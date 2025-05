'Tesla heeft de Supercharger-divisie geschrapt en het team ontslagen'

Tesla heeft de afdeling die verantwoordelijk is voor de Supercharger-snelladers, gesloten en bijna al het personeel ontslagen. Dat schrijft onder meer de Financial Times op basis van een intern Tesla-memo. Musk zegt dat het Supercharger-netwerk nog steeds wordt uitgebreid.

Het merendeel van het team en de leidinggevende zijn ontslagen, schrijft de Financial Times. Ceo Elon Musk zegt in het memo dat het bedrijf 'hardcore' moet zijn als het gaat om personeelsaantallen en kostenbeperkingen. Op X en LinkedIn bevestigen verschillende ex-Tesla-werknemers dat een groot deel van het Supercharger-team is ontslagen en dat de divisie als geheel is opgedoekt. Het is niet duidelijk wie nu binnen het bedrijf aan het Supercharger-netwerk werkt.

Musk zegt in het memo wel dat bestaande projecten worden afgemaakt en dat 'sommige' nieuwe locaties worden gerealiseerd. Op X zegt hij dat Tesla nog steeds van plan is om het Supercharger-netwerk uit te breiden, alleen zal het aantal locaties 'trager' toenemen. In plaats daarvan wil Tesla zich focussen op uptime en het uitbreiden van bestaande locaties. In het bericht zegt hij verder niets over het memo. Volgens een eerdere interne mail is Tesla van plan ruim tien procent van het personeel te ontslaan.