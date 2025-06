WhatsApp laat Android-gebruikers berichten terugvinden op datum

Voortaan moet het eenvoudiger zijn om oudere berichten in WhatsApp op Android terug te zoeken. De berichtenapp laat Android-gebruikers berichten terugvinden op datum. Dit was al mogelijk bij de versies voor iOS, MacOS en de browserversie.

In het WhatsApp-kanaal van Meta-ceo Mark Zuckerberg wordt getoond hoe de functie werkt. Het kan worden gebruikt in individuele gesprekken en groepschats, en is terug te vinden bij de zoekfunctie in het gesprek. Aan de rechterkant van de zoekbalk staat een kalendericoon, die bij het aanklikken een kalender opent en de gebruiker een datum laat kiezen. Het is alleen mogelijk om te zoeken op een specifieke datum, niet binnen een bepaalde periode.