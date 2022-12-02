Tesla levert zijn eerste elektrische Semi-vrachtwagens

Tesla heeft de eerste productieversies van de Semi-vrachtwagen geleverd. Dat gebeurde donderdagavond tijdens een evenement in de gigafactory in Sparks, Nevada. De vrachtwagen die geheel op basis van accu's werkt, zou een bereik van iets meer dan 800 kilometer moeten hebben.

De trucks werden geleverd aan Pepsico. Dit bedrijf bestelde er in 2017, het jaar waarin de Semi werd geïntroduceerd, meteen 100 trucks. Tijdens de presentatie werd onder meer het belang van het gebruik van de Semi benadrukt door te wijzen op het cijfer dat in de Verenigde Staten combinatietrucks 1 procent beslaan van alle voertuigen, maar wel verantwoordelijk zijn voor 20 procent van de uitstoot van alle voertuigen.

Tesla ging ook specifiek in op de eerdere claim dat een bereik van ruim 800km met een volle lading aan vracht mogelijk is. Daartoe toonde het bedrijf data van een testrit van 500 mijl vanuit Fremont in Californië naar San Diego. Die rit begon met een accupercentage van 97 procent en eenmaal op het eindpunt was er nog 4 procent over. Volgens de fabrikant kan de Semi een efficiëntie van 2kWh per mijl halen, wat vrachtwagenbedrijven afhankelijk van de elektriciteitsprijzen een brandstofbesparing van 70.000 dollar per jaar zou kunnen opleveren. Voor het snel kunnen bijladen van de accu wordt een laadtechnologie ingezet van 1 megawatt.

Voor de aandrijving worden drie elektromotoren gebruikt die in feite al vergelijkbaar zijn met de Plaid-versies van de Model S en Model X. Een motor van de Semi wordt gebruikt voor reguliere kruissnelheden op snelwegen om een zo hoog mogelijke efficiëntie te bereiken, terwijl de overige twee motoren ingezet worden voor koppel om te accelereren. Die acceleratie werd tijdens de presentatie ook kort op ingegaan. Op een korte weergave is te zien hoe een met spullen geladen Semi met een gewicht van 36.287kg op een bergweg met een stijgingspercentage van 6 procent schier eenvoudig een reguliere dieselvrachtwagen inhaalt.

Tijdens de presentatie ontbrak ook de nodige informatie, zoals gegevens over het specifieke accupakket dat de trucks gebruiken. Vijf jaar geleden werd gezegd dat een volledig volgeladen Semi in 20 seconden van stilstand naar 100km/u kan accelereren, maar deze informatie werd nu niet herhaald. Wel werd bijvoorbeeld onderstreept dat regeneratief remmen aanwezig is; Musk stelde dat Semi's daardoor onderaan een heuvel aankomen met koude remmen, wat volgens hem heel bijzonder is voor vrachtwagens. Tijdens de presentatie werd geen informatie gegeven over de huidige prijs die oorspronkelijk op 200.000 dollar lag. Ook werd niets gezegd over het exacte gewicht van de Semi.