scheef is momenteel, en er zijn zo nog wel vlakken waar we het beter op zullen moeten doen of oplossingen voor moeten vinden, autobanden bijvoorbeeld zijn zo'n probleemgeval.

[Reactie gewijzigd door capronicus op 22 juli 2024 14:10]

Verwijderd @Marve792 december 2022 09:26
Rijden op grijze stroom is nog altijd beter dan rijden op fossiele brandstof...
Daarbij wordt stroom elk jaar groener, fossiele brandstof niet.

Prima stap voorwaarts dus!
sudo @Marve792 december 2022 09:37
Zelfs met grijze stroom is de co2 impact van een elektrische truck lager dan van een diesel truck. Dit is al zo vaak aangehaald dat ik dacht dat iedereen dit ondertussen wel zou weten.
SuperDre @Marve792 december 2022 21:11
Grijze stroom nodig? Nee dus, kan dus compleet met groene stroom, wat bij een 'normale' vrachtwagen helemaal niet mogelijk is. En als de accu's slechter worden zijn ze misschien niet meer geschikt voor dagelijks gebruik bij een vrachtwagen, maar nog perfect geschikt voor bv een thuisaccu.
siggy 2 december 2022 09:18
En als ze nu op de drukkere snelwegen de rechter rijbaan voorzien van inductieladen, kan zo de transportsector enorm versnellen met verduurzamen zonder dat elke vrachtwagen een 500-1000kwh accu nodig heeft.
Blokker_1999
@siggy2 december 2022 10:10
Dan liever gewoon een wasdraad boven de baan. Veel goedkoper, eenvoudiger, onderhoudvriendelijker, efficienter, ...
EliteGhost @Blokker_19992 december 2022 12:04
Vraag daarover: wat gebeurt er wanneer zo'n draad knapt? Bij de spoorwegen zien we dat wel eens en dan is er geen treinverkeer over het betreffende stuk spoor. Logisch natuurlijk, want er is geen stroom en de bovenleiding moet veilig vervangen worden.
Hoe zal dat gaan bij wegen? Dat wordt toch een verkeersinfarct? 1 baan of alle rijstroken af moeten sluiten vanwege zo'n kabel.
Blokker_1999
@EliteGhost2 december 2022 13:22
Het is gelukkig een zeldzaamheid, maar ook niet veel anders dan wanneer er vandaag een ongeval gebeurd op de snelweg.
EliteGhost @Blokker_19992 december 2022 14:42
Zeldzaam is niet het woord dat ik zou willen gebruiken. In 24 maanden is het 193 keer voorgekomen dat zo'n kabel defect is.
Per traject komt het inderdaad niet zo vaak voor, maar met wegverkeerd schopt een opstopping / afsluiting heel wat in de war. Zeker bij knooppunten.

Met de intensiteit waarmee vrachtwagens over de snelweg rijden (die is hoger dan treinen) waarbij theoretisch elke vrachtwagen een pantograaf heeft verwacht ik wel dat het vaker voorkomt.

"...niet veel anders dan wanneer er vandaag een ongeval gebeurd op de snelweg."
Zo'n geknapte bovenleiding wordt ook een toevoeging aan de lijst van oorzaken en hoeveelheid opstoppingen, dat kunnen we dan weer niet gebruiken.
litebyte @siggy2 december 2022 09:32
Het zijn mooie ideeen, maar dan zou in Nederland eerst de infrastructuur van het electriciteitsnetwerk moeten zijn verbeterd. Praktisch hoe zit dit met slijtage ook door bijvoorbeeld pekel.
siggy @litebyte2 december 2022 09:51
Oh zeker, maar dat moet sowieso al gebeuren en lopen we als land ook hopeloos mee achter en lijkt weinig versnelling in te komen.

Hoe bedoel je slijtage door pekel? Je bedoelt slijtage van de accu's? Als je dat laatste bedoelt, die zitten (mag ik hopen) in beschermde bakken. Steenslag is ook geen probleem.
Alxndr @litebyte2 december 2022 10:02
Pekel? Bij verkeerslichten liggen toch ook al decennia gewoon kussen onder de weg? Gewoon isolatie om de draad heen.

