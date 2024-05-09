EnergyVision waarschuwt voor phishingmethode met QR-codes op laadpalen

Het Belgische energiebedrijf EnergyVision waarschuwt voor een vorm van phishing waarbij criminelen eigen QR-codes op laadpalen plakken, waarmee gebruikers zouden kunnen betalen voor het opladen van de auto. In werkelijkheid wordt hen geld afhandig gemaakt.

Bestuurders van elektrische auto's in Brussel kunnen op twee manieren betalen voor het opladen van hun auto aan een laadpaal. Dit kan met een laadpas, maar ook door een QR-code op de paal te scannen. Oplichters plakken echter op sommige palen een eigen, neppe QR-code over de echte heen, meldt VRT. Wie deze QR-code scant, komt op een betaalsite van de criminelen. EnergyVision noemt deze phishingmethode 'quishing'.

EnergyVision controleerde al zijn tweeduizend laadpalen in Brussel. Op twintig palen werden frauduleuze stickers gevonden. Die stickers zijn verwijderd en de website van de fraudeur is offline gehaald. EnergyVision blijft de mogelijkheid om via QR-codes te betalen wel aanbieden, omdat het in Europa verplicht is om ook betalingen zonder laadpas aan te bieden. Op die manier moet de toegankelijkheid vergroot worden.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-05-2024 11:28
112 • submitter: Admiral Freebee

09-05-2024 • 11:28

112

Submitter: Admiral Freebee

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Reacties (112)

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sjirafje 9 mei 2024 11:37
Of ik een appel koop bij de groenteboer, bij de supermarkt, bij de fruitautomaat of op de markt overal kan ik hem gewoon met de pinpas betalen. Maar wil ik een beetje stroom voor in mijn auto kopen dan moet ik eerst 10 verschillende apps downloaden en 10 verschillende laadpassen aanvragen. Waarom komt hier geen wetgeving voor?
prld @sjirafje9 mei 2024 11:39
Die is er nu toch? Je kan nu met QR-code ook zonder laadpas of abonnement een laadsessie starten....
Papa van Veerle @prld9 mei 2024 12:01
Maar waarom niet gewoon met de bankpas die (bijna) iedereen wel heeft, maar via allerhande andere mogelijkheden (apos/qr-codes)?
Stel je voor dat de Jumbo of de Albert Heijn opeens gaan verplichten om met hun eigen pas, of een qr-code op de kassa te gaan betalen, dan moet je eens kijken hoeveel klanten bedrijven verliezen maar bij laadpalen hebben we geen andere keuze.
Oti @Papa van Veerle9 mei 2024 12:41
En plus, de prijsinformatie (tarief) is altijd duister, dwz alleen via een App te zien.
Ik heb alle goedkopere palen in de buurt al genoteerd.
En die energieboeren die verhogen zomaar de prijs van 33 naar 60 cent per kWh, moet je eens proberen bij de benzine pomp, ben je gelijk klaar met je omzet.
Aldy @Oti9 mei 2024 13:09
En die energieboeren die verhogen zomaar de prijs van 33 naar 60 cent per kWh
Gelukkig komt dit maar zelden voor, alleen als er nieuwe inkoopprijzen voor de energieleverancier van toepassing zijn. Maar het zal wel ideaal zijn als er een display op de laadpaal zit met de laadprijzen.
BobJung @Aldy9 mei 2024 20:57
kunnen ze meteen de qr op aangeven als alternatieven betaling.
Aldy @BobJung9 mei 2024 21:09
Dan valt het ook gelijk op als er een QR-code overheen wordt geplakt.
fluppie007 @BobJung10 mei 2024 16:18
Dat doet Alfen dus :-)
https://alfen.com/nl/nieu...odes-transparante-prijzen
ultimasnake @Oti9 mei 2024 16:52
De prijs per kwh kan gewoon op de paal staan op een display.
Mrlten @Papa van Veerle9 mei 2024 12:57
Omdat men op deze manier laden-as-a-service kan introduceren. "Wil je snelladen? Dan heb je het premium abonnement nodig a 20 euro p/m."
watabstract @Mrlten9 mei 2024 15:53
Het gaat niet om abonnementen maar gewoon om een losse laadsessie met bankpas of creditcard te kunnen betalen. Ik ben heel verbaasd dat dat niet mogelijk is.

QR is vragen om ellende. Je kan aan die dingen helemaal niet zien wat de inhoud is. Je ziet de URL pas met je telefoon en bij een willekeurige laadpaal zou je dan nog eens moeten nadenken of die url wel klopt. Dat doet geen mens natuurlijk. QR op onbemande plekken voor transacties zouden verboden moeten zijn om deze redenen.
m_snel @Mrlten9 mei 2024 15:24
Ik heb een plus abonnement waar ook mijn laadpaal onder valt, maar ik betaal maar vier euro per maand. De pas werkt gewoon bij snelladers.
r2504 @Papa van Veerle9 mei 2024 12:18
Zoals gewoonlijk in Europa... too little, too late (en dat terwijl je elders zelfs je parkeermeter met credit kaart kan betalen);

Vanaf 1 januari 2027 zullen alle laadpalen met een laadvermogen van minstens 50 kW, inclusief bestaande modellen, verplicht betalingen met een bankkaart moeten aanvaarden.
Vaevictis_ @Papa van Veerle9 mei 2024 12:22
Dat moet ook volgens AFIR regelgeving alleen bij nieuwe laadpalen.
Aldy @Papa van Veerle9 mei 2024 12:58
Bij sommige laadpalen (in ieder geval in het buitenland) kun je met je eigen (credit)kaart betalen. Vooral zakelijke rijders betalen overigens liever op rekening, dat kan met de pas van een aanbieder.
Skit3000 @Papa van Veerle9 mei 2024 14:47
Betalen met een bankpas kost de laadpaaleigenaar meer dan wanneer ze dit via een eigen pas doen. In dat laatste geval kunnen ze namelijk laadsessies bundelen en als één transactie doorbelasten. Daarnaast moet een betaalterminal gecertificeerd zijn en regelmatig worden vervangen.

Betaalzuilen bij parkeerautomaten hebben hetzelfde probleem, maar omdat je iemand die je parkeerterrein op is gereden niet daarna nog kunt verplichten om een "parkeerpas" te hebben moesten ze daar wel gewone pinautomaten gebruiken. Bij een laadpaal is het anders, want die waren er nooit en dan kan je dus je eigen voorwaarden stellen aan wie en wat het gebruikt (en dus voor een laadpas gaan in plaats van pinpas).
lenwar
@Papa van Veerle9 mei 2024 14:55
Ik denk vanwege de zakelijke markt. Dan zouden zakelijke rijders altijd hun stroom moeten voorschieten.

