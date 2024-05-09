EnergyVision waarschuwt voor phishingmethode met QR-codes op laadpalen

Het Belgische energiebedrijf EnergyVision waarschuwt voor een vorm van phishing waarbij criminelen eigen QR-codes op laadpalen plakken, waarmee gebruikers zouden kunnen betalen voor het opladen van de auto. In werkelijkheid wordt hen geld afhandig gemaakt.

Bestuurders van elektrische auto's in Brussel kunnen op twee manieren betalen voor het opladen van hun auto aan een laadpaal. Dit kan met een laadpas, maar ook door een QR-code op de paal te scannen. Oplichters plakken echter op sommige palen een eigen, neppe QR-code over de echte heen, meldt VRT. Wie deze QR-code scant, komt op een betaalsite van de criminelen. EnergyVision noemt deze phishingmethode 'quishing'.

EnergyVision controleerde al zijn tweeduizend laadpalen in Brussel. Op twintig palen werden frauduleuze stickers gevonden. Die stickers zijn verwijderd en de website van de fraudeur is offline gehaald. EnergyVision blijft de mogelijkheid om via QR-codes te betalen wel aanbieden, omdat het in Europa verplicht is om ook betalingen zonder laadpas aan te bieden. Op die manier moet de toegankelijkheid vergroot worden.