Een dat het elektriciteitsnet opgeknapt en uitgebreid moet worden.. dat is weten we allemaal al jaren (behalve TenneT lijkt het).
THA_ErAsEr @siggy2 december 2022 10:10
Met de huidige technologie verlies je dan makkelijk meer dan 20% van de energie.
Kerngezond @siggy2 december 2022 10:13
Ik weet niet of inductieladen nou zo kosteneffectief is. Waarom werken ze gewoon niet met een pantograaf? Hebben ze in Duitsland al experimenten mee lopen: https://youtu.be/_3P_S7pL7Yg
Stockbaard @siggy2 december 2022 10:19
Ik denk dat het goedkoper en praktischer is om bij elke rustplaats langs de snelweg voldoende laadcapaciteit te hebben voor de vrachtwagens. Chauffeurs mogen sowieso niet langer dan 4,5u achtereenvolgens rijden zonder pauze. In die pauze van 45 minuten kunnen ze prima opladen met MCS (megawatt variant van CCS). Zo gaat er geen tijd verloren en hoeft er geen dure infrastructuur aangelegd te worden in de rijbaan.
RIVDSL @siggy2 december 2022 10:03
Inductie laden is een stap verder, maar twijfel of dat ooit heel efficient zal worden. Ik ben in Duitsland wel een keer een test traject met bovenleiding voor vrachtwagens tegen gekomen.
dikkiedikzak 2 december 2022 09:17
Nu waterstof ook steeds verder uitgerold wordt is het interessant om te gaan peilen waar bij welk voertuig het omslagpunt ligt voor de keuze tussen batterijen en waterstof.

Off topic die amerikaanse cowboys flikken het toch weer om voorop te lopen in deze ontwikkeling.
sudo @dikkiedikzak2 december 2022 09:57
Waterstof is veel duurder dan electriciteit en dit zal waarschijnlijk altijd zo blijven.

Zelf met de nieuwste electrolyse technieken gaat er nog steeds ~15% energie verloren tijdens de productie. Daar komen nog extra verliezen bij voor het onder hoge druk brengen van waterstof en de verliezen in de fuel cell (een extra 40%).

De overgrote meerderheid van het vrachtverkeer zal dus op electriciteit gaan rijden ipv waterstof. Dat is gewoon veel goedkoper en natuurkundig gezien zal dit ook zo blijven.
Alxndr @sudo2 december 2022 10:36
Waterstof zal altijd inefficiënter zijn, duurder misschien niet door hoe de economie werkt, maar je voegt een stap toe. Iets toevoegen zal de efficiëntie alleen maar lager maken.

Waterstof blijft in mijn ogen een vervanging voor wanneer je echte verbranding (hitte) nodig hebt, voor de rest kunnen we geld beter uitgeven aan de verder ontwikkeling van accu's.
The Third Man @Alxndr2 december 2022 10:41
Als je echte vebranding nodig hebt zou het toch veel logischer zijn om SNG (synthetisch aardgas) te produceren dan waterstof?? Aardgas is een bewezen praktische vervoersbrandstof, doorgaans in de vorm van CNG, en heeft een hoop minder nadelen dan waterstof en het is ook gewoon uit stroom te produceren, evt via carbon capture.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 14:10]

Alxndr @The Third Man2 december 2022 10:56
Ik heb het niet over motoren (vervoer) maar ovens etc.

Geen idee of en hoeveel beter (heter?) synthetisch aardgas brand of hoeveel makkelijker/efficiënter dat te maken is tov waterstof, maar het lijkt me wenselijk om alle koolstof te vermijden. Ik bedoel zonder C geen CO2.

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 14:10]

The Third Man @Alxndr2 december 2022 11:28
CO2 is alleen een probleem als er netto meer in de atmosfeer van komt, wij en alle andere dieren produceren ook gewoon CO2... Het is geen gifgas of zo. Het principe van duurzaam SNG uit electrolyse is dat je het maakt uit CO2 uit de atmosfeer, je voegt netto dus niks toe (CO2 uit de atmosfeer -> SNG -> CO2 terug de atmosfeer in). Ik zie dus niet waarom je het dan zou vermijden, en het heeft minder gevaarrisico's dan waterstof. In de industrie is aardgas praktisch de standaard voor hitteproductie, ovens of wat dan ook, dus ik zou eerder de vraag stellen waarom je juist naar waterstof zou willen gaan.
Alxndr @The Third Man2 december 2022 12:42
Voor zoveer ik weet komt de CO2 voor SNG niet direct uit de atmosfeer. Het is volgens mij gewoon de veredelde moderne versie van houtvergassing, de koolstofbron is biomassa.