Ik denk dat het handiger zou zijn als er een soort ‘elektrische tankpas’ komt die ‘universeel’ is.
Papa van Veerle @lenwar9 mei 2024 17:02
Is zoiets er niet al in de vorm van een bankpas, die is universeel en daar kan je overal mee betalen, niet alleen bij de laadpaal...
lenwar
@Papa van Veerle9 mei 2024 17:17
Oh zo.
Dat iedere laadpaal een universele ‘laadpas’ (een soort “elektrische tankpas”) voor zakelijke rijders en een betaalpas accepteert.

Dat klinkt ideaal voor de gebruiker.

Ik ga even naar beren zoeken, want ik heb geen idee hoe het allemaal werkt:
Ik heb zelf geen elektrische auto namelijk :) .

Verschilt het bedrag heel erg per laadpaal/laadkaart? Zijn er geen kortingen die automerken/laadkaarten geven en zo? (Waardoor er effectieve lock-ins zijn, die individueel voordelig voor groepen zijn)
krakendmodem @lenwar9 mei 2024 21:07
Ja, het bedrag kan per laadkaart verschillen.

Voorbeeldje. Een Vattenfall laadpaal van de consessie Overijssel en Gelderland rekent ongeveer 29 cent per kWh. Dat is te zien in de Vattenfall InCharge app.

Kosten voor laden met een Vattenfall pasje: 29 cent, zonder starttarief.

Zou ik nu de Shell Recharge laadpas tegen die paal aanhouden, dan betaal ik 0,53 cent per kWh. Shell doet er even 24 cent bovenop + 0.35 cent starttarief.

Shell heeft bijna voor alle laadpalen een vast tarief, je betaalt dan 9/10 keer 0,53cent per kWh. Als je dus laadpalen hebt die 65 cent per kWh vragen, dan tik je alsnog die 0,53 cent per kWh af bij Shell.

Totalenergies laadpalen in Friesland. 0,34cent per kWh. Met shell laadpasje. 0,53 cent, + 35c starttarief.
Met Vattenfall laadpas: 0,40 cent, maar hier geen starttarief.

Je hebt ook laadpassen die puur het tarief rekenen van de laadpaal zelf. Hier betaal je dan meestal een 3 a 4 euro per maand voor, maar dan betaal je ook het CPO tarief (prijs aan de laadpaal is prijs op de factuur, zonder extra opslag zoals Shell vraagt).

Rij je bijvoorbeeld alleen in gebied van Gelderland en Overijssel, dan is de gratis Vattenfall laadpas de beste oplossing.

Ik heb dus een betaalde laadpas, waardoor ik enkel dat CPO tarief betaal en geen extra kosten per kWh heb. Dat kan dus een paar tientjes schelen in vergelijking met die Shell pas, zeker als Shell voor diezelfde stroom 20 cent per kWh extra vraagt.

Ik pak nu even Shell als voorbeeld maar er zijn veel aanbieders die een gelijke werkwijze hebben. En bij veel palen moet je toch de website of app erbij pakken om een idee te krijgen van het tarief aan de laadpaal.

[Reactie gewijzigd door krakendmodem op 22 juli 2024 14:56]

Papa van Veerle @lenwar9 mei 2024 17:21
Ik heb geen idee, ik heb zelf ook geen elektrische auto, dus misschien kunnen we samen een keer naar beren op de weg zoeken... :+
jeroen79 @lenwar10 mei 2024 14:43
De tankpas bestaat toch al?
Die kan nu ook al tot bepaalde producten beperkt worden (bijvoorbeeld alleen 95 of niet langs de snelweg).
'Laden' en 'Snel laden' zouden extra producten kunnen worden.
Ricco02 @Papa van Veerle10 mei 2024 08:13
Omdat dat systeem van de betaalpas belabberd werkt.

Zodra de bank moet “tracken” hoeveel je moet betalen (oftewel, moet tracken hoelang je aan de laadpaal hangt etc.) is het systeem gewoon niet accuraat.

Je ziet het ook bij het in en uit checken met bankpas bij het OV. Als je erg lang in de bus zit dan komt het nog weleens voor dat het systeem van de bank dan die incheck al is “vergeten”. Waardoor als je uitcheckt, je weer incheckt.

Je bent dus volgens de bank nooit ingecheckt. Alsof het in een soort cache word opgeslagen en dan tijdens je rit word gecleared. Ik zie het vaak genoeg gebeuren in de bus.

Ik denk dat dit zelfde systeem (en dus probleem) dan ook voor laadpalen gaat gelden. Waar je op de laadpaal als het ware moet “in en uit checken”.

Je kan ook de laadpaal het “in en uitchecken” niet laten doen, aangezien ze jouw bankgegevens denk ik niet in die paal mogen opslaan om er zeker van te zijn dat jij jouw auto ook weer “uit checkt” inplaats van iemand anders met zijn bankpas.

[Reactie gewijzigd door Ricco02 op 22 juli 2024 14:56]

B64 @Ricco0210 mei 2024 10:06
Dat hoeft toch niet zo? Je kunt het systeem prima zo inrichten dat je helemaal niet met je bankpas hoeft uit te checken op het moment dat je klaar bent met laden. De laad-actie wordt namelijk beëindigd op het moment dat je de laadkabel loskoppelt.

Dat werkt bij tanken bij een onbemand tankstation net zo: Je stopt je bankpas erin om het tanken te starten, en op dat moment wordt een bepaald bedrag gereserveerd (meestal €200). Op het moment dat je de slang weer terughangt wordt die transactie afgesloten en krijgt de bank het af te rekenen bedrag door. In principe hoeft de laadpaal/pomp ook helemaal geen bankgegevens te onthouden, een transactiecode zou in principe genoeg moeten zijn (maar dat is een aanname van mij, geen idee hoe die communicatie precies verloopt).

