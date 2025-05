WhatsApp test het versturen van foto's en video's als document in iOS

WhatsApp laat een kleine groep testers foto's en video's versturen als documenten. Dit zorgt ervoor dat de bestanden hun originele resolutie houden. De functie is al eens gespot in een eerdere testversie van Android uit september.

WABetaInfo heeft de functie opgemerkt in de iOS-testversie 23.23.1.74. De site laat in een screenshot zien dat gebruikers bij het versturen van een document ook een foto of een video uit hun galerij kunnen selecteren.

De functie lijkt momenteel alleen nog beschikbaar te zijn voor een kleine groep testers, maar in de loop van de komende weken wordt die beschikbaarheid uitgebreid naar meer gebruikers van de bètaversie. Wanneer de functie wordt uitgerold naar alle gebruikers, is nog niet bekend.