Op het moment dat die CO2 in biomassa gefixeerd is, kun je het beter daar laten, dan heb je een carbon-sink. Het probleem is niet meer CO2 in de atmosfeer, maar de enorme hoeveelheid die er al in zit, en er eigenlijk uit moet. Niet vervuilen is niet schoonmaken/opruimen.

En sowieso, als je al aan het electrolyseren bent (wat het meeste energie kost), hoeveel energie voegen die koolstofatomen netto aan energie toe?

Dat fossiel nu de standaard is snap ik niet als argument, dat is nu juist een standaard waar we vanaf willen?
The Third Man @dikkiedikzak2 december 2022 10:45
Even he, er zijn al legio elektrische bussen, elektrische distributievrachtwagens, en gangbare merken als Volvo, Scania, DAF etc etc hebben gewoon al elektrische trucks rijden, zelfs in dit land. Jumbo kreeg de eerste elektrische truck in 2018. Het is ook niet alleen iets Europees, bijvoorbeeld Scania heeft nog begin dit jaar een order van 800 eCascadia trucks voor een Amerikaanse klant gekregen. Hoe je erbij komt dat ze voorop lopen is mij een raadsel, of je moet echt enkel Tesla nieuws volgen.

Neemt niet weg dat ook dit een nuttige ontwikkeling is in de elektrificatie van het wegvervoer, maar ze gaan gewoon mee met de tendens in de sector.

[Reactie gewijzigd door The Third Man op 22 juli 2024 14:10]

sudo @The Third Man2 december 2022 13:43
Scania zijn eCascadia komt maar 250 mijl ver op een batterijlading, dat is exact de helft van wat de Tesla doet. Tesla was niet de eerste fabrikant van elektrische wagens en is ook niet de eerste fabrikant van elektrische trucks. Maar ze gaan net zoals met hun wagens ook in de truck wereld voor een doorbraak zorgen.
Blokker_1999
@dikkiedikzak2 december 2022 10:09
Hoe kom je erbij dat zij voorop lopen? Europese fabrikanten zijn al jaren bezig met het verkopen van elektrische vrachtwagens, er zijn al redelijk wat modellen beschikbaar van o.a. Volvo, Scania, Mercedes, DAF, ... . Het klopt dat dat nog niet in de zwaarste klasse van trekkers is, al heeft Mercedes daar ook al een testvloor van rondrijden. Tesla voorop lopen? Echt niet.
lighting_ @Blokker_19993 december 2022 20:55
Volgens Daimler loopt Tesla idd voorop. Indien de cijfers kloppen.

Daimler Trucks Board Daum:

“If Tesla really delivers on this promise, we’ll obviously buy 2 trucks — one to take apart and one to test because if that happens, something has passed us by. But for now, the same laws of physics apply in Germany and in California”

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@lighting_4 december 2022 16:14
Jou dat is mooi. Dan kunnen ze er dus gelijk 2 kopen.

Die 500 mijl die ze hebben gereden was gedaan met 93% van de accu te gebruiken.

Oftewel de actieradius ligt zelfs meer in de buurt van de 530-540 mijl wat neer komt op zo'n 850-870km op een enkele lading.

Daarmee laat Tesla gelijk zien dat ze voorop op de rest lopen. Niet de eerste met zo'n product op de markt maar vooralsnog zoals het er nu naar uit ziet wel veruit de beste.
Alxndr @dikkiedikzak2 december 2022 09:59
Voorop?

Tesla maakt handig veel lawaai, maar er bestaat al een hele lijst bedrijven die al elektrische trucks op de weg hebben
sudo @Alxndr2 december 2022 10:02
Klopt, maar de meeste daarvan zijn kleiner (kunnen niet zoveel gewicht vervoeren). En er is er geen enkele die ook maar in de buurt van het bereik van de Tesla komt.
Alxndr @mikee3684 december 2022 20:54
Ik zou niet reageren omdat iemand gelijk heeft? Hoe oud denk je dat ik ben, 13? En intimidatie, haat of boeroepen? Gast, waar heb je het over en hoe kom je erbij? En serieus, zou een bedrijf mij moeten intimideren?

Trouwens, dat je het ff weet, ik heb al jaren aandelen van Tesla, hoe beter ze het doen, hoe beter voor mijn portemonnee.

