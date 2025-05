WhatsApp maakt het mogelijk om 'IP-adres af te schermen' tijdens bellen

WhatsApp brengt een optie uit genaamd 'IP-adressen in oproepen beschermen', waarmee geen IP-adressen tussen twee bellende gebruikers worden uitgewisseld. Feitelijk schakelt de gebruiker peer-to-peer-verbindingen uit en gaan alle gesprekken via servers van WhatsApp.

In een blogpost legt WhatsApp uit dat oproepen altijd via servers van de dienst verlopen wanneer de nieuwe instelling is ingeschakeld. Op een supportpagina voegt de dienst daaraan toe: "Als je gebruikmaakt van oproepomleiding, kan de gesprekskwaliteit minder zijn. Je oproepen in WhatsApp zijn, zoals altijd, end-to-end versleuteld." De optie is in de instellingen onder 'Privacy' te vinden. Onderaan is de optie 'Geavanceerd' toegevoegd, waar de betreffende instelling ingeschakeld kan worden.

Wanneer gebruikers elkaar normaliter bellen, kan er een peer-to-peerconnectie gemaakt worden, waarbij IP-adressen moeten worden uitgewisseld om een verbinding te maken. Een dergelijke directe verbinding zorgt voor een goede geluidskwaliteit, maar kan voor sommigen als een inbreuk op privacy gezien worden. Door de verbinding om te leiden, verbinden de toestellen van de twee bellers niet direct met elkaar. Dit gebeurt overigens nu ook al standaard onder bepaalde netwerkomstandigheden.