Dat is wezenlijk anders dan in het OV, waar je daadwerkelijk een uitcheck nodig hebt om het systeem te laten weten waar/wanneer de transactie eindigt.
L00_Cyph3r @B6410 mei 2024 15:04
Lastige is alleen dat de laadkabel “op slot” gaat tijdens de laadsessie. Je zult eerst de sessie moeten beëindigen alvorens je de kabel kunt loskoppelen.
Er zijn namelijk mensen die het best grappig vinden om kabels los te trekken, Tesla gebruikers (in Amerika i.i.g.) gebruiken soms een apart slot hiervoor, maar dit is vziw alleen voor de Tesla superchargers.
En sowieso wil je eerst de sessie stoppen voor je de kabel eruit rukt, weet niet welke beveiligingen er nu op zitten, maar met een hoog amperage kun je leuke vlambogen trekken.

Nu vraag ik me overigens wel af hoe je in een noodgeval de stroom van zo’n paal kan uitzetten (brandweer?), ben nog geen stopknop tegengekomen.
Ricco02 @B6410 mei 2024 18:38
Alle “oplossingen” die jij noemt maken allemaal nog steeds gebruik van tracking aan de kant van de bank.

Als je jouw voorbeeld neemt van reserveren van €200,- dan moet je dus een minimum bedrag hebben op je rekening om op te kunnen laden? Daarnaast heeft iedere auto een andere batterij capaciteit waardoor je ook niet eens soort maximum bedrag te reserveren kan instellen.

Daarnaast moet er nog steeds “tracking” gebeuren aan de kant van de bank, aangezien de laadkabels vast zitten, moet je dus nog steeds met je pas als het ware “uitchecken” bij een laadpaal om jouw laadkabel te ontgrendelen.

Dit moet niet kunnen als iemand anders zijn of haar bankpas ervoor houd. Er moet in dit geval van beide kanten een soort “tracking” plaatsvinden wat bijhoud hoeveel iemand geladen heeft, wie er geladen heeft en hoeveel het gaat kosten.

Zoals ik al eerder zei, werkt dit soort “tracking” bij veel banken erg slecht.
B64 @Ricco0210 mei 2024 22:13
Oké prima, dan is er nog steeds een noodzaak uit te checken.
Maar volgens mij waren we op zoek naar een methode om zonder een batterij laadpassen wel te kunnen laden. De meest voor de hand liggende optie daarvoor is dan toch wel de pas die je toch al hebt, je bankpas.

Ik geloof je helemaal dat dat in het OV niet goed werkt op lange trajecten, maar ligt dat aan de banken of aan de implementatie aan de kant van de OV-bedrijven? Het lijken me sowieso geen problemen die niet opgelost kunnen worden.
PageFault @prld10 mei 2024 08:10
Als ik het artikel lees, kun je dat soms dus niet met de QR code, dan gaat je geld elders heen :+
wildhagen
@sjirafje9 mei 2024 11:53
Laat daar dus nou net deze QR-code voor bedoeld zijn. Daar kan je ook onafhankelijk van de aanbieder mee betalen dus.

En naar nu blijkt heeft ook dat de nodige nadelen, getuige dit artikel...

Waarom daar geen wet voor is, is simpel: dit is een zaak van de aanbieders, de overheid heeft hier (momenteel iig) geen taak in. Betaling is tussen aanbieder en afnemer. We hoeven niet voor letterlijk álles een wet te maken, dat werkt nogal verstikkend zeg maar als letterlijk alles wettelijk bepaald wordt ;)

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:56]

Damic @wildhagen9 mei 2024 12:26
Het probleem is dat de qr altijd hetzelfde is en niet zoals bij een groente boer ofzo dat maar 1 malig te gebruiken is.
Aldy @Damic9 mei 2024 13:04
Wat is het probleem van eenzelfde QR-code?
Aldy @wildhagen9 mei 2024 13:03
Ik denk dat een QR-code overplakken met een andere QR-code om frauduleuze handelingen te plegen al ondervangen is met een wet, dus daarvoor lijkt mij dat er geen nieuwe wet nodig is. En ik ben het met je eens dat je niet voor alles wat verkeerd kan gaan een wet moet maken.
ro8in @sjirafje9 mei 2024 12:23
In het buitenland weet ik het niet, maar hier in NL is het volgens mij vrij universeel al toch? Mijn laadpas werkt gewoon bij elke lader.

Overigens is dit ook wel gewoon nog onderdeel van het groei process. Ik kan mij echt nog wel tijden herinneren dat ik gewoon cash mee nam naar het buitenland omdat het echt nog niet vanzelf sprekend was dat mijn bankpas daar ook functioneerde. Dat is ook allemaal in decennia's beter geworden. Maar dat was ook een heel proces hoor. Uiteindelijk hebben al deze bedrijven er ook alleen maar baat bij dat het gestandaardiseerd wordt, maar dat is helaas niet van de een op de andere dag even gefixt.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:56]

Croga @ro8in9 mei 2024 13:16
In het buitenland weet ik het niet, maar hier in NL is het volgens mij vrij universeel al toch? Mijn laadpas werkt gewoon bij elke lader.
Jouw laadpas van jouw lease auto werkt bij elke lader. Zodra je de grens over gaat is hij nutteloos.
Jouw laadpas als privé persoon doet dat niet. Je zult een bergje passen moeten hebben.
Overigens is dit ook wel gewoon nog onderdeel van het groei process. Ik kan mij echt nog wel tijden herinneren dat ik gewoon cash mee nam naar het buitenland omdat het echt nog niet vanzelf sprekend was dat mijn bankpas daar ook functioneerde. Dat is ook allemaal in decennia's beter geworden. Maar dat was ook een heel proces hoor. Uiteindelijk hebben al deze bedrijven er ook alleen maar baat bij dat het gestandaardiseerd wordt, maar dat is helaas niet van de een op de andere dag even gefixt.
Ja, er waren tijden dat je een lokaal geldig betaalmiddel per land moest hebben. Da's nog wel wat anders dan een "geldig lokaal betaalmiddel" per (groepje van niet geolokale) laadpaal.

En let wel: Geen enkel bedrijf heeft er baat bij dat dit gestandardiseerd wordt. Tenzij er een enorm overschot aan laadpalen gaat zijn is het laadpalenbedrijf veel beter af als je alleen met hun laadpas kunt laden.

