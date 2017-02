Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 februari 2017 15:58, 91 reacties • Feedback

Apple liet een digitaal certificaat vroegtijdig verlopen om de werking van FaceTime op iOS 6 te frustreren en schreef de incompatibiliteit vervolgens toe aan een bug. Dat is de claim in een rechtszaak tegen Apple, waarbij e-mails als bewijs worden aangehaald.

Het gaat om een class action die in Californië aanhangig is gemaakt. Bij dit soort zaken kunnen verschillende partijen die zich benadeeld voelen, zich aansluiten om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. De claim luidt dat Apple iOS 6-gebruikers wilde bewegen over te stappen naar iOS 7 om geld te besparen op een overeenkomst met Akamai.

Als bewijs worden e-mails naar voren geschoven met interne communicatie over aanpassingen aan FaceTime. Die e-mails werden gebruikt bij een eerdere zaak, over inbreuk die Apple met FaceTime zou maken op patenten van VirnetX. FaceTime werkte aanvankelijk zowel via p2p als via relayservers van Akamai. Apple moest echter stoppen met zijn p2p-technologie wegens inbreuk op VirnetX's patenten.

Door FaceTime-verkeer volledig via Akamai's servers te laten afhandelen, stegen de kosten voor het bedrijf enorm; tussen april en september 2013 ging het om 50 miljoen dollar. Met iOS 7 stapte Apple mede hierom over op zelf ontwikkelde peer-to-peer-technieken die geen inbreuk maakten. De hoeveelheid gebruikers die nog op iOS 6 zaten, en dus kosten bij Akamai opleverden, zou een probleem zijn voor Apple.

Op 16 april 2014 ontstonden problemen met FaceTime op iOS 6, die Apple toeschreef aan 'een bug die het resultaat was van een apparaatcertificaat dat op die dag verliep'. In mails spraken medewerkers er echter van dat 'Apple iets gedaan had bij iOS 6 om het relaygebruik terug te brengen'. Een andere technicus meldde volgens Apple Insider: "We maakten iOS 6 stuk en de enige manier om FaceTime weer werkend te krijgen was upgraden naar iOS 7."

De site tekent aan dat het overgebleven gebruik van iOS 6 nauwelijks reden tot zorg kon zijn voor Apple, aangezien in april 2014 nog maar 11 procent van de iOS-apparaten op versie 6 zat. Een deel van hen had een iPhone 4 of iPad 3, waar iOS 7 volgens AnandTech destijds, niet soepel op draaide.