Tesla wil op 30 november eerste Cybertrucks leveren

Tesla wil vanaf 30 november zijn eerste Cybertrucks leveren aan een klein scala aan klanten. Dat laat het bedrijf weten in een update aan aandeelhouders. Volgend jaar moet de truck in massaproductie gaan.

Tesla laat op X weten dat de eerdere Cybertrucks op 30 november in de fabriek Giga Texas geleverd moeten worden. In de presentatie van zijn kwartaalcijfers laat de autofabrikant tevens weten dat deze de capaciteit heeft om jaarlijks 'meer dan 125.000' Cybertrucks te produceren. Ceo Elon Musk beweert tijdens een gesprek met aandeelhouders dat de capaciteit in 2025 potentieel verdubbeld kan worden naar 250.000, aldus Reuters.

Tijdens datzelfde gesprek stelt Musk dat het de verwachtingen voor de truck wil temperen, omdat er 'enorme uitdagingen' te wachten staan om de geplande productie te bereiken en om 'een positieve cashflow te bereiken met een betaalbare prijs'. Volgens Musk kan dat laatste nog anderhalf jaar duren. Toch zou er veel vraag zijn naar de roestvrijstalen truck. Volgens de topman hebben meer dan 1 miljoen mensen de auto vooruitbesteld, waarvoor ze reeds een kleine aanbetaling hebben moeten doen.

Een prototype van de elektrische pick-uptruck werd bijna vier jaar geleden voor het eerst getoond. De truck zou aanvankelijk al eind 2021 verkrijgbaar zijn. Er werd toen gemeld dat de goedkoopste versie vanaf 40.000 dollar en de duurste versie vanaf 70.000 dollar in de verkoop zou gaan. Afgelopen juli liet de autofabrikant weten dat de eerste productversie van de Cybertruck is geproduceerd. Mede door de hoge kosten die de productie van de Cybertruck met zich meebrengt en een dalende marge op zijn elektrische voertuigen vanwege prijsverlagingen, daalde het operationeel inkomen van het bedrijf het afgelopen kwartaal met 44 procent ten opzichte van een jaar geleden, naar 1,8 miljard dollar.