Voor het uniformeren van betalingen zijn veelal wetgevers de drijvende kracht geweest. Dat is hier ook nodig.
m_snel @Croga9 mei 2024 15:21
U doet een hoop foute aannames, met of zonder lease doet mijn pas het gewoon in België en Frankrijk. Ik heb geen zin om het op te zoeken, maar volgens mij werkt die z’n beetje in de hele EU.
Croga @m_snel9 mei 2024 15:23
Dan vraag ik mij serieus af welke pas dat is. Ik heb hier een waaier met E-flux, Shell, ANWB, Helen, CPS en dan nog een stuk of 5 apps en in mijn reizen door België, Frankrijk, UK, Duitsland en Denemarken heb ik ze allemaal al minstens 1 keer nodig gehad.....
m_snel @Croga9 mei 2024 15:27
Ik heb de New Motion, die zal dus wel hetzelfde zijn als de Shell. Zelf heb ik daar regelmatig mee geladen in België. Mijn dochter is een paar keer naar Frankrijk gegaan en daar werkte die ook.
Dit schrijft Shell.
“het buitenland werkt elektrisch laden precies hetzelfde als in Nederland. De Shell Recharge-App en laadpas bieden je toegang tot een netwerk van 600.000 laadpunten van meer dan 370 roaming-partners. We hebben onze eigen laadpunten, maar om ons netwerk nog verder uit te breiden kun je ook bij andere aanbieders in 33 landen laden.”
ro8in @Croga10 mei 2024 07:55
Heb jij nog wel elektrisch gereden de afgelopen jaren? Want het beeld wat jij schetst was inderdaad zo helemaal in het begin, maar dit is echt al jaren niet meer zo. Je zit echt onnodig mensen alleen maar af te schrikken voor elektrisch rijden met dit over gedramatiseerd verhaal.
Croga @ro8in10 mei 2024 08:40
Nu in Schotland..... Geen enkele Nederlandse pas werkt. Ik heb 3 verschillende providers nodig gehad, en m'n Granny charger, en 1 op 3 palen doet helemaal niets. Bij de grootste provider (CPS) heb je kans dat plots je betaal gegevens gewist zijn.....

Dit is nu, niet een paar jaar terug. Ik zou echt niet anders met willen maar je moet echt heel bewust om gaan met je SOC.
ro8in @Croga9 mei 2024 13:31
Helemaal niet?

Ik heb een elektrische auto gewoon prive aangeschaft omdat ik toen der tijd met de oorlog in oekraine ik bang was dat de benzine prijzen de lucht in zouden gaan en ik toevallig bij de renault dealer een inruilwaarde kreeg op mijn Mini hetzelfde als dat ik hem als ocassion voor had gekocht, samen met de 3000 euro subsidie was het voor mij een goede deal waarmee ik de meerprijs die ik moest bijleggen voor een 2023 Zoe r135 ik met wat ik zou besparen op benzine kosten er binnen no time weer uit zou hebben. Ik heb een laadpas van de ANWB en van E-flux en beide werken gewoon overal. Niks zakelijk of wat dan ook, dus waar je vandaan haalt dat je als prive persoon een berg pasjes moet hebben weet ik niet?

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:56]

Croga @ro8in9 mei 2024 13:35
Ik heb een elektrische auto gewoon prive aangeschaft en heb een laadpas van de ANWB en van E-flux en beide werken gewoon overal. Niks zakelijk of wat dan ook, dus waar je vandaan haalt dat je als prive persoon een berg pasjes moet hebben weet ik niet?
Met mijn E-flux pas stond ik in Groningen indertijd mooi te kijken.... ANWB heb ik nog niet zo lang en ja, over de loop van de tijd is het wel beter geworden. Maar alsnog werkt niet alles overal. En belangrijker; afhankelijk van je pas kun je andere prijzen krijgen..... Ook een erg leuk fenomeen.
ro8in @Croga9 mei 2024 13:42
Ik heb nog nooit mee gemaakt dat mijn pas ergens niet werkte. Toegegeven ik rij ook pas sinds kort prive elektrisch voorheen was dat idd altijd lease. Maar ook in de lease gebruikte ik all een aparte pas van MKBbrandstof omdat deze voordeliger was en niet van de lease maatschappij. Heb dus niet heel lang ervaring met prive elektrisch rijden, maar waarom zou dit voor de pasjes anders zijn? Ik denk echt niet dat er een verschil zit voor die laadpas bedrijven of je nou als prive of zakelijk aanmeld? Lijkt me erg sterk.. Gaat allemaal gewoon over hetzelfde betaal netwerk hoor.

De reden dat ik inderdaad van beide E-flux en ANWB een pas heb is omdat ANWB voorheen een vast tarief hanteerde en E-flux gewoon de paal tarief hanteert, waardoor bij sommige palen ik goedkoper uit ben met E-flux en andere palen weer met de ANWB pas. Helaas is ANWB onlangs afgestapt van hun vaste tarief per kwh en is het nu net zoals bij E-flux (en eigenlijk alle anderen) het tarief van de paal. Anwb hanteerde geloof ik een tarief van 37 cent per kwh ofzo waardoor als de paal daaronder zat ik beter mijn E-flux pasje kon gebruiken terwijl bij palen die erboven zaten ik dus beter de ANWB pas kon pakken. Echter denk ik dat iedereen dit zo deed en ANWB daardoor alleen maar bij de duurdere palen gebruikt werd en het voor hun geen houdbaar model meer was.

Als beide passen de paaltarief hanteren dan is het dus ook niet zo dat dezelfde paal goedkoper is met de ene en de andere pas. Je betaalt gewoon het tarief per kwh aangegeven. Dit verschil heb je alleen als je dus inderdaad zoals de ANWB deed een pas hebt die bijv overal hetzelfde tarief hanteert en hun zelf het verschil voor hun rekening nemen. Er zitten wellicht nog verschillen in dat de ene pas misschien nog een extra start tarief of iets in rekening brengt, maar dat kan je gewoon allemaal terug vinden bij de informatie van de desbetreffende pas. Maar het is echt niet zo dat het tarief per kwh per paal verschil per pas. Het kwh tarief wordt gewoon bepaald door de beheerder van de paal en dat is niet op basis van welke pas je gebruikt. Dus ook dat klopt niet.

Als ik eerlijk ben overdrijf je wel echt een beetje. Dit soort bangmakerij hoor ik wel vaker van andere elektrische rijders. De verhalen van dat je wel met 20 verschillende passen moet werken en je totaal geen idee hebt wat voor tarief je betaald en dat het een grote chaos is. Dat is echt onzin vind ik. Het is allemaal best duidelijk en ik ga al jaren prima met 1 of 2 pasjes door heel Nederland heen. Het is allemaal echt niet zo dramatisch als dat jij schetst en schrikt mensen alleen maar onnodig af van elektrisch rijden. Dat is nergens voor nodig. Tuurlijk het is nog niet zo geperfectioneerd als het banken betaal netwerk. Maar zoals jij het schetst van een berg pasjes enzo is echt niet waar. Ja ik geloof je graag met dat je misschien een enkele keer hebt dat je pasje niet werkt, nou ja dan heb je 2 pasjes. Zo erg is dat toch niet? Die pasjes zelf zijn zo goed als gratis bij elke aanbieder en als ze al betaald zijn dan is dat meestal om bijvoorbeeld dan geen start tarief te betalen of iets. Leg er 2 in je auto en je hebt echt geen enkel probleem.