Lijkt meer alsof jij een fanboy bent die 0 kritiek op z'n favoriete merk accepteert. Aandeelhouder of niet, ik durf best te zeggen dat ik Musk steeds meer op gelijke hoogte als Jeff Bezos en Steve Jobs plaats, verschrikkelijke persoonlijkheden, kijk in de eerste plaats eens hoe ze met hun personeel omgaan die de daadwerkelijke miljarden voor hun verdienen maar niet eens een vakbond op mogen richten.
haarbal 2 december 2022 09:09
Semi-vrachtwagen is geen Nederlands. Noem het dan een vrachtwagen met oplegger ofzo.
Verwijderd @haarbal2 december 2022 09:12
Eens dat het woord letterlijk vertalen geen Nederlands is, maar dit is meer de schuld van Tesla :) De vrachtwagen heet namelijk 'Semi', dat is gewoon de naam van het model. Hoe je Semi-vrachtwagen dus leest is: Vrachtwagen met de naam Semi.
thomasv @Verwijderd2 december 2022 09:24
[offtopic want grammatica]

Correct, enkel lijkt het me niet logisch dat je dan een "-" gebruikt. Logischer zou zijn: "Tesla heeft de eerste productieversies van zijn elektrische vrachtwagen de Semi geleverd" en daarna doorgaan met het gewoon Semi te noemen en niet Semi-vrachtwagen, want dat is geen Nederlands woord. Je noemt je auto type toch ook niet de Polo-auto?

[Reactie gewijzigd door thomasv op 22 juli 2024 14:10]

jip_86 @haarbal2 december 2022 09:21
Semi is hier de naam van het ding, niet het Nederlandse semi dus.
0vestel0 @jip_862 december 2022 09:30
Semi is een synoniem wat in amerika gebruikt wordt om een trekker aan te duiden.. Het voorste gedeelte van vrachtwagen combinatie dus. Semi betekend hierbij precies hetzelfde als het Nederlandse semi (half, of de helft van een totaal.) Dat Tesla dan zo banaal is om de vrachtwagen ook maar Semi te noemen is typisch Tesla
Skywalker27 @haarbal2 december 2022 09:42
Dat heet een trekker ;) Althans wij noemen dat zo in het jargon.
Bas_f @haarbal2 december 2022 11:21
Exact. Het is een trekker met de naam Semi. Ik zat al te zoeken of ik de enige idioot was die dit raar vond.
Menesis 2 december 2022 09:15
Ik ben wel benieuwd in hoeverre de Semi in EU aanslaat. Als ik het goed begrijp heeft een vrachtwagen-combinatie in de EU een maximale lengte en de Semi is vrij lang, dus zou je minder vracht kunnen vervoeren. De trucks in de EU zijn plat vooraan vanwege die regels om zo zoveel mogelijk vracht binnen die maximale lengte te kunnen vervoeren.
multikoe
@Menesis2 december 2022 09:21
Goede vraag. Ik denk dat de vorm die je nu ziet bij de Semi vooral voor de Amerikaanse markt ontwikkeld is. Ik vermoed dat het helemaal niet zo moeilijk is om de carrosserie aan te passen naar de in Europa gebruikelijke vorm. Er is geen grote motor waar je alles omheen moet bouwen, alles zit onder de cabine.
technopeuter @multikoe2 december 2022 09:43
De cabine in EU is zo klein mogelijk omdat de hele combinatie niet langer mag zijn dan iets van 18(?) meter. Dus in de EU is er een totaal andere opbouw nodig, vraag is of het dan past
multikoe
@technopeuter2 december 2022 10:34
Waaruit bestaat die "totaal" andere opbouw dan? De cabine en de plaat waarop de oplegger rust moeten verder naar voren en het chassis ingekort, dat is het enige. Waarom zou dat bij de Semi niet mogelijk zijn, er van uitgaande dat er helemaal geen motor en geen aandrijving meer nodig is?
technopeuter @multikoe2 december 2022 11:38
het is best mogelijk, maar dan praat je echt over een ander product. zeg maar het verschil tussen model S en Model X. En misschien nog wel radicaler, in de semi zit je in het midden, ben benieuwd of daar plek voor is in de EU
Alxndr @multikoe2 december 2022 09:52
Niet moeilijk? Als dat ding nu te lang is is de enige praktische mogelijkheid de trailer aan te passen? Daarmee ga je van de standaard afwijken en is de hele transportwereld niet gebaseerd op standaardisatie?
multikoe
@Alxndr2 december 2022 10:30
Alles draait om de vraag of de lengte van het chassis van de Semi ingekort kan worden of dat die lengte nodig is voor het batterijpak.
Voor een dieseltruck wordt de ruimte in de neus ingenomen door de motor, die is er in de Semi niet (de Semi heeft een enorme trunk). De aandrijving is ook simpeler en neemt minder ruimte in. Daarnaast zit alles (batterij, aandrijving) onder de cabine.
Ik ga er dus even van uit dat het inkorten van de truck technisch niet moeilijk is.
Alxndr @multikoe2 december 2022 10:50
Wat bedoel je met het chassis, de trekker of de trailer (sorry ben niet thuis in de vrachtwagen terminologie)?

