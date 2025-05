Tesla is gestart met productie Cybertruck, bijna vier jaar na onthulling

Tesla heeft na jaren van vertraging de eerste productieversie van zijn Cybertruck van de band gerold. Een prototype van de elektrische pick-uptruck werd bijna vier jaar geleden voor het eerst getoond en zou aanvankelijk al in eind 2021 verkrijgbaar zijn.

Op Twitter deelt de autofabrikant een foto van de 'eerste Cybertruck' die in fabriek Giga Texas is geproduceerd. Dit wil echter niet automatisch zeggen dat de productie direct wordt opgeschroefd. Topman Elon Musk zei eerder dit jaar namelijk dat de massaproductie van de Cybertruck waarschijnlijk niet eerder dan 2024 zou starten. Wel zou er 'deze zomer' al in mindere mate begonnen worden met de productie van het voertuig. In het derde kwartaal van 2023 moeten volgens planning de eerste leveringen plaatsvinden.

Musk zei tegen investeerders dat het 'tijd kost om de productielijn op gang te krijgen' vanwege de uitdagingen die het onconventionele ontwerp van de Cybertruck met zich meebrengt. De carrosserie van roestvast staal is bijvoorbeeld lastig te bewerken. 'Het is een heel radicaal product. Hij is niet gemaakt op de manier waarop andere auto's worden gemaakt,' aldus Musk.