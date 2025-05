'VS onderzoekt of Tesla fraude heeft gepleegd met Autopilot-claims'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet een onderzoek naar Tesla, zegt Reuters. Het ministerie bekijkt of Tesla fraude heeft gepleegd door consumenten, investeerders en toezichthouders te misleiden over de mogelijkheden van zijn autonome rijfuncties.

Federale aanklagers in Washington en San Francisco bekijken of Tesla-leidinggevenden misleidend waren door niet-onderbouwde beweringen te doen over de mogelijkheden van Tesla's Autopilot-systeem. Dat vertellen drie ingewijden aan Reuters. Daarbij wordt ook onderzocht of de autofabrikant wire fraud heeft gepleegd, waarbij de autofabrikant consumenten misleidde via 'interstatelijke communicatie', schrijft het persbureau. Aanklagers onderzoeken ook of Tesla securities fraud pleegde door investeerders te misleiden.

De Autopilot- en Full Self-Driving-systemen van Tesla zijn momenteel vooral bedoeld ter ondersteuning van automobilisten. De functies helpen bij het sturen, remmen en wisselen van rijbaan, maar maken een auto niet volledig zelfrijdend. Tesla waarschuwt kopers dat ze alert moeten blijven tijdens het gebruik van de functies en te allen tijde het stuur moeten vasthouden. Het Amerikaanse Justitie bekijkt echter 'andere statements' van Tesla en ceo Elon Musk, die suggereerden dat Tesla-auto's zelfstandig kunnen rijden.

Reuters kon niet achterhalen naar welke statements exact wordt gekeken. Op de website van Tesla staat onder andere een demonstratievideo van Autopilot, waarin staat vermeld: "De persoon in de bestuurdersstoel zit daar alleen wegens juridische redenen. Hij doet niets. De auto rijdt zichzelf." Tesla-baas Elon Musk zegt daarnaast al jarenlang dat de volledig zelfrijdende auto's van Tesla er bijna aan komen. Hij noemde Autopilot in 2016 'waarschijnlijk beter' dan een menselijke bestuurder.

Justitie begon in 2022 al een onderzoek naar Tesla vanwege de Autopilot-claims van het bedrijf, schreef Reuters destijds al. Nu is duidelijk waar het onderzoek op wordt gericht: wire en securities fraud. Het onderzoek zelf betekent niet dat Tesla schuldig is en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging, civielrechtelijke straffen of 'geen actie'. Het is niet bekend wanneer de uitkomsten worden verwacht.