Het lijkt me dat de trekker al zo efficiënt mogelijk gemaakt/ingedeeld is, daar haal je niet zomaar een paar centi- of decimeter vanaf zonder hem compleet opnieuw te gaan ontwerpen en met motoren, accu's, cabine etc te gaan schuiven? Om over de effecten op zwaartepunt (wegligging) en aerodynamica (verbruik) nog maar te zwijgen.

Een trailer maak je wel makkelijk langer of korter, maar ik vraag me af in hoeverre afwijken van de standaardmaten tot efficiëtie vermindering leidt.
multikoe
@Alxndr2 december 2022 10:56
Wat bedoel je met het chassis, de trekker of de trailer (sorry ben niet thuis in de vrachtwagen terminologie)?
Ik ook niet echt :)
Een auto bestaat uit een chassis (het "skelet", de stalen balken waar alles aan opgehangen wordt) en de carosserie (de buitenkant, de stalen/plastic platen). Veel auto's delen een identiek chassis, maar zien er anders uit omdat de carosserie aangepast is.

De discussie gaat even over de vorm van de Semi. Die heeft een echte neus. In Europa zijn de trucks korter omdat de totale lengte van de combinatie begrensd is. Door de cabine naar voren te verplaatsen en boven op de motor te zetten kun je de trekker korter maken, waardoor de oplegger langer kan zijn.

De vraag is even of je ook zo'n korte Europese truck kunt maken op het chassis van de Semi. Ik denk van wel, maar anderen twijfelen daar aan.
Alxndr @multikoe2 december 2022 12:10
Dat bedoel ik, dat klinkt mij als een compleet herontwerp/nieuw model, niet een kleine/makkelijke aanpassing.

Maargoed, ik kan me moeilijk voorstellen dat Tesla bij het ontwerpen geen rekening gehouden heeft met het buitenland. Geen idee of er in Azie en de rest van de wereld ook sprake is van een maximale lengte, maar alleen al de Europese markt lijkt me te groot om te negeren.
multikoe
@Alxndr2 december 2022 13:12
Volvo heeft al een aantal elektrische vrachtwagens dus de vraag of je elektrisch kunt rijden met een Europese configuratie is daarmee beantwoord. Blijft over de vraag of de Semi "omgebouwd" kan worden tot die Europese configuratie. Volgens mij kan dat, maar ook is het mogelijk dat Tesla gewoon een Europese versie van de Semi gaat bouwen.
japie06 @Menesis2 december 2022 09:22
Daarvoor hebben we onze eigen vrachtwagenfabrikanten. Die komen ook met e-trucks op basis van batterijen. Zoals Scania en onze eigen DAF. Deze hebben gewoon een 'platte neus' zoals wij vrachtwagens kennen.
nnndoh @japie062 december 2022 09:50
Platte neus is voordeliger voor binnenstedelijk gebied. anders sneuvelen er teveel paaltjes
The_Woesh @Menesis2 december 2022 09:52
Ik denk ook dat het een probleem gaat worden. Ik denk wel dat met goede PR op veel routes ontheffing aangevraagd kan worden voor de maximum lengte.

Maar ja, dat is wel administratief een gedoe en kan je de truck niet flexible inzetten. Voor grote bedrijven die altijd dezelfde route rijden is het echter geen probleem.
styno
@Menesis2 december 2022 16:41
Die lengte limitering is er niet meer, om o.a. veiligheids- en efficientieredenen mag de neus langer zijn. Een erg welkome verbetering.

