Nederlandse maker van 'multifunctionele phishingtool' krijgt 3 jaar celstraf

Een 26-jarige man uit het Drentse Assen heeft een celstraf van drie jaar gekregen omdat hij een 'multifunctionele phishingtool' maakte waarmee hij geld en producten stal. Een jaar van de straf is voorwaardelijk.

Met de phishingtool, die het OM eerder een 'Zwitsers zakmes voor cybercriminaliteit' noemde, liet de man meerdere vormen van cybercriminaliteit geautomatiseerd uitvoeren. Zo kon de man phishingmails sturen met links die sites van Yourhosting, Coinmerce of Bitvavo nabootsten. Inloggegevens die hiermee werden gestolen, kon de tool weer invullen bij andere sites om te zien of bijvoorbeeld wachtwoorden meermaals gebruikt werden. De hacker probeerde zo toegang te krijgen tot bijvoorbeeld mailboxen en cryptoaccounts.

De man misbruikte de gegevens ook bij achterafbetaaldienst Riverty door bij webwinkels producten te bestellen met de gestolen persoonsgegevens. Hierbij werd het mailaccount van het slachtoffer gebruikt, maar die mails werden door de crimineel doorgesluisd zodat het slachtoffer niets doorhad. De phishingtool kon ook identiteitsbewijzen modificeren, zodat de crimineel die Riverty-pakketjes kon ophalen met de gestolen persoonsgegevens. De man uit Assen ontwikkelde de applicatie zelf en heeft ook phishingmails gestuurd naar 105.000 klanten van verschillende platforms met als onderwerp 'Webmail actualisatie vereist'.

De man had ook een pistool en munitie in zijn bezit. Hij was ook al eerder veroordeeld voor cybermisdrijven. De rechter gaat daarom grotendeels mee met de eis van het OM van 3,5 jaar celstraf. De rechtbank weegt echter mee dat de verdachte 'jong' is en geeft daarom een deels voorwaardelijke straf, 'als stok achter de deur' om de verdachte ervan te weerhouden 'in de toekomst wederom strafbare feiten te plegen'. De rechtbank hoopt ook dat de verdachte 'zijn talenten op een andere wijze' gaat inzetten. Daarnaast moet de man uit Assen ruim tienduizend euro aan schadevergoeding betalen.