Persoonlijk vind ik het enige wat nog wel echt aan verbetering toe is is waar je kan vinden wat het tarief van een paal nou is. Want dat is vaak gewoon niet makkelijk te zien in 1 oogopslag en moet je soms wel meerdere laadapps door om nou te vinden wat precies het kwh tarief is. Dat is nog wel een dingetje. Maar ook die info kan je uiteindelijk wel vinden. Maar dat zou toch wel echt iets moeten zijn wat gewoon op een display op de paal zou moeten staan vind ik. Gewoon net zoals op de benzine pomp staat wat het tarief per liter is. Dat zou geen gekke eis zijn lijkt me zo. Die bedrijven kunnen prima een tarief instellen per paal het lijkt mij een kleine moeite om dan een displaytje in die dingen in te bouwen die ook het ingestelde tarief laat zien. Dat laten ze wel echt bewust weg nu op het moment en dat lijkt mij eerder iets wat met regelgeving wel verplicht zou moeten worden gemaakt.

Ik denk zeker wel dat bedrijven helemaal geen incentive hebben om alleen hun eigen passen te accepteren. Want het enige wat ze daarmee doen is dus creeeren dat ze hun eigen passen ook moeten gaan vermarkten etc want anders betekent het gewoon dat hun palen bijna altijd leeg zullen staan. Ik denk dat een laadpaal uiteidnelijk veel meer omzet genereert met het accepteren van alle passen dan enkel die van een aanbieder. Vattenfall verdient gewoon hun kwh tarief of dat nou via een ANWB pas is of via een pas van hunzelf. Hun inkomsten zijn uiteindelijk hetzelfde dus waarom zouden ze dan de paal alleen voor hun eigen pas open stellen?

Tesla deed dit enkel aan het begin om een soort exclusiviteit voor alleen hun auto's te houden en daarmee een soort voordeel van hun auto's boven die van andere te creeeren. Maar ook dat hield uiteindelijk geen stand en hebben ze het uiteindelijk toch opengezet voor alle aanbieders. Een lege ongebruikte paal is nog altijd veel duurder voor de aanbieder dan een gebruikte paal welke met een pas van een ander wordt gebruikt.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 14:56]

sdepolo @ro8in9 mei 2024 19:39
Ben je ooit buiten Nederlands gewest? ..op rijs dwaars meerdere landen? Had je ooit een pass nodig gehad om te tanken met een traditionele auto? Prijzen van brandstof zijn altijd (verplicht) weergegeven. Is er een vergelijkbaar systeem voor de laadpalen? Waroom moet de prijs hangen af van een abbonament/badge/operator?

Objectief gezien moet het systeem verbeterd worden.
mariomario @sdepolo9 mei 2024 21:01
Anwb werkt in heel eurooa. Ook prive.
Shell voor zover ik weet ook. In belgie en duitsland in elk gevai wel.
sdepolo @mariomario10 mei 2024 11:54
Hoeveel betaal je als bij en luminus laadpal in belgie taankt?
ro8in @sdepolo10 mei 2024 07:46
Bij benzine heb je ook tankpassen waarin aanbieders van de passen ook bijv kortingen met de tankstations voor je kunnen regelen enzo. Dit is niet anders?
sdepolo @ro8in10 mei 2024 11:50
Ik heb nooit een pass gehad om te tanken (diesel/benzine), maar nu mijn smarphone zit vol van app en in mijn auto heb ik zeker 2 badges. Maar de prijzen zijn een lotterij. Vinden jullie normaal dat de prijs van een kWh voor een envoudig AC system can tot x2 x3? Is het aanvaardbaar?
swhnld @sjirafje9 mei 2024 12:01
Een pin automaat kost veel geld in aanschaf, abonnement en transactie kosten, zeker bij de palen in de wijk waar misschien 1 auto per dag laad zou dat minimaal een verdubbeling in het tarief betekenen.
Dit is anders bij snelladers waar veel meer auto's per dag terecht kunnen.
De EU heeft daarom wetgeving aangenomen dat laadpalen boven de 50 kWH wel met pin of creditcard betaald moeten kunnen worden, daaronder niet.
Croga @swhnld9 mei 2024 13:12
Da's wel spannend.... In Duitsland, België en Denemarken heb ik dit in ieder geval nog niet gezien (Nederland heb ik een laadpas; die werkt eigenlijk altijd).

Per wanneer zou die wetgeving in moeten gaan?
swhnld @Croga9 mei 2024 17:33
Afir wetgeving, gaat volgend jaar in voor alle nieuwe snelladers.
Croga @sjirafje9 mei 2024 11:54
Helemaal mee eens... Ik verbaas me er ook over dat laden met de auto, zeker buiten je normale "comfort zone", zo'n enorme onderneming moet zijn....

We zijn op het moment in Schotland en daar is de uitspraak: Alles werkt met ChargePlace Scotland. Dat zou het allemaal duidelijker en eenvoudiger moeten maken.
Behalve dan de Tesla palen, daar heb je de Tesla app voor nodig.
Oh ja, en hier en daar nog een paal die geen CPS doet maar een andere pas.
Oh ja, en ongeveer een kwart van de CPS palen werkt niet.
Oh je, en eens in de zoveel tijd wordt at random je CPS betaal methode gereset.

En dan kom je een paal tegen met een MasterCard logo. Je houdt je pinpas er tegenaan en alles werkt zoals je zou verwachten..... Niks raars, niks ingewikkelds, gewoon pinpas en laden.
Volgens mij wordt het tijd dat we naast de verplichte CCS stekker ook gewoon verplichten dat je met een normaal betaalmiddel bij de paal kunt afrekenen.
Llopigat @sjirafje9 mei 2024 13:02
Datamining. Ze gebruiken een nieuwe techniek om hun apps te normaliseren.

