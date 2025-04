Activision geeft Call of Duty: Warzone nieuwe map en stelt Warzone Mobile uit

De smartphonegame Call of Duty: Warzone Mobile verschijnt niet dit jaar, maar in de lente van volgend jaar. Ontwikkelaar Activision geeft geen uitleg over het uitstel. Daarnaast meldt het bedrijf dat de pc- en consoleversie van Warzone een nieuwe map krijgt, genaamd Urzikstan.

Activision kondigde Call of Duty: Warzone Mobile in september 2022 aan en zei toen dat het spel in 2023 uit zou komen. Het spel is als early-accesstitel in onder meer Australië en Zweden te spelen, maar komt pas volgend jaar wereldwijd uit, meldt Activision. Bij release krijgt het spel de Rebirth Island-map, samen met de al aangekondigde Verdansk-kaart.

Warzone Mobile is net als Call of Duty: Warzone een battleroyalegame. De smartphoneversie ondersteunt maximaal 120 mensen per sessie. Op basis van die early-accesversie zegt Activision onder meer de prestaties, polish, gameplay, touchscreenbesturing en menu's te willen verbeteren.

Naast het uitstel van Warzone Mobile kondigde Activision verschillende nieuwe functies aan voor het aanstaande Modern Warfare III en de huidige pc- en console-Warzone-game. Zo krijgt Warzone met Urzikstan in december een nieuwe map en keren Fortune's Keep en Rebirth Island, twee oude Warzone-maps, volgend jaar terug naar Warzone.