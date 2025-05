Activision: Modern Warfare 3 is 200GB groot door extra content

Activision zegt dat Call of Duty: Modern Warfare 3 meer opslagruimte in beslag neemt vergeleken met zijn voorganger, doordat er extra content beschikbaar is vanaf de releasedatum. Het was early-access-spelers op PS5 opgevallen dat de game ruim 200GB aan opslagruimte nodig heeft.

Activision schrijft donderdag dat spelers vanaf de releasedatum hun verkregen wapens en andere items uit Modern Warfare 2 kunnen overzetten naar Modern Warfare 3. Ook is de Zombies-modus gelijk beschikbaar. Volgens de ontwikkelaar verklaart dit de grootte van het spel, die verschillende early-access-spelers opviel, schrijft IGN. Activision zegt erbij dat spelers in de bestandsmanager van de COD HQ-launcher of die van de console zelf kunnen kiezen welke bestanden ze willen activeren of zo nodig uitschakelen om opslagruimte te besparen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 komt op 10 november uit voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en pc. Het is ontwikkeld door Sledgehammer Games, dat ook Modern Warfare 2 heeft gemaakt. Naast de singeplayercampagne en de multiplayer-modus bevat Modern Warfare 3 ook een nieuwe versie van de free-to-play gamemodus Warzone.