Daarom wil ook elke website tegenwoordig dat je hun app gebruikt. "LinkedIn/reddit/Instagram werkt beter in de app". Het werkt helemaal niet beter maar zo kunnen ze veel meer data van je verzamelen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:56]

cariolive23 @sjirafje9 mei 2024 15:32
Waarom komt hier geen wetgeving voor?
Die is er gelukkig. Rijkelijk laat en daar profiteren de criminelen nu van: Omdat de laadpalen niet zijn voorzien van een POS plakt de eigenaar er een sticker op om online te kunnen betalen. Criminelen plakken er keurig een sticker overheen...

Dit gebeurt overigens al vele jaren, maar haalt zelden het nieuws. De aanval schaalt niet zo goed waardoor er relatief weinig slachtoffers per aanval zijn.
poktor @sjirafje9 mei 2024 12:02
Dat "beetje stroom" kost iets meer dan een appeltje, daar heb je 5 kisten vol appels voor. Daarom moet zo'n transactie een stuk beter beveiligd worden dan die bij de groenteboer. Helaas stelt de EU die simpel te hacken qr-code verplicht, want het zou veiliger zijn met een chipcard.
sjirafje @poktor9 mei 2024 12:07
Dat begrijp ik niet. Een pintransactie bij de groenteboer is toch net zo goed beveiligd als een pintransactie bij de dealer om je nieuwe auto mee te betalen?
Croga @poktor9 mei 2024 13:13
De EU stelt de QR code helemaal niet verplicht. Deden ze dat maar! Ze stellen verplicht dat er een mogelijkheid zonder laadpas moet zijn en die QR code is het gedrocht wat daar uit gekomen is.
moonlander @poktor9 mei 2024 12:34
Bullshit, ik kan toch ook contactloos met pin tanken bij een onbemand tankstation?
Cerberus_tm @sjirafje9 mei 2024 17:38
Is het verschil niet dat al die pinautomaten binnen in een winkel e.d. zijn? Dan kan een crimineel er niet even een nep-apparaat neerzetten om in een avondje een heleboel passen leeg te trekken. Maar bij een onbeheerde paal buiten zou dat wel kunnen. Daarom vraag ik mij af of je wel veilig zou kunnen pinnen ergens waar urenlang per dag geen toezicht is.
sdepolo @Cerberus_tm9 mei 2024 19:18
Niet volledig akkord.Het kan zeker een oplossing zijn in een tankstation op de snellweg waar ook camera's liggen. Stickers plakken is zeker goedkoper dan nep-apparaten neerzetten. Als een qr-code moet zijn waarom niet door een LCD op de laadpal die ook de stroom priijs toont? Te envoudig zeker..
Cerberus_tm @sdepolo10 mei 2024 00:11
OK een plakker is zeker goedkoper dan een heel apparaat. Dus een qr-code is het laagstdrempelig. Maar een net-pinapparaat-ding, gebeurt dat niet al bij benzinepompen waarbij niemand de pomp in de gaten houdt? Ik bedoel, het gebeurt ook bij de gewone flappentap (waar mensen geld uit de muur trekken), er wordt een heel ding voor/in de gleuf geplaatst en zo?

Een scherm op een paal zou inderdaad al moeilijker te misbruiken zijn dan een plakker. Maar het is ook duurder, en uiteindelijk kan iemand het eraftrekken en er zijn eigen scherm op hangen?

[Reactie gewijzigd door Cerberus_tm op 22 juli 2024 14:56]

sdepolo @Cerberus_tm10 mei 2024 11:56
Ja zeker .. als je zo verder gaat denken de criminelen mogen zelf een nep laadpaal zetten.
Cerberus_tm @sdepolo11 mei 2024 02:07
Dat is ook wel een goeie...
sdepolo @Cerberus_tm12 mei 2024 23:13
Wel een goeie wat? Ik volg u niet: vind u dat een QR-sticker een goie oplossing is en voldoet an de normen? Will je de leven van de criminelen nog envoudiger maken?
Cerberus_tm @sdepolo13 mei 2024 03:40
Ik bedoelde dat het een goed idee is voor een crimineel om een neppaal neer te zetten.
cariolive23 @Cerberus_tm10 mei 2024 06:45
Wat heb je aan een nep-apparaat? Je moet er een echte neerzetten, daarmee kun je betalingen ontvangen. Alleen krijg je dat geld niet onmiddellijk, maar met een (kleine) vertraging. En zoveel zal dat niet zijn, niemand gaat even 2000 euro pinnen om te kunnen laden. Wanneer jij de auto wilt laden, je betaalt, en dan wordt er niet geladen. Hoe snel ga jij bellen dat er iets aan de hand is? Waarschijnlijk binnen 5 minuten.

Dit schaalt niet en de kans op succes is klein.
justmike @sjirafje9 mei 2024 21:53
Wetgeving loopt nogal vaak achter op de techniek, maar die wetgeving is er ondertussen. Sinds 3 april 2024 zijn aanbieders van laadpalen verplicht om debet- en kredietkaarten te aanvaarden. Jammer genoeg geld deze regel enkel voor nieuwe snellaadpalen boven 50 KW die na de ingang van de wet worden geplaatst.
Bestaande palen ( met lager vermogen) moeten pas tegen 2027 aangepast zijn.

https://www.vrt.be/vrtnws...art-binnenkort-verplicht/
kimborntobewild @sjirafje10 mei 2024 07:28
Waarm komt hier geen wetgeving voor?
We zijn hier toch niet communistisch?
Dit heet 'vrije marktwerking'.
Deels, dan. Want veel bedrijven houden hun handen op als ze het niet zelfstandig kunnen bolwerken. Zo hebben autofabrikanten en banken honderden miljarden gekregen toen het slecht ging. En bij de fossiele brandstofindustrie is het nog gewoon gaande; alleen al in NL krijgen ze tussen de 37 en 49.x miljard euro subsidie, elk jaar.
Er was ook geen wetgeving die zei: "Je moet VHS-tapes gebruiken ipv Betamax-tapes."

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 22 juli 2024 14:56]

vinkjb 9 mei 2024 11:32
Kan er dan niet een qrcode op het scherm getoond worden, dat kun je moeilijk afplakken lijkt me.
Snow_King @vinkjb9 mei 2024 11:33
Niet elke laadpaal heeft een LCD display
SpoekGTi @Snow_King9 mei 2024 11:36
Eens maar kosten technisch weegt het niet op tegen de kosten van de paal en om de gebruiker te compenseren om het wel te doen en dan zou je nog zelfs steeds een random QR code kunnen genereren wat weer extra helpt tegen dit soort criminaliteit
Danny @SpoekGTi9 mei 2024 11:59
Eens maar kosten technisch weegt het niet op tegen de kosten van de paal en om de gebruiker te compenseren om het wel te doen en dan zou je nog zelfs steeds een random QR code kunnen genereren wat weer extra helpt tegen dit soort criminaliteit
zo hoog zullen die kosten niet zijn toch? lcd is niet nodig, je kunt prima zo'n elektronisch prijskaartjesding gebruiken daarvoor. Als de AH en Lidl honderden van die dingen in elke winkel kunnen hangen dan zullen ze niet schreeuwend duur zijn lijkt me.
HarryC @Snow_King9 mei 2024 13:16
"Liquid Crystal Display display"
wica @vinkjb9 mei 2024 11:46
Dan komt er wel een voorzet schermpje.

Maar dit is geen nieuw probleem met QR codes.
Het is zelfs mogelijk om misbruik te maken van de error correctie in de QR, door een paar puntjes toe te voegen of te verwijderen met tipex.
kimborntobewild @wica10 mei 2024 07:19
Door een error te genereren kom je niet op de site van de criminelen terecht. Dan moet je een heleboel puntjes (zoniet alle) aanpassen.
wildhagen
@vinkjb9 mei 2024 11:34
Als de paal een display heeft zou dat kunnen ja.

Maar bij lange na niet elke paal heeft zo'n scherm. Dan is dat geen optie dus.

Dan zou het nog getoond kunnen worden op de telefoon. Probleem daarmee is dat niet iedereen het onderscheid kan maken tussen de legitieme en de fake code / website. Niet iedereen is immers technisch onderlegd.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 14:56]

kimborntobewild @wildhagen10 mei 2024 07:17
Maar bij lange na niet elke paal heeft zo'n scherm. Dan is dat geen optie dus.
Wel een optie. Namelijk: alsnog toevoegen.
ido_nl 9 mei 2024 12:07
Wow, wat slim bedacht weer. Dit kan je nog veel verder doortrekken. Elke publieke qr code beplakken met een eigen qr code die je naar een malafide website leidt. Misschien niet direct een financiële win, maar wel naam en email misschien. Meteen een nadeel ontdekt van de qr code.
kodak
@ido_nl9 mei 2024 13:40
Al sinds de vorige eeuw worden waarschuwingen gegeven niet zomaar content achter codes of URLs te vertrouwen. Dat is juist omdat criminelen er gebruik van maken dat mensen dat wel blindelings doen. In plaats van dit slim bedacht te noemen is het dus eerder te simpel dit niet te verwachten.
CPV @kodak9 mei 2024 16:33
Dit is gewoon een nieuwe variant van: klik niet blindelings op elke link die je via email binnen krijgt.
FooLsKi @ido_nl9 mei 2024 12:29
Wow, inderdaad. Ik schrik ervan dat er mensen zijn die QR-codes 'in de openbare ruimte' blindelings lijken te vertrouwen. De eerste keer dat ik een QR-code op een laadpaal zag dacht ik nog: "Goh, met een beetje moeite maak je een gelijkende sticker en phishen maar..."
Je mag me para vinden, maar ik zal van z'n lang-zal-ze-leven geen QR-code van een random sticker in de openbare ruimte scannen. Veel te makkelijk om op die manier de sjaak te worden.
cariolive23 @ido_nl10 mei 2024 06:38
Slim gedacht? Dit is er eentje uit de oude doos, dit wordt al zeker 15 jaar gedaan. Het schaalt niet zo goed waardoor het niet zoveel aandacht krijgt.
alexbl69 9 mei 2024 12:15
Als er nou eens een systeem was waarbij je direct met je bankpas of telefoon zou kunnen betalen zonder dat je een QR code, dedicated pasjes of een app nodig hebt. :)
CPV @alexbl699 mei 2024 16:32
Daar hebben ze bij het OV ook 20 jaar over gedaan, dus...
alexbl69 @CPV9 mei 2024 16:38
Klopt, dat was 20 jaar geleden al belachelijk. En toen konden we alleen nog maar pinnen.

Tegenwoordig kunnen we contactloos betalen met alles behalve onze grote teen, maar laadpalen werken alleen met apps en abo's, terwijl de tariefstructuur compleet ondoorzichtig is.

Je zou bijna denken dat ze het erom doen O-)
CPV @alexbl699 mei 2024 17:56
Ja, toen in zo'n 15 jaar geleden in Praag was, checkte de helft van de mensen al in met hun telefoon in de tram. Toen OV dit 10 jaar later aankondigden, deden ze alsof ze een werelduitvinding hadden gedaan.
fantie 9 mei 2024 12:15
Misschien qr-code aanbieden op z/w lcd schermpje ter betaling van de geladen Kw’s
sdepolo @fantie9 mei 2024 16:13
Inderdaad. Misschien mogen zij ook, op zo en LCD de tarieven tonen; het zal toch handig zijn!!
BlueTooth76 9 mei 2024 14:46
Wat dat betreft werkt het bij Tesla Superchargers wel fijn (ook met niet Tesla's), gewoon in de app aangeven welke paal en welke kant en je kan laden.

[Reactie gewijzigd door BlueTooth76 op 22 juli 2024 14:56]

m_snel @BlueTooth769 mei 2024 15:18
Bij Fastned gebruiken ze nummerplaat herkenning, heb je geen pas of app nodig. Gewoon inpluggen en laden.
cariolive23 @m_snel9 mei 2024 15:35
Nee hoor, dit is autocharge en wordt gedaan op basis van het unieke nummer dat de auto zelf doorgeeft aan de lader. Komt geen camera aan te pas.
m_snel @cariolive239 mei 2024 15:43
Bedankt voor de correctie, ik had dat misschien verkeerd begrepen.
Red Boll @cariolive2310 mei 2024 05:59
Nu maar hopen dat dat niet te spoofen gaat worden.
Klinkt als single-factor authentication.
cariolive23 @Red Boll10 mei 2024 06:29
Geen groot risico: Iemand zal het ID van jouw auto bij jou moeten opvragen, vervolgens dat ID in zijn auto zetten en wanneer alles goed gaat, kan deze persoon gratis laden. En na een paar weken komt het slachtoffer er achter dat er iets fout zit, blokkeert het laden en kun je als crimineel het elders nog een keer proberen. Ondertussen zijn er flink wat videos van de auto met kenteken en de crimineel opgenomen bij de laadstations.

Zelfs het verkopen van de ID's levert nauwelijks iets op, iedereen die zo'n ID koopt wordt binnen enkele maanden opgepakt.

En dat alles voor hooguit een paar honderd euro? Ik zie de business case (nog) niet. Weinig winst en een grote pakkans.
Opxah 9 mei 2024 11:37
Helaas verbaasd het me niet dat dit gebeurt. Wel goed dat EnergyVision het controleert, corrigeert en er over communiceert.

Fysieke QR-codes zijn sowieso kwetsbaar voor bijvoorbeeld overstickeren. Dat kan dan inderdaad een frauduleuze betaalsite zijn, phishing of eventueel zelfs leiden tot malware.
kimborntobewild @Opxah10 mei 2024 07:24
Wel goed dat EnergyVision het controleert
Het is heus niet zo dat ze elke dag de palen controleerden of iets dergelijks. Ze zijn er natuurlijk op geattendeerd door een slachtoffer of een oplettend persoon.
Opxah @kimborntobewild10 mei 2024 08:18
Inderdaad, dat zal de aanleiding geweest zijn. Vervolgens hebben ze er actie op ondernomen:
EnergyVision controleerde al zijn tweeduizend laadpalen in Brussel.
Triblade_8472 9 mei 2024 11:51
Ik zie een paar mogelijkheden.
1) een stuk glas ervoor wat op slot zit. QR code in glas is meer te vertrouwen. Een stikker erop niet.
2) een (inter)nationale app voor laadpaal-QR code scanning. Dit moet gemakkelijk EU-geregeld kunnen worden toch? Een "lege" laadpaal QR-scan app met verificatie per aanbieder.

Wel slim gedaan trouwens, je moet er maar op komen als crimineel.
kodak
@Triblade_84729 mei 2024 13:49
Beide alternatieven zijn net zo min zomaar een oplossing als de huidige situatie. Het probleem is namelijk dat je de qr-code om te beginnen al niet zomaar kan vertrouwen. Als je hoopt gebruikers aan te leren het alleen onder bepaalde omstandigheden te vertrouwen dan blijft het probleem afhankelijk van de gebruiker.

Bij je eerste alternatief plakt een crimineel een eigen qr-code achter een zelfgemaakt glasplaatje en verbergt de oorspronkelijke oplossing. Het probleem blijft dat de gebruiker te veel vertrouwen in de qr-code heeft.

Bij je tweede opossing gaat die app, net als nu, niet zomaar gebruikt worden als een gebruiker een betrouwbare qr-code denkt te scannen. Eén of tal van apps voorkomen niet zomaar dat de gebruiker buiten de app gaat werken. Het probleem blijft dat de gebruiker te veel vertrouwen in de qr-code heeft.
cariolive23 @Triblade_847210 mei 2024 06:39
1) Grotere sticker, ruim over het glas heen.
2) Op een enkele uitzondering na zal niemand zo'n app gaan downloaden. Zal weinig indruk maken op de criminelen.
Havelock 9 mei 2024 11:36
Deze YouTuber waarschuwt hier voor dat je niet zomaar een qr code moet scannen :
https://youtu.be/LF3W1Ed-x5c?si=v-zIA0YFL7xs9WcB

[Reactie gewijzigd door Havelock op 22 juli 2024 14:56]

Bruin Poeper @Havelock9 mei 2024 12:27
Ik heb QRcodes nooit zo vertrouwd.
Je kan niet zien wat ze doen.
lenwar
@Bruin Poeper9 mei 2024 14:50
Een QR-code ‘doet’ niets. Het is een tweedimensionale streepjescode.

Een QR-code bevat een string aan data. Als je telefoon (bijvoorbeeld) de string als een URL herkent, kan hij er voor kiezen om die in een browser te openen.

https://www.qr-code-generator.com/

Of je op bovenstaande link nou ‘text’ of ‘url’ kiest en je typt: ‘www.tweakers.net’ in, krijg je beiden dezelfde QR-code terug.

Al die andere ‘opties’ op die site, maken gewoon de karakterstring zo op dat standaard-apps het begrijpen.

Het slechtste dat dus kan gebeuren, is dat welke een bug in een app zit, de QR-code naar een malafide site/service verwijst, dat die bug dan wordt misbruikt.

In dit geval wijst de QR-code naar een phishing-site. Als er een sticker met ‘bit.ly/betrouwbaar’ had gestaan en mensen hadden die ingetypt hadden ze op dezelfde phishing-site gekomen.
Bruin Poeper @lenwar9 mei 2024 15:12
Precies. Die QR typt dingen. De maker van de QR bepaalt wat hij typt.
En jij kunt het niet lezen, want het is geen tekst. Het is omgecodeerde tekst. En alles wat je met een computer doet gebeurt via tekst(-opdrachten).
Je moet er dus maar op vertrouwen dat je geen ellende in de maag gesplitst krijgt.

"Er maar op vertrouwen"... dat is dus de slechtst mogelijke beveiliging. Er is gewoon geen beveiliging.

[Reactie gewijzigd door Bruin Poeper op 22 juli 2024 14:56]

lenwar
@Bruin Poeper9 mei 2024 17:06
Je snapt het!
Het is dus onder aan de streep niet onveiliger dan het overtypen en op enter drukken.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@lenwar9 mei 2024 20:46
Een QR code is absoluut onveiliger dan een QR code, niet in de laatste plaats omdat je niet direct kan zien welke data de QR code bevat. Daarvoor moet je scannen waarbij je al te laat zou kunnen zijn in theorie. Sommige scanners bieden ook geen andere optie dan de link te openen waardoor je ook die link niet goed van te voren kan checken. Op enter drukken of de code selecteren is niet altijd nodig, ook daar heb je een stap minder waarop je controle kan uitoefenen.

Er is voor phishing via QR codes zelf een specifieke term: quishing. Niet voor niets wordt er steeds meer gewaarschuwd voor het misbruik van QR codes voor minder frisse zaken.
ari3 @Bruin Poeper9 mei 2024 12:41
Je kan ook niet zien wat setup.exe doet, toch starten veel mensen het gewoon op als het een leuke beloning of spelletje belooft.
SinergyX @Havelock9 mei 2024 11:42
Waarschuwt? Waar 99% van de reacties 'wat een geweldig idee' is?

Nee..
prld 9 mei 2024 11:34
Kan dit eventueel worden verholpen door een doming sticker? QR-code voor AD-hoc betalingen zijn natuurlijk al wat achterwegen. QR-code zou enkel gebruik moeten worden voor "support" en eventueel tarieven laten zien.

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