Maar de meeste fabrikanten willen daar nog niet aan want verandering is eng en kostbaar, echter daar heeft Tesla lak aan.

https://www.transportenvi...r/return-long-nose-lorry/
aidanl 2 december 2022 10:38
Wat ik nog mis in het hele verhaal, hoe zit het met de laad-infrastructuur? Stel je hebt straks dergelijke vrachtwagens hier in NL rond rijden, komen er dan specifieke laadpalen voor vrachtwagens of sluiten die achter aan in de rij met EV autos? En in NL kom je dan een heel eind, maar binnen Europa is het nog niet overal even goed kwa oplaad mogelijkheden. Mocht je dus in de internationale transport zitten, hoe ga je zorgen dat je vrachtwagens vanuit NL bij wijze van in Spanje kunnen komen en weer terug?

Voor de toekomst zie ik hier zeker wel heil in, maar met huidige infra zijn we er beetje vroeg bij naar mijn mening.
multikoe
@aidanl2 december 2022 10:48
Die huidige infrastructuur is voldoende om de huidige vraag (door semi's) op te vangen. De toekomstige infrastructuur is voldoende om aan de toekomstige vraag te voldoen.
snah001 @aidanl2 december 2022 12:18
Het opladen van 1 vrachtwagen kost net zoveel energie als een kleine stad met 3200 inwoners in 1 uur verbruikt.
Een vrachtwagen opladen zal wel iets langer duren dan 1 tot 2 uur en dan hebben we het er nog niet over waar al dat vermogen dan vandaan moet komen want nu al kan het net in NL het eigenlijk niet aan.
Vrachtwagens zijn pas rendabel als ze zoveel mogelijk vol rijden maar hoe lang gaat het duren alvorens 753kWh aan accu opgeladen is?
Tesla zegt dat dit bij een geschikte lader in 30 minuten moet kunnen maar nergens in NL kan dit laat staan dat het omliggende net dit dan kan leveren.
Er rijden in NL c.a. 60.000+ vrachtwagens rond.
Al zou je 1% daarvan binnen 3 jaar vervangen (600 vrachtwagens) door zo'n EV vrachtwagen dan is de infrastructuur daar de komende jaren nog steeds niet voor klaar.

https://cleantechnica.com...wer-3200-uk-homes-1-hour/

[Reactie gewijzigd door snah001 op 22 juli 2024 14:10]

mikee368
@snah0014 december 2022 15:32
Mooi antwoord met een mooie bron. Alleen jammer dat die bron al 5 jaar oud en achterhaald is.

https://youtube.com/clip/...7XBWpm02WHoFIyuDOtM9420h1

Tesla werkt samen met hun klanten om er voor te zorgen dat de benodigde energie uit accu pakketen (mega packs) gehaald kan worden met duurzame opgewekte energie zoals Zon en wind energie bv. Dus aangezien ze hier actief mee bezig zijn zal dit ook snel vorm krijgen voor het grotere geheel.
jeffrey-nl 2 december 2022 15:03
Tesla zegt < 2 kWh per mile met maximale belading. Stel dat je chips zakken vervoert, die een stuk lichter zijn dan bijvoorbeeld cola flessen (groot volume, laag gewicht) en 1 kWh per mile (1,6km) verbruikt...

Amsterdam naar Rotterdam is 81km, dus 50 kWh a 0,30 cent per kWh (variabel tarief) = 15 euro. Een diesel vrachtwagen verbruikt 35-40 liter per 100 km, dus ongeveer 30 liter diesel voor dezelfde rit. Dan kom je met een diesel prijs van 1,75 al op 52 euro. Hoezo denken sommige mensen dat hier geen business case voor te maken is? Ik zie 40 euro brandstof winst op 1 korte rit en het onderhoud zal ook wel veel lager zijn dan een diesel (slijtage van remmen ook: in de presentatie werd gezegd dat de Semi met koude remmen van een berg komt door regeneratie). Wellicht is de Semi ook veiliger dankzij auto pilot, dus minder schade en minder uitval.

[Reactie gewijzigd door jeffrey-nl op 22 juli 2024 14:10]

Nollekeuh @jeffrey-nl2 december 2022 16:19
Het gaat niet om de berekening die jij maakt. Die cijfers die jij laat zien kunnen namelijk rap veranderen, hebben afgelopen periode laten zien. Het gaat erom dat je als sector het doel stelt de dieselmotor uit te faseren vanwege de uitstoot. De sector doet dat niet, Tesla doet dat voor hen en maakt het aantrekkelijk. Het is dus niet business case waardig, maar een maatschappelijk doel met bijbehorende kosten voor een maatschappij die wij met zijn allen accepteren omdat we niet meer fossiel vrachtvervoer willen hebben met de lokale uitstoot.

Weet je nog de keuze over de windmolenparken wel/niet en alle business cases die negatief waren en boeroepers die het niet zagen zitten? Moet je nu zien hoe graag dit wordt gedaan door de energiemaatschappijen en allerlei investeringsfondsen!

[Reactie gewijzigd door Nollekeuh op 22 juli 2024 14:10]

jeffrey-nl @Nollekeuh2 december 2022 16:55
Ik snap wat je zegt, maar in de praktijk is geld wel vaak de belangrijkste reden om overgang mogelijk te maken. Kijk maar naar de 14% bijtelling en andere subsidies voor personenauto's. In de VS zijn de subsidies ook enorm voor Elektrische vrachtauto's trouwens.
Nollekeuh @jeffrey-nl2 december 2022 17:39
Je geeft het antwoord zelf al. Daar zijn subsidies voor, maar het doel komt uit de politiek waar de partijen dat dus met elkaar hebben afgesproken. Geld is dus een middel en niet het doel op zich. Zodoende is jouw business case ook een middel en dat komt na de beslissing ervoor te gaan. Op het moment van beslissen was nog niet helemaal duidelijk hoe het zal gaan uitpakken. Hordes wetenschappers die twijfels hebben bij het batterij afval met allerlei vraagstukken of problemen die nog niet zijn opgelost. Maar het doel om te stoppen met het lokaal verbranden van fossiele brandstoffen wordt behaald. Want we weten zeker dat dat heel slecht is voor mens en milieu.

[Reactie gewijzigd door Nollekeuh op 22 juli 2024 14:10]

Navi 2 december 2022 11:03
Wel mooi dat bij dit soort nieuwsberichten de keyboard warriors (die waarschijnlijk nog nooit iets met vrachtverkeer te maken gehad hebben) wel even komen vertellen dat de maximale load te laag is, het bereik te kort, de prijs te hoog, etc, etc.

Plot twist, niet elke rit is een chauffeur die met 50 ton door de brennerpas gaat dwars door europa heen, veruit het grootste deel van de ritten zijn lokaal verkeer met volume vervoer, niet gewicht. Ideaal dus voor een elektrische truck.

Dit ding gaat gebruikt worden om lokaal van stad naar stad de winkels te bevoorraden, super voordelig per km, geen lokale uitstoot in de binnenstad, etc, etc.

En zoals genoemd kun je bij de langere ritten de verplichte rustpauzes gebruiken om bij te laden. Vereist wel wat plannen maar dat doen ze toch al in de transportwereld.
(En infra, komt vanzelf, bijvoorbeeld bij de grotere benzinepompen langs de snelweg waar altijd rijen lang aan vrachtwagens geparkeerd staan)

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 14:10]

multikoe
@Navi2 december 2022 11:14
Het grootste deel van de ritten in Nederland vindt plaats binnen de landsgrenzen en zullen dus binnen het bereik van de Semi vallen.

En inderdaad, "Laden als je kan" is het advies en als je truckstops onderweg uitrust met laadstations gata dat allemaal goed komen. Meer laadstations = gespreide belasting van de infrastructuur.
PjgV 2 december 2022 12:15
Qua laadgewicht vind je niets op de Tesla-site, maar ik vond een truckgewicht van rond de 11340kg (https://www.dimensions.com/element/tesla-semi).
Een Volvo FH bijv. wordt opgegeven als 6000kg, Dus de Semi zou dan 5000kg minder lading kunnen vervoeren?
Dat is nogal wat.
Bovendien wordt opgegeven dat het maximum totaalgewicht 37 ton is, dus dat is nog eens 13 ton minder dat het NL max. gewicht.
Ik denk dus dat de TCO-berekeningen hier in NL heel anders zijn.

NB Wat me ook opvalt is dat er maar 1 persoon in de cabine kan. Gaat dat wel geaccepteerd worden door EU-chauffeurs?
sudo @PjgV2 december 2022 13:47
Achter de chauffeur is nog plaats voor 2 passagiers.

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