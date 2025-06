Call of Duty: Warzone Mobile verschijnt op 21 maart. Gamers kunnen daarin zowel in Battle Royal- als in multiplayermodus spelen. Het spel had al in 2023 moeten verschijnen, maar liep vertraging op.

Call of Duty: Warzone Mobile wordt een free-to-play game voor iOS en Android. Bij de release zijn twee grote maps beschikbaar: Verdansk en Rebirth Island. Ook verschijnen er traditionele multiplayer maps, zoals Shipment, Shoot House en Scrapyard.

De game krijgt verder gedeelde progressie met Call of Duty: Warzone 2 en Call of Duty: Modern Warfare III. Gamers kunnen hun wapens in Call of Duty: Warzone Mobile levelen en deze, samen met verzamelde XP, meenemen naar de andere twee titels.

Call of Duty: Warzone werd al in september 2022 aangekondigd. In 2023 verscheen het spel als early-accesstitel in onder meer Australië en Zweden. Op basis van de feedback van de eerste gamers kondigde Activision echter aan meer tijd te willen besteden om de game te verbeteren. De releasedatum werd daarom opgeschoven.

Tijdens de gesloten bèta van de afgelopen maanden heeft Activision naar eigen zeggen feedback verzameld, fouten opgelost en het spel verder geoptimaliseerd. "De tijd die we met onze Limited Release-spelers hebben doorgebracht, is van onschatbare waarde gebleken", zo valt in een aankondiging te lezen. Inmiddels hebben zich al 50 miljoen mensen aangemeld voor de preregistratie van het spel.