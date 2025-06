Politie houdt vier mannen aan voor grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude

Het cybercrimeteam van de Rotterdamse politie heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude. Het viertal kwam in beeld tijdens Operatie Cookiemonster, een groot internationaal politieonderzoek naar Genesis Market.

De politie schrijft dat de aangehouden mannen 23, 26, 29 en 30 jaar oud zijn. Ze komen uit Almere, Huizen en Amersfoort. Bij de doorzoekingen van hun woningen nam de politie onder meer grote hoeveelheden geld, merkkleding, sieraden en een auto in beslag.

De 26-jarige man wordt ervan verdacht een coördinerende functie te hebben gehad. Hij richtte de service in en zorgde ervoor dat de medeverdachten mensen konden oplichten. De 23-jarige verdachte was in 2021 ook al aangehouden in een onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Het is niet bekend hoeveel mensen het slachtoffer zijn geworden van het viertal. Wel meldt de politie dat er een aangever is van wie ruim 33.000 euro is gestolen.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit omdat het onderzoek nog loopt. Dit jaar zijn twee andere Nederlandse Genesis Market-gebruikers veroordeeld voor verschillende vergrijpen, waaronder fraude. Beide mannen kregen vier jaar